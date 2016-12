ANNIHILATOR - Non abbiamo mai smesso di crederci

16/12/2016 (496 letture) A poco più di un mese dall’uscita di Triple Threat, la nuova, peculiare release di casa Annihilator comprendente ben tre dischi e molto materiale inedito, abbiamo approfittato dell’occasione per fare due chiacchiere con quello che senza ombra di dubbio è ad oggi il volto storico della band, Jeff Waters, che ci ha raccontato diversi retroscena relativi a questa nuova produzione, senza disdegnare qualche riflessione sul passato, presente e futuro della band canadese…



Akaah: Ciao Jeff, benvenuto su Metallized.it e grazie per averci concesso quest’intervista. Partiamo ovviamente con Triple Threat, che uscirà il prossimo gennaio, iniziando in particolare dalla sua prima parte, quella acustica, intitolata The Watersound Studios Sessions. Cosa ti ha portato a voler suonare in acustico alcuni pezzi degli Annihilator? Ed è vero che questi brani sono stati registrati ciascuno in un singolo take (ovvero in un'unica ripresa, senza tagli, NdR)? Jeff: Si è trattato di qualcosa che prima o poi avremmo dovuto fare, ma è stata una delle cose più stressanti che abbia mai fatto nella mia vita! (ride, NdR) Penso sia stato lo stesso per gli altri quattro (Aaron Homma, Rich Hinks, Marc LaFrance e Pat Robillard, NdR), perché quando registri così, è molto differente da quando lo fai in studio. In studio uno ha la sua parte di chitarra, magari anche breve, mettiamo di soli 45 secondi, per cui non si preoccupa molto per un eventuale errore, perché dopo quei 45 secondi può ricominciare e rifare tutto da capo. In questo caso, con un singolo take per brano, invece, visto che peraltro ci stavano registrando anche in video dal vivo, non è stata affatto la stessa cosa, siamo dovuti rimanere profondamente concentrati senza sbagliare per l’intera durata dei pezzi. Certamente tutti e cinque abbiamo fatto dei piccoli errori e i nostri strumenti non erano accordati al meglio per l’intera durata della sessione, ma era inevitabile. Il metodo che abbiamo scelto è stato quello di registrare un pezzo alla volta: in alcuni casi c’è bastato un tentativo, in altri abbiamo dovuto riprovarci diverse volte e poi scegliere la versione venuta meglio, anche se al termine delle singole registrazioni spesso eravamo già coscienti che sarebbe stata proprio quella la versione definitiva, che non saremmo stati in grado di renderla in maniera ulteriormente migliore, considerate appunto le difficoltà di essere cinque persone, in acustico e praticamente dal vivo. Alla fine ci sono voluti tre giorni per completare l’intero processo, lavorando circa otto ore al giorno a partire dal pomeriggio. Per ogni traccia ci sono voluti, in media, tra i 45 e i 60 minuti e, ogni volta completato un pezzo, ci siamo sempre presi una mezzoretta di pausa, per un caffè, una passeggiata, cose del genere, prima di continuare con in successivo. Non è stato affatto facile completare un lavoro del genere e onestamente ammiro quei musicisti che riescono a portare a termine qualcosa di simile in maniera perfetta e senza errori, perché noi non ne siamo stati in grado, abbiamo semplicemente fatto il nostro meglio.



