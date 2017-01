Live Report

EPICA + POWERWOLF + BEYOND THE BLACK - Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 18/01/2017

22/01/2017 (26 letture) L'immagine dell'esterno del Live Club di Trezzo sull'Adda poco prima dell'apertura dei cancelli è eloquente: una lunga fila di gente impaziente. Nonostante un bill quanto meno inconsueto, l'accoppiata Epica /Powerwolf ha indubbiamente riscosso un grande successo, tanto che l'affluenza è stata piuttosto vicina al sold out. Alle 19 in punto il pubblico iniziare lentamente ad entrare e alle 19.30 -in perfetto orario- inizia il concerto dei Beyond the Black



BEYOND THE BLACK

I Beyond the Black sono quello che si dice una bella scoperta.

Perché non è una sfida da poco calcare un palco del genere se sei un gruppo attivo da poco più di due anni, che ha cambiato cinque sesti della formazione pochi mesi fa e la tua leader ha 21 anni. La band è infatti la creatura della singer Jennifer Haben, giovanissima cantante tedesca che si è da poco ritrovata a ricostruire una formazione da zero, dopo che nel giugno del 2016 si è appunto ritrovata improvvisamente da sola alla guida di un combo pressoché fantasma. La nuova line-up appare comunque già piuttosto solida e rodata, complice anche la presenza di musicisti più navigati come il chitarrista Christian Hermsdörfer (Serenity) e, di fronte ad un pubblico già parecchio folto, i Beyond the Black danno il via alla loro primissima esibizione italiana con Lost in Forever, titletrack del loro secondo disco, recentemente ri-pubblicato da UDR per garantirne una diffusione internazionale.

I suoni sono ben bilanciati e permettono un discreto impatto di una band che ovviamente ha già un alto livello di professionalità, soprattutto la citata Jennifer, che -oltre a coinvolgere molto il pubblico- è autrice di una prova vocale precisa.

I brani proposti sono gradevoli e vari: il loro symphonic metal ha un'attitudine molto rock, anche se non mancano brevi incursioni folk (Shine and Shade). Il tutto è volto a creare una proposta molto diretta ed orecchiabile, anche se -come spesso accade- molto influenzata da altri ben più noti nomi del genere. Si tratta comunque di un gruppo da tenere d'occhio perché nonostante il già buon livello, i margini di miglioramento (in termini di originalità della proposta) sono ancora molto ampi.



POWERWOLF

Definire i Powerwolf un gruppo d'apertura sarebbe decisamente riduttivo.

In questo tour, infatti, la band tedesca è una sorta di co-headliner degli Epica, al punto che in alcune date in patria sono stati proprio loro a chiudere la serata. A prima vista sarebbe stato anche lecito domandarsi quanto potesse funzionare l'accoppiata con gli olandesi, trattandosi di due gruppi dal sound molto diverso e che non hanno esattamente una fanbase in comune. Dai movimenti della folla alla fine del concerto è infatti parso abbastanza chiaro che molti fossero accorsi al Live Club solo per la loro esibizione, ma -considerando comunque la sala piena durante entrambi i concerti- pare che la scommessa degli organizzatori sia stata vinta.

Come prevedibile, in questa sede i Powerwolf hanno messo in piedi lo show che tutti i loro fan si sarebbero aspettati: istrionico, coinvolgente ed intenso. Chiaramente le canzoni del combo teutonico non sono esattamente un modello di originalità o di varietà, ma l'approccio heavy, i modi ossimoricamente sospesi tra il solenne e lo scanzonato e la capacità di dialogare con il pubblico hanno grande efficacia in sede live. Come se ciò non bastasse, anche la scenografia e l'aspetto dei musicisti sono apparse curatissime, con addirittura due tastiere in zone diverse del palco montate su stand a forma di aquila dorata e ovviamente un pesante face-painting di tutti i membri.

Ancor prima dell’inizio del concerto, salta però subito all'occhio l'assenza di un bassista. Il quattro corde è infatti inserito in base, mentre Charles Greywolf (che lo suona su disco) si occupa della chitarra insieme al collega Matthew Greywolf.

Si comincia dunque con Blessed & Possessed e Army of the Night, combo che fa capire come il concerto sarà imperniato -come prevedibile- su pezzi anthemici e cantabili. Attila Dorn dimostra di essere un cantante più che valido anche live e instaura subito un ottimo rapporto con un pubblico, esaltato dai continui proclami sul metal e su come loro siano dei predicatori della miglior musica del mondo, metodo forse un po' ri-trito, ma non è poi un peccato far uscire ogni tanto anche l'anima "true", se non ci si prende troppo sul serio. Chi invece ha preso sul serio il ruolo di intrattenitore è il tastierista Falk Maria Schlegel, che passa una metà del concerto dietro le sue due postazioni e l'altra a correre per il palco ed arringare la folla.

Quasi tutte i pezzi proposti sono ovviamente tirati (Coleus Sanctus, Resurrection by Erection), ma non manca anche un episodio più mid-tempo come Let there Be Night, giusto per far prendere ai presenti un attimo il fiato, nonché momenti dedicati a far cantare il pubblico, che dà il meglio di sé su Armata Strigoi, durante la quale Attila diventa quasi più il direttore di un coro, che un cantante per sè.

