CONFESSIONI DI UN ERETICO - La recensione

19/03/2017 (517 letture) Adam Michał Darski. Adam Nergal Darski. Adam. Nergal. Ner.

Lo si chiami pure come si vuole, la sostanza non cambia.

Confessioni di un eretico, una delle più recenti uscite della ormai nota casa editrice Tsunami Edizioni, ci porta alla scoperta della vita e vicissitudini del frontman dei Behemoth, ad oggi non più celebre solamente tra gli estimatori della band per la sua lunga carriera, il suo innegabile talento e la sua peculiare voce, ma anche su decisamente più larga scala tra gli amanti del metal per le sue provocazioni e guai con la giustizia, specialmente nella sua natia, a tratti immatura, Polonia, per la sua partecipazione come giudice ad un noto talent show, per la malattia che lo ha colpito o, più recentemente, per la sua svolta ‘folk’ con il side project Me and That Man. Difficile quindi, non aver mai sentito parlare di Nergal, così come non essersi fatti un’opinione, perlomeno frammentaria, sulla sua figura. C’è chi lo vede come un satanista che si crede un dio, chi lo etichetta come un buffone capace solo di cucirsi addosso un personaggio ad hoc in grado di portargli fama e denaro, chi infine ne giudica le capacità di vocalist e musicista a prescindere dai suoi atteggiamenti, controversie e boutade.

Ma chi è, veramente, Nergal?



A TU PER TU CON L’ERETICO

Fin dall’introduzione, appare chiaro come Confessioni di un eretico non sia affatto una biografia non ragionata, costruita in quattro e quattr’otto per far cassa. Essa nasce nel 2012, chiaramente in polacco, con il titolo Spowiedź heretyka. Sacrum profanum: una prima edizione in cui Nergal narra le sue memorie coadiuvato, incalzato e supportato dalle domande di Krzysztof Azarewicz e Piotr Weltrowski, rispettivamente poeta, occultista e filosofo che a lungo ha contribuito ai testi di casa Behemoth e polistrumentista, guest di altrettanti album dei polacchi, nonché ex compare di Nergal nei Wolverine. Solamente anni dopo, su proposta del ghost writer e scrittore Mark Eglinton, giunge alle stampe Confessions Of A Heretic: The Sacred And The Profane: Behemoth And Beyond, versione in inglese che, rispetto a quella originale, richiese ben più di una mera traduzione, per adattarne (senza per questo alternarne) i contenuti ad un pubblico internazionale, decisamente meno avvezzo alle vicissitudini e alla storia polacca. Infine, quasi due anni dopo, eccone la versione italiana, tradotta da quella inglese e pertanto comprensibile senza quasi problemi anche da chi, della Polonia, conosca poco o nulla.

Si badi bene, tuttavia: Confessioni di un eretico tende a mantenersi, lungo le sue 270 pagine, piuttosto lontana dalla concezione ‘classica’ di biografia. I suoi tredici capitoli sono difatti organizzati in maniera ben poco rigida e i suoi contenuti non sono pressoché rielaborati. Ci si trova pertanto davanti non ad un classico racconto in prima o terza persona, bensì ad un continuo botta e risposta tra Nergal e Krzysztof/Piotr, in una conversazione continua capace di apparire piuttosto fluida e naturale, nonostante sia il frutto di numerosissime interviste differenti, alle volte tratte da lunghe e tranquille sessioni dedicate, altre da semplici fugaci dichiarazioni, registrate dalla viva voce del frontman quando meno se lo aspettava. Se, quindi, il formato è molto immediato e dà quasi l’idea di averlo di fronte a noi, l'Eretico, pronto a raccontarsi con ironia, serietà e qualche momento di commozione in un flusso di coscienza che continua a mescolare tempi e argomenti molto diversi (rischiando alle volte di confondere un pochino i lettori meno attenti), il fatto che a porgli i quesiti siano, a conti fatti, due suoi amici che, per dare più completa e migliore idea delle sue visioni del mondo e opinioni scottanti o cercare di distaccarsi dai loro stessi ruoli, debbano ricorrere a domande provocatorie (o non pienamente disinvolte, come i ripetuti “Stai scherzando, vero?” in risposta a dichiarazioni palesemente ironiche) o talvolta ridondanti quando il tema sia più propriamente di portata nazionale (ad esempio, i rapporti tra Nergal e il cristianesimo o i suoi detrattori in Polonia), toglie un po’ di brillantezza ad una biografia comunque molto ricca e promettente.