: Ti dirò, è stato piuttosto facile, perché tra i circa 160 pezzi dei 15 album a marchiofinora pubblicati, non sono in grado di cantarne una buona metà. È una discriminante che vale anche per i nostri concerti, si tratta di brani che non ho originariamente cantato io, ma che erano nati per quegli altri, talentuosi cantanti che si sono susseguiti nella storia della band, per cui ritengo non avrebbe senso nemmeno provare ad interpretarli personalmente, non sarei mai capace di eguagliare gli originali. Per i live, di solito scelgo dal nostro catalogo delle canzoni che so interpretare bene e che siano tra le più popolari, tre su tutte, ma per questa occasione particolare, essendo una registrazione dal vivo ma acustica, ho preferito avvalermi anche dell’aiuto del mio amico, che non solo mi ha supportato con delle precise backing vocals, ma ha anche coperto il ruolo di cantante solista in diverse occasioni. Akaah: La seconda parte di questo speciale cofanetto include la registrazione del vostro live al Bang Your Head!, svoltosi in Germania la scorsa estate. Cosa vi ha portato a scegliere proprio questo festival? E ritieni che la scaletta proposta rappresenti il meglio degli Annihilator? Jeff: Sicuramente rappresenta il meglio degli Annihilator nell’estate 2016! (ride, NdR) Tornando seri, tutto è iniziato quando Jay Lansford della nostra label, la UDR, che è noto per essere un professionista nel campo dell'A&R e che ha lavorato lungo tempo anche con la SPV, ha cominciato a parlarmi di questo progetto, nel dicembre dell’anno scorso. Ci siamo trovati subito d’accordo su un aspetto cruciale: nessuno di noi due voleva uno show esagerato per questa registrazione, con un enorme lavoro di produzione alle spalle, sia perché sarebbe stato molto costoso, che perché sia per gli Annihilator sia per la nostra etichetta non aveva senso dar vita ad uno spettacolo oltre ogni limite, con fuochi d’artificio, fiamme, effetti speciali, due tecnici luci e via discorrendo… Sarebbe stato qualcosa che innanzitutto ci avrebbe messo sullo stesso piano di moltissime altre formazioni che hanno già dato vita a simili esibizioni, diventando quindi un po' banale, ma allo stesso tempo un investimento che mai ci saremmo potuti permettere, in quanto quel singolo Blu-ray ci sarebbe costato una fortuna. Sicuramente la label ci avrebbe facilmente potuto aiutare economicamente a realizzarlo comunque, ma all’epoca l’idea del cofanetto con tre dischi, che unisse tre diversi aspetti anche personali e inediti della band e che diventasse quindi un qualcosa di molto figo e interessante per i nostri fan, era già chiara e definita nelle nostre menti, per cui abbiamo deciso di dividere in maniera equa il budget, focalizzandoci sull’idea generale e non sul singolo disco. Per cui, la scelta doveva per forza ricadere su uno dei festival a cui abbiamo partecipato la scorsa estate e abbiamo optato specificatamente per il Bang Your Head! in quanto al festival erano già dotati di un ottimo impianto di ripresa che avrebbero utilizzato durante il concerto dei Twisted Sister, che hanno suonato due gruppi dopo di noi. Per cui gli organizzatori ci hanno proposto di ‘testare’ su di noi tale impianto in vista dei Twisted, offrendoci in cambio un ottimo prezzo per l’utilizzo delle loro attrezzature. In tal modo, non siamo scesi a compromessi quanto alla qualità, ma siamo riusciti a risparmiare e utilizzare il denaro extra per finanziare la realizzazione delle altre due parti del cofanetto, a cui tenevamo molto.



Akaah: Sulla copertina di Triple Threat, infine, è presente il medesimo robottone già svettante sull’artwork di : Sulla copertina di, infine, è presente il medesimo robottone già svettante sull’artwork di Suicide Society , ci spieghi le ragioni che vi hanno portato a riproporlo? Jeff: Per quest’artwork abbiamo discusso diverse idee, ma nessuna ci aveva convinto appieno. Un giorno però ho visto le magliette che avevamo messo in vendita per il tour europeo da cui eravamo appena tornati, che includevano proprio la faccia del robottone di Triple Threat, fa riferimento ad un’espressione che in inglese usiamo per definire qualcuno che abbia un notevole talento in tre diversi aspetti artistici, solitamente canto, ballo e recitazione, ma non solo, è una definizione che include anche gente come Jamie Foxx per capirsi, che è un attore, un cantante e un comico allo stesso tempo. Per cui avevamo davvero bisogno di una copertina che sapesse rappresentare noi e i nostri diversi talenti al meglio.



