Live Report

PARMA Lista Concerti WAR ZONE III: NATIONAL SUICIDE + HATEWORLD + ASHMODAI - Padiglione 14, Collegno (TO), 4/3/2017

08/03/2017



ASHMODAI

Gli Ashmodai salgono sul piccolo palco del Padiglione verso le 22:30. Per loro è un concerto piuttosto speciale, dal momento che debuttano dal vivo per la prima volta e per questo suonano concentrati e determinati. A livello sonoro potremmo dire che sono una reincarnazione dei vecchi Taste Revenge, (dei quali il chitarrista Valerio Fumarola e il cantante John Prisco alla voce ne sono i reduci dopo lo scioglimento) ma decisamente più incazzati e furiosi. I ragazzi suonano solo cinque pezzi, tutti all’insegna di un thrash metal moderno, allo stesso tempo sia tecnico che pestatissimo. Le performance migliori sono senza dubbio quelle dei due chitarristi Valerio Fumarola e Alessandro Gagliardi (già attivo nei torinesi Manhunt) capaci di pregevoli assoli e spunti interessanti nei riff e ovviamente la voce del già citato John Prisco, capace di una buona versatilità tra il cantato in pulito e parti (sporadiche) in growl. Gli unici due difetti della loro esibizione sono imputabili ai suoni, per via del basso fin troppo basso (scusatemi il gioco di parole) coperto dalle chitarre e dalla batteria e soprattutto il problema tecnico alla grancassa che ha accorciato di netto la performance dei ragazzi. Tirando le somme gli Ashmodai ci sanno fare e hanno un buon margine di miglioramento. Aspettiamo solo il debutto in studio per trarre ulteriori conclusioni.



SETLIST ASHMODAI

1. Ashmodai

2. Slaughter Game

3. Raphael

5. Solomon’s Death (part 1)

6. Solomon’s Death (part 2)



HATEWORLD

Dopo il consueto cambio di palco e l’ennesima birra presa al bancone del bar, tocca agli Hateworld ad andare in scena. Sin dalle prime battute l’atmosfera è subito calda e vi è una buona affluenza di pubblico, che gremisce un poco tempo lo stretto spazio del locale. La musica del gruppo attinge a piene mani dal thrash statunitense di stampo old school, rifacendosi a nomi come Testament e Slayer in primis e, in misura minore anche a certe cose dei Forbidden (per esempio gli acuti sporadici nella voce di Felix Liuni) e a certe soluzioni melodiche alla Iron Maiden. Il loro è uno show compatto e ben rodato grazie ad un’attività live nel sottobosco underground molto intensa e stasera non ha fatto eccezioni. Anzi, ad essere sinceri c’è stato spazio anche per diverse sorprese. Difatti gli Hateworld non hanno soltanto presentato i brani contenuti dal loro primo album, intitolato Mass Deception, ma hanno lasciato spazio anche a nuove composizioni inedite come l’iniziale Timescape, Don’t Care I have a Gun, la slayeriana The Insane e Mother Gaia, che non hanno certo sfigurato col materiale più datato e anzi, hanno dimostrato una maggiore maturità compositiva. Per il resto i momenti salienti della show degli Hateworld sono ascrivibili all’esecuzione di pezzi come Another Holocaust, dove ha fatto la comparsa la “mascotte”della band, Mr. Pain e la successiva Cospirazione, un pezzo in italiano contente un’aspra invettiva verso a pratiche che stanno uccidendo la musica dal vivo come il pay to play. Il pubblico sembra aver apprezzato particolarmente lo spettacolo dei nostri visto il pogo sfrenato che durerà per tutto lo show e che s’intensificherà parecchio durante i National Suicide. L’unica pausa che il gruppo si prende è motivata dall’estrazione della lotteria, che come premio vede un paio di dischi della band in questione e poi del vinile e del nuovo full length degli headliner. Anche per gli Hatewold tirando le somme che la resa live è più che soddisfacente: i pezzi scorrono piacevolmente, hanno una proposta non originalissima, ma suonano con una buona tecnica e soprattutto con passione. Mi sento di consigliarli caldamente, perché non è detto che non possano regalarci qualche bella sorpresa in futuro.



