Intervista

ABORYM - Raccontare la precarietà e l'inadeguatezza

11/02/2017 È innegabile come la release di un album come Shifting.Negative abbia spiazzato diversi fan degli Aborym . Non sono certamente una novità le tendenze industrial nel sound della creatura di Fabban, ma che queste fossero presenti in tale quantità è stato qualcosa che ha sorpreso molti.

D'altronde però all'ispirazione non si comanda e proprio questa conscia abiura delle radici più black si è poi rivelata come uno degli elementi più caratteristici del disco.

Quali sono i motivi del cambiamento e quali gli istinti ispiratori del disco? Lasciamo che sia proprio Fabban a spiegarcelo....



Akaah: Ciao Fabban e benvenuto su Metallized.it. Partiamo ovviamente subito parlando del nuovo disco degli Aborym, Precarious. È questa, almeno in maniera molto stringata, la chiave di lettura di tale titolo? Ci vuoi raccontare qualcosa in più in merito? : Ciaoe benvenuto su. Partiamo ovviamente subito parlando del nuovo disco degli Shifting.Negative . Per una volta, vorrei partire da uno degli aspetti più immediati dell’album, il suo titolo. Dei due suoi elementi, mi sembra che il cambiamento sia maggiormente rappresentato dall’evolversi della vostra musica, mentre la negatività risieda più nelle tematiche affrontate, per esempio in brani come. È questa, almeno in maniera molto stringata, la chiave di lettura di tale titolo? Ci vuoi raccontare qualcosa in più in merito? Fabban: Hai centrato tutto. Impeccabile. Sai, quando hai un disco finito, i titoli e i concept delle song, alla fine devi iniziare a prendere a calci i tuoi neuroni e tirare fuori un titolo che faccia dal fil rouge. Noi non abbiamo dovuto fare brainstorming infiniti perché avevo già in mente il titolo del disco mesi prima del mixaggio. Mi piacciono molto i titoli immediati, poche parole, che arrivano dritte al punto e senza troppe infiorettature. I testi di questo disco sono decisamente intimisti ed intimi, sono quasi tutti basati su cose che penso, su cose che vedo tutti i giorni. Non ci sono riferimenti a cose irreali o ectoplasmiche, non ci sono riferimenti a cose che non esistono… Ho scritto solo considerazioni, ragionamenti, a volte invettive… osservando la gente, guardando la Tv, leggendo i giornali, focalizzando sui dettagli, sui particolari, sulle sfumature. La gente è triste, la gente è adirata… i problemi si moltiplicano e le persone diventano il problema di loro stessi e il sistema agevola tutto questo lento processo distruttivo. Ho scritto cose che riguardano chiunque. Ho scritto del senso di precarietà ed inadeguatezza che spesso siamo costretti a vivere sulla nostra pelle ogni giorno, di ciò che ci è stato tolto, di ciò che avremmo voluto avere e che non abbiamo mai avuto. Della negatività che impera nelle dinamiche di vita quotidiana, delle micro-guerriglie che bisogna fronteggiare tutti i giorni, degli uomini contro gli uomini, degli uomini contro Dio e contro un sistema che vuole farci vivere male per poi farci morire bene.



