THE DEATH ARCHIVES: MAYHEM 1984-94 - La recensione

04/02/2017 (335 letture) The past is alive

Woeful people with pale faces

Staring obsessed at the moon

Some memories will never go away

And they will forever be here



Impossibile, oggi come oggi, trattare degli attuali Mayhem in maniera completamente scevra dalle polemiche e dalle critiche. Se, difatti, una parte del pubblico continua a seguirne le gesta, a tratti più per evidente spirito nostalgico che per effettiva qualità di quanto di nuovo proposto negli anni più recenti, sarebbe sbagliato ed ingenuo non considerare anche quell’ampia fetta di ascoltatori, blackster puristi ma non solo, che vede nella variante corrente della fu gloriosa band norvegese una versione agonizzante e commerciale di quella che seppe scrivere un importante, seppur controverso capitolo della storia di un intero genere, il cui unico attuale obbiettivo sia quello di ‘far cassa’ con continue release a raffica, soprattutto live o rispolverate dal passato.



Agli occhi di questi ultimi, è quindi facile immaginare come un libro quale The Death Archives: Mayhem 1984-94, realizzato da niente di meno che Jørn “Necrobutcher” Stubberud, storico bassista della formazione di Oslo, possa sembrare l’ennesima trovata pubblicitaria per portare a casa Mayhem qualche soldo in più, con un’opera fotografica corredata da qualche semplice raccontino, capace però di attrarre lettori per gli scottanti anni che essa vada a descrivere, trattando un decennio che ha incluso eventi che perfino i meno avvezzi alle vicissitudini personali e biografiche dei gruppi ispirati alla fiamma nera conoscono e almeno una volta nella vita si sono ritrovati a discutere.

Eppure, anche ad una prima lettura, The Death Archives: Mayhem 1984-94 si rivela decisamente più di un nuovo, mero espediente per vendere ulteriore merchandise legato ad un nome così noto. Il volume viene brevemente presentato dallo stesso Necrobutcher come un progetto lungamente ponderato nel tempo, ma che solamente oggi vede la luce, diventando una raccolta di foto celebri e meno note, private ed in molti casi inedite (alle volte, oramai dimenticate persino da Jørn stesso), corredate da ricordi e memorie precise legate a quegli anni, in grado così di offrire una panoramica sul lato umano e quotidiano della vita di questi ragazzacci scandinavi e diventando così una sorta di “faro nella notte” delle tante illazioni, leggende e bugie spesso circolate in merito a quanto accadde in casa Mayhem soprattutto nei primi Novanta. E, da quest’ultimo punto di vista, gli appassionati del macabro e dello scabroso non troveranno in questo tomo molto pane per i propri denti: quando si tratta di Øystein e Pelle, come Necrobutcher continuerà a chiamare Euronymous e Dead lungo l’intera narrazione, l’unico caso in cui i fanatici del torbido potranno vedere sangue scorrere a litri, sarà quello finto in alcuni, piuttosto celebri scatti del trio in una sessione fotografica del 1989.



THE DEATH ARCHIVES

Superata la copertina dove troneggia l’immagine del suo celebre tatuaggio sulla schiena, nonché una breve introduzione oggettiva del giornalista norvegese Svein Strømmen, che in una manciata di pagine riassume la storia dei Mayhem come band nel decennio in questione (snocciolando tuttavia fatti già ben noti ai più), inizia il ritorno al passato di Necrobutcher, che dà avvio al suo percorso dal 1984, con un’immagine del suo abbonamento dell’autobus dell’epoca. Dalla foto, emerge un viso di un ragazzo normale che, seppur solo sedicenne, aveva già le idee chiare: non sarebbe diventato un carpentiere, non avrebbe lavorato nelle costruzioni, lui no. Lui avrebbe finito la scuola dell’obbligo e avrebbe dato vita ad un progetto musicale e quella band sarebbe stata di grande successo. Un sogno di un adolescente, certo, ma che con il senno di poi sa risultare quasi profetico.

L’intervallo degli anni a cavallo dei metà e fine Ottanta scorre poi tra pagine e foto che seguono formazione nordica fin dai suoi primi embrionali mesi di vita, ponendo particolare attenzione a come i suoi membri si siano incontrati e a come si sia sviluppato il loro interesse per il black (inclusi i primi accenni ai tipi di outfit diventati poi iconici del genere, così come le ‘zines tematiche), agli amatoriali e a tratti fallimentari loro concerti d’esordio, nonché a come la stampa reagì inizialmente a quanto da loro proposto, in particolare alla versione demo di Pure Fucking Armageddon, non comprendendo appieno, se non per nulla, quanto avevano tra le mani.

