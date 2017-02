Live Report

SABATON + ACCEPT + TWILIGHT FORCE - Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 25/01/2017

31/01/2017 (136 letture) L'attesa per questa serata da parte del sottoscritto ha cominciato a farsi sentire già dai giorni precedenti ed è con un misto di grande curiosità e di alte aspettative che raggiungo il Live Club di Trezzo sull'Adda nel primo pomeriggio, dove avrebbero poi suonato Twilight Force, Accept e Sabaton. Certo, fa un po’ di impressione vedere gli storici Accept fare da apertura agli svedesi di Falun capitanati da Joakim Broden, ma tant'è: l'unico obiettivo che mi sono prefissato è quello di godermi appieno quella che si prospetta essere una magnifica serata e, a giudicare poi dalle presenze in coda e soprattutto dall'ottima affluenza finale, non ero l’unico ad avere questa intenzione.



TWILIGHT FORCE

Partiamo con la nota dolente della serata, anche se bisogna assolutamente precisare che la colpa non è dei nostri cari elfi, maghi e cavalieri. La performance dei Twilight Force, se da un lato appare ottima a livello vocale e come presenza scenica, è dall'altro penalizzata nettamente, in quanto il quintetto svedese è costretto a stare praticamente fermo sul posto senza potersi muovere granché sul palco, a causa delle scenografie ingombranti dei due gruppi successivi. Ad essere soprattutto penalizzata è la batteria, relegata all'estrema sinistra del palco in un angolino. Oltre a ciò, i suoni sono apparsi inadeguati per buona parte del concerto: nelle prime file, infatti, la resa sonora è stata pessima, con la batteria di De’Azsh ed il basso di Born che in alcuni momenti rimbombavano a dismisura coprendo ogni altro suono. Passando oltre questi problemi, va detto che la performance dei Twilight Force è stata come me la sarei aspettata: il gruppo di Falun, guidato dal frontman Chrileon, ci ha messo tutto quello che aveva per far trascorrere al pubblico -che era già numeroso ancor prima che lo show iniziasse- una bella serata, grazie a brani di immediato impatto come Battle of Arcane Might, To the Stars o Riders of the Dawn. Divertente il siparietto quando Chrileon si è steso sul palco a cantare mentre Lynd gli si è seduto sopra a suonare. La chiusura della loro performance viene affidata a The Power of the Ancient Force, che cala il sipario su uno show discreto che purtroppo avrebbe meritato una maggior fortuna.



SETLIST TWILIGHT FORCE

01. Battle of Arcane Might

02. To the Stars

03. Riders of the Dawn

04. Flight of the Sapphire Dragon

05. Gates of Glory

06. The Power of the Ancient Force





ACCEPT

Cosa si può dire dopo aver assistito ad una performance dove gli Accept non hanno sbagliato una singola virgola? La band teutonica ha sciorinato una prestazione compatta ed energica che non ha lasciato prigionieri. Wolf Hofmann è stato il principale mattatore della serata con una presenza sul palco straripante e soprattutto perfetta tecnicamente lungo tutta l’ora concessa allo show. Mark Tornillo ormai ha raggiunto un affiatamento totale con tutta la band e si è destreggiato egregiamente sia sui brani più recenti (Stampede, Stalingrad) che su quelli dell’era Udo (Restless and Wild, London Leatherboys, Princess of the Dawn), mentre i rimanenti membri come Peter Baltes forniscono tanta sostanza rendendo l’impressione di essere investiti da un vero muro sonoro. La chiusura del concerto viene affidata alla doppietta Teutonic Terror e Balls to the Wall, le quali, sommate alle precedenti canzoni, confermano le impressioni di tutti i presenti che consideravano il quintetto teutonico come headliner morale della serata. A questo punto non posso concludere che con la speranza di rivederli il più presto possibile nel ruolo che gli spetta.



