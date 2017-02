DONNE ROCCIOSE - # 37 - Lisa Dominique

28/02/2017 (381 letture) Se si dovesse fare una lista delle cantanti e/o musiciste che infiammarono i cuori e le orecchie dei rockers degli anni 80, a venire in mente per prime sarebbero probabilmente Lee Aaron, Doro Pesch, Lita Ford (tutte già trattate all'interno della serie) ed altre artiste simili. Eppure, anche se il suo nome non è quello che sovviene per primo ai più, il personaggio Lisa Dominique ha fatto la sua parte nel panorama rock-metal internazionale. Sparita dai radar del mercato delle sette note negli ultimi anni, la ragazza che tante copertine conquistò a suo tempo è in realtà sempre sulla breccia. Ma decisamente in un altro settore.



DOMANI E' UN ALTRO GIORNO; IN ACIDO

Nata a Kingston upon Hull, East Yorkshire, Lisa Dominique abbandona casa giovanissima per inseguire il suo sogno rock ed approda in una Londra che all'epoca dei fatti, era il posto migliore al mondo dove cominciare una carriera nel rock. Lì giunta, si unisce al fratello nella Marino the Band ed in men che non si dica si trova sul palco del Marquee, uno dei locali più storici della Gran Bretagna. Questo è anche il suo esordio assoluto su un palco; e la cosa le piace molto. In quegli anni, il fermento del mondo rock-metal era tale che le cose potevano accadere anche molto velocemente se si era nel posto giusto. I ragazzi si trovano ad essere intervistati da Kerrang! (all'epoca ben diverso dal giornaletto che è oggi) e la rivista descrive Lisa come una "rocks new sex kitten that strutted the stage like Scarlet O’Hara on acid"; non male per una esordiente. La seconda esperienza dal vivo è altrettanto, se non più importante della prima. La sua apparizione al Channel 4’s ECT Rock Show, seguitissimo dai rockers del tempo, le regala un'immediata popolarità e non solo. La puntata della serie in cui canta con la band è la più replicata di tutte e la sua immagine comincia a circolare sulle copertine di qualsiasi rivista metal del periodo. Il tutto in un arco di tempo ristrettissimo.



L'AMI-CA DI MARINO

E' il momento di battere il ferro finché è caldo. Un produttore del calibro di Mutt Lange (Foreigner; Def Leppard e vari altri) ne parla benissimo e la moglie Olga offre un contratto alla Marino the Band. Dopo molti tentennamenti, però, Marino decide di rifiutare l'offerta ed il gruppo firma con la AMI, una compagnia americana che offre loro di registrare un album. I lavori cominciano sotto la supervisione di Mick Ronson, un personaggio che almeno i fan di Wanna Keep You Satisfied, registrato in Danimarca. Tuttavia, le strade di Marino e Lisa si separano subito dopo. Del chitarrista si ricorda un album del 1990 intitolato After Forever`s Gone, mentre Lisa Dominique avvia la sua carriera solista. Con la AMI alle spalle mette su un nuovo gruppo con Ken Heaven, l'ex chitarrista dei No Hot Ashes; Toby Sadler, ex bassista di White Spirit ed Airrace; Mally Pearson (White Spirit) ed il batterista Dick Glazebrook, poi rapidamente sostituito da Simon De Montford dei Deep Switch e comincia a suonare molto da vivo. Poi la firma di un contratto per le registrazioni del primo lavoro a suo nome, che uscirà con una formazione mutata.



