LA GRANDE MURAGLIA METALLICA - Il metal nel Paese di Mao

04/04/2017 (315 letture) Se si pensa alla Cina, a venire in mente di primo acchito possono essere molte cose. La Grande Muraglia; la porcellana dura che lì venne inventata sotto la dinastia Tang (è un “gancio” con uno dei gruppi che citeremo) prima di essere replicata in Europa solo nel primo decennio del 1700 a Meissen; le tantissime scoperte scientifiche che da quella terra ci sono giunte; Mao con la Rivoluzione Culturale e, chiaramente, anche i tantissimi esercizi ormai presenti nel nostro Paese sotto l’insegna delle lanterne rosse. In tema di musica, però, nemmeno quella della tradizione popolare è diffusa in modo minimamente capillare qui da noi, figuriamoci il metal made in China. Dato che il Paese è enorme, ci limiteremo a citare simbolicamente venti gruppi vecchi e nuovi in rappresentanza di tutti, con l’avvertenza che si tratta solo della punta di un iceberg. Un enorme iceberg giallo.



UNA MURAGLIA DI SUONI DURI. COME LA PORCELLANA CINESE.

Anche se per molti è difficile associare i ritmi tipicamente garbati e tradizionalmente acustici di quell’immensa nazione che è la Cina al clangore di quelli tipici del metal, esiste anche là una scena heavy sempre più florida. Muovendo in parte maggiore dalla zona della capitale, questa si è formata rapidamente una propria identità. Così facendo, ha messo in mostra una serie di band talvolta chiaramente debitrici verso la lezione occidentale, talaltra più identificabili con le radici Qin. Anche per la loro ricerca di una formula metal più orientale. Quelle che seguono divise in maniera sommaria per stili, sono solo alcune delle realtà presenti oltre la Muraglia, ma possono già contribuire in modo importante a presentare la Cina metallica a chi non dovesse conoscere nulla di quella realtà. Un mondo che pur partendo praticamente da zero sia come tradizione, che come presenza di musicisti e gruppi su piazza, sfruttando nella seconda ondata le possibilità di apprendimento e perfezionamento offerte dalla rete, si è rapidamente imposto seguendo un tasso di crescita che, trattandosi della Cina, è stato incredibilmente veloce anche in questo campo. Eccovi dunque venti nomi per sbirciare oltre il confine con la terra di Feng Xiaogang.



HEAVY/POWER

TANG DYNASTY

Band fondamentale per l’introduzione e lo sviluppo del metal in Cina, i Tang Dynasty sono considerati dai più un po’ come i Metallica d’oltre Muraglia. Autori di sei tra album ed EP e tutti dal buon successo commerciale, sopravvissuti alla morte di uno dei loro componenti -il bassista, per combinazione- e scossi da continui cambi di formazione, sono da molti classificati come profondamente occidentali. I Tang Dynasty incorporano in realtà vari elementi tradizionali, oltre a proporre una ricerca personale sia sulla voce che sui testi, decisamente cinesi. Evidente il richiamo alla dinastia Tang, sempre sullo sfondo della loro impostazione artistica.



DISCOGRAFIA

A Dream Return to Tang Dynasty - 1992

Goodbye Zhang Ju - 1998

Epic - 2000

Romantic Knight - 2008

Ups and Downs - 2010

Prick - 2013



BARQUE OF DANTE

Nati nel 2004 e dal moniker ispirato all’opera di Eugene Delacroix, i Barque of Dante vengono dalla provincia del Sichuan, nota in Occidente per essere stata al centro di un fortissimo terremoto nel 2009 che si scatenò proprio mentre la band stava registrando il suo primo album. La loro attrezzatura ne risultò molto danneggiata e tutto dovette essere messo in stand-by. Terminato il lavoro appena possibile, l’album Final Victory venne poi dedicato alle vittime del sisma. Autori di una discografia che vede due album ed EP (oltre ad un singolo ed un demo), i Barque of Dante propongono un power melodico con venature epiche di stampo europeo, in linea con le attuali tendenze.



DISCOGRAFIA

Final Victory - 2009

Lasting Forever - 2013

Twinfinity - 2015



DOOM

ARCANEGOAT

Generalmente considerata la prima band cinese a dedicarsi al doom metal nel solco della tradizione, gli Arcanegoat sono autori di un album del 2013 intitolato De Profundis. Nonostante sia stato stampato in tiratura limitata (600 copie) da una piccola etichetta -come spesso accade con i dischi made in China- il lavoro basato sulle liriche del poeta George Trakl li ha comunque imposti in un certo giro.



DISCOGRAFIA

De Profundis - 2013



DEATH/BRUTAL

SUFFOCATED

Nome storico del panorama death/thrash locale ed in pista dalla metà degli anni 90, anche i Suffocated sono uno di quei gruppi il cui valore storico non viene rispecchiato dal numero delle pubblicazioni che può vantare. Con all’attivo un invito al Wacken del 2012, costituiscono comunque una delle realtà più importanti della scena.



