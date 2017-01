Live Report

TRICK OR TREAT + SOUL SELLER + HELL’S GUARDIAN - Mephisto Rock Cafe, Lu Monferrato (AL) - 06/01/2017

13/01/2017 (40 letture) Trick Or Treat. Il Mephisto Rock Cafe è un locale piuttosto particolare che fa innamorare ogni volta i musicisti che vi suonano: situato tra le colline del Monferrato, è ricavato da una ex cantina scavata nel tufo e della quale rimane ancora l’infernòt, un piccolo spazio dove veniva conservato il vino imbottigliato. Data la rigida temperatura esterna mi vedrò costretto a rivolgermi al buon vecchio zio Jack per riscaldarmi, ma devo sbrigarmi perché in sala si sta già suonando...



HELL’S GUARDIAN

Quartetto proveniente dalla provincia di Brescia, gli Hell’s Guardian -come detto- hanno appena cominciato il loro set; fautori di un death metal con venature melodiche i ragazzi picchiano duro, dimostrando abilità tecniche davvero elevate. Del resto i lombardi vantano un’attività live di prestigio, culminata in un tour in terra sovietica a supporto nientemeno che degli Riccardo Floridia in sostituzione di Dylan Formis, mentre alle chitarre troviamo il fratello di quest’ultimo, Freddie, e Cesare Damiolini, il quale è impegnato pure al microfono, mentre al basso ecco l’ultimo arrivato in line up, Claudio “Cor” Cortinovis. Vengono proposti sia i brani dell’album Follow Your Fate (2014) sia quelli dell’ultimo EP Ex Adversis Resurgo e gli Hell’s Guardian non deludono le aspettative proponendo uno show diretto e col giusto tiro; buonissima esibizione la loro, si parte col piede giusto.



SETLIST HELL’S GUARDIAN

1. Lost Soul

2. Forgiven in the Night

3. Cradle’s Lake

4. Ex Adversis Resurgo

5. Away from My Fears

6. Fire of Persecution



SOUL SELLER

Avvicendamento sul palco del Mephisto, è ora il turno dei Soul Seller; la band dei fratelli Zublena è composta di ben sei elementi, annoverando in formazione anche una tastiera (affidata a Simone Morandotti) onde poter rendere al meglio le composizioni che gli stessi ragazzi definiscono come melodic hard rock. Personalmente tra quelli di stasera questo è il genere che mi prende meno, ma è innegabile che i musicisti siano veramente bravi e affiatati: la chitarra di Cris Audisio è impeccabile e molto presente, così come preciso si rivela il drumming di Italo Graziana, mentre dal canto suo Eric Concas si prodiga dietro al microfono con grande presenza scenica, sottolinenando con i movimenti del corpo le diverse atmosfere dei brani. Così tra una Get Away from the Light e una Memories il set dei torinesi (che hanno da poco dato alle stampe l’album Matter of Faith) scorre velocemente verso la fine raccogliendo il giusto gradimento del pubblico. E ora spazio agli headliner...



SETLIST SOUL SELLER

1. Neverending

2. Matter of Faith

3. Get Away from the Light

4. Get Stronger

5. Memories

6. Tide is Down

7. Given to Live

8. Wings of Freedom



TRICK OR TREAT

Ed ecco il momento clou della serata, salgono ora sullo stage i paladini del power tricolore Trick Or Treat: il gruppo è reduce da una fortunatissima tournée in Giappone con gli alessandrini Inlè (The Black Rabbit of Death), dimostrando fin da subito un livello esecutivo superlativo. Alessandro Conti al solito fa battute e scherza sia con i compagni che con la platea, ma quando canta dimostra tutto il suo enorme potenziale raggiungendo vette altissime con i propri incredibili vocalizzi. I chitarristi Guido Benedetti e Luca Venturelli sembrano divertirsi come pazzi ad interagire tra un riff e un assolo, mentre ogni tanto anche il leggermente più defilato bassista Leone Villani Conti partecipa a queste gag. Il simpaticissimo cantante non conosce la sequenza esatta delle canzoni per cui ogni tanto chiede lumi sulla scaletta al drummer Luca Setti che infine decide di mandargliela addirittura via Whatsapp. La setlist è perfettamente bilanciata tra i diversi lavori degli emiliani, dai due capitoli di Rabbits’ Hill passando per l’esordio Evil Needs Candy Too fino a Tin Soldiers, e nonostante la particolare conformazione del locale la resa sonora è buonissima, con giochi di luce che mantengono sempre alta l’attenzione del pubblico durante l’esecuzione di brani già di loro coinvolgenti quali Take Your Chance e l’epica Premonition. C’è spazio anche per un paio di cover, la celebre Girls Just Want to Have Fun e Let It Go, appartenente alla colonna sonora del film Frozen, ma è con la divertentissima Like Donald Duck che il cazzeggio generale raggiunge l’apice coinvolgendo i presenti e un gruppetto di aficionados che ha seguito il gruppo in questa trasferta piemontese con tanto di striscioni al seguito. Clima gioioso e spensierato come da copione quindi, ed è un vero piacere assistere a un concerto di grandi professionisti col sorriso stampato sulle labbra. La chiusura è affidata alle note di United e i Trick Or Treat si congedano con un’altra prestazione di assoluto livello: alla prossima ragazzi!



SETLIST TRICK OR TREAT

1. Inlè (The Black Rabbit of Death)

2. Cloudrider

3. Premonition

4. Loser Song

5. Evil Needs Candy Too

6. Girls Just Want to Have Fun (Cyndi Lauper cover)

7. Take Your Chance

8. Let It Go (Idina Menzel cover)

9. Rabbits’ Hill

10. Like Donald Duck

11. The Great Escape

12. United