DAL MARQUEE ALLA TRANSILVANIA PASSANDO DALLA FRANCIA

Nell'88 esce un 12" con tre canzoni intitolato Jealous Heart che la presenta come una via di mezzo tra Chrissy Hynd e Debbie Harry e nell'89 l'album Rock 'N' Roll Lady il quale, spinto anche dal DJ rock Tommy Vance, si piazza al numero uno delle charts. Nel mentre, continua ad apparire su varie copertine, viene votata come Britain’s No. 1 Female rock vocalist and sex symbol e miglior cantante e ragazza copertina dell'anno dai lettori di Kerrang!. Per festeggiare, l'album viene ristampato come picture disc e viene dato un mega party organizzato dal grande impresario Peter Stringfellow che la definisce, in modo piuttosto grossolano in ottica rock-metal, una "Rock 'n' Roll Madonna". Alla fine di un tour di grande successo Lisa torna al Marquee per suonare in quella che sarà una delle ultime serate prima della chiusura del club. L'ultima sua notte al Marquee passerà alla storia anche per l'energia sprigionata da quel concerto e per i presenti che smontano letteralmente ogni cosa possibile per portarsi a casa un souvenir dello storico locale e del concerto. Nel 1990 esce il video del singolo All Fall Down, che la BBC rifiuta di trasmettere perché troppo volgare (tradotto: troppo sexy). Poi, alla fine dell'anno sposa Michael Machat, all'epoca coinvolto nel management di Adamski & Seal e da qui in poi suo manager, ma soprattutto visionario fondatore della Vampire Wine. Un'idea alcolica nata in una zona semidesertica del Nevada e messa in piedi in Inghilterra, con prima produzione un Syrah algerino imbottigliato in Francia e per seconda un Sangiovese, con produzione poi spostata in Transilvania come sempre sognato e come prima impossibile a causa dell'esistenza della Cortina di Ferro. Una scelta che avrà molte ripercussioni sul futuro della cantante.



DIO, LEMMY E GLI ANGELI DALLE ALI SPEZZATE

Nel 91 Lisa Dominique passa alla Castle Communication, per la quale incide Gypsy Ryder. Più soft, l'album registrato a NY raggiunge lo stesso le prime posizioni delle classifiche, pur variando un po' la composizione del suo bacino d'utenza, ma nel complesso la vede cedere posizioni in termini di popolarità. La nuova casa discografica, oltretutto, non le garantirà mai il supporto a 360° della precedente. Nel 93 comincia ad accarezzare l'idea di mettere insieme un gruppo rock-blues che non porti il suo nome, bensì Broken Down Angels. La richiesta -accettata- di Lemmy e Ronnie James Dio di partecipare ad un rock show a Los Angeles la induce però a rimandare il progetto, poi definitivamente abortito. Nel 94 decide di restare definitivamente nella Città degli Angeli, mette insieme una nuova band e scrive nuova musica che comincia a girare con successo nelle radio dei campus universitari, da sempre considerate molto indicative del potenziale del materiale di un artista. L'attimo fuggente sembra però essere passato. Quando tutto sembra volgere in un certo senso, invece, una svolta che nessuno avrebbe potuto prevedere. Lisa molla tutto e si getta in due nuove attività: quelle di scrittrice e produttrice di vini. Nel 96, quindi, un grande cambiamento che partendo dalla musica, la porta fuori dal quel mondo.



DA KERRANG! A BOY GEORGE

La partecipazione ad uno spot pubblicitario per la Vampire le frutta in prima battuta l'interesse di molte agenzie cinematografiche, ma lei rifiuta. Appare tuttavia alla premiere di Dal Tramonto all'Alba, con Tarantino e Clooney e si vocifera dell'avvio di una carriera da attrice, ma poi entra con decisione nel settore della produzione di vini con un'etichetta propria che prende il nome di Cupid Wines. In poco tempo riceve una medaglia d'argento per il design del logo e tre d'oro per la qualità del vino prodotto. Tra il 98 ed il 99 si prende però una parziale pausa dalla sua nuova compagnia e collabora con Boy George -si, quello- registrando un pezzo discotecaro intitolato Vampire Love venduto attraverso il sito della compagnia (vinile rosso, ovviamente) che comunque serve a promuovere il brand Vampire, anche se il suo successo va oltre, seppur in un settore molto lontano dall'hard rock e dintorni. Dovrebbe essere solo una parentesi, ma una nota etichetta dance le propone addirittura un contratto ufficiale, da lei comunque rifiutato. Dopo essere apparsa al Wesley Snipes Blade Film Premier ad Hollywood, è pronta a sorpresa a registrare un nuovo album.



