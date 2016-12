CONCERTI 25/12/16

CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO) Lista Concerti ELIZABETH BATHORY - Donna di oscuri desideri

28/11/2016 (1123 letture) Erzsébet Báthory, da alcuni soprannominata la “Contessa Dracula” è stata -ad oggi- una delle figure più macabre e sanguinarie della storia dell'umanità. Non solo, è anche considerata una dei peggiori serial killer mai esistiti: attualmente, difatti, le morti che le vengono attribuite si aggirano tra le cento e le trecento ma fonti ufficiose, affidandosi alle informazioni di un diario che sarebbe stato trovato nella residenza della Contessa, affermano addirittura che possano essere circa seicentocinquanta e ciò la renderebbe la peggiore assassina seriale mai esistita.

Ma perché si è deciso di dedicarle un articolo qui su Metallized? Perché, come noto, moltissimi gruppi metal nel corso degli anni si sono ispirati o hanno dedicato a questa malvagia e controversa figura canzoni o addirittura interi album. Analizzeremo, quindi, gli esempi più importanti e significativi in tal senso dal punto di vista sia musicale, che soprattutto, lirico: vedremo infatti come i vari act che hanno affrontato il tema di questa persona perversa, analizzandone i diversi approcci e i differenti particolari posti in evidenza. Ma prima, un po' di storia...



LA VITA DELLA CONTESSA, TRA STORIA E LEGGENDA

Nata nel 1560 a Nyírbátor, un piccolo villaggio dell'attuale Ungheria nordorientale, ma cresciuta a Ecsed, nell'arcinota Transilvania, fin dalla tenera età Erzsébet dimostrò segni di squilibrio mentale: la cosa non era nuova nella famiglia dei Bathory, dato che già altri membri della stirpe soffrivano di epilessia, schizofrenia e altri disturbi psichiatrici. E non era neanche la prima a dimostrarsi violenta: lei stessa, in giovanissima età, assistette in prima persona a crudeli punizioni inflitte da suoi consanguinei ad elementi sospettati di essere traditori oppure a contadini che tentavano di insorgere. Ad 11 anni fu promessa in sposa a Ferenc Nádasdy, all'epoca già diciottenne, e si trasferì successivamente nella sua reggia a Sárvár, al confine con l'Austria. Il caso volle che una giovane donna come la Bathory, che aveva già dimostrato di non essere propriamente sana di mente, convolasse a nozze con un uomo sadico almeno quanto lei: anche il suo consorte infatti amava torturare i servi, senza però ucciderli, ma dando prova di incredibile sadismo. Alcune delle torture di sua invenzione stupiscono difatti ancora oggi per la loro crudeltà.

Spesso però Nádasdy era costretto ad allontanarsi per lunghi periodi dalla reggia per andare combattere, e fu in quei lunghi lassi di tempo che Erzsébet cominciò a frequentare sua zia, la contessa Karla (partecipando per altro alle orgie organizzate nel suo castello), nonché Dorothea Szentes, un'esperta di magia nera che incoraggiò le sue malsane tendenze sadiche e che, insieme al suo servo Thorko, la iniziò alla magia nera.

La Contessa cominciò quindi a torturare, mutilare e talvolta uccidere quelle tra le sue serve che commettevano qualche errore o che tentavano di fuggire o che riteneva fossero pigre o si fossero finte malate per non lavorare. Così, questa sadica donna cominciò pian piano a spargere il terrore. Ed è proprio da questo punto che va a crearsi e consolidarsi la dualità tra realtà e fantasia, tra verità storica e leggende popolari, tra mito e autenticità. Si tratta dunque di uno snodo importantissimo, perché è proprio da qui che la maggior parte delle canzoni che andremo ad analizzare trarranno ispirazione.

