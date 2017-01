Intervista

Selenia: Ciao ragazzi! Sono molto contenta di aver finalmente l'occasione di farvi qualche domanda! Come state?

: Molto bene! Tu?

Selenia: Anche io abbastanza bene! Dunque, il concept di Kärgeräs è iniziato dieci anni fa con l'omonimo disco del 1996: come mai avete deciso di continuare e finire il concept dopo così tanti anni?

: E' una diretta continuazione dell'albumdel 1996. Rappresenta la mia personale conclusione di quella storia che avevo inizialmente scritto negli anni '90. Mi ero ripromesso che un giorno l'avrei portata a termine e quindi sto tenendo fede a questa promessa. Molti fans hanno aspettato questo momento sin dal primo. Adesso possono finalmente avere l'altra parte della storia e goderne. Non vedo l'ora di ascoltare le diverse opinioni sul lavoro. L'album è anche un regalo che faccio direttamente ai sostenitori di. E' molto importante perché ci sono molti fans deiche invece preferiscono solo alcuni dei nostri album. Eè il più particolare.

Selenia:Ho letto che la trama della stroria di entrambe le parti di Kärgeräs è stata originariamente scritta in quel periodo, quindi quello che ascoltiamo oggi è un misto di nuova musica e vecchi testi, oppure hai revisionato anche questi ultimi? Com'è stato il processo creativo?

: Componiamo la musica per i testi dopo averli letti. Far aderire ogni parola alla musica può anche essere stupido. Ma se vuoi che contenga energia vera, emozioni e sentimento, allora devi proiettare te stesso nella storia e le melodie appaiono una per una nella tua testa. La musica è molto più completa e diventa parte della storia essa stessa. E' questo da molto tempo il metodo che ihanno per scrivere musica.

Selenia:Una volta hai detto che Kärgeräs è associato ad un periodo molto negativo per il gruppo, dato che i Root stavano praticamente per sciogliersi. Quindi possiamo dire che questa seconda parte della storia, che hai deciso di intitolare Return from the Oblivion, è una sorta di redenzione da quel periodo? Quali erano i problemi che avevate e come ti senti ora che tutti questi anni sono trascorsi?

: Certamente, i pezzi ed i testi sono molto più connessi. C'è un lieto fine questa volta. Equirhodont (uno dei demoni citati nella storia ndR) ha deciso di rimediare a tutto quello che aveva distrutto nella prima parte della storia di. E' un vecchio brav'uomo, come lo sono io. Abbiamo avuto dei problemi personali durante le registrazioni die, dopo la pubblicazione del disco, ci sono stati anche dei problemi di alcolismo nella band. E' stato davvero un brutto momento nella storia dei, ma fortunatamente siamo sopravvissuti ed andiamo avanti.

Selenia:Sappiamo che il principale compositore della musica dei Root era Blackie, mentre tu, senza ombra di dubbio, sei l'unico compositore dei testi. Dopo che vi siete separati, durante tutti in questi anni, avete mai avuto occasione di rincontrarvi? Lui so che ha fondato un nuovo progetto solista, i Blackosh, ma oltre che con i Root, voi due eravate insieme anche nel tuo progetto personale Big Boss.

: No, non ci siamo mai più incontrati. Non c'è nessun motivo. Lui ha composto solo un pezzo per me che si intitola. E' sul mio terzo album,. Questo è tutto. Poi le nostre strade si sono separate per sempre.

Selenia:Dal vostro debutto avete progressivamente cambiato percorso, dal punto di vista musicale, e le radici black metal sono praticamente andate perse, anche se sono preservate in generale nel concept e nell'estetica del gruppo. So che in effetti preferite essere associati al "dark metal", ma come vi sentite nei confronti dell'attuale scena black metal?

: Isono un gruppo completamente diverso da tutto gli altri. Inon sono tipicamente black metal e non vogliamo sembrare come gli altri gruppi black metal, perché molte di queste band suonano in maniera molto simile o spesso sono quasi identiche tra loro. Isono molto più dentro un tipo di musica mistica e profondamente oscura. Se vuoi, di solito la definiamo Dark Metal o semplicemente Root music. Non ci interessa dell'attuale scena black metal. Abbiamo molti amici in questi gruppi ma musicalmente non sono connessi con i

Selenia:Cosa ha significato per te essere master della Church of Satan? Eri stato eletto direttamente da Anton LaVey, ma come sei entrato in contatto con lui e come ti sei sentito a ricoprire un ruolo così importante?