BIRRA E CHAMPAGNE A BEVERLY HILLS

Siamo già nel 2001 quando Lisa Dominique è impegnata nella scrittura di una novella letteraria ed alla lavorazione del CD di cui sopra. L'attività con la Vampire è sempre più intensa ed è suo il compito di promuovere una Vodka ed un Energy Drink della casa. Nel 2002 il ritorno alla FM Revolver per la pubblicazione del nuovo parto discografico intitolato Sensation, passato però inosservato. Nel 2007 la produzione Vampire si sposta dalla Transilvania alla California e nel 2011 quella che ormai da tempo viene chiamata in quell'ambiente la Contessa Lisa Dominique progetta ed apre il Vampire Lounge & Tasting Room a Beverly Hills. Nel 2014 pubblica la novella a tema vampiresco A Walk in the Sun e, tanto per gradire, comincia una produzione propria di champagne denominata Je T'aime. Come dire: da una vita da birra del discount bevuta in jeans, ad una da champagne da gustare in tailleur.



BEFORE/AFTER; DUE VITE A CONFRONTO

Dovendo esaminare la figura di Lisa Dominique si può tranquillamente parlare di un prima e di un dopo nettamente distinti l'uno dall'altro. Il "prima" al suono del rock, della trasgressione, delle copertine con poca stoffa addosso, delle accuse di essere solo un bel corpo usato per vendere dischi, dell'amore incondizionato dei fan e della critica spaccata in due. Una carriera corta, ridimensionata da scelte sbagliate e da un uso della propria immagine che ha fatto passare in secondo o terzo piano le sue doti canore, più interessanti di quello che sembrò all'epoca. Poi il "dopo", fatto invece di un matrimonio con un self-made man, di un figlio che sembra essere una piccola promessa del calcio giovanile, di un vino rosso associato ai vampiri che la rende una manager di successo e di una carriera sviluppata in proprio nel mondo delle uve, delle bollicine e di un locale di tendenza. Una donna che sembra aver troncato nettamente col passato (sul suo profilo facebook, ad esempio, non se ne trova alcuna traccia) per considerare solo il presente da signora Machat: moglie, madre, imprenditrice e self-made woman. Prima nel rock, poi nel settore enologico. E mettere vicine le foto della Lisa Dominique discinta star del rock e quelle della Sig.ra Machat Owner of Vampire Lounge & Tasting Room e varie altre cose, fa abbastanza impressione. Nata a Kingston upon Hull, East Yorkshire,abbandona casa giovanissima per inseguire il suo sogno rock ed approda in una Londra che all'epoca dei fatti, era il posto migliore al mondo dove cominciare una carriera nel rock. Lì giunta, si unisce al fratello nellaed in men che non si dica si trova sul palco del Marquee, uno dei locali più storici della Gran Bretagna. Questo è anche il suo esordio assoluto su un palco; e la cosa le piace molto. In quegli anni, il fermento del mondo rock-metal era tale che le cose potevano accadere anche molto velocemente se si era nel posto giusto. I ragazzi si trovano ad essere intervistati da(all'epoca ben diverso dal giornaletto che è oggi) e la rivista descrivecome una; non male per una esordiente. La seconda esperienza dal vivo è altrettanto, se non più importante della prima. La sua apparizione al Channel 4’s ECT Rock Show, seguitissimo dai rockers del tempo, le regala un'immediata popolarità e non solo. La puntata della serie in cui canta con la band è la più replicata di tutte e la sua immagine comincia a circolare sulle copertine di qualsiasi rivista metal del periodo. Il tutto in un arco di tempo ristrettissimo.E' il momento di battere il ferro finché è caldo. Un produttore del calibro die vari altri) ne parla benissimo e la moglieoffre un contratto alla. Dopo molti tentennamenti, però,decide di rifiutare l'offerta ed il gruppo firma con la, una compagnia americana che offre loro di registrare un album. I lavori cominciano sotto la supervisione di, un personaggio che almeno i fan di David Bowie dovrebbero conoscere molto bene. Nell'85 esce, registrato in Danimarca. Tuttavia, le strade disi separano subito dopo. Del chitarrista si ricorda un album del 1990 intitolato, mentreavvia la sua carriera solista. Con laalle spalle mette su un nuovo gruppo con, l'ex chitarrista dei, ex bassista di) ed il batterista, poi rapidamente sostituito dadeie comincia a suonare molto da vivo. Poi la firma di un contratto per le registrazioni del primo lavoro a suo nome, che uscirà con una formazione mutata.Nell'88 esce un 12" con tre canzoni intitolatoche la presenta come una via di mezzo trae nell'89 l'albumil quale, spinto anche dal DJ rock, si piazza al numero uno delle charts. Nel mentre, continua ad apparire su varie copertine, viene votata comee miglior cantante e ragazza copertina dell'anno dai lettori di. Per festeggiare, l'album viene ristampato come picture disc e viene dato un mega party organizzato dal grande impresarioche la definisce, in modo piuttosto grossolano in ottica rock-metal, una. Alla fine di un tour di grande successotorna al Marquee per suonare in quella che sarà una delle ultime serate prima della chiusura del club. L'ultima sua notte al Marquee passerà alla storia anche per l'energia sprigionata da quel concerto e per i presenti che smontano letteralmente ogni cosa