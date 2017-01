OVERKILL - Grazie mille, Italia!

16/01/2017 (192 letture) Quando non mancano ormai più che poche settimane all’uscita del nuovo, atteso disco degli marchio Overkill, intitolato The Grinding Wheel, il loro storico e carismatico frontman Bobby "Blitz" Ellsworth si è concesso ai nostri microfoni per una lunga e piacevole chiacchierata, durante la quale ci ha raccontato qualche retroscena legato a tale nuova produzione e alle dinamiche interne alla celebre band del New Jersey, senza mancare di tracciare un piccolo bilancio di cosa significhi militare nel thrash metal con passione ed onestà per oltre un trentennio…



Akaah: Ciao Bobby, benvenuto su Metallized.it! Innanzitutto ti ringrazio per l’opportunità che mi hai concesso per quest’intervista! Iniziamo subito ovviamente con il vostro nuovo album, The Grinding Wheel, come sta andando sua promozione? Ci sono stati problemi a causa del rinvio nella sua pubblicazione? Ci potresti spiegare le ragioni di tale ritardo? Bobby: Ciao Elena! La promozione sta andando bene devo dire, finora ho notato molto interesse da parte di pubblico e media e anche a livello di critica finora il disco è stato accolto bene.

Per quanto riguarda il ritardo, la questione è molto semplice: l’album non era pronto. Abbiamo sempre lavorato con una certa libertà, senza mai sederci ad un tavolo e mettere su carta alcuna scadenza temporale da dover rispettare alla lettera prima di iniziare a lavorare. In questo caso, c’è stato un banale fraintendimento: pensavamo di avere tutto agosto per finire il missaggio e invece non avevamo tutto quel tempo. Come un fulmine a ciel sereno la Nuclear ci ha chiesto di inviargli il materiale, negli stessi giorni in cui il nostro produttore, Andy Sneap, ci aveva fatto sapere che ci sarebbero volute ancora poco meno di due settimane per concludere The Grinding Wheel, che in quel momento era ancora al 90%. Per cui ci siamo trovati di fronte ad un bivio: pubblicare un disco che era sì al 90%, ma dannatamente solo al 90%, mantenendo però le scadenze già annunciate, oppure perderci dei soldi e rimandare, per rifinirlo per bene e raggiungere il 100%. D.D., Dave ed io ne abbiamo parlato a lungo, ma abbiamo poi deciso di fare come sempre, di lavorare con dignità e libertà, e rimandare tutto al 2017. E direi che non ce ne siamo davvero pentiti!



Akaah: Questo disco viene pubblicato dopo ben tre solidi full-length, The Electric Age e : Questo disco viene pubblicato dopo ben tre solidi full-length, Ironbound White Devil Armory . Vi siete sentiti in qualche modo sotto pressione, nel dover creare qualcosa all’altezza di simili risultati, se non migliore, o avete continuato a comporre semplicemente seguendo la vostra ispirazione? Siete riusciti a creare un album proprio come lo volevate all’inizio? Da come mi hai appena risposto, sembrerebbe proprio di sì… Bobby: Beh, sicuramente per noi è molto importante non dormire sugli allori, ma cercare sempre di migliorarci e di poter aggiungere qualcosa in più, in quanto di nuovo creiamo. Detto questo, no, non abbiamo sentito alcun tipo di ansia o di pressione, abbiamo seguito l’ispirazione come sempre, così come è arrivata, e l’abbiamo realizzata compiutamente. Considero The Grinding Wheel come un buon album, in cui si nota il marchio Overkill. Tuttavia, rispetto ai precedenti tre, dove abbiamo seguito una sorta di ‘ricetta’ molto simile, evitando di optare per alcune cose o sperimentare troppo, questo full-length è più vario, più diverso, alcuni pezzi sono decisamente più epici. Probabilmente, tra tutti, solo Our Finest Hour avrebbe potuto star bene all’interno delle tre scorse produzioni, gli altri brani di The Grinding Wheel non penso sarebbero stati adatti a dischi del genere.



