CRYPTIC WRITINGS - # 61 - I Am the Black Wizards - Emperor

09/01/2017 (295 letture) Nonostante la loro carriera sia durata, perlomeno in studio, non più di un decennio, e che gli assi calati in tale lasso di tempo dagli Emperor si contino sulle dita di una mano, questo combo norvegese ha saputo senza ombra di dubbio scrivere un importante capitolo della storia del black proveniente dall’artisticamente prolifico stato scandinavo, nonché lasciare un’impronta non indifferente nel ricco e lungo percorso del metal a livello mondiale. Spesso, infatti, anche i fan meno accaniti della fiamma nera conoscono quello che senza dubbio è la punta di diamante della discografia dei nordici, quel In the Nightside Eclipse ancora oggi in grado di sfidare, senza difficoltà apparente, tempo e concorrenza. Ed è proprio all’interno di questo disco miliare che ritroviamo quella perla che da supporter e critici è frequentemente considerata come la migliore composizione della band di Notodden, I am the Black Wizards…



I AM THE BLACK WIZARDS



Sei minuti e uno. O, se volete, 6 primi e 24 secondi. Questo il minutaggio (più breve in Emperor) di un pezzo di storia di un intero genere, capace di portare i suoi giovanissimi creatori fino all’Olimpo del black metal, facendoveli risiedere tutt’ora, e di diventare fonte di ispirazione per numerose band e ancor più numerose cover (anche di nomi altrettanto noti, quali i Nocturnal Depression degli esordi o i più maturi Taake di qualche anno fa). Si tratta, e di certo non servirebbe nemmeno dirlo, di I am the Black Wizards, un classico senza tempo. Ben rappresentativo degli Emperor del periodo, nonostante la registrazione zanzarosa tipica dell’epoca (soprattutto nella sua prima versione), questo brano ha saputo diventare celebre per la sua furia e maestosità, dove al true norwegian black con ancora una vaga anima ibrida thrash (certamente già un po’ nostalgica, ma non per questo banale o fuori luogo), si unisce la tastiera di un Ihsahn quasi profetico, nell’anticipare con maturità già nel 1993 i fasti eleganti ed aulici di quel symphonic black che di lì a breve sarebbe sbocciato e in fretta esploso, entro e fuori la landa dei mille e più fiordi. Ecco dunque come, a quasi 25 anni di distanza, i suoi riffing glaciali, il suo screaming graffiante, la sua atmosfera sinfonica, il suo solenne clean in chiusura rendono ancora I am the Black Wizards un pezzo strabiliante, capace di stupire ed emozionare, oggi come allora.



Volendo tuttavia lasciare per un attimo da parte l’indubbiamente grandioso aspetto strumentale di questa traccia, ci vuole poco per comprendere come il testo non gli sia da meno. Composto dal bassista Mortiis (già fuori dalla line-up all’uscita di Emperor, oscuro e potente sovrano che, senza tempo né limiti alcuni, si aggira per la Norvegia e le sue montagne, carico di disperazione e odio, rabbia e angoscia, pronto a piegare vita e morte, persone e anime, al suo volere di maestà incontrastata della notte:



Mightiest am I,

but I am not alone in this cosmos of mine,

for the black hills consists of black souls,

souls that already died one thousand deaths.

Behind the stone walls of centuries, they breed their black art,

boiling their spells in cauldrons of black gold.



Sono il più potente,

ma non sono solo in questo mio universo,

poiché le nere colline sono composte da tetre anime,

anime che hanno già sofferto mille volte la morte.

Dietro le pietrose mura dei secoli, esse crescono la loro oscura arte,

facendo bollire i loro incantesimi in calderoni di oro nero



Ancora una volta, l’imperatore non cela di certo la sua potenza, talmente imponente non solo da superare i vincoli meramente umani di esistenza terrena e ultraterrena, ma persino da assoggettare alla propria volontà le anime di coloro i quali della morte hanno fatto una fedele compagna, anime corrotte ora completamente devote all’imperatore, per il quale forgiano da sempre e per sempre nuovi sortilegi di magia nera e non solo:



Far up in the mountains,

where the rain fall not far,

yet the Sun cannot reach,

the wizards, my servants,

summon the souls of macrocosm.

No age will escape my wrath.



I travel through time and I return to the future,

I gather wisdom now lost.

I visit again the eternally ancient caves,

before a mighty Emperor thereupon came.

Watching the mortals "discovering" my chronicles,

guarded by the old demons,

even unknown to me.



Molto in alto sulle montagne,

dove la pioggia non cade lontano,

ma il sole non riesce ad arrivare,

gli stregoni, i miei servitori,

convocano le anime del macrocosmo.

Nessuna era sfuggirà al mio furore.



Viaggio nel tempo e ritorno nel future,

raccolgo saggezza ormai perduta.

Faccio nuovamente visita alle spelonche eternamente antiche,

prima dell'arrivo immediatamente dopo di un potente imperatore.

Guardo i mortali scoprire le mie cronache,

controllate da demoni antichi

sconosciuti persino a me



Negli antri più oscuri di una Norvegia segreta, l’imperatore non utilizza solo i suoi sottoposti per la sua spasmodica e continua ricerca di anime da traviare e depravare, piegare ed utilizzare per i propri enigmatici scopi, ma, incurante di ogni limite temporale, ai suoi occhi mera convenzione per i mortali, si muove anche lungo epoche remote e future, per aumentare e migliorare ulteriormente le sue capacità e la sua sapienza, mantenendosi così davvero il più potente dell’universo:



Once destroyed, their souls are being summoned

To my timeless prison of hate.

It is delightful to feast upon the screaming souls

That were destroyed in my future.



How many wizards that serve me with evil, I know not.

My empires has no limits.



