08/04/2017 (275 letture) è poi necessario, un altro libro sul black metal?. La domanda è più che legittima in quanto, anche negli ultimi anni (se non addirittura mesi), diversa letteratura a tema, in lingua inglese ed italiana, è stata portata alle stampe dai più diversi autori. Eppure, come più di qualcuno già aveva argutamente notato, mancava ancora all’appello la Tsunami Edizioni, casa editrice che in tempi recenti ha saputo spiccare per la qualità e regolarità con cui ha immesso sul mercato tricolore volumi rigorosi, capaci di rendersi sempre interessanti. Tuttavia, forse un po’ inaspettatamente, non ci troviamo di fronte al classico tomo che va a raccogliere i cento migliori dischi del genere, come pure tale medesimo editore aveva già fatto con altri sottogeneri dell’heavy metal, bensì ad un compendio in ben tre volumi.



Le ragioni di questa scelta sono molto semplici e vengono ben esplicate nella prima, breve introduzione al Black Metal Compendium. Per i due autori di tale volume, entrambi giornalisti ed esperti del genere, ovvero Lorenzo Ottolenghi e Simone Vavalà, difatti, cercare di confinare un genere sfaccettato e multiforme quale il black metal in un elenco di soli 100 platter sarebbe stata impresa impossibile, non solo per la varietà della proposta presa in esame, ma anche perché il black, forse più di altri generi più blasonati e popolari del mondo metal, ha visto pagine della sua storia venir scritte non solo da vicende slegate dal mero ambito musicale, ma si è evoluto anche attraverso produzioni che, pur diventando in seguito precorritrici e storiche, sono rimaste nell’ombra per i motivi più disparati e difficilmente riuscirebbero a rientrare in una rosa così limitata di album.

Ecco dunque come il compendio di casa Tsunami scelga di percorrere un sentiero diverso da quello di numerose uscite precedenti a tema, optando per tre volumi che vogliano narrare le gesta della nera fiamma senza limiti stretti o classifiche un po’ asettiche, ponendo come unica barriera, nonché filo conduttore, la provenienza geografica dei gruppi analizzati. Il primo volume, che andremo ad approfondire tra poche righe, opta per focalizzarsi su quella che viene definita fin dalle prime pagine la Scandinavia in senso lato o, come più correttamente riportato dal titolo, sulle Terre del Nord, ovvero Norvegia, Svezia e Finlandia, con qualche accenno anche al black danese e islandese. I due tomi successivi, in uscita in autunno, si concentreranno invece dapprima sull’Europa, con particolare attenzione alle scene greca, francese, italiana, polacca, ma non solo, per poi muoversi oltreoceano, gettando un ampio sguardo che vada a coprire le realtà più interessanti dagli Stati Uniti al Giappone.



Come anticipato, quindi, le prime quasi 200 pagine di questo Black Metal Compendium vanno a mettere a fuoco quell’area geografica che così tanto ha saputo dare, soprattutto ma non esclusivamente negli anni Novanta, alla ‘causa’ del black metal. Impossibile prescindere da quanto accaduto in Norvegia, stampato in Svezia o prodotto in Finlandia quando se ne parla, visto che molta della storia, musicale ed umana, di questo genere si è svolta proprio all’estremo nord del continente europeo, ancor oggi fautore di un’interessante varietà di proposte che vanno ad intrecciarsi con coloro i quali, magari con alterno successo rispetto al passato, si mantengono colonne portanti del genere, avendone portato alle stampe delle vere e proprie pietre miliari.

Mantenendo la geografia e le diverse ondate di black come fil rouge dell’intera raccolta, il tomo conta sette capitoli, di cui due, più brevi, sono posti all’inizio e in chiusura, mentre gli altri, centrali cinque si susseguono in maniera equilibrata e solida. Inoltre, e ciò viene più volte ribadito lungo le pagine poste prima dell’inizio vero e proprio dell’analisi, va ricordato come Ottolenghi e Vavalà abbiano in questa sede optato per considerare come “inizio” del black nordico Darkthrone, una scelta che, se può risultare ad alcuni riduttiva di primo acchito, viene meglio giustificata una volta contestualizzato e letto il Compendium.

Sono proprio Fenriz e Nocturno Culto ad aprire il primo capitolo del volume, affiancati da uscite che non hanno bisogno di presentazioni quali Mayhem. Come è facile capire, in questa prima parte il lettore viene introdotto al mondo ruotante attorno all’Helvete di Oslo, senza tuttavia né prescindere (con una dovuta e completa introduzione), né appassionarsi morbosamente alle vicende umane ad esso collegate. Segue il secondo, più corposo capitolo, dedicato a quello che viene definito “la seconda ondata” e che raccoglie -in rigoroso ordine cronologico- dischi pubblicati in terra norvegese tra il 1993 e il 1999, con qualche digressione nel nuovo millennio. I nomi ivi contenuti sono facili da immaginare, e la selezione comprende pressoché tutti quegli album imprescindibili e riconosciuti da tutti come storici. Inoltre, e per una volta, gli autori di questo Black Metal Compendium decidono di rimarcare la flessibilità di questa loro catalogazione, ponendo nell’elenco diversi titoli appartenenti a medesime, fondamentali band, in quanto in certi casi sarebbe stata quasi un’eresia dover fare una cernita che limitasse il tutto ad un solo platter.

