Live Report

TRILOGY 30° ANNIVERSARY: MARK BOALS + GUESTS - Club Mob, Palermo, 11/12/2016

17/12/2016 (1064 letture) Ci sono dischi ed artisti i quali, per meriti sia tecnici che di “tempismo” e gusto, riescono a restare nella storia di un filone musicale. Parlando di shred/neo-classic, Trilogy di Yngwie J. Malmsteen ha fatto indubbiamente epoca. Il cantante di quel famosissimo lavoro, Mark Boals , ha deciso di celebrare il trentennale della sua uscita con un tour italiano. Messa in piedi una formazione comprendente valentissimi musicisti nostrani, il suo giro di concerti sta toccando vari club della penisola, molti dei quali al sud. La nostra cronaca riguarda proprio una di queste occasioni, ossia quella riguardante la sua esperienza siciliana.



GLI A20 DIRITTO AL CONCERTO

Cielo coperto sulla nostra trasferta palermitana per seguire il concerto di Mark Boals, alla sua prima visita nella vecchia Trinacria. Il viaggio sulla A20, però, procede senza alcun intoppo ed in circa tre ore siamo a destinazione. Arrivati al Mob Club poco prima delle venti e subito dopo aver testato l’affidabilità di una vicina rosticceria, troviamo già una trentina di persone a stazionare davanti al locale. Sempre con la solita atmosfera allegramente rilassata ed indolente che caratterizza questo tipo di eventi sull’isola. Dopo essere entrati ed aver sistemato le nostre cose nel backstage, torniamo fuori e troviamo la band che ha appena parcheggiato il furgone. Per quanto attiene a questo aspetto, in questi casi non è raro che si metta insieme un gruppo di musicisti locali più o meno conosciuti, affrontando il pubblico in maniera che talvolta può anche essere approssimativa, per soli fini economici. In questo caso, però, il discorso è ben diverso. Il gruppo che accompagna Boals è infatti composto da Titta Tani (Malmsteen) al basso e Leonardo Porcheddu alla chitarra. Il gruppo di accompagnamento, pertanto, non è certo allestito alla meno peggio. Rapido check a porte chiuse e poi, una volta aperti i cancelli, sala che col trascorrere dei minuti comincia a riempirsi -alla fine non sarà un sold out, ma l’affluenza è stata comunque buona, attestandosi intorno alle 150 unità ad occhio e croce- e spettacolo che parte con l’esibizione di Gabriels. Il tastierista milazzese ha proposto un set solitario di una dozzina di minuti circa, durante i quali ha eseguito brani dal repertorio di Malmsteen che hanno provocato un certo stupore e molti applausi in platea. A seguire, gli AM/FM e gli HM 80, due cover band dedite rispettivamente all’AOR rock anni 80 ed ai classici heavy dello stesso periodo. La gente, però, non aspetta altro che Boals.



MARK BOALS

Come di prammatica, a prendere possesso per primi del palco sono i “ragazzi” della band e poi, quando ad arrivare con i suoi occhiali scuri, avvolto nella sua giubba con sotto una giacca in pelle e corredato da una lunghissima collana è Mark Boals, è subito tempo di Rising Force. Fin dalle prime battute sono chiari i punti cardine del copione della serata: una band molto affiatata, un lotto di pezzi conosciutissimi e di qualità elevata, ma soprattutto un cantante che non è venuto solo a fare la classica marchetta per tirare avanti ancora un po’, vivacchiando all’ombra della gloria passata. Confermando l’entusiasmo già manifestato in camerino, Mark appare contento, se non entusiasta di essere sul palco e disponibile a dare tutto quello che ha. Ed è ancora molto. La prima impressione una volta che il cantante comincia la sua performance, è che se la sua voce non è e non può essere esattamente quella di trent’anni fa, non ci tira nemmeno troppo lontano; anzi. Col brano successivo, I’m a Viking, è già il momento della prima ospitata, quella del chitarrista ragusano Francesco Ivan Sante Dall’ò (Vivaldi Metal Project) il quale, al termine della sua esibizione, ha ricevuto anche i complimenti del singer prima di lasciare il palco. A questo punto comincia la celebrazione annunciata, con l’esecuzione dell’intera scaletta di Trilogy. All’interno di questo spazio, che ha visto anche qualche accenno di pogo da parte del pubblico e la presenza in platea anche di qualche under 5 (sì, proprio cinque), Mark Boals ha spesso dialogato col pubblico, invitato a fare i cori e, soprattutto, esibito la buona forma fisica e vocale di cui sopra. Riuscite in particolare You Don’t Remember, I’ll Never Forget; Fury; Fire -queste ultime due scambiate nella presentazione, col cantante che si scusa ridendo con la gente- e Dark Ages. Qualche imperfezione qua e là, un paio di attacchi non precisissimi, qualche dimenticanza estemporanea; tutte cose che fanno parte della dimensione live e non pregiudicano affatto la valutazione della sua prova, decisamente buona. Concerto che si conclude con I’ll See the Light Tonight e The Age of Dreams (Mistheria - Vivaldi Metal Project). Band che lascia quindi il palco per riapparire poco dopo per il classico bis, rappresentato per l’occasione da Child in Time, eseguita su richiesta solo a Palermo ed unico pezzo non “malmsteeniano” del lotto. In questa occasione Gabriels è di ritorno sul palco in veste di special guest, esibendo nuovamente la sua ottima tecnica. Da non dimenticare gli istrionismi alla tastiera di Mistheria ed un funambolico assolo di basso da parte di Dino Fiorenza eseguito durante Dark Ages, che ha strappato i complimenti del collega Boals, reduce dall’esperienza alle quattro corde con i Dokken. Buona anche la prova di Porcheddu ed altrettanto quella di Titta Tani. I saluti finali ed il pubblico che applaude contento per ciò che ha visto e sentito sono il normale coronamento della serata. Ad amplificatori spenti grande soddisfazione di tutti in camerino e Boals che ne esce poco dopo per qualche foto ed alcuni autografi da firmare a chi si era attardato ad aspettarlo. Sempre col sorriso stampato in volto.