Una volta annientate, le loro anime vengono convocate

alla mia prigione d’odio eterno

È delizioso banchettare con le anime urlanti

che furono eliminate nel mio futuro



Quanti stregoni mi servano con malignità, non lo so.

Il mio impero non ha limiti



Come già anticipato, i servitori dell’imperatore hanno ruolo primario nel rafforzamento della autorità del loro sovrano e, attraverso la loro magia, non si fanno certo scrupoli nel selezionare le anime che più possano essere funzionali a tale obbiettivo, annientandole nella loro essenza e facendole inchinare di fronte alla sua potenza. La supremazia dell’imperatore non ha dunque alcun limite che possa essere umanamente concepibile, nessuno, vivo o morto, può sentirsi veramente al sicuro, contro la sua furente vendetta, capace di superare qualsiasi cosa:



From the never ending mountains black, to the bottomless lakes,

I am the ruler and has been for eternities long.

My wizards are many, but their essence is mine.

Forever they are in the hills in their stone homes of grief.

Because I am the spirit of their existence.

I am them.



I am them.

I am them.



Dalle nere montagne interminabili fino ai laghi senza fondo,

sono io il sovrano, così è stato da tempo immemore

I miei stregoni sono molti, ma è mia la loro essenza

Per sempre essi vivono sulle colline, nelle loro residenze d’afflizione di pietra

perché io sono lo spirito della loro esistenza.

Io sono loro.



Io sono loro.

Sono loro.



E, non si cada nell’errore di considerare come privilegiate quelle anime che lo servono. Anche gli stregoni sottomessi al sovrano, per quanto precisi nelle loro mansioni e completamente consacrati al suo volere, non hanno alcun valore, alcuna autonomia, alcuna possibilità di sentirsi degli individui, seppur assoggettati. La loro essenza è parte dell’imperatore, tutto ciò che riguarda loro è sotto il suo personale controllo, l’imperatore è tutto.



CONCLUSIONI



Discutine con noi sul FORUM Elena Aren "Akaah" 8 Casualmente l'ho riascoltato ieri sera dopo un pò di tempo e nonostante il passare degli anni mi sembra che invece di sgretolarsi migliori,uno dei tanti immensi capolavori del 1994 che hanno segnato un' epoca...I am the black Wizard è una delle loro migliori canzoni mentre "In the Nightside Eclipse" per me se la gioca con "Nemesis Divina" per il miglior album norvegese,sempre secondo i miei gusti ovviamente 7 Bellissima anche quella Lisa! A me purtroppo mia madre ( presumo) la fece sparire quando partii per fare il milite! Fece un bel rogo con tutte le mie maglie felpe tshirt..ahhh. Che peccato 6 Me la ricordo quella longsleeve, davvero bella..io ho la t shirt di in the nightside eclipse, comprata all'epoca..ogni estate la metto, ormai..non la lasciò più. 5 Rivedere la cover di quel fantastico Ep mi fà ritornare in mente la bellissima longsleeve che indossavo all'epoca appunto con quella cover davanti...e il pentagramma dietro con i loro volti pittati. Stupenda...facevo il quarto o quinto superiore mi pare. Era il mio orgoglio insieme a quella di Suomi Finland Perkele e The Sun of Tipharet...Il pezzo neanche lo commento non c'è bisogno. Dico solo che demo+ep+Inthe nightside+Anthems. 4 gioiellini che ancora custodisco gelosamente...Avevo anche l'altro Ep Reverence, ma poi l'ho venduto. Il resto però non mi è piu interessato. Ciao 4 Grazie per l'articolo..be io sono di parte. Niente da dire su questo brano e sull'album, il mio preferito di sempre, il disco della mia vita. Forse il miglior album mai uscito dalla Norvegia, in compagnia di Anthem to the welkin at Dusk, band immensa per me che ho adorato come poche altre, brano notturno, glaciale, preferisco di poco Inno a Satana perché è la mia song preferita, ma I am the Black wizards è storia del black metal. Fantastica. 3 Avevo 14 anni quando un mio amico mi prestò una delle sue cassette da ascoltare nel walkman mentre tornavo a casa in autobus. E in mezzo a gruppi come Motley Crue, Maiden,Slayer,Metallica, Judas etc etc... c'erano dentro 3 pezzi che cambiarono la mia vita (musicale). La prima era Antichrist dei Sepultura, la seconda Freezing moon e la terza I am the black wizards. Rimasi incredulo nel sentire tanta violenza e oscurità fatta in musica. Adesso black e metal estremo ne ascolto poco ma ai tempi non riuscii ad ascoltare altro per anni. Rimasi folgorato da questa canzone. 100 2 Io invece questo lo presi postumo dopo aver consumato una cassetta registrata di anthems che tuttora e' uno dei.miei album preferiti di tutti gli tempi. Comunque anche io ero incuriosito dagli articoli sulla band dell'epoca, dall'immagine del gruppo. Ora queste cose ormai non mi attraggono più da un pezzo ma continuo a seguire ihsahn nel suo percorso e indirettamente anche samoth con i suoi wretched end. La mia attrazione per il Black si è esaurita da ormai più di dieci anni ma conservo un ottimo ricordo di questi gloriosi gruppi e di ciò che hanno fatto 1 All`epoca fui colpito dall`album degli Emperor, In the nightside..., lo comprai e rimasi folgorato dalla glacialita` e malvagita` che traspariva dai solchi, per non parlare dell`immagine sinistra che mi attirava, e questa canzone creava quell`atmosfera "nera" che ti attirava come un vortice. Oggi, nonostante apprezzi ancora i dischi degli Emperor, non riesco piu` ad ascoltarli come una volta, sopratutto per la voce, ma la magia nera resta sempre.