Chiude la serata la scatenatissima We Drink Your Blood che regala un'ultima scarica di adrenalina e lascia gli astanti carichi per gli Epica.



EPICA

Sono le 22 quando, dopo un lungo via vai di tecnici indaffarati, si spengono le luci e partono le note di Eidola, l'intro del nuovo Edge of the Blade ad aprire effettivamente il concerto, seguendo come di consueto la tracklist del disco. Fin dall’inizio, l’impatto live degli Epica è come sempre molto intenso, e in questo caso contribuiscono molto dei suoni bilanciati a puntino, con entrambe le chitarre ben udibili e la sezione ritmica in primo piano.

Simone, come sempre elegantissima, è apparsa fin da subito molto concentrata e, pur non essendo forse al top della sua condizione (in date passate aveva reso di più), è riuscita comunque a fornire una prestazione assolutamente all'altezza, con l'unico difetto di venire talvolta un po' soffocata dai numerosi cori presenti in base. D'altronde, è proprio questa sfida principale che devono affrontare gli olandesi durante i live: rendere dal vivo degli arrangiamenti di grande complessità. Il modo migliore per farlo è ovviamente cercare di limitare quelli presenti in base, anche se chiaramente ciò non è sempre possibile e questi rimangono spesso decisamente preponderanti. In tal senso, ha un gran da fare anche il tastierista Coen Janssen, che per l'occasione sfoggia una tastiera posizionata su un supporto in grado di muoversi lungo il palco su un binario, dettaglio simpatico che gli permetterà di interagire ancora di più con la folla.

Dopo A Phantasmic Parade, i nostri fanno ritorno al loro primo disco Sensorium, che fa emergere tutte le differenze tra gli Epica di ieri e quelli di oggi. Divide & Conquer mette invece molto in evidenza il growling di Mark Jansen, tutt'oggi non fenomenale, ma in fase di miglioramento ogni anno che passa. Il chitarrista olandese è stato tra l'altro autore di diversi simpatici siparietti con il pubblico italiano, peraltro cercando -con risultati altalenanti- di parlare la nostra lingua, essendo da qualche anno residente in Sicilia.

Si ritorna poi indietro a Storm the Sorrow, le sue melodie catchy e un'ottima prova della Simons per quella che è -a tutt'oggi- la canzone più utilizzata in sede live, nonostante provenga da un disco ultimamente un po' trascurato. The Essence of Silence (da Ariën van Weesenbeek e Rob van Der Loo di dimostrare le loro notevoli capacità tecniche a batteria e basso, creando un ensemble ritmico che sta diventando sempre più il cuore pulsante del gruppo Orange.

Per quanto il live sia oggettivamente (e giustamente) incentrato sul nuovo full-length, gli Epica hanno comunque cercato di non trascurare nessun episodio di una discografia che inizia a diventare piuttosto lunga, ragion per cui compare in scaletta anche The Obsessive Devotion (tratta da Simone, qui decisamente meno impegnata. Ascension - Dream State of Armageddon e Dancing in a Hurricane riportano il focus su Isaac Delahaye alla chitarra, che l'affiatamento di un gruppo che non solo dialoga costantemente con il pubblico -anche a gesti- ma che si diverte sul palco in maniera evidente e non così scontata. Unchain Utopia ci riporta momentaneamente su lidi più easy listening ma è solo un preludio all'immancabile Cry for the Moon, che è da sempre non uno dei, ma "il" pezzo fondamentale dei live degli Epica, in tutte le sue molteplici versioni.

I nostri abbandonano poi il palco per esservici però richiamati poco dopo. Ad anticipare il resto del gruppo è uno scatenato Coen Janssen che, dotato di keytar, prima dà il via a Sancta Terra e poi si concede prima una passeggiata tra il pubblico e poi addirittura una scampagnata sul bancone del bar del Live Club fino a metà sala, mentre gli altri musicisti eseguono il pezzo quasi ignorati dalla folla. Beyond the Matrix è infine l’ultima track di Epica salutino tutti con la classica Consign to Oblivion, durante la quale parte finalmente un accenno di quel circle pit che la band aveva cercato di innescare per tutta la durata del concerto.

Si conclude così dopo poco più di un'ora e mezza un live piacevole ed intenso, ma d'altronde è ormai difficile vedere una formazione così rodata suonare male o in maniera insoddisfacente, e il pubblico italiano sembra averlo capito, garantendo un'ottima presenza numerica e un grande calore.





SETLIST EPICA

1. Eidola (Intro)

2. Edge of the Blade

3. A Phantasmic Parade

4. Sensorium

5. Divide & Conquer

6. Storm the Sorrow

7. The Essence of Silence

8. The Obsessive Devotion

9. Ascension – Dream State of Armageddon

10. Dancing in a Hurricane

11. Unchain Utopia

12. Cry for the Moon



---- ENCORE ----

13. Sancta Terra

14. Beyond the Matrix

15. Consign to Oblivion



