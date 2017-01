DONNE ROCCIOSE - # 36 - The Great Kat

07/01/2017 (1033 letture) Una cosa è certa: la modestia non fa parte dei costumi di The Great Kat . Non è la prima volta, del resto, che nel corso delle varie tornate della rubrica Donne Rocciose ci imbattiamo in personaggi sopra le righe (Wendy 'O Williams; Poison Ivy; Nina Hagen; Siouxsie ed alcune altre), ma nel caso del soggetto di questa puntata, l'essere sempre eccessiva sia musicalmente e nelle dichiarazioni, che fisicamente, assume una dimensione del tutto autonoma. Fino a diventare quasi indisponente per alcuni.



6-66. SATANICA PER NASCITA

Nata il 6 Giugno del 66 nell'ospedale della base militare USAF di Swindon, in Inghilterra, ed iscritta all'anagrafe col nome di Katherine Thomas, all'età di tre anni la futura chitarrista e violinista fa ritorno negli USA con la famiglia. Per la precisione a Long Island, NY. La musica si fa immediatamente strada nella sua vita ed a sette anni comincia a studiare il piano, per poi passare al violino a nove. Iscrittasi a quindici anni con una borsa di studio alla più che prestigiosa Juilliard School, una delle più famose istituzioni nel campo dell'insegnamento delle arti e dello spettacolo, si segnala subito come una delle allieve migliori. La scuola, tanto per dare qualche riferimento, ha annoverato tra i suoi alunni ed in ordine sparso Robin Williams, Thelonius Monk, Miles Davis, Pina Bausch, Kevin Spacey, Jordan Rudess, Tito Puente e numerosissimi altri. Diventa rapidamente Concertmaster of the Juilliard Pre-College Orchestra e vince il Robert Hufstader Scholarship in teoria e composizione. Si laurea in violino a pieni voti, acquisendo in tal modo una formazione classica di grande spessore. L'attività concertistica inizia quindi molto presto, ma, appunto, nell'ambito della musica "colta". In questo periodo, nel suo CV trovano spazio voci quali vittorie nella Gallery Concert Series Young Artists Award; the New York State Music Teachers Association Collegiate Artists Competition; the Great Neck Symphony's Young Musicians Competition e la nomination per due anni di fila come The New Woman To Watch per il New Woman Magazine. L'Associazione Amici di Mozart la sceglie inoltre come destinataria di un violino risalente al 1850 e queste non sono che alcune delle sue esperienze pre-metalliche.



UNA RAGAZZA DAVVERO KAT-TIVA

Già all'epoca, però, la passione per l'heavy e lo speed metal comincia a viaggiare di pari passo con quello per la classica, che Kat inizia a sentire in qualche modo superata ("uccisa dai "compositori" non virtuosi come Cage e Schoenberg", a suo dire) e bisognosa di un "upload" di energia. Pertanto, è adesso la chitarra elettrica ad occupare le sue giornate. Le sue trascrizioni delle sonate dei grandi compositori del passato per violino sulla sei corde sono furiose e, già nel 1986, arriva ad incidere Satan Says, un demo/EP che la segnala quale musicista in grado di "shreddare" ad altissima velocità, unendo tecnica e fisicità. Il passo successivo è l'album Worship Me or Die!, fatto di undici brevi e roventi dimostrazioni di tecnica, unite ad un'immagine profondamente sexy ed aggressiva che da subito fa parte integrante del suo personaggio. Tre anni dopo è la volta di Beethoven on Speed, altra isterica commistione tra la classica e lo speed-thrash, che in meno di mezz'ora ripropone gli stilemi ormai consueti per la ragazza. Tanta sfrontatezza, una velocità media folle e tante, tantissime note a stordire l'ascoltatore. Da lì in poi una lunga collezione di EP tra il 1996 ed il 2011 (Digital Beethoven on Cyberspeed; Guitar Goddess; Bloody Vivaldi; Rossini's Rape; Wagner's War; Beethoven Shreds), ai quali si aggiungono i DVD Extreme Guitar Shred del 2005 e Beethoven's Guitar Shred del 2009, più la raccolta Total Insanity del 2008. Il tutto, sempre all'insegna dell'uso di partiture classiche -basta guardare i titoli delle varie canzoni di ogni disco per rendersene conto senza nemmeno ascoltare- velocizzate all'inverosimile. L'immagine da dominatrice sessual-satanica, mai rinnegata ed anzi utilizzata con assoluta lucidità, completa il quadro di una carriera che su questo ha in parte vissuto e da questo è stata probabilmente più danneggiata che aiutata.