L’ERETICO, IL MUSICISTA, L’UOMO

Come già anticipato, molte sono le tematiche affrontate in questa biografia, dove Nergal racconta la sua esistenza senza troppe remore, affrontandone un po’ tutti gli aspetti, ben al di fuori delle sole sue gesta e militanza nei Behemoth. Il volume si apre, come ci si potrebbe attendere, con alcuni frammenti della sua età giovanile, della sua vita (facile, ma non troppo) con la famiglia, dei suoi primi approcci con la musica prima e con il metal poi. Non mancano chiaramente prevedibili riferimenti alle sue visioni sulla religione (non solo cristiana), visti i non pochi rimandi (meglio analizzati in questa sede proprio dal frontman stesso) al satanismo, alla blasfemia e all’occultismo contenuti nei suoi lavori, nonché la sua personale apostasia, sulla sua carriera di musicista -alti e bassi inclusi- attraverso molteplici e inaspettati aneddoti, sulla Polonia di ieri e di oggi e il legame di odio/amore che ancora lo mantiene legato alla sua patria, così come sui rapporti non sempre facili con i suoi detrattori, soprattutto quelli polacchi, spesso da lui disprezzati più per il loro parassitismo che per rappresentare una vera e propria minaccia nei suoi confronti. Tuttavia, ben presto si capisce come il fatto che siano figure amiche ad interloquire con lui renda Nergal più propenso a qualche racconto maggiormente intimo, a qualche riflessione inedita più introspettiva e franca di quanto magari ci si potesse attendere. Ecco dunque un Eretico in grado di raccontare, con la giusta dose di autocritica ed ironia, ma sempre con i piedi per terra, la sua personalità non sempre facile da gestire, i suoi pensieri quanto agli anni più tormentati del black metal di Scandinavia da lui vissuti non poi così a distanza da giovane, il suo rapporto con l’edonismo così come il il gentil sesso (e il sesso in generale, non si scordi che siamo davanti ad un musicista con tanti anni e tour alle spalle che, dopo tutto, ne ha viste davvero delle belle nel tempo) e le sue diverse fidanzate negli anni -inclusa quella forse la sua ex più famosa, la bella Dorota Rabczewska, e gli annessi gossip e paparazzi creatisi in sua compagnia-, il complesso e delicato periodo legato alla leucemia (e al conseguente quasi ‘contatto’ con la morte), partendo dai primi momenti in cui ha cominciato a star male, fino ad analizzare come egli ha vissuto e reagito alle lunghe cure che tale malattia ha richiesto e come esse abbiano avuto conseguenze anche notevoli sulla sua esistenza, così come i suoi rapporti con la tecnologia e internet, sia come artista che deve affrontare un nuovo tipo di approccio con la distribuzione della propria musica, che come musicista popolare che proprio dalla rete riceve ogni sorta di proposta, da fan e non solo.