DISCOGRAFIA

Dead Wind Rising - 2006

World of Confusion - 2010



CORPSE COOK

Attivi ininterrottamente dal 2003 e presenti anche su due compilation, i Corpse Cook si sono costruiti una certa fama nel modo del brutal death cinese. Tutto questo nonostante il fatto che la loro discografia preveda solo un EP ed un full-length, prodotti ambedue votati a quel massacro sonoro che i loro ascoltatori pretendono di ascoltare.



DISCOGRAFIA

Disembowelment - 2009

Hell Is Empty, and All the Devils Are Here - 2014



NAKED INCISE

Tipico gruppo che procede per la sua strada nel nome del death/grindcore senza badare troppo alla forma ed all’opportunità commerciale, i Naked Incise hanno prodotto una sterminata serie di singoli, demo e split tra il 2003 ed oggi. In mezzo, però, anche due album ed un EP che ne hanno decretato il successo, pur all’interno della limitata cerchia degli ascoltatori del genere.



DISCOGRAFIA

Fresh Red Sexual Dissect - 2006

There’s No Euthanasia in This World - 2009

Naked Incise - 2012



THE DARK PRISON MASSACRE

Altro nome “caldo” per gli amanti delle atmosfere marce, i The Dark Prison Massacre fanno base nella zona di Tianjin. Come da tradizione, testi a base splatter o sessuale si uniscono a musica estremamente aggressiva e violenta fin dal demo My Cock Is the Truth del 2008. Il loro nuovo album è appena uscito.



DISCOGRAFIA

The Secret of Black Silk Stockings - 2010

A Blood Clot Ejaculation - 2015

Deformity of Human Consciousness - 2017



METALCORE/DEATHCORE

YAKSA

Altro nome storico, stavolta appartenente alla scena metalcore. Partiti nel 1995, sono considerati gli iniziatori del genere in terra cinese e per questo godono di grande rispetto. Con i loro suoni abbastanza oscuri per la media del genere, possono vantare anche loro un’apparizione al Wacken Fest del 2012.



DISCOGRAFIA

Freedom - 1999

Fa-Fa-Fa - 2002

Keep on Fighting - 2006

You Aren’t the Loser - 2010



FOUR FIVE

Deathcore con tocchi djent peraltro sfumato da note progressive nell’ultima parte di carriera per i Four Five, un gruppo con circa tredici anni di storia alle spalle. Ritmiche serrate ed attenzione agli aspetti produttivi sono gli atout principali di una proposta che ottiene grandi consensi in terra cinese.



DISCOGRAFIA

Four Five - 2009

It Is Not Only the Mother’s Womb That Brings New Life - 2010

No Leader - 2011

Through The Darkness - 2016



INDUSTRIAL

AK-47

Altra band di grande rilevanza storica, in questo caso per la scena industrial. Gli AK-47 sono noti, oltre che per suoni molto moderni, anche per il loro dare vita a concerti durante i quali riescono a coinvolgere moltissimo gli spettatori. Un fatto che ha dato loro solida fama di live-band.



DISCOGRAFIA

Start Off - 2005

Unstoppable - 2008



SEVENTH ARMY

Band a cavallo tra black ed industrial di recente formazione (attività cominciata solo nel 2015) presentano una buona sintesi tra i due generi, con prevalenza del primo. Di stanza a Beijing, per loro un album del 2016 dai contenuti interessanti.



DISCOGRAFIA

Artificial God - 2016



FOLK-BLACK/SYMPHONIC

BLACK KIRIN

Altra band importantissima quella che agisce sotto il moniker Black Kirin. Sicuramente una delle più interessanti del lotto, presenta testi in cinese ed un largo uso di strumenti antichi quali guzheng (una cetra antica), erhu (una specie di violino a due corde), flauto xiao (un flauto di bambù verticale) ed altri, innestati su una base black/sinfonica ed heavy.



DISCOGRAFIA

La discografia del gruppo prevede otto uscite, alcune delle quali non ufficiali, tutte intitolate solo con ideogrammi cinesi tranne:

Mother - 2015

National Trauma - 2015 (ne esiste la versione strumentale)

Live in Shen Zhen B10 - 2016



SCREAMING SAVIOR

E siamo ad un altro pezzo da novanta in tema di black sinfonico, nato nel 2001 a Shanghai. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una ottima sintesi fra la tradizione cinese ed i suoi strumenti e la sua lingua nazionale, che produce una miscela musicale molto affascinante per chi ama certe commistioni.