: Non ho mai incontratopersonalmente. Abbiamo parlato tra di noi al telefono ed è stato con l'aiuto di un traduttore.

Selenia:Adesso che non sei più un membro della Church, com'è la tua vita? Continui a vivere seguendo le regole del satanismo o progressivamente te ne sei distaccato? Credo che le esperienze di vita possano aver modificato in parte il modo che hai di approcciarti con questa filosofia.

: Ho passato l'intera leadership e l'organizzazione a gente più giovane e sono andato per per conto mio. La filosofia del satanismo ti mostra la strada ma devi percorrerla da solo. Non puoi semplicemente ripetere ciò che hai letto altrove. Devi scegliere il tuo percorso e seguirlo. Solo così potrai ottenere qualunque cosa.: E' stato divertente. I poliziotti di solito ci inseguivano, due o tre volte volevano persino arrestarci sul palco - ma siamo riusciti a fuggire. Sono stato etichettato come una spia satanica dell'Ovest ecc. Ci era proibito suonare, quindi in genere suonavamo in maniera ufficiosa ed in segreto. E' stato il giusto tipo di "divertimento". Compravamo Lp dal mercato nero, ovviamente. Erano tra l'altro molto costosi all'epoca.

Selenia:Prima ho nominato i Master's Hammer ed insieme a loro siete la più importante band black metal della Repubblica Ceca (insieme ad altri gruppi della scena underground come Amon e Törr). Con i Master's Hammer avevate un legame, anche perché Franta Štorm vi aveva curato gli artwork. Com'è oggi il tuo rapporto con lui in particolare e col gruppo in generale?

: Non mi interessa di. Non parlerò di altri gruppi. Non lo conosco e non l'ho mai incontrato.

Selenia:Parlando sempre del passato, com'era la scena underground Ceca all'epoca e cosa pensi guardando alla scena metal attuale del tuo Paese? Com'è cambiata?

: E' rimasta la stessa. I gruppi suonano live e registrano album.

Selenia:C'è stato mai un momento in cui hai pensato a qualcosa che hai fatto da giovane musicista che non avresti il coraggio di fare adesso e, al contrario, c'è qualcosa della quale sei piuttosto fiero e che saresti pronto a ripetere anche adesso che sei un uomo adulto?

: No. Sono contento di tutto ciò che ho fatto e non cambierei nulla! E anche adesso sto facendo quello che mi va di fare.

Selenia:Nel 2017 si celebrano i trent'anni da quando i Root si sono formati: quali sono i vostri piani per questo anno? Avete in programma un tour intensivo (magari anche un live in Italia?) o suonerete solo concerti selezionati? La prima ed unica volta che vi ho visti dal vivo è stata durante la quarta edizione del Nuclear War Now! Festival a Berlino ed il vostro show è stato semplicemente fantastico, quindi non vedo l'ora di rivedervi!

Selenia:L'ultima domanda riguarda la partecipazione al Brutal Assault: avete intenzione di fare un set speciale per l'occasione, magari particolarmente concentrato sui pezzi estratti da Hell Symphony? :L'ultima domanda riguarda la partecipazione al: avete intenzione di fare un set speciale per l'occasione, magari particolarmente concentrato sui pezzi estratti da Zjevení

: Celebreremo i trent'anni dei. E' un numero grande ed importante, non trovi? Se degli organizzatori in Italia sono davvero interessati ad un nostro show, fatecelo sapere! Verremo a suonare per voi ragazzi. Il NWN Fest non è stato male, sono felice che ti sia piaciuto il nostro concerto.: Non sono sicuro di cosa suoneremo esattamente, ma ci saranno probabilmente dei pezzi nuovi. Suoniamo vecchi brani ad ogni singolo show dei

Selenia:Grazie mille ancora per l'intervista, è stato un piacere e spero di rivedervi molto presto!

: Grazie a te. Ci vediamo presto. Stay Proud!