CONCLUSIONI

L’ultimo arrivato per la collana I Cicloni di casa Tsunami Edizioni è quindi, come i suoi predecessori, un volume assolutamente valido, certamente molto atteso soprattutto tra coloro i quali non erano ancora riusciti a (o non avevano potuto) leggerne la versione in inglese. Una biografia certamente mai scevra di contenuti, arricchita da una quindicina di pagine fotografiche a colori al centro del tomo, che garantisce al lettore un interessante viaggio all’interno della mente di Nergal, rivisitandone con i suoi occhi episodi noti anche ai non addetti ai lavori (come quelli anticipati nella prefazione di David Randall "Randy" Blythe dei Lamb of God), ma soprattutto meglio comprendendone, attraverso i suoi personali racconti e amarcord, passato e personalità, elementi cruciali nel momento in cui ci si voglia fare una personale opinione quanto a personaggi di simile caratura. Lungi dall’essere prodotto per soli fanboy dei Behemoth, dunque, Confessioni di un eretico si configura come un’interessante lettura in grado, senza dubbio, di non lasciare alcun lettore indifferente alla sua conclusione. Lo amerete, lo odierete, lo deriderete o lo adorerete, ma di certo Nergal saprà non annoiarvi!



::: ::: ::: RIFERIMENTI ::: ::: :::