Akaah: Narchost. Come hai scelto questi tuoi nuovi collaboratori? È stato un processo complesso? Shifting.Negative conta una line-up rivoluzionata nel profondo, con te come unico fil rouge ed elemento ancora presente rispetto alla formazione originale. Alcuni musicisti totalmente nuovi, altri meno, come per esempio. Come hai scelto questi tuoi nuovi collaboratori? È stato un processo complesso? Fabban: Come dico sempre.. si sono auto-selezionati. Dan V (Danilo Valentini) ha iniziato a prendere in mano le mie demo nel momento in cui ho deciso di chiudere con il precedente chitarrista, per vedute musicali diametricalmente opposte. Dal 2013 ho iniziato a scrivere il disco da solo e senza neanche sapere chi avrebbe registrato cosa. Mi sono sempre reso assolutamente autonomo in tal senso. Non posso permettere di rallentare per cambiamenti umorali delle persone con cui lavoro, non posso permettere di aspettare nessuno e quando la gente non sta dietro ai miei ritmi io vado avanti da solo. Danilo si è inserito in corsa e ha ottimizzato e arrangiato tutte le ritmiche, le chitarre arpeggiate, le sfumature e tutte le linee di basso. Strada facendo abbiamo deciso di fare nucleo e ci siamo trovati splendidamente a lavorare insieme. Narchost è sempre stato un nostro fedele “associate” e finalmente ha deciso di entrare in pianta stabile con Aborym. Stefano Angiulli ha messo le mani su tantissime partiture di synth e tastiere e lavorandoci insieme durante le registrazioni ho realizzato il suo potenziale e gli ho proposto di far parte di questo combo. Un ottimo acquisto per noi, così come Gianluca, il nostro nuovo batterista che abbiamo ingaggiato dopo una lunga serie di provini.



Akaah: All’interno dell’album non mancano nemmeno collaborazioni di un certo livello, sia per quanto riguarda l’ambito strettamente musicale, che a livello di produzione e registrazione. Che tipo di esperienza è stata, la creazione di : All’interno dell’album non mancano nemmeno collaborazioni di un certo livello, sia per quanto riguarda l’ambito strettamente musicale, che a livello di produzione e registrazione. Che tipo di esperienza è stata, la creazione di Shifting.Negative ? E, la presenza di tanti professionisti di tale calibro, ha influito anche solo a tratti sul prodotto finale, o sei sempre rimasto saldamente in controllo dell’intero processo, senza scendere a compromessi? Fabban: Il mio metodo di lavoro non è cambiato. Ho sempre lavorato molto con le demo in pre-produzione, demo che mi servono per far capire agli altri cosa voglio fare, dove voglio arrivare e come… Rispetto ai dischi precedenti ho lasciato molto spazio a soluzioni “accidentali” e all’improvvisazione, soprattutto per quanto riguarda le partiture sui modulari e semi-modulari. Il mondo dell’Eurorack è qualcosa di pericolosamente tentacolare ed è praticamente impossibile seguire un iter. Ho registrato alcuni passaggi assieme a Luciano Lamanna, sfruttando 20/30 moduli all’unisono e quando quello che sentivo mi piaceva l’ho fissato. Come dico sempre.. se una cosa suona bene usala.. Ho usato molti sintetizzatori analogici, strada facendo, sbagliando e ri-sbagliando, ho dovuto imparare a gestire tutta una serie di software, strumenti customizzati, ho lavorato molto con pedali, effetti, fuzz, riverberi, delay e oltre alle partiture midi e a quelle sui modulari ho dato molto spazio e ho dedicato molto tempo alla manualità sugli strumenti, qualcosa che sui software e sui computer tendi a perdere. Interagire fisicamente con gli strumenti è molto importante per me; ho potuto plagiare le frequenze, modificare le patch, lavorare sui filtri, gli LFO, i parametri. È come mettere le mani su una chitarra o su un basso: è ben diverso dal lavorare con un mouse davanti ad un computer. Ho deciso di registrare il disco in diversi studi, perché volevo ottenere determinate performance e sfruttare al meglio le conoscenze tecniche e le caratteristiche dei vari sound engineers.. Con Luciano Lamanna abbiamo realizzato gran parte della roba sui modulari e semi-modulari; con Emiliano Natali abbiamo gestito gran parte degli strumenti acustici (batteria, chitarre, basso, voci); nel mio studio ho gestito tutta la pre-produzione, droni, custom instruments, drum-machine e gran parte delle strutture sui sequencer; Guido Elmi ci ha seguito nella post-produzione e Marc Urselli ha mixato il tutto agli Eastside Sound a New York. E si sente. È stato un grande lavoro di squadra in studio.mHo imparato moltissime cose che mi serviranno in futuro.