A seguire, dalla Norvegia si passa alla Finlandia, con la terza sezione ad essere intitolata Suomi Karma, per buona pace dei conoscitori del finnico idioma come chi vi scrive, rimasti quantomeno perplessi dal tale peculiare e sgrammaticato abbinamento di termini. Finezze a parte, l’escursione nella terra dei mille laghi non può prescindere da un salto in casa Impaled Nazarene, presenti fin dall’introduzione al capitolo, Thy Serpent o Satanic Warmaster, fino a giungere ai particolarissimi, e decisamente più recenti, ma non per questo meno meritevoli, Oranssi Pazuzu.

La quarta parte non può dunque che spostarsi nella landa svedese, dove a fare poker sono non a sorpresa i Marduk, accompagnati, tra gli altri, da Watain, Dark Funeral e Lord Belial.

Una volta esaurita la via geografica, gli autori optano per una deriva maggiormente tematica, dedicando con precisione un’unità al black sinfonico, dove ritroviamo tutti quei nomi che, soprattutto tra le pagine dedicate alla Norvegia, sembravano clamorosamente essere saltate (Dimmu Borgir, Arcturus e Ved Buens Ende su tutti), nonché un'altra al black metal più, per così dire, 'moderno', e alle sue varietà più peculiari ed ibridate. Non mancano dunque rimandi a Windir, Borknagar e agli Shining svedesi.

In chiusura, infine, dovuta attenzione viene posta ai maestri (limitati, ricordiamo, alla sola area nordica) del genere, quali i Mercyful Fate, i primi Mayhem, che già avevano trovato spazio tra le prime righe dedicate alla Norvegia, e ai Bathory. Se tuttavia, nei primi due casi, l’esclusione da un esame più approfondito delle uscite è questione meramente legata alla cronologia (visto che, come detto in precedenza, delle uscite successive dei Mayhem si parla a lungo in seguito), non pienamente condivisibile appare la scelta di voler relegare in toto un gruppo miliare come i Bathory, e le loro release capaci di scrivere la storia di ben due generi, per altro non tutte appartenenti agli anni Ottanta, ad un solo paragrafo di una trentina di righe a fondo libro.



Questo primo volume del Black Metal Compendium si conferma dunque ottima produzione, capace di rispettare appieno le aspettative di coloro i quali già in passato avevano saputo apprezzare la qualità dei libri a marchio Tsunami Edizioni, e di poter arrangiare in maniera piuttosto inedita, e sempre completa, una raccolta i cui contenuti sembravano difficilmente poter essere nuovamente proposti in maniera accattivante, vista l’abbondanza della letteratura ad essi legata. Un’uscita che può dimostrarsi ottimo punto di partenza (in attesa, chiaramente, dei due seguiti) per chi volesse approfondire la propria cultura in merito al black metal, in quanto in grado di contestualizzare bene i singoli dischi, descrivendoli in maniere accessibili anche a chi non ne abbia mai sentito parlare. Pratico, in tal senso, appare anche l’indice alfabetico degli album inclusi in questo tomo, presente nelle ultime pagine. Allo stesso tempo, Black Metal Compendium può dimostrarsi interessante lettura anche per gli aficionados, andando a rispolverare qualche gemma e qualche titolo meno noto, finito magari nel dimenticatoio durante gli anni o di cui ci si ricorda solo alla vista della copertina.

Nemmeno dal punto di vista grafico, inoltre, Black Metal Compendium va a deludere il lettore, con un volume dalle dimensioni pratiche, una copertina sufficientemente originale (i classici alberi spogli in bianco e nero vanno però a ripresentarsi all'interno del volume) e pagine non da paperback, scritte in maniera chiara e corredate regolarmente dagli artwork dei vari full-length, sempre stampati a colori.

Vale infine la pena ricordare che, per coloro i quali già si ritenessero interessati all’intero compendio, esiste attualmente la possibilità prenotarne tutte e tre le parti ad un prezzo di favore, con in omaggio una maglietta celebrativa esclusivamente legata a quest’uscita.



Titolo: Black Metal Compendium - Volume 1:

Scandinavia e Terre del Nord

Autori: Lorenzo Ottolenghi e Simone Vavalà

Casa Editrice: Tsunami Edizioni

Collana: I Tifoni

Prezzo: 18,00 euro

