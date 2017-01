SINE QUA ...BOH? - # 10 - 'All For You' e 'Third World Genocide'

30/01/2017 (154 letture) Ci sono alcuni gruppi che per vari motivi e talvolta a prescindere dall'andamento complessivo della loro carriera, si ritagliano un posto speciale nel cuore degli appassionati. Due profili che possono corrispondere a questa descrizione sono certamente quelli corrispondenti ad Annihilator e Nuclear Assault . Per loro vari dischi importanti, alcuni davvero di altissimo profilo, ma anche dei flop che purtroppo sono degli autentici Sine Qua... Boh.



ANNIHILATOR: All For You

Dopo il tour da cui sarà tratto il Double Live Annihilation, l'uscita del cantante Joe Comeau e l'entrata dal chitarrista Dave Padden scelto per sostituirlo (Waters lo sentì cantare e decise di assoldarlo in quella veste), per gli Annihilator si annunciavano tempi duri; ancora. Con una formazione che annoverava lo stesso Waters -ovviamente- Mangini e Padden, i nostri entrarono in studio per registrare All For You, ed il risultato dei loro sforzi diede una ulteriore spallata alla reputazione di un moniker che accanto ad album osannati, poteva già "vantare" dei tonfi clamorosi. Ulteriormente sottolineato da un cambio al microfono che non aggiunse affatto valore alla band -le prestazioni del singer in canzoni come Dr. Psycho e Both Of Me ne sono un esempio, almeno come linee vocali- il songwriting proposto da Jeff Waters non si segnalava certo per un tasso qualitativo di alto livello. Al di là di una produzione azzeccata per quel tipo di album e di qualche guizzo a macchia di leopardo al suo interno (Both of Me; Rage Absolute), la scaletta di All For You oscillava tra la mediocrità e la bruttezza vera e propria. A prescindere da ciò che si può pensare di un certo tipo di canzoni tendenti addirittura alla dolcezza all'interno di un tessuto metal, con esempi di grandissimi pezzi di genere che si sprecano letteralmente, brani come The One e Holding On erano al limite del vilipendio al pentagramma. In particolare proprio se paragonati a quelli realmente passati alla storia. Anche strumentalmente episodi come Sound Of Horror, tanto per continuare con gli esempi, non contribuivano affatto a risollevare la qualità media di All For You, un disco ondivago e privo di direzione. Da considerare semplicemente come uno dei punti più bassi della sinusoidale carriera degli AnnihilWaters.



NUCLEAR ASSAULT: Third World Genocide

Come accaduto a tantissimi altri gruppi nella prima parte degli anni 90, anche i Nuclear Assault furono travolti da derive musicali imposte dalle case discografiche le quali, per fortuna, non riuscirono ad uccidere un certo spirito ribelle. Specialmente quello del thrash. Dati per morti e definitivamente sepolti, i nostri sono invece risorti nel 2005, ma con scarsissimi risultati. Nuclear Assault sembravano latitare. Un marasma sonoro nel quale si contraddistinguevano i "disastri nel disastro" di Whine and Cheese e Long Haired Asshole. La prima un banalissimo punk rock (nel senso american-commerciale del termine, beninteso) e la seconda che aveva la sola, parzialissima scusa di essere una brutta cover e quindi di non essere stata scritta in origine dal gruppo. Qualcosa di azzeccato qua e là -Discharged Reason; Fractured Minds; The Hockey Song e poco altro- non è certo sufficiente a risollevare le sorti di un disco senza alcuna logica. Di questo prodotto eseguito da un gruppo imballato dal lungo stop, oltretutto mal prodotto ed arrangiato, un certo Dan Lilker ha detto, con un giudizio frutto di una attenta ed approfondita analisi critica sintetizzata in modo raffinato ed al contempo elegante nella seguente definizione: "Third World Genocide era sostanzialmente una merda". Ed a dare un'idea definitiva della lucidità con cui venne registrato il disco durante un incredibilmente umido Agosto nel New Hampshire, sono infine le parole dello stesso Lilker contenute in



"Ho persino preso una canzone degli Hemlock che avevamo suonato una sola volta prima di scioglierci e l'ho riutilizzata! Era una cosa quasi speed, dall'atmosfera maligna. L'ho presa così com'era e l'ho portata ai Nuclear [...] nell'insieme Third World Genocide non aveva la stessa intensità dei vecchi dischi dei Nuclear e onestamente non è stato tanto apprezzato dai metallari".



ANNICHILITI DAL GENOCIDIO

Due gruppi che hanno sempre potuto contare su uno zoccolo duro di sostenitori del thrash e personali (più gli Annihilator rispetto ai Nuclear Assault per una questione di "presenza sul campo") i quali, però, hanno disatteso più di una volta le aspettative nei loro confronti. In maniera molto diversa, però. Se nel caso degli Annihilator la storia dei successi e dei fallimenti del moniker è sostanzialmente quella del padre/padrone Jeff Waters e delle sue scelte, per i Nuclear Assault corrisponde a quella di una band profondamene anni 80, di sicuro poco assecondata dall'industria e, quasi di conseguenza, in difficoltà nell'adattarsi allo scorrere del tempo. Però, se da un lato gli Annihilator hanno sempre abituato i loro ascoltatori a degli alti e bassi a volte clamorosi, con All For You che raggiunge forse il punto più basso della curva sinusoidale prima richiamata, il discorso relativo ai Nuclear Assault è in parte differente. Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven" 4 "Third World Genocide" superfluo e bruttarello, "All For You" poco ispirato e Padden nella versione più embrionale, quella più scarsa e decisamente meno incisiva sui pezzi. Entrambi da evitare. I Nuclear per me fino a "Handle With Care" sono inattaccabili, mentre purtroppo, e l'ho scritto tante volte, Waters è una primadonna, il suo problema più grosso è l'ego smisurato che si ritrova e che gli ha fatto perdere ottimi pezzi per il progetto Annihilator, Randy Black e Joe Comeau su tutti, con loro in formazione aveva rimesso su la testa, dopo mah, prove discontinue, buoni pezzi e robe da far impallidire per piattume e prevedibilità, peccato. 3 Il thrash, quello old school tipico degli anni 80 era solo un ricordo di un manipolo di pochi ( e vecchi) aficionados. E supportato da pochissimi gruppi che fecero parte di quella storia. Il thrash dimenticato da (quasi) tutti e ricordato da pochi. La prima decade del nuovo millennio ha visto delle debacle incredibili in ambito thrash e tra questi proprio gli annihilator e i nuclear assault. Gli annihilator ormai sono decenni che non li seguo più (tranne ovviamente i primi due dischi). Poi assolutamente troppo discontinui. Rammarico grandissimo per i nuclear assault forse meno prolifici a livello di dischi ma sicuramente con più continuità e un prodotto tipicamente thrash core. Rimangono alcuni album che hanno consentito ai due gruppi di essere ricordati ancora oggi come tra le colonne portanti del thrash. 2 I nuclear, sono giustificabili per tanti motivi: Carriera poco curata, uscite a singhiozzi e band che secondo me, ha sempre avuto poca fame di arrivare, forse anche troppo genuina. La conseguenza è un album di questo tipo, proposto in un momento in cui qualcuno aveva voglia di investirci dei soldi e loro avevano avuto una pseudo idea di rilancio e voglia di registrare qualcosa, senza pretese. Diverso è il discorso per Waters, one man band, presuntuoso e bastardo (nel senso buono) da cui mi aspetto, sempre, qualcosa di buono. 1 Ammetto da fan di entrambi, soprattutto dei Nuclear Assault di non aver mai ascoltato sti due dischi. E forse ho fatto bene!