Akaah: Ritornando per un secondo alla questione “cambiamento” all’interno del disco, Aborym? È stato qualcosa di naturale e chiaro fin da subito nella tua mente, o piuttosto qualcosa che è stato elaborato nel tempo? : Ritornando per un secondo alla questione “cambiamento” all’interno del disco, Shifting.Negative è una produzione che di certo potrebbe venire etichettata in modi diversissimi, vista la diversità dei ‘mood’ presenti nelle varie tracce, comunque equilibrati in maniera a mio giudizio tale da non spiccare singolarmente in maniera assoluta, ma essere tutti indispensabili. Cosa ti ha portato a questa ulteriore evoluzione, o mutamento che dir si voglia, dello stile degli? È stato qualcosa di naturale e chiaro fin da subito nella tua mente, o piuttosto qualcosa che è stato elaborato nel tempo? Fabban: Sino a pochi mesi prima di iniziare a registrare il disco io e Danilo ci facevamo molte domande, ma entrambi non avevamo la benché minima idea di cosa sarebbe diventato Danilo che è una persona decisamente eclettica e ha una cultura musicale immensa è stato un’ulteriore propensione a fregarcene completamente di tutto, a spegnere il cervello, a usare più cuore e istinto e a fare esattamente la musica che sentiamo di poter creare e che crediamo di poter creare a certi livelli. È questo abbiamo fatto. Le nostre demo erano in costante mutazione, le cose cambiavano a distanza di pochi giorni e non abbiamo mai fatto troppi calcoli. Lavorare con le macchine, con sintetizzatori, sampler, sequencer ti permette di cambiare-modificare-combinare-distruggere-ricostruire in ogni momento e con una certa velocità. Non mi sono mai preoccupato delle reazioni del pubblico. Ho sempre fatto musica perché mi fa bene farlo, non per ottenere sacrestane benedizioni o soldi.



Akaah: Volendo metterti di fronte ad una domanda volutamente provocatoria, cosa risponderesti a quei fan che si lamentano per l’assenza di una componente black metal in questa release? Quale tipo di audience invece auspichi che : Volendo metterti di fronte ad una domanda volutamente provocatoria, cosa risponderesti a quei fan che si lamentano per l’assenza di una componente black metal in questa release? Quale tipo di audience invece auspichi che Shifting.Negative riesca a raggiungere? Fabban: Ci sono migliaia e migliaia di gruppi black metal li fuori. E tutti uguali. La gente deve sentirsi libera di ascoltare ciò che vuole, ma Aborym è questo ora e non concepisco l’idea di auto-clonare cose che abbiamo già fatto. Volevamo alzare il livello e l’abbiamo fatto e personalmente mi fa piacere constatare di aver aperto le porte ad un altro tipo di pubblico. Spero altresì di perdere definitivamente al pubblico che si lamenta di cui parli. Ti garantisco che sarei in grado di tirare fuori un disco black metal di un certo livello in un anno, ma non sono assolutamente invogliato a farlo. Non mi interessa. È un genere destinato ad essere dimenticato negli anni perché la musica, quella vera, è fatta di passione, sregolatezza, sfrontatezza, creatività e di messaggi universalmente condivisi. Non è un caso se a distanza di decenni alcuni dischi di Pink Floyd invece che di Depeche Mode, Duran Duran o Guns N' Roses sono ancora considerate gemme. Questi blackmetallers dovrebbero iniziare a prendersi meno sul serio, ripulirsi da tutte quelle cose ridicole con cui si conciano, iniziare a stare meno su internet e leggere dei libri… e imparare a suonare. Questo è il pubblico che spero si allontanerà dalla mia band.



Perché significa che sei entrato in casa loro, sei entrato nella loro vita e hai lasciato loro qualcosa di estremamente importante come la musica, i tuoi testi… E ricevere in cambio questi messaggi, ripeto, vale tutti gli anni di duro lavoro spesi per fare un disco, tutti i giorni sacrificati chiuso in studio.. tutti i week-end a cui hai tolto tempo alla tua famiglia e alla tua vita privata. Errori ne ho commessi tantissimi… ma in linea di massima l’errore più grande che ho fatto è stato aprire le porte a persone di merda con il cervello in merda. Purtroppo non si torna indietro. Anzi direi per fortuna non si torna indietro...