Akaah: Con l’uscita di : Con l’uscita di Suicide Society avete raggiunto il vostro quindicesimo album, segnando quello che è un traguardo sicuramente molto importante per qualsiasi band. Partendo proprio da quest'ultimo full-length e ripercorrendo al contrario la vostra longeva produzione, c’è qualche album o qualche aspetto di cui ti penti e che vorresti aver fatto diversamente? O, viceversa, qualche release che rimarrà per sempre la tua preferita? Jeff: Penso che se uno è davvero un musicista che tiene a quello che crea, che vive sul serio la musica che compone e che sa essere onesto con se stesso, è inevitabile che, guardandosi indietro, molteplici siano gli aspetti che, una volta analizzati, risultino non essere stati prodotti al meglio. Per quanto mi riguarda, è qualcosa che provo ogni volta che riascolto una larga parte degli album a cui ho preso parte. Alcuni di essi hanno buone canzoni, ma la produzione avrebbe potuto essere senz’altro diversa, in altri il cantato non appare poi così professionale, in altri ancora il missaggio non è all’altezza. Io per dire ho tutti i dischi di band cruciali per me, ho tutti gli album per esempio degli Iron Maiden, dei Judas Priest, degli Exodus, degli Slayer, degli AC/DC, dei Kiss e dei Metallica, ma non ascolto più alcuni di essi, perché non mi piacciono più come un tempo o non li ritengo più dei buoni full-length. Lo stesso ovviamente vale per gli Annihilator: la nostra discografia conta delle produzioni di ottima qualità, dei classici come Alice in Hell, King of the Kill e Remains o altri simili. Va detto però che in generale le opinioni del pubblico sanno essere differenti, ogni volta che io nomino qualche disco che mi pare meno ben riuscito, c’è sempre qualcuno che mi risponde “Hey, ma a me quel platter piace!”. Molto dipende anche della nazionalità dei nostri supporter. Se si andasse per esempio a chiedere quale sia il nostro disco migliore ai tedeschi, loro risponderebbero senza ombra di dubbio



Discutine con noi sul FORUM Elena Aren "Akaah" 12 Spero di rivederti presto in Italia Jeff, e anche se l'ultimo lavoro non mi ha lasciato molto dentro, la stima verso di te come gran musicista rimane intatta, non c'è dubbio infatti che Jeff sia per me tra le pochissime asce thrash ad avere un talento innato, oltre a una gran manualità e destrezza e maestria tecnica unita ad un ottimo gusto e tocco musicale, se viene a Roma , in una data estiva tranne imprevisti, non mi sfugge. 11 Grande Jeff, da ormai 25 anni sempre presente nei miei ascolti! Torna in Italia presto, sai che se posso, non manco di certo! 10 I primi due sono album che ogni fan del metal dovrebbe conoscere a memoria, specie never neverland che è uno dei picchi massimi dell'intero movimento. Lui un genio, un guitar Hero ai livelli di suoi colleghi contemporanei come skolnick, mustaine, cavestany o Tommy t baron, il problema è che non ha mai cementato un gruppo solido, costante, affidabile e quindi e' rimasto sempre incompiuto a differenza dei gruppi dei colleghi sopracitati. Con loro mi sono fermato a set the world on fire, un disco strano che ha fatto conoscere mangini ma che è durato poco sul mio piatto. Comunque un grande protagonista 9 Entrambi hanno una tecnica chitarristica e una capacita'compositiva senza rivali... 8 Qualcosa di epocale....musicalmente parlando.... 7 In passato gli era stato proposto da mustaine di entrare nei megadeth....ma lui ha rifiutato....chissa' che sarebbe uscito fuori... 6 Vero, umilissimo anche quando parla dei suoi limiti...e sappiamo benissimo che é un chitarrista esageratamente bravo! Non li ho mai visti dal vivo, mi piacerebbe! 5 Onesto, umile e sicuro dei propri punti di forza, non è da tutti ammettere di aver inciso dischi discutibili. Vieni a Roma Jeff! 4 Quoto al 100%@ metal shock.....se oggi prendesse un cantante dotato...i suoi nuovi album salirebbero di valore,comunque e' un grande 3 Jeff e` un grande, punto. Vedere le band che cita che non sono mai scese a compromessi, Overkill, Exodus, Testament, me lo rende ancora piu` simpatico. Pero` fosse riuscito ad avere una band stabile ci avrebbe guadagnato anche lui, peccato che il suo ego sia un po` troppo alto da quel punto di vista. 2 Che bella intervista. Io al liceo ho ascoltato milioni di volte Set the World on fire, perché amo la musica piú melodica, ed é veramente un capolavoro al di là del genere. Per questo motivo sono molto curioso di sentire il cd acustico! 1 Nel mio big 4 c'e' anche il mitico jeff.....uno dei miei idoli di sempre...non vedo l'ora di ascoltare questo triplo album. Uno dei piu bravi chitarristi compositori della scena metal mondiale.