Tuttavia, già in questi primi paragrafi traspare l’aspetto più umano di questi giovanissimi ragazzi, con storie di semplicità e avventura, di sperimentazioni e sfide alla legge di una Norvegia ancora chiusa, religiosa e davvero intransigente (dove per altro le chance per una band del genere erano pressoché inesistenti), che, lungi dal voler dipingere i personaggi presenti come adolescenti assolutamente innocenti e smaliziati, ci ricorda come comunque, dietro quei nomi altisonanti, si nascondessero comunque giovani come tanti altri. Ecco quindi un Euronymous che non esagera mai e beve solo Coca-Cola, le feste tra amici, una sessione fotografica post-concerto dei Venom a Londra quasi finita in rissa con certi tizi poco raccomandabili che invece si rivelano alla fine essere un nome noto della scena hardcore/punk inglese, un’auto praticamente allo sfascio a cui tuttavia non viene fatta mancare una personalizzazione a tema Mayhem o un estenuante Interrail in giro per l’Europa per promuovere a mano Pure Fucking Armageddon e

Ciò non tragga comunque in inganno: con il procedere di The Death Archives: Mayhem 1984-94 ai ricordi personali si intrecciano sempre più quelli relativi al lato più professionale di questi ragazzi e alla nascita di dischi e demo senza, soprattutto nel secondo caso, tralasciare precise descrizioni di quanto sia stato difficile per questi musicisti, come tanti altri, dare avvio alla propria carriera, dovendo trovare seppur giovanissimi un precario equilibrio tra vita “normale” e musica, tra desideri e budget costantemente al limite, tra cambi di line-up e compromessi, tra espedienti e voglia di indipendenza. Ad esse, si aggiungono qua e là passaggi in parte più intimi ed emozionali, dove è più facile comprendere quali fossero le sensazioni e sentimenti che animavano questi strani imberbi tizi in una Norvegia ad un passo dagli anni Novanta: stupore, nostalgia, orgoglio, rabbia, solitudine, disgusto (e a volte l’orrore, come quando la cover della prima stampa dell’EP Mayhem, riportati al lettore seguendo episodi reali e chiare memorie, in modo da presentarli nella maniera più semplice e de-mitizzata possibile. In particolare, da non perdere sono i racconti relativi al tour del 1990, quello di Live in Leipzig, ricchi di retroscena non sempre positivi, nonché l’introduzione, fin dal suo arrivo, della discussa, fragile, peculiare figura di Dead.



MAYHEM TRICOLORI

All’interno di un’opera così ricca di caleidoscopiche memorie, non manca nemmeno qualche chicca che lega in maniera diretta la formazione norvegese all’Italia. Chi si aspettava, quindi, di scoprire che i Mayhem hanno fatto rifornimento di mazze ferrate con sfere chiodate made in San Marino a Rimini? O che un simile acquisto era stato pianificato grazie ad una pregressa conoscenza della costiera romagnola, meta di vacanze dei truci nordici? O che grande sconcerto ha portato negli elaborati palati degli scandinavi l’ordinare per errore a Milano una pizza ai frutti di mare a causa di un’incomprensione linguistica, tanto da farla definire da Necrobutcher “Qualcosa che non dovrebbe essere ammesso nel mondo culinario”?



CONCLUSIONI

The Death Archives: Mayhem 1984-94, dunque, si configura innanzitutto come un testo che non può mancare nelle collezioni di chi i Mayhem, un tempo o anche tutt’ora, li considera come una delle proprie formazioni preferite, in quanto ricco di scatti, racconti, aneddoti e storie inedite, capaci di far capire meglio le origini di questa band per molti ancora di culto, nonché dell’evolversi della scena black norvegese a cavallo tra gli Ottanta e Novanta.

Per tutti gli altri, blackster militanti o meno, questo volume è utile per gettare luce sugli aspetti più semplici e meno noti della vita dei primi Mayhem, facendoci così scoprire il lato nascosto e meno da tabloid delle esistenze di questi ragazzi, la cui gioventù viene spesso dimenticata a favore di una più facile etichettatura ad effetto, a causa di quelle complesse vicende che chiusero il decennio analizzato in questo libro, facendoli poi così passare alla storia. Il tutto, checché ne dicano i (probabili) detrattori, con una certa maturità da parte di Necrobutcher, più attento in questa occasione a riportare alla luce episodi interessanti, curiosi e persino divertenti fino a questo momento caduti nel dimenticatoio, mettendo assieme importanti tasselli che agevolino il lettore nella ricostruzione del puzzle Mayhem di quegli anni (e, in molti casi, del black norvegese dell’epoca), invece di riaccendere polemiche e sterili discussioni su eventi di cui si è detto, possibilmente, davvero sin troppo, o ancor peggio tentare, per qualche misterioso motivo, di spiegare quanto di tragico è accaduto, forzando un giudizio piuttosto che un altro in merito.



::: ::: ::: RIFERIMENTI ::: ::: :::

Titolo: The Death Archives: Mayhem 1984-94

Autori: Jørn “Necrobutcher” Stubberud

Lingua: inglese

Casa Editrice: Ecstatic Peace Library

Prezzo: 30 sterline