DISCOGRAFIA

Eclipse of the Dark Lunar - 2009

Ocean of Asura - 2011

Infinity - 2012

Semblanced of the Void - 2016



VOODOO KUNGFU

Si tratta di una realtà particolarissima, dotata di un grande front-man, il quale ha studiato canto al Berklee College of Music. Gli studi del cantante Nan Li furono uno dei motivi dello stop dell’attività nel 2012, ripresa nel 2013 basando l’attività negli USA. Riff heavy, strumenti tradizionali, canto “colto”, elementi folk, look ricercato e testi importanti votati anche alla filosofia tibetana per una proposta assolutamente peculiare. Nonostante la loro popolarità, non hanno inciso per una etichetta ufficiale.



DISCOGRAFIA

Vodoo Kungfu - 2008

Voodoo Kungfu with the Traditional Folk Orchestra - 2010

Dark Age - 2011



TENGGER CAVALRY

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una interessante commistione tra heavy e folk, ma di estrazione mongola e con look a tema. Originari di Beijing, a partire dal 2010 possono vantare una solida discografia che, per quanto riguarda i soli album, può contare su sette uscite. Rilocati a New York, contano adesso su una buona visibilità internazionale e, tra le altre cose, hanno suonato con successo alla Carnegie Hall. Il progetto musicale è quasi da one-man band, in quanto Nature Ganganbaigal (laureato proprio a NY con master in composizione di colonne sonore) ne è il mentore e la formazione attuale vede per il resto musicisti entrati da poco nei ranghi.



DISCOGRAFIA

Blood Sacrifice Shaman - 2010 (Reissue 2015)

Cavalry Folk - 2011

Senesu Cavalry - 2012

The Expedition 2013

Black Steed - 2013

Ancient Call - 2014

Mountain Side - EP 2016



MARTYRDOM

Decisamente meno noti rispetto a molti altri gruppi citati in questo articolo, ma ancora utili per delineare una certa scena in fermento, i black metallers Martyrdom. Attivi dal 2001 sotto la guida di Zuhui (Voce e drum programming), un personaggio peculiare anche dal punto di vista visuale, hanno prodotto un full, uno split e due EP.



DISCOGRAFIA

Pagan’s Hymns - 2002

II - 2003

348? - Black Metal Is Plague - Split 2006

Martyrdom - EP 2016



THRASH

EXPLOSICUM

Come in tutto il resto del mondo, anche la Cina non è immune dal morbo del thrash. Questo nonostante lo stile old-school non abbia forse attecchito in proporzione alle sue possibilità. Le buone band, comunque, non mancano di certo e tra queste possiamo classificare gli Explosicum. Provenienti dalla provincia dello Jiangxi, i ragazzi di Nanchang si sono formati nel 2005 e, da allora, hanno inciso tre album, uno dei quali live.



DISCOGRAFIA

Conflict - 2008

Raging Living - 2014

Explosicum Live in Osaka: True Thrash Fest 2015 - 2016



ALCOR

Nati a Zhenjiang, molto giovani e di formazione recentissima, gli Alcor possono essere considerati una band minore. Tuttavia, sono anche utili, dato il tipo di articolo, per essere citati a titolo di esempio quale band “tipo” nel settore nuove leve del thrash vecchio stampo. Per loro un album a curriculum.



DISCOGRAFIA

On the Scorched Earth - 2016



ACHEROZU

Altro gruppo di giovanissimi che si muove a cavallo fra thrash e black e con una ragazza al basso, gli Acherozu si sono formati nel 2010. Per loro un album datato 2015 con testi basati sulla mitologia cinese. Anche in questo caso possiamo parlare di band minore, ma adatta a delineare ulteriormente il quadro generale.



DISCOGRAFIA

Uncrowned King - 2015



GOTHIC

CLOSE TO ABYSS

Anche il gothic, in questo caso di stampo melodico ed amichevole, ha trovato il suo spazio in terra cinese. Di stanza a Chuxiong, provincia dello Yunnan, sono noti come Close to Abyss dal 2012, mentre in precedenza agivano sotto il nome di 38°. Per il gruppo -di rilevanza media- il quale prevede classicamente una ragazza in formazione, un album nel 2014.



DISCOGRAFIA

The Path - 2014



IL MIO GRUPPO NON E’ FIGLIO UNICO

Moltissime ancora le band che potrebbero ovviamente essere citate. Ad esempio The Falling, altro nome importante della scena prossima al metalcore; Ghost Bat in ambito black metal (tra l’altro saranno in Italia il prossimo 21 Aprile al Nine Treasure in zona folk; Punisher per ciò che riguarda il technical thrash metal ed infinite altre, ma non era questo lo scopo dello scritto che state finendo di leggere. Quanto questo piccolo excursus si proponeva, era di sollevare (molto) parzialmente un velo su una scena conosciuta solo per pochi, grandi nomi -alcune volte basati ormai fuori dalla Repubblica Popolare- e di ricercare un po’ nel sottobosco dell’underground, in modo da trasmettere l’idea di un paesaggio musicale vivo ed in itinere. Tutto questo cercando di toccare vari stili ed escludendone molti altri per restare nella cifra massima di venti band da inserire nella lista. 