MARK BOALS SETLIST

1. Rising Force

2. I’m a Viking (feat. Francesco I.S. Dall’ò)

3. Far Beyond the Sun



TRILOGY ALBUM SET

1. You Don’t Remember, I’ll Never Forget

2. Liar

3. Queen in Love

4. Crying

5. Fury

6. Fire

7. Magic Mirror

8. Dark Ages

9. Trilogy Suite Op. 5



10. I’ll See the Light Tonight

11. The Age of Dreams (Mistheria - Vivaldi Metal Project)

12. Child in Time (feat. Gabriels)



È STATO BELLO, MA MOB ASTA

Quando si organizzano questi tour, la percentuale di possibilità di trovarsi davanti al classico “pacco” confezionato solo per ramazzare contanti è piuttosto alta. In questo caso invece, il bilancio della serata parla in prima battuta di un evento ospitato in un bel locale, ben dimensionato per eventi di questo genere con una capienza massima grosso modo di circa 300 persone, un discreto stage, bagni puliti (non succede sempre), buoni spazi nel retropalco e addetti gentili e disponibili. Soprattutto, però, è da rimarcare come la band di accompagnamento al cantante statunitense sia costituita da grandi professionisti apprezzati da tempo nel giro, i quali hanno raggiunto un ottimo amalgama tra loro (i 4/5 di questa formazione erano all’opera anche con Mark Boals può ancora definirsi un vero cantante, a tutti gli effetti perfettamente in grado di affrontare il repertorio dell’epoca Malmsteen e di poter interessare qualsivoglia band del settore in cerca di un singer. Il tutto, lo sottolineo ancora, all’insegna del divertimento e della condivisione di sensazioni, nel quadro di una celebrazione che potrebbe anche avere un seguito nei prossimi mesi. Per quanto riguarda noi, dopo l’ultima birra in camerino ed i saluti con la band, non resta che risalire in macchina ed affrontare la strada per tornare a casa, giungendo a destinazione quasi all’alba. Distrutti, ma già in attesa della prossima occasione per seguire un nuovo evento live.



Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven" La musica non finisce domani e se iniziative del genere tirano persone e interesse, ci sarà posto per tutti. 27 ma perchè danneggiarlo, mica l'ho insultato, anzi, ho detto che avrebbe dovuto esserci anche lui , non capisco . . . 26 Che ha deciso di danneggiarlo venendo a spammare il suo nome dove non c'entra. Ottimo servizio davvero. 25 dimenticavo, non sono Tregor, solo un suo fan. 24 Ma chi ha parlato male di Trilogy ? Se ci sono andato ! Mi sono solo meravigliato dei toni eccessivamente entusiastici della recensione della serata ; una buona serata, con un mestierante del metal come Boals (tanto di cappello per quelllo che ha fatto ) contornato da validi turnisti ma il metallo vero è altro, quello vive nelle bands locali che si fanno il culo in sala prove e facendo concertini da perdenti in giro per l'italia, questo era altro, tutto qui. Tregor comunque regna. 23 Ciccio, io penso che in pochi si rendano conto di come funziona e degli effetti che ha la comunicazione sul web, ma soprattutto dei danni che provoca il suo uso scorretto a gente che, come in questo caso, potrebbe essere estranea alla vicenda. Questo non è un blogghino letto solo a Palermo e dintorni e scrivere in rete non è come farlo seduti al tavolo di un pub. Chiudiamola qui, comunque, e restiamo sulla serata, possibilmente senza giudizi estetici fuori luogo e senza tirare in ballo persone estranee alla vicenda. Grazie. 22 Certo che parlar male di trilogy....vabbè penso oramai di averle sentite tutte! 21 Secondo me Raven la stai facendo un po troppo grossa. Imho. 20 Quindi: sei andato ad una serata della quale conoscevi le premesse per poi stupirti della musica ascoltata; tiri in ballo un musicista residente a Palermo che non c'entra nulla esponendolo ad una pessima figura nazionale (inducendo anche a pensare male); parli di cover anche a proposito di chi era presente nell'album come cantante ufficiale; apri polemiche inutili deviando l'attenzione dalla serata facendo fare la solita figura alla scena palermitana la quale, ogni qualvolta appare su queste pagine si segnala per la presenza di commenti fuori luogo. Complimenti davvero. 19 Certo, c'ero. "Sparlo di illustri colleghi"? , quando mai, non ho insultato nessuno nè sparlato di alcuno, cmq il Sommo Tregor ci voleva, avrebbe fattoi impallidire tutti con la potenza della Sua musica. In effetti si poteva tirare in ballo anche il fattore cover bands, in fondo, era una serata cover bands ! 18 No, lo hai tirato in ballo quando non c'entrava nulla, in un post dove sparli di illustri colleghi. Davvero un bel servizio per lui su una testata di valenza nazionale. Da come commenti, poi, sembra che tu sia stato presente alla serata. Avevi letto la locandina? Sapevi che si trattava del trentennale di Trilogy? Cosa pensavi avrebbero suonato? La musica metal è anche questa, come dimostra la storia e la storia, forse, conta più sia del mio report che dei tuoi commenti. Comunque mi raccomando, continuiamo sempre a dare spettacolo dall'isola ogni volta che qualcuno ci suona, salvo poi lamentarci che non viene nessuno. Erano mancate le polemiche sulle cover band stavolta, ci voleva questa novità. 17 i miei commenti hanno un senso, il succo è che la musica metal è altra, questa era un'esibizione di "fenomeni" 16 mica ho insultato il Maestro Tregor io ! 15 A maggior ragione, allora, la presenza sul palco del musicista che hai citato danneggiandone l'immagine pubblica, sarebbe stata fuori luogo per te. Che senso hanno i tuoi commenti, allora? Solo quello di trollare, danneggiare il musicista di cui sopra e sparlare delle partiture di Malmsteen. Tu sai fare di meglio ? Oltre ad intervenire con commenti senza senso che danno la solita immagine dell'isola al resto d'Italia, intendo. 14 è vero trolleggio ma la musica metal è un'altra cosa, dai, qui è stata tutta un'esibiizione di tecnica fine a se stessa, masturbatori della 6 corde e delle tastiere che suonano per sbalordire e basta. 13 Grazie a te per il messaggio. 12 Ottimo Lavoro , complimenti alla redazione di Metallized , per la passione , la competenza e la professionalità , ma soprattutto per l'impegno fedele e gli sforzi ! Grazie di esserci a nome di tutti i musicisti e gli appassionati della musica Metal ! 11 La soddisfazione di leggere commenti sempre costruttivi ogni volta che si scrivono i report di eventi in zone dove non c'è quasi nulla, è davvero impareggiabile. Vale davvero la pena di viaggiare sei ore per simili soddisfazioni. 10 Visti così potrebbero anche chiamarsi Piccola Orchestra Mark Boals & I Brutti. 9 Sicuramente. Non può esserci altra spiegazione. Tu invece, che fai di bello? A parte trollare su questo report, intendo. 8 comunque ho trovato assolutamente deprecabile l'assenza sul palco del maestro più grande di tutti TREGOR MALPHAS RUSSO, invidiosi eh? 7 grande Raven , come sempre. 6 Ciao ragazzi, in effetti dovevo andarci...ma sono rimasto bloccato a casa a causa di una forte febbre! Rimane senza dubbio la mia incazzatura del 2016! Spero che nel 2018 facciano il trentennale con Joe Lynn Turner ahahahah. Vi ringrazio comunque per il pensiero 5 Ho visto suonare Antonello ed effettivamente poteva starci anche la sia presenza. 4 Spero che in futuro Boals si accorga ancche di un certo Giliberto, la vena malmsteeniana non gli manca di certo, qualcuno potrebbe farli incontrare e perchè no collaborare in qualche data anche solo per pochi brani, strano che in una data siciliana come questa nel capoluogo trinacre nessuno ci abbia pensato. 3 Titta Tani è stato anche con i DGM, Fiorenza anche è un musicista di grande valore molto conosciuto, Porcheddu è stato l'insegnante di chitarra di un mio caro amico di università anni fa e me ne parlò bene, è anche un ottimo arrangiatore rifinitore, e Boals è un grande , trovo sia statauna bella pensata, questo Trilogy 30 Anniversary, Trilogy è stato ed è ancora un capolavoro dello Shred Neoclassic metal, ricordarlo in tour con queste manifestazioni, e con dell'ottima musica non può che far sempre piacere. 2 Scusa, ma quali star? Chi ha parlato di star? Se stai seguendo il tour saprai che ci sono ospiti in ogni data. Per quanto riguarda Palermo avevamo due cover band che ho appena citato di sfuggita come facciamo sempre in questi casi, un tastierista molto noto nel giro che ha già prove discografiche alle spalle (anche molto recenti) ed un chitarrista in ascesa che fa parte del Vivaldi Metal Project. Nessuno si è accreditato come star, né il report ha inteso farlo. 1 bah, non concordo, boals è bravo indubbiamente ma tutto il contorno di presunte "star" locali lo trovo davvero insulso