Titolo: Confessioni di un eretico - Tra sacro e profano nei Behemoth e oltre

Autori: Adam Nergal Darski, Mark Eglinton, Krzysztof Azarewicz, Piotr Weltrowski

Casa Editrice: Tsunami Edizioni

Collana: i Cicloni

Prezzo: 20,00 euro

Numero Pagine: 272 pagine + 16 fotografiche a colori





@ObscureSolstice, sì ti do ragione quando confronti i due artististicamente, non c'è paragone... ma non avevo capito il confronto che avevi fatto fra i loro atteggiamenti fuori dal palco. Comunque sì neanche a me interessa cosa fanno i nostri artisti preferiti nella loro vita privata, chi frequentano, dove vanno a divertirsi (ma saranno pure affari loro!) etc etc. Certo nel caso di Paul ci sono rimasta male perchè era un idolo di gioventù e poi perchè un conto sono gli "eccessi" sex, drugs & r'nr', un altro la violenza. X fortuna all'epoca non lo sapevo dato che le info non giravano come ora 😉 11 @Silvia: io prima di tutto guardo l'artista sul palco e disco, fuori dal palco passa in secondo piano. Paul DiAnno è stato un punk, come più avanti è stato un rapper, e quant'altro, cambiava stile a seconda di come soffiava il vento, la figura dell'essere punk lo ha straabusato per la sua persona grottesca. Gli piaceva soltanto divertirsi e basta. Per quanto fosse messo male e di una vita di eccessi, discograficamente parlando è stato un ottimo frontman ma con l'aiuto di qualcun'altro e durato molto poco e con la fortuna di aver fatto parte degli Iron Maiden, per poi cosa ha fatto quando è rimasto da solo? Poco e niente, compreso le coverband. Se avesse fatto parte dei Tytan per dire, non se lo sarebbe calcolato nessuno in questo modo. E non mi dire che è stata colpa degli eccessi perchè molti altri con quella vita bruciata l'inventiva di fare dischi c'è l'hanno avuta, anche da soli, perchè è proprio lì che si vede la grandezza dell'artista. Le sue vicissitudini fuori dal palco le metto in secondo piano, che ha avuto una vita di eccessi -ma come anche altri- e la sua scarsa lunga vita nella creazione in musica è una limitazione purtroppo, al contrario di un Nergal che è partito da zero facendo parte di una band estrema di poco conto in Polonia di cui lui era il leader da musicista polistrumentista e autore che si è fatto strada da solo scrivendo dischi su dischi fino ad adesso da vent'anni ormai riconosciuto a livello internazionale l'importanza dei Behemoth, contando che ha avuto anche gravi problemi di salute e poteva morire, si può anche mettere da parte se vuole andare in locali chich per via della fidanzata super figa saranno fatti suoi, anche se a me personalmente non sono d'accordo e non mi piacciono quei locali. Allora cosa dovremmo dire di Gene Simmons...ma la rispettabilità da artista musicale non si discute 10 Specifico, ho detto era un punk x dire che non era un rapper, non c'entra niente il fatto che fosse messo male 😅 9 Ma Paul Di Anno era/è un punk, era proprio messo male, e sulla sedia a rotelle c'è finito x davvero x problemi al ginocchio, non era un finto invalido... È stato molto violento, è finito in carcere x questo, ma la gente non gliel'ha tanto perdonata, si sprecano le critiche di disgusto al suo libro, x esempio... fra l'altro lui avrebbe riconosciuto di essere stato una bestia, soprattutto con alcune delle sue ragazze.... A me piaceva tanto come cantante coi Maiden, era uno dei miei idoli da ragazzina, ma anche perchè non sapevo quanto fosse messo male, e a quanto pare lo era proprio... basta anche vederlo oggi. Un bellissimo ragazzo, un grande talento che aveva il mondo in mano e si è rovinato con gli eccessi 8 tra l'altro il ragazzo non si fa mancare niente visto che si è appena portato a casa l'opera di tom warrior phallus 2015...di fatto un membro eretto con cristo in croce annesso. 7 Io lo sto leggendo e mi sta piacendo un sacco,è vero che c'è un sacco di gossip e forse a volte inutile,però racchiude dentro tutto quello che è la vita del leader dei Behemoth,tra problemi di salute,vicisstudini varie e pensieri che ha in testa...per chi ascolta i Behemoth è anche bello sapere chi è l'uomo oltre che l'artista da cui partono tutti i testi 6 Libro che annoia un pochino . Mi aspettavo più musica e meno gossip ma alla fine é colpa più dell ' intervisatore che di nergal 5 nella prima foto sembra che ha il cranio a forma aliena. Comunque se ne va nei locali non metal per via della sua donna che è una fighetta assurda, è quella la motivazione. DiAnno faceva peggio a dirla tutta, gli piaceva il rap e vestirsi come tale e parlava male del Metal dove sputando nel piatto lui ci mangiava, anche dopo facendo il finto invalido, ma non mi sembra che qualcuno gli dia addosso in questo modo, anzi si prova pure simpatia. La donna ti cambia la vita ahah eppure nel panorama metal ha un grande rispetto per tanti tanti dischi 4 Criticare uno dei pochi che ha fatto la vera gavetta soffrendo la fame mi sembra assurdo. Poi è come criticare il dirigente di banca ben vestito è impeccabile che la sera esce e fa la gara di tutti in canotta a casa di amici, è un lavoratore meno credibile? Boh. O, per rimanere nella musica ma all'opposto un Iannacci che era un signor chirurgo diventava scarso quando faceva il suo hobby di cantante? Forse non ho capito bene il primo intervento da qui le mie considerazioni sopra. 3 Non capisco proprio il senso del commento qua sotto: cosa dovrebbe fare, passare tutta la vita facendo messe nere, e vivendo in un monastero sconsacrato al freddo e al gelo ad adorare Satana ?? Che discorsi sono ? Lui ha la sua band, che è il suo lavoro dato che gli dà da vivere, quello che fa nella sua vita privata e come si veste son fatti suoi, ma davvero a qualcuno gliene frega qualcosa se va nei locali fighi della città a bersi i cocktail fighi e frequentare gente figa e scoparsi le fighe ? Lo fa perchè può farlo, e scommetto che molti altri invidiosetti vorrebbero essere al suo posto... 2 Sono d'accordo con il signore qui sotto 1 Nergal cerca di spacciarsi come eretico anticonformista,ma in realtà è solamente un gran ipocrita buffone approfittatore.Con i suoi vestiti da scena fa tanto il metallaro duro,pagano e satanista,ma poi se ne va nei locali fighetti a ballare house e altra musica di merda da discoteca,ci sono i video su youtube.E come se non bastasse finiti i live lo vedi salire sul tour bus vestito da rapper o hipster.Poi ne approfitta per far parlare di se con relazioni da gossip ignorante con bagasce platinate che fanno pop peggio di cristina aghiluera e fa pure da giudice per un programma schifoso come l'xfactor polacco.