Tra i diversi episodi di cui mai sarà possibile accertare la reale validità, si narra infatti che una volta la contessa Bathory, prendendo a schiaffi una sua serva, la colpì talmente forte da far schizzare del sangue che le finì su una mano: ella affermò che nel punto in cui si era fermato il sangue la sua pelle fosse ringiovanita. Chiese dunque ai suoi alchimisti dei chiarimenti in tal senso ma questi ultimi, per terrore di contraddirla, la assecondarono, confermando così la sua assurda credenza. Ciò diede inizio ad una lunga serie di omicidi. La Bathory cominciò infatti a seviziare, uccidere e dissanguare dapprima giovani contadine e poi anche le figlie di famiglie della piccola nobiltà, raccogliendone il sangue da utilizzare durante dei bagni che secondo lei l'avrebbero rigenerata. Si racconta anche che la Contessa avesse fatto costruire un marchingegno simile alla celebre Vergine di Norimberga in grado di uccidere la malcapitata di turno attraverso dei coltelli che le fuoriuscivano dal petto.

Nessuno può affermare con assoluta certezza che questa storia sia vera, quel che è certo è che nel 1610, cominciarono ad arrivare a Mattia d'Asburgo, Re d'Ungheria e Imperatore del Sacro Romano Impero, denunce di molteplici sparizioni che lo portarono ad ordinare un'indagine nei confronti della Contessa Bathory. Gli uomini inviati dall'Imperatore si intrufolarono di nascosto nel castello e colsero sul fatto la Contessa, proprio mentre stava torturando alcune fanciulle. Furono scoperte poi molte altre stanze, piene ovunque di sangue, cadaveri e donne straziate ma ancora vive, con parti del corpo mutilate di netto: uno scenario degno di un film dell'orrore. La Bathory venne dunque condannata (così come altri suoi stretti collaboratori) e murata viva nella sua stanza, dove, dopo quattro anni, nel 1614, si lasciò morire rifiutando il cibo. Era la fine della vita di una donna che, di vite, ne aveva crudelmente cancellate tante. Come già scritto in precedenza, qualcuno afferma che nel suo diario personale abbia accuratamente segnato, con tanto di nomi, ben seicentocinquanta vittime, ma gli storici preferiscono non sbilanciarsi fino a quel punto, attribuendogliene come già detto circa trecento, numero che comunque fa di lei la peggior serial killer donna di sempre.



I PRIMI RIFERIMENTI NELLA CULTURA CONTEMPORANEA

Già nel XVIII e XIX secolo cominciarono a nascere storie riguardanti la Contessa: si trattava per lo più di leggende, di racconti popolari che affondavano le loro radici nel folklore e che hanno reso ancora più indefinito quel confine di cui si parlava poc'anzi, tra realtà dei fatti e fantasia. Col passare del tempo, però, molti artisti iniziarono ad interessarsi a questa morbosa figura e così, lungo il XX secolo, spuntarono qua e là sempre più frequenti libri, opere e pellicole che narravano le gesta della Bathory o che a lei facevano riferimento. Un esempio lampante a tal proposito è il libro della scrittrice surrealista Valentine Penrose, intitolato Erzsébet Bàthory la Comtesse sanglante, edito nel 1962, una biografia romanzata della Contessa. Dal libro prese poi spunto Peter Sasdy per il suo film del 1971 Comtesse Dracula, ovvero La morte va a braccetto con le vergini. Il fenomeno continuò senza arrestarsi negli anni successivi, e si ampliò negli anni 2000 con l'avvento delle prime serie Tv (la Contessa appare in episodi di serie come Salem e True Blood) e, ovviamente, il mondo musicale, e soprattutto metal, non fu da meno...



BATHORY E METAL



VENOM - COUNTESS BATHORY

Il titolo di prima band ad avere affrontato la tematica della famigerata Contessa va ai mitici Venom, che nel loro secondo, celeberrimo disco, Countess Bathory, che narra le sue gesta e che ancora oggi viene spesso riproposta live, essendo oramai diventata uno dei cavalli di battaglia del combo di Newcastle.