SETLIST ACCEPT

01. Stampede

02. Stalingrad

03. Restless and Wild

04. London Leatherboys

05. Final Journey

06. Princess of the Dawn

07. Fast as a Shark

08. Metal Heart

09. Teutonic Terror

10. Balls to the Wall





SABATON

Passiamo ora a parlare degli headliner di serata, ovvero quei simpatici compagnoni dei Sabaton. L’attesa in platea è spasmodica mentre viene liberato e poi preparato il palco, con annessa ricerca di mine antiuomo che per fortuna non erano presenti. Quando viene svelato l’imponente tank, dove è montata la batteria del futuro padre Hannes Van Dahl, il boato è assordante e di sottofondo si sentono le note prima di In The Army Now e poi di The March To War. Quest'ultima rende spasmodici gli ultimi istanti prima di sentire il vocione di Joakim Broden introdurre Ghost Division ed a seguire le nuove Sparta e Blood of Bannockburn. La prima pausa serve a introdurre al pubblico il nuovo chitarrista Tommy Johansson, erede di Thorbjorn “Thobbe” Englund, che rivela un’insospettata padronanza dell’italiano, tale da evitare gli scherzi di Joakim (che voleva spacciare il mestiere più antico del mondo per un brindisi) e da permettergli di controbattere, insinuando che il frontman avesse un apparato testicolare alquanto piccolo, proclamando di essere un grande guerriero vichingo dal nord della Svezia. A questo punto viene introdotta la canzone scelta da lui, che ovviamente è l’immancabile Swedish Pagans, che esalta gli animi del pubblico rendendo il concerto ancora più coinvolgente di quanto non fosse accaduto fino ad ora. Successivamente, vengono sciorinate con grande energia e precisione canzoni più e meno recenti come The Last Stand, Carolus Rex, Union (Slopes of St. Benedict) oltre a The Lion from the North, The Lost Battalion e Far from the Fame.

È arrivato il momento della seconda pausa e sul palco si vedono gli addetti preparare una tastiera che servirà per l’esecuzione di una The Final Solution in versione acustica: anche in questo caso è Tommy Johansson a sorprendere tutti con un accenno di Una canzone d’Amore degli 883, prima che si riparta con il pezzo vero e proprio. Evidentemente a Joakim non basta dimostrare di essere un eccellente cantante ed intrattenitore e quindi eccolo imbracciare una chitarra ed accennare Michael Jackson, prima di presentare il pezzo tratto da iHeroes, ovvero Resist and Bite. Questo viene seguito dal classico allarme antiaereo di Night Witches, per poi tuffarsi nel XVII° secolo sotto le mura di una Vienna assediata dagli Ottomani in Winged Hussars.

La band si ritira per qualche momento, prima di riprendere l’encore con l’attesissima ed immancabile Primo Victoria, la nuova Shiroyama e, sorprendentemente, To Hell and Back, visto che molti si aspettavano la classica Metal Crue.



In chiusura non posso che ritenermi soddisfatto da una serata che è andata ben oltre le mie aspettative, merito soprattutto degli Accept in questo caso, augurandomi che queste band ritornino presto nel nostro Paese. Inoltre ho particolarmente apprezzato, nel caso dei Sabaton, che per la data di Trezzo siano state suonate tutte le canzoni che hanno in qualche modo a che fare con il nostro Paese (Union per lo sfondamento della linea Gustav che aveva come perno il monastero di Cassino; To Hell and Back che narra anche dello sbarco di Anzio in riferimento alle gesta del soldato Audie Murphy; The Last Stand che parla della resistenza delle guardie mercenarie svizzere papali durante il sacco di Roma del 1527 durante le guerre per la supremazia fra Regno di Francia e Sacro Romano Impero), anche se, guardando le date precedenti, le suddette canzoni sono presenti sin dall'inizio del tour e quindi immagino non fosse una cosa programmata ad hoc.



SETLIST SABATON

In the Army Now (Pre-Intro)

00. The March to War (Intro)

01. Ghost Division

02. Sparta

03. Blood of Bannockburn

04. Swedish Pagans (Tommy’s Choice)

05. The Last Stand

06. Carolus Rex

07. Union (Slopes of St. Benedict)

Dominium Maris Baltici (Intro)

08. The Lion from the North

Diary of an Unknown Soldier (Intro)

09. The Lost Battalion

10. Far from the Fame

11. The Final Solution (Acoustic)

12. Resist and Bite

13. Night Witches

14. Winged Hussars



---ENCORE---

15. Primo Victoria

16. Shiroyama

17. To Hell and Back





Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 1 Scaletta degli Accept secondo me troppo tagliata di parecchi classici..ma purtroppo non essendo headliner era inevitabile. Quella dei Sabaton mi sembra quasi perfetta invece e comprende pure qualche brano che nn sempre fanno.