possibile per portarsi a casa un souvenir dello storico locale e del concerto. Nel 1990 esce il video del singolo, che la BBC rifiuta di trasmettere perché troppo volgare (tradotto: troppo sexy). Poi, alla fine dell'anno sposa, all'epoca coinvolto nel management die da qui in poi suo manager, ma soprattutto visionario fondatore della Vampire Wine. Un'idea alcolica nata in una zona semidesertica del Nevada e messa in piedi in Inghilterra, con prima produzione un Syrah algerino imbottigliato in Francia e per seconda un Sangiovese, con produzione poi spostata in Transilvania come sempre sognato e come prima impossibile a causa dell'esistenza della Cortina di Ferro. Una scelta che avrà molte ripercussioni sul futuro della cantante.Nel 91passa alla Castle Communication, per la quale incide. Più soft, l'album registrato a NY raggiunge lo stesso le prime posizioni delle classifiche, pur variando un po' la composizione del suo bacino d'utenza, ma nel complesso la vede cedere posizioni in termini di popolarità. La nuova casa discografica, oltretutto, non le garantirà mai il supporto a 360° della precedente. Nel 93 comincia ad accarezzare l'idea di mettere insieme un gruppo rock-blues che non porti il suo nome, bensì. La richiesta -accettata- didi partecipare ad un rock show a Los Angeles la induce però a rimandare il progetto, poi definitivamente abortito. Nel 94 decide di restare definitivamente nella Città degli Angeli, mette insieme una nuova band e scrive nuova musica che comincia a girare con successo nelle radio dei campus universitari, da sempre considerate molto indicative del potenziale del materiale di un artista. L'attimo fuggente sembra però essere passato. Quando tutto sembra volgere in un certo senso, invece, una svolta che nessuno avrebbe potuto prevedere.molla tutto e si getta in due nuove attività: quelle di scrittrice e produttrice di vini. Nel 96, quindi, un grande cambiamento che partendo dalla musica, la porta fuori dal quel mondo.La partecipazione ad uno spot pubblicitario per la Vampire le frutta in prima battuta l'interesse di molte agenzie cinematografiche, ma lei rifiuta. Appare tuttavia alla premiere di, cone si vocifera dell'avvio di una carriera da attrice, ma poi entra con decisione nel settore della produzione di vini con un'etichetta propria che prende il nome di Cupid Wines. In poco tempo riceve una medaglia d'argento per il design del logo e tre d'oro per la qualità del vino prodotto. Tra il 98 ed il 99 si prende però una parziale pausa dalla sua nuova compagnia e collabora con-si, quello- registrando un pezzo discotecaro intitolatovenduto attraverso il sito della compagnia (vinile rosso, ovviamente) che comunque serve a promuovere il brand Vampire, anche se il suo successo va oltre, seppur in un settore molto lontano dall'hard rock e dintorni. Dovrebbe essere solo una parentesi, ma una nota etichetta dance le propone addirittura un contratto ufficiale, da lei comunque rifiutato. Dopo essere apparsa al Wesley Snipes Blade Film Premier ad Hollywood, è pronta a sorpresa a registrare un nuovo album.Siamo già nel 2001 quandoè impegnata nella scrittura di una novella letteraria ed alla lavorazione del CD di cui sopra. L'attività con la Vampire è sempre più intensa ed è suo il compito di promuovere una Vodka ed un Energy Drink della casa. Nel 2002 il ritorno allaper la pubblicazione del nuovo parto discografico intitolato, passato però inosservato. Nel 2007 la produzione Vampire si sposta dalla Transilvania alla California e nel 2011 quella che ormai da tempo viene chiamata in quell'ambiente la Contessaprogetta ed apre il Vampire Lounge & Tasting Room a Beverly Hills. Nel 2014 pubblica la novella a tema vampirescoe, tanto per gradire, comincia una produzione propria di champagne denominata Je T'aime. Come dire: da una vita da birra del discount bevuta in jeans, ad una da champagne da gustare in tailleur.Dovendo esaminare la figura disi può tranquillamente parlare di un prima e di un dopo nettamente distinti l'uno dall'altro. Il "prima" al suono del rock, della trasgressione, delle copertine con poca stoffa addosso, delle accuse di essere solo un bel corpo usato per vendere dischi, dell'amore incondizionato dei fan e della critica spaccata in due. Una carriera corta, ridimensionata da scelte sbagliate e da un uso della propria immagine che ha fatto passare in secondo o terzo piano le sue doti canore, più interessanti di quello che sembrò all'epoca. Poi il "dopo", fatto invece di un matrimonio con un self-made man, di un figlio che sembra essere una piccola promessa del calcio giovanile, di un vino rosso associato ai vampiri che la rende una manager di successo e di una carriera sviluppata in proprio nel mondo delle uve, delle bollicine e di un locale di tendenza. Una donna che sembra aver troncato nettamente col passato (sul suo profilo facebook, ad esempio, non se ne trova alcuna traccia) per considerare solo il presente da signora Machat: moglie, madre, imprenditrice e self-made woman. Prima nel rock, poi nel settore enologico. E mettere vicine le foto delladiscinta star del rock e quelle della Sig.ra Machate varie altre cose, fa abbastanza impressione.





Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven" 4 ) mi alzo ad applaudire... quando si dice una webzine didattica ! Schema & assist di Raven e gol di Le Marquis... da semplice spettatore (lei me la ricordo appena ed ebbene sì, faccio outing, sono astemio integrale) mi alzo ad applaudire... quando si dice una webzine didattica ! 3 Ricordo che all'epoca la signorina Lisa era più conosciuta per le sue doti fisiche che per quelle canore. Su alcune riviste del settore ( musicale ) vennero pubblicate foto non solo ultime di copertina ma veri e propri articoli dove faceva sfoggio di molta 'pelle'. Dai live report di allora emergevano esibizioni molto ' calde' e mooolto apprezzate dal pubblico. Mi rendo conto di non aver parlato minimamente del lato canoro della signorina ( di allora) . Cantava? ...... forse la mia attenzione era presa da altro .... però si deve dire una cosa : troppo belli gli anni 80 !!!! In ambito heavy metal non ci si annoiava mai. Anche grazie alla dominique. 2 Well, interessante trovare una collega tra le "donne rocciose". Non conosco personalmente Ms. Dominique ma conosco Michael Machat, personaggio molto famoso nel mondo del vino Californiano. Peccato che abbia abbandonato la produzione in Romania, il Murfatlar Cabernet Sauvignon è senz'altro più caratteristico dei Cabernet Sauvignon della Napa Valley (Paso Robles). La Vampire Winery ha comunque il Trueblood come vino di punta, soprattutto il Mt. Veeder. Sapevo che la moglie di Machat era Inglese ma non sapevo fosse stata nel business musicale. Casa vinicola, comunque glamour ma dai numeri non elevati. Bellissima invece, l'attività del Vampire Lounge & Tasting Room a Beverly Hills. Posto to see and be seen. Au revoir. 1 Ho una vecchia compilation in vinile, intitolata "Heavy metal forever!", dove c'è pure "Jealous heart", ma sinceramente me la ricordo solo per l'aspetto fisico.