La canzone (in seguito oggetto di cover da parte di band importanti come Candlemass e i “nostri” Necrodeath), pur non discostandosi molto dal sound tipico del trio, presenta un tempo più cadenzato, un riffing addirittura quasi melodico e un'atmosfera se possibile ancora più oscura e sulfurea delle altre tracce del disco. Cronos con la sua voce graffiata e dai toni quasi disperati racconta così della Contessa:



Welcoming the virgins fair, to live a noble life

In the castle known to all - the Count's infernal wife

She invites the peasants with endless lavish foods

But, when evening spreads its wings, she rapes them of their blood



Accogliendo le vergini, per vivere una vita nobile

Nel castello conosciuto da tutti - la moglie infernale del Conte

Lei invita le contadine con infiniti pranzi sontuosi

Ma quando la sera spiega le sue ali lei le violenta del loro sangue



L'apice arriva al chorus in cui il singer grida a squarciagola il titolo della canzone. Come si può evincere dal testo, i Venom si concentrarono molto sull'aspetto dell'inganno con cui la Contessa raggirava le fanciulle dei ceti più bassi e con la promessa di lauti banchetti le faceva entrare nella reggia, da cui però non sarebbero mai più uscite.



BATHORY - WOMAN OF DARK DESIRES

L'allora giovanissimo Thomas Forsberg, in seguito meglio conosciuto come Quorthon, era un ragazzo appassionato di heavy metal e film horror, il quale rimase così colpito dal fascino morboso della Contessa da fondare una band che portava proprio il suo nome: i Bathory. Un nome destinato a rimanere per sempre nella storia del metal insieme a quello del suo defunto fondatore e unico membro fisso della formazione, capace non solo di essere uno dei pionieri della cosiddetta first wave of black metal, ma anche di influenzare pesantemente moltissime realtà della second wave, nonché della scena viking.

Il “tributo”dello svedese alla Contessa Bathory, però, non si fermò solo al monicker della band: all’interno terzo disco del gruppo, ovvero quel capolavoro che risponde al nome di Fenriz dei Darkthrone “the quintessential black metal album”), compare infatti una canzone dal titolo Woman of Dark Desires, dedicata appunto alla Contessa Bathory. Fu una delle prime canzoni dei Bathory in cui Quorthon inserì le tastiere nel tessuto sonoro per donare un'aura più oscura e decadente ai brani. Per il resto la canzone è in perfetto Bathory-style, sebbene non sia "tirata a mille" come la maggior parte dei brani del disco. La velocità si mantiene abbastanza alta e costante per tutta la durata del pezzo e sul finale c'è appunto spazio per l'intervento delle tastiere e per un bell'assolo di chitarra. Il malvagio screaming di Quorthon racconta in maniera cruda e diretta, ma non senza fascino, degli “oscuri desideri” della Contessa:



All dressed in gold and purple the beauty awaits the night

Knowing what will satisfy

Aware of Her delight

The thought of young fresh blood makes the hours go so slow

But the yearn for eternal life and beauty makes her hazelbrown eyes glow

Woman of Dark Desires

Woman of Eternal Beauty

Woman of Dark Desires

Elizabeth Bathory......



Tutta vestita in oro e porpora la bellezza aspetta la notte

Sapendo cosa la soddisferà

Consapevole del Suo piacere

Il pensiero di giovane sangue fresco fa scorrere le ore così lentamente

Ma l'anelito per l'eterna vita e bellezza fa brillare i suoi occhi marroni

Donna di Oscuri Desideri

Donna di Eterna Bellezza

Donna di Oscuri Desideri

Elizabeth Bathory...



Nelle liriche di Woman of Dark Desires, il buon Quorthon focalizza la sua attenzione sull'insaziabile voglia di sangue della Contessa, che non vede l'ora che arrivi la notte per poter ghermire le sue ignare vittime e privarle del loro sangue. Si dà quindi un'accezione di tipo più vampiresco (un'interpretazione più volte assegnata alle storie della Bathory) rispetto al brano dei Venom. Inoltre, ci si sofferma sull'incredibile brama di questa donna per la vita eterna e per la bellezza che sperava di raggiungere attraverso le sue macabre torture con cui mutilava le fanciulle per ricavarne il sangue in cui farsi il bagno. Un testo quindi, se vogliamo, un po' più romanzato in cui però vengono messe ancora più in risalto le tinte fosche e gotiche delle vicende della Contessa.