SETLIST HATEWORLD

1. Timescape

2. Natural Disaster

3. Behind the Mask

4. Another Holocaust

5. Cospirazione

6. Don’t Care I have a Gun

7. They Live… We Sleep

8. The Disease

9. Mother Gaia

10. The Insane



NATIONAL SUICIDE

Passata di nuovo la consueta manciata di minuti per il cambio palco, ecco calcare le assi di legno dai National Suicide che come già detto all’inizio dell’articolo si esibiscono in trasferta nel capoluogo piemontese per la prima volta. I ragazzi, molto carichi per via dell’occasione fin da subito mettono a ferro e fuoco il locale grazie alla loro attitudine diretta, ma al tempo stesso festaiola, riuscendo così a suscitare l’entusiasmo del pubblico, che per tutto il concerto non smetterà di sostenere la band, oltre a scatenare un pogo incessante e tutto sommato abbastanza violento. Tuttavia a vincere a mani basse sono state le canzoni: un pugno di pezzi in puro stile old school thrash, che vedono come principali ispiratori nomi come Exodus e soprattutto i newyorkesi Overkill ( inevitabile il paragone della voce del cantante con quelle di Souza e Ellsworth) suonati con grande perizia tecnica e passione. I pezzi proposti spaziano tra i brani dei due album e tra i momenti migliori del concerto citerei l’iniziale The Old Family is Still Alive, Nu Posers Don’t Scare Anyone, il singolo I Refuse to Cry e l’intensa cover degli Exodus A Lesson in Violence e la conclusiva Sucks ‘n’ Artillery. Peccato solo per il taglio netto della della loro esibizione, che li ha visto menomati di due pezzi in scaletta, più che altro perché solitamente questi concerti non hanno durate considerevoli e soprattutto perché i National Suicide erano gli headliner della serata e per giunta in trasferta.



SETLIST NATIONAL SUICIDE

1. The Old Family is Still Alive

2. No Shot, No Dead

3. Nu Posers Don’t Scare Anyone

4. I Refuse to Cry

5. A Lesson in Violence

6. Guitar Solo

7. Nobody’s Coming

8. Fire at Will

9. Sucks ‘N’ Artillery





In conclusione, nonostante i disguidi tecnici e al brutale taglio delle scalette, la serata è stata gradevole. Si sono difatti esibite di buon livello capaci di scrivere canzoni che nonostante si ispirino palesemente al sound della vecchia scuola del thrash, tuttavia hanno avuto la capacità di attirare l’attenzione del pubblico, che in verità è giunto abbastanza numeroso, sebbene la serata fosse incentrata su band dell’underground italiano più profondo. Anche il Padiglione 14 ha retto bene la quantità di pubblico, pur avendo il solo difetto di essere fin troppo stretto e di risultare un po’ soffocante, soprattutto con un pubblico particolarmente agitato come quello di stasera. Alla fine del concerto, abbiamo anche avuto modo di scambiare alcune parole con Alberto Castelli degli Hateworld, che con disponibilità si è prestato a rispondere ad alcune delle nostre domande.



Dopo un po' di tempo passato alla ricerca di un cantante, Tobia Rossetti entrò nella band, incontrato per caso da Vincenzo in un negozio di strumenti, così Enrico passò alla seconda chitarra e Tobia diventò il nuovo batterista. Dopo svariate prove con diversi cantanti della zona, alla voce venne reclutato Mirko Macchia, che completò la formazione torinese. I cinque componenti della band cominciarono a lavorare finalmente sui loro pezzi, portandone circa una decina per i palchi di Torino e, nell'ottobre dello stesso anno, incisero negli studi di registrazione "Blu Musica" della città, il loro primo EP di quattro pezzi intitolato Another Holocaust. Dopo una piccola serie di concerti di supporto alla fresca registrazione, Tobia decide di lasciare la band, ed Enrico ritorna alle pelli ; di lì a poco anche Mirko lascia la band per far posto a Sergio Vinci, voce con esperienza alle spalle. Con questa formazione di quattro elementi, la band riprende a suonare in giro per il torinese e sembra sulla buona via per riprendere le attività, ma per una serie di motivi Sergio abbandona il gruppo. Rimasti nuovamente in tre, i membri originari degli Hateworld prendono un periodo di pausa, che sfocerà con un altro abbandono, quello del co-fondatore Enrico per via di motivi personali. Decisi a non abbandonare il progetto, Vincenzo ed Alberto proseguono con la band reclutando Andrea Sannino alla batteria e col ritorno di Sergio alla voce la band si ricompone. Successivamente Massimo Ventura, già componente dei Manhunt, entra nella band come seconda chitarra, completando la formazione da cinque elementi, e riprende i concerti nella zona del torinese. La band sembra consolidata, decisa e vicina alla registrazione del disco, quando per divergenze e motivi personali, Sergio abbandona nuovamente la band. Dopo qualche mese di inattività, il gruppo trova Felix Liuni, cantante e fondatore dei thrashers Brain Dead, alla voce e ricomincia a calcare i palchi di Torino e provincia, tra cui spiccano date con gli storici Fil di Ferro e i thrashers italiani In.Si.dia. Il 2016 è un anno decisivo per la band, infatti fra i mesi di marzo e maggio i 5 thrashers registrano presso gli studi "D.L.D production" di Torino, il loro disco di debutto, intitolandolo Mass Deception. Pochi mesi dopo firmano con l'etichetta indipendente Earthquake Terror Noise.