300 BPM - B.est P.orn M.usic

Spesso affiancata ad Yngwie Malmsteen, anche per una certa spigolosità del carattere ed un'esagerata autostima (eufemismo), infinite volte nominata da numerosissime riviste del settore come shredder particolarmente abile -Fastest Shredders of All Time per Guitar One Magazine, giusto per citarne una- tanto da raggiungere picchi da 300 BPM, il curriculum di The Great Kat può vantare una sfilza di riconoscimenti difficilmente battibile. Quello che però ne ha sempre limitato il riconoscimento come musicista seria, nonostante si sia esibita quale violinista classica alla Carnegie Hall, alla Alice Tully Hall, alla Juilliard, per due diversi sindaci di New York, per il Governatore del Messico con la Orquesta Sinfonica de Coahuila, alla NBC ed in mille altri posti ed occasioni, è proprio il suo non essere seria in senso lato. Il suo proporsi come una tipa tongue-in-cheek, per così dire. L'autodefinirsi la reincarnazione di Beethoven, Dio (non Ronnie) e numerosissime altre "sparate" simili, unitamente ad un'immagine pubblica che prevede immancabilmente che la carne visibile sia largamente superiore a quella coperta dai vestiti (?), ha spesso fatto passare in secondo piano, se non le sue doti compositive, certamente la sua tecnica. Tuttavia, quello che altrettanto spesso non è stato compreso dai più, è che nel caso di The Great Kat non abbiamo semplicemente a che fare con una persona che ha deciso di sfruttare il proprio corpo per coprire mancanze musicali, autopromuovendosi nel modo tradizionalmente più efficace e veloce. The Great Kat ha scelto scientemente di sbattere le proprie grazie in faccia al pubblico per raggiungere uno scopo e, a tal proposito, è probabilmente opportuno ricordare una sua dichiarazione in risposta ad una domanda pòstale da un giornalista di RockEyez:



The Great Kat riprende capolavori classici altamente complessi di Beethoven, Bach, Paganini, Mozart, Vivaldi -musica che è ben fuori dalla portata dell'idiota medio- e porta al pubblico questi capolavori vestendo indumenti provocanti. Pelle, vinile, fruste e catene, così da distrarre gli idioti dalla complessità musicale dei geni compositori rivolgendosi direttamente al loro pene, che è il luogo dov'è situato il loro cervello.



Poco lusinghiero per noi maschietti, ma spesso vero. Ma forse non gratificante nemmeno per le donne. Il tutto senza contare la massa abnorme di dichiarazioni con le quali la chitarrista si autoaccredita a livelli quasi ultraterreni, anche questi da prendere con le pinze e nel quadro di una strategia complessiva di guerrilla-marketing, come si può anche notare dando uno sguardo al sito www.greatkat.com:



Puoi comparare The Great Kat solo al genio di Ludwig Van Beethoven, Niccolo Paganini e Richard Wagner [...] Inchinatevi zoticoni! The Great Kat sta sistematicamente facendo risorgere la musica classica [...] The Great Kat è la dea/messia del metal, il nuovo Beethoven del 21° secolo. (Fonte: Babylon Webmagazine)



Davvero difficile, alla fine, dire dove finisca la musicista -indubbiamente dotata- e dove cominci la venditrice o addirittura l'esaltata che parla di se stessa sempre, stucchevolmente in terza persona. Ammesso che sia possibile farlo.





Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven" 10 Non la conosco artisticamente, a parte qualcosa di lee Aaron, lita Ford e girlschool, la voce femminile.nel metal non mi ha mai attratto. Poi dopo aver sentito mandylion ho aperto occhi e orecchie, ora è il contrario 9 Non la conosco artisticamente, a parte qualcosa di lee Aaron, lita Ford e girlschool, la voce femminile.nel metal non mi ha mai attratto. Poi dopo aver sentito mandylion ho aperto occhi e orecchie, ora è il contrario 8 chapeau per la celere censura XD 7 Che finezza 6 Mai piaciuta ! Quando lessi le sue prime interviste all'epoca della pubblicazione di Worship Me... mi lasciò senza parole, non capivo se era davvero una folle appena scappata dal manicomio, o ci credeva davvero nelle scemenze che diceva. La mia idea è sempre stata che The Great Kat era solo una ragazzina molto ricca e molto annoiata, che aveva voglia di fare un po la dura, allora si è inventata sto personaggio "trasgressivo", niente di piu. Il disco lo ascoltai all'epoca ma non faceva proprio per me, di sicuro riascoltato oggi farebbe tutto un altro effetto, ma in buona sostanza lei mi sembra solo un grande bluff ! 5 Worship me or die gran bel disco, lei è davvero brava. Come detto ottimamente dal sempre puntuale Raven la sua immagine da un lato attraeva dal'altro respingeva molti. Sull' atteggiamento beh che dire eccessivo ma altri shredder anche meno blasonati e meno preparati tecnicamente è musicalmente sono anche peggio (per non parlare di musicisti "normali") 4 Io da qualche parte dovrei avere un suo ep addirittura autografato. Lo vado a cercare. Quasi quasi lo riascolto 3 Proprio una gentile signorina the great kat. Posseggo in vinile worship me or die. Non sarà ricordato tra i capolavori in ambito heavy metal, ma si fa ascoltare (imho). Già all' epoca le interviste che rilasciava erano mooolto sopra le righe. Per non parlare di certe 'foto'. Quello che penso e' che si deve guardare oltre l'immagine provocante e alle sue dichiarazioni un po eccessive. La 'tipa' comunque sa il fatto suo. Diciamo che ci 'gioca' un po. 2 Ricordo un suo vecchio articolo di HM fine anni '80....era ed è rimasta una nana esaltata 1 Non conoscevo, simpatico servizio!