TORMENTOR- ELIZABETH BATHORY

This is a story about Elizabeth Bathory

Her blood is ourselves

Clean Hungarian blood



Questa è una storia riguardo Elizabeth Bathory

Il suo sangue è nostro stesso

Puro sangue Ungherese



Questo è l'incipit della monolitica Elizabeth Bathory della band di culto Tormentor, che con questo piccolo gioiello “omaggiano” questa oscura donna proveniente proprio dalla loro terra natia, l'Ungheria. Il brano, di cui è presente anche una famosa cover dei Dissection, è probabilmente la punta di diamante della loro breve produzione, oltre che del disco da cui è tratta, quel mitico Anno Domini che fu rilasciato sotto forma di demo nel 1988 e che poi arrivò all'attenzione di tutti soprattutto nella prolifica Norvegia grazie al lavoro di Metalion, proprietario della Head Not Found e di Samoth, chitarrista degli Emperor e a capo della Nocturnal Art Production. La canzone inizia con l'incipit sopra citato, in cui il vocalist Attila “Mayhem” Csihar recita i versi accompagnato da algide tastiere che caratterizzeranno il resto del brano e da un arpeggio di chitarra in clean. Invece degli assalti thrash/black ultraveloci della maggior parte delle altre canzoni del disco, Elizabeth Bathory si assesta subito su un mid-tempo con melodie e ritmiche semplici e lineari, ma allo stesso tempo più efficaci. Anche il singer modifica leggermente il suo timbro: non si getta infatti nel suo tipico screaming acutissimo, ma propende per uno scream più grave e graffiato.

Il testo è sicuramente uno dei più interessanti e dona alla storia della Contessa un'interpretazione di carattere quasi erotico: il tutto infatti viene visto sotto gli occhi di una sorta di perversione sessuale della Bathory e allo stesso tempo le viene data quasi un'aura gloriosa, quella di un personaggio destinato a rimanere nella storia. Anche se in praticamente nessuno dei testi analizzati fin'ora (e anche in quelli che analizzeremo fra poco) viene data una connotazione esattamente negativa a questa cruenta figura (tranne, forse, in minima parte nel caso dei Venom), in Elizabeth Bathory i Tormentor si spingono ancora oltre: la Contessa è vista infatti sotto un punto di vista quasi mistico/religioso.



Countess it is your night

You are haunted by your wild desires

Possessed by bestial lust

You are the goddess of the love

She's got insatiable mind

She needs virgins blood anymore

Her flames never die away

She is surrounded with never-fading glory



Contessa è la tua notte

Sei ossessionata dai tuoi desideri selvaggi

Posseduta da un piacere animalesco

Sei la dea dell'amore

Lei ha una mente insaziabile

Lei non necessita più di sangue di vergini

La sua fiamma non si spegne mai

Lei è circondata da una gloria che non svanisce mai



Sicuramente delle liriche controverse, dunque, ma certamente di grande effetto, per una canzone che nel bene e nel male rimarrà sempre un grande classico del metal estremo.



CRADLE OF FILTH - CRUELTY AND THE BEAST

Le vicende di Elizabeth Bathory, se adeguatamente romanzate, si adattano benissimo alle atmosfere e alle tematiche dei Cradle of Filth. Se ne devono essere accorti Dani Filth e compagni nel lontano 1997, quando la band veniva da un grande successo come Bathory, ovviamente analizzata e rivista con l'ottica del gruppo. Indubbiamente, che li si ami o li si odi (o magari nessuna delle due), c'è da ammettere che qui il combo inglese ha realizzato un platter, non solo di una certa caratura, ma che prende la storia della Contessa e la immerge perfettamente nell'immaginario gotico/romantico dai toni vampireschi e simil-erotici tipico dei Cradle of Filth. La stessa copertina rappresenta una donna semi-immersa in una vasca piena di sangue: il rimando alla leggenda della Bathory è evidente, ma è raffigurato in un'ottica più moderna e più vicina agli standard del gruppo. Sotto il punto di vista musicale niente da eccepire: il black metal dalle derive thrash/death impreziosito dalle onnipresenti e fondamentali tastiere ben si adatta alle storie di perversione e di sangue narrate dalla diabolica voce di Dani Filth, capace di passare a agilmente dal suo scream acutissimo ad un growl catacombale fino addirittura a spoken vocals profonde o talvolta appena sussurrate. Da citare sicuramente canzoni come Cruelty Bought Three Orchids (ancora cavallo di battaglia della band in sede live) e la mitica suite tripartita Bathory Aria il cui testo ci fa individuare bene sotto che ottica è stata rivisitata la storia della Bathory. Riporterò le parole recitate sul finale della canzone dalla voce di Ingrid Pitt, l'attrice che recitò il ruolo della Contessa nel film La morte va a braccetto con le vergini:



The Spirits have all but fled judgement

I rot, alone, insane,

Where the forest whispers puce laments for me

From amidst the pine and wreathed wolfsbane

Beyond these walls, wherein condemned

To the gloom of an austere tomb

I pace with feral madness sent

Through the pale beams of a guiltless moon

Who, bereft of necrologies, thus

Commands creation over the earth

Whilst I resign my lips to death

A slow cold kiss that chides rebirth

Though one last wish is bequeathed by fate

My beauty shalt wilt, unseen

Save for twin black eyes that shalt come to take

My soul to peace or Hell for company



Gli Spiriti sono tutti fuggiti, giudizio

mi decompongo, sola, pazza,

dove la foresta sussurra lamenti color pulce per me

tra il pino e la corona del flagello dei lupi

oltre questi muri, nel quale condannata

alla penombra di un’austera tomba

io passo con bestiale pazzia

attraverso i pallidi bagliori di una luna innocente

chi, privò di necrologi, così

comanda le creazioni sulla terra

mentre io abbandono le mie labbra alla morte

un lento freddo bacio che incita la rinascita

sebbene un ultimo desiderio è lasciato in eredità dal destino

la mia bellezza appassirà, invisibile

salva per gemelli occhi neri che verranno a prendere

la mia anima alla pace o all’inferno per la compagnia



In questi particolari versi, a mio parere fra i più belli dell'intero album, viene fotografato il momento in cui la Contessa, murata viva nella sua stanza, si accorge di essere in punto di morte e comprende che la sua anima finirà all'inferno. Tutto l'album però vale la pena di essere ascoltato nella sua interezza e soprattutto vale la pena leggere e decifrare i testi scritti in un inglese aulico e di stampo ottocentesco, perché riescono a creare, accompagnati dalla musica, uno scenario gotico e perverso davvero irripetibile.



COUNTESS - THE WRATH OF SATAN'S WHORE

Se fino ad ora abbiamo analizzato brani/album di band abbastanza note a un qualsiasi conoscitore della musica estrema, con i Countess ci addentriamo nell'oscuro e vasto mondo dell'undergound, una band che gira intorno alla figura di Orlok che nel corso degli anni ha avuto parecchi musicisti al suo fianco. Oggi infatti i Countess sono una band a tutti gli effetti che tra l'altro ha pubblicato il suo ultimo disco nel giugno di quest'anno. The Wrath of Satan's Whore, canzone dal titolo abbastanza eloquente, contenuta nel terzo full-length della band Ad Maiorem Sathanae Gloriam (classe 1995) è il personale “tributo” alla Contessa Bathory di Orlok, che tra l'altro ha registrato da solo tutto l'albu). Il brano è diviso fondamentalmente in due parti: la prima tanto atmosferica quanto inquietante costruita esclusivamente su arpeggi di chitarra acustica accompagnati da tastiere gotiche che rievocano lo scenario della castello della Bathory e una seconda più puramente black metal in cui vengono messi in risalto i riff semplici e scheletrici della sei corde. Il testo ci dona ancora un'altra interpretazione della storia di Elizabeth Bathory, rivisitata sotto un punto di vista vampiresco ma anche con lievi connotazioni sataniche, come del resto si può facilmente evincere dal titolo.



Gallons of blood she took for vampiric abuse

And for years nobody dared to accuse

But too many virgins vanished on her road to despair

Butchered by cruel servants in the countess' lair

Parents wailing while their daughters disappear

Her people for ages dwelt in terror and fear

Until at last she was caught and tried

Convicted and lacking her bloody diet she died



Lei prese galloni di sangue per abuso vampiresco

E per anni nessuno osò accusarla

Ma troppe vergini svanirono sulla loro strada per la disperazione

Macellate da servi crudeli nel covo della contessa

Genitori piangono mentre le loro figlie scompaiono

Le sue genti per anni vissero nel terrore e nella paura

Finché alla fine fu catturata e giudicata

Condannata e mancandole la sua dieta di sangue morì



In verità, come possiamo vedere, il testo è abbastanza lineare con la storia che tutti conosciamo della Contessa, anche se è evidente una connotazione negativa affibbiata alla sua figura, come del resto si evince dal fatto che venga chiamata con un appellativo non proprio nobile. Comunque un altro pezzo degno di nota, seppur di caratura storica sicuramente minore rispetto a quelli precedentemente analizzati.