Akaah: Lo scorso aprile avete tenuto e registrato uno speciale concerto ad Oberhausen, in Germania, in una serata dove avete celebrato allo stesso tempo ben tre anniversari: il trentesimo di : Lo scorso aprile avete tenuto e registrato uno speciale concerto ad Oberhausen, in Germania, in una serata dove avete celebrato allo stesso tempo ben tre anniversari: il trentesimo di Feel the Fire , il venticinquesimo di Horrorscope , nonché i trent’anni dal vostro primo show in terra tedesca. Come è stata quest’esperienza? E ci puoi anticipare qualcosa quanto all’uscita del DVD? Bobby: Quel concerto è stato incredibile, davvero unico, l’atmosfera è stata eccezionale e siamo riusciti nel nostro intento di celebrare al meglio Horrorscope e Feel The Fire in un’unica serata. Non è stato facile, ma d’altronde non ci aspettavamo lo fosse. Ci siamo divertiti molto e anche il pubblico è sembrato apprezzare davvero molto e con entusiasmo questa data unica, che come giustamente dicevi abbiamo registrato e filmato in maniera professionale. Se tutto andrà secondo i piani, finiremo di lavorare ai materiali per il CD e il DVD dopo aver concluso il tour americano. Una data d’uscita precisa ancora non c’è, ma probabilmente la annunceremo in quel periodo.



La cosa che invece odio di più è l’ammalarsi: quando sei in giro per tanti giorni, dovendo macinare chilometri su chilometri quotidianamente, la cosa peggiore in assoluto è proprio star male. Eppure lo sanno tutti, appena una singola persona della crew comincia a star poco bene, è matematico che si ammaleranno poi tutti, uno ad uno, nessuno escluso. È per questo che tante volte vado subito dal diretto interessato e gli chiedo di prestarmi il suo spazzolino: se devo star male, tanto vale farlo subito, via il dente, via il dolore! (ride, NdR)



Ricordo sempre con piacere un particolare episodio, successo anni fa a Milano. Dovevamo suonare in un locale chiamato Transilvania e con noi c’era anche la mia ragazza, che ora è mia moglie. Nel bel mezzo del concerto, una mezzora circa dopo l’inizio, bam, salta la luce, blackout completo. Non funzionava niente ed era evidente che il guasto non sarebbe stato risolvibile in breve. Mia moglie e gli organizzatori temevano la reazione del pubblico, avevano paura che c’avrebbero fatto a pezzi e avrebbero voluto prendere parola per calmare gli animi e rassicurarli in merito alla ripresa dello show. Io invece ho preferito cominciare a parlare alle persone che mi stavano davanti e poco dopo i fan mi hanno sorpreso, iniziando ad inneggiare alla band e a chiamare il mio nome ad alta voce, seguendo un ritmo particolare, come di una tifoseria di calcio, e hanno continuato fino a quando non siamo effettivamente riusciti a ricominciare a suonare. Sembrava di essere allo stadio, è stato veramente fantastico! (ride, NdR) Non riusciremo mai e poi mai a ripagare l’incredibile passione degli italiani.



Quanto a Ron, guarda, c’ho parlato giusto qualche giorno fa, ripetendogli ancora una volta che il suo posto da batterista in live con noi è solo suo e che la porta per noi è sempre aperta, ma mi è parso ancora una volta convinto di non voler più far parte degli Overkill quando si tratta delle esibizioni dal vivo, per diverse ragioni, staremo a vedere…



: Caspita, gran bella domanda, c’è così tanto da scegliere, sia da un lato che dall’altro… Volendo sceglierne uno, sicuramente Horrorscope è un platter che ha avuto sempre un posto di riguardo nel mio cuore e che ancora oggi sa emozionarmi. Un album di cui invece ad oggi non sono affatto soddisfatto è quello che si chiama Necroshine , ma a mio giudizio più per una questione di registrazione e di produzione, che per la musica in sé che esso contiene. Akaah: La nostra intervista si chiude qui, ti ringrazio nuovamente per il tuo tempo, è stato davvero un piacere! C’è qualcosa che vorresti aggiungere per i nostri lettori e i vostri fan italiani? Bobby: Grazie mille! (in italiano, NdR)… non posso davvero dire altro. : Grazie mille! (in italiano, NdR)… non posso davvero dire altro.