KAMELOT - ELIZABETH

Per concludere quest'articolo (nonostante sarebbero certamente ancora molte canzoni da analizzare in questo ambito) parleremo dei Kamelot. Se fino ad adesso le composizioni di cui abbiamo parlato appartenevano al metal più oscuro, quale black e gothic, in quanto la storia della Contessa ben si adatta ai canoni di questi generi, parleremo ora di un gruppo power, attivo dai primi anni '90, che di solito tratta di argomenti di carattere fantasy o filosofico, ma che non si è a sua volta sottratto dal dare alle stampe una composizione ispirata alla Bathory. Si tratta di Elizabeth, canzone divisa in realtà in tre brani distinti, contenuta nel quinto disco della band, Mirror Mirror è molto calma e giocata sul duetto chitarra in clean-tastiera con la voce acuta e espressiva di Roy Khan a intonare i versi. Le due seguenti invece mostrano il lato più metal del combo con riffing e drumming più aggressivi, pur mantenendo una forte vena epica. Nonostante l'atmosfera generale, molto solenne, non si confaccia moltissimo alle ambientazioni cupe e oscure che una storia del genere merita, il testo è effettivamente ben scritto e si concentra su più parti di questa storia maledetta; la citata Mirror Mirror è incentrata sulla brama insaziabile della Contessa per la vita eterna:



I have I found myself eternity

someone has heard my prayers

now I'll become divine

I have I found myself divinity

I'm no longer a slave

to the vicious hands of time



Ho trovato da sola l'eternità

qualcuno ha sentito la mie preghiere

adesso diventerò divina

ho trovato da sola la divinità

non sono più una schiava

delle feroci mani del tempo



La seconda parte, Requiem For the Innocent, disegna una scena quasi commovente di una ragazza (sicuramente una delle tante fanciulle che la Contessa amava torturare) che, sul punto di morire, arriva ad invocare addirittura la madre:



Mother can you hold me

one more time again

whisper "I still love you" in my ear

mother did you lie

would you tell me why

there is something deeper that I fear



Madre puoi tenermi

un'altra volta ancora

sussurra “Ti amo ancora” al mio orecchio

madre mi hai per caso mentito

mi diresti perché

c'è qualcosa di più profondo di cui ho paura?



L'ultima parte invece, Fall From Grace sembrerebbe quasi una presa di coscienza da parte della Bathory, che, presa da un momento di pentimento, si ritrova a pensare alle malefatte che ha compiuto e al perché di quelle azioni malvagie. Insomma, che si apprezzi o meno un genere come il power (abbastanza moderno tra l'altro e dai tratti progressive), sicuramente anche questo pezzo dei Kamelot è interessante per scoprire ancora più a fondo l'influenza che questa oscura donna ha avuto sul mondo del metal.



CONCLUSIONI

Abbiamo dunque visto come una figura crudele e misteriosa come quella di Elizabeth Bathory abbia ispirato parecchi artisti metal, di come essa si adatti perfettamente a certe ambientazioni e tematiche tanto care a certi generi e, soprattutto, di come, partendo da una stessa storia di base, i vari artisti abbiano dato una connotazione e un'interpretazione differenti l'uno dall'altro. È interessante notare come una persona che si sia macchiata di crimini terribili possa avere un fascino morboso intrinseco e come possa ammaliare la mente di più di qualcuno, e soprattutto come possa avere un così ampio influsso non solo nel metal e nella musica, ma in tutta la cultura contemporanea.



Bathory - Under the Sign of the Black Mark

La cover del 1995 di Anno Domini

Cradle of Filth - Cruelty and the Beast

Countess - Ad Maiorem Sathanae Gloriam

