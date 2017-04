Live Report

TEXTURES + GUESTS - Circolo Colony, Brescia (BS), 08/04/17

13/04/2017 (221 letture) Non mi voglio dilungare più di tanto nell’introduzione, per quanto l’amarezza sia davvero tanta. Troverete tutte le riflessioni sulla serata nell’ultimo paragrafo, mentre nei primi capitoli si parlerà semplicemente della prestazione delle band che hanno, dalla prima all’ultima, spremuto ogni singola stilla di energia che possedevano per il pubblico presente e che sono state graziate dall’organizzazione del locale e dal fonico che, come sempre, hanno garantito un risultato eccelso ed ineccepibile. Questa scelta di non dilungarsi è stata presa perché la serata è stata, in ogni caso, il successo della musica e della professionalità e sarebbe inutile, oltre che brutto, non concentrarsi principalmente sulle prestazioni delle band. L’amarezza e la vergogna teniamole per la fine, perché non se la meritano né il locale, né le band, ma solo noi. Solo noi, popolo italiano dedito all’ascolto della musica metal che è sempre pronto a discutere su cose senza senso, a litigare sulle band più famose, a darsi contro e ad insultare dietro uno schermo ed a lamentarsi dalla propria postazione da leone da tastiera se un locale è costretto alla chiusura o ad un rimaneggiamento della struttura per motivazioni sacrosante. Invece di alzare le chiappe un sabato sera e andare a spendere una cifra irrisoria per supportare un locale e band che valgono ogni centesimo speso e molto di più. Ma lasciamo ancora una volta, che a parlarci, ad infondere coraggio e sorrisi, sia la musica. Come sempre.



LIES OF NAZCA

Poco dopo l’apertura delle porte del Colony ecco salire sul palco i Lies of Nazca, progressive metal band di Vicenza in attività da quattro anni e con all’attivo il debut Aleph del 2014 ed in cantiere il secondo album. La prestazione del quintetto è solida, molto compatta ed in grado di produrre sonorità intricate, melodiche ma anche d’impatto, con alcuni breakdown di grandissimo effetto, grazie anche ad un bilanciamento sonoro che, al Circolo Colony, è sempre perfetto ed è una vera e propria garanzia. Nonostante il locale sia praticamente vuoto, i ragazzi danno tutto quello che hanno da dare, tra ritmiche intricate, qualche sparuto assolo di chitarra, linee di basso davvero interessanti ed una batteria martellante e sempre sugli scudi. La loro mezz’ora di esibizione scorre via rapida, con il frontman Marco Boros che richiede e ottiene il feedback dai pochissimi presenti e che ci offre una prestazione vocale davvero molto buona. Da segnalare anche l’ottimo suono del basso di Elio Bizzotto che riesce sempre ad essere presente ed a supportare il sound, concedendosi qualche linea più d’effetto, quasi solista. L’alchimia tra i cinque ragazzi è ottima e la prestazione è pressoché priva di difetti. Sarà curioso vedere cosa riusciranno a tirare fuori nel loro secondo album. Al momento, non ci rimane da fare altro che promuoverli a pieni voti. Bravissimi!



SOULLINE

Un rapido cambio palco ed ecco presentarsi i Soulline, band svizzera con quattro album all’attivo e tour a supporto di Vader, Rotting Christ, Pro-Pain. Attivi sin dal 2000, i cinque ragazzi elvetici sono dediti ad una musica più lineare rispetto ai precedenti Lies of Nazca, che vira maggiormente su un melodic-death d’impatto e che punta tutto sull’aggressività e sul muro sonoro dei riff e degli assoli di chitarra. Anche loro, graziati dal grandioso fonico del Colony, forniscono una prestazione che è pressoché sovrapponibile a quella della versione in studio, confermando la bontà delle qualità tecniche sia delle due chitarre di Lore e Marco, sia della coppia ritmica formata da Miles e Matt sia, soprattutto dalla potente voce di Ghebro, anche lui bravissimo a chiedere ed ottenere il riscontro dai pochi presenti. La mezzora a disposizione della band svizzera viene sfruttata al cento per cento, con una prestazione valida e convincente, con i brani che vengono collegati da intermezzi più elettronici e, a tratti, industrial. Ben rodati ed efficaci, i Soulline si confermano una band solida e di grande impatto che, siamo sicuri, potrà ancora regalarci molto nel futuro del melodic-death metal che conta. Promossi su tutta la linea.



TEXTURES

Ed ecco il grande momento. I cinque musicisti salgono sul palco e attaccano con la parte strumentale di Drive, estratta dal loro terzo album Silhouettes del 2008. Basta davvero poco per rendersi conto che i suoni sono spettacolari e che il bilanciamento è praticamente perfetto; giusto il tempo che precede l'ingresso sul palco di Daniël de Jongh e che il pezzo prenda finalmente vita. È un tripudio di tecnica, melodia, perfezione sonora e impatto. La band si dimostra una vera e propria macchina da guerra, rodata al centesimo di secondo come dimostreranno in alcuni stacchi clamorosamente precisi da parte di tutti e sei i musicisti, e non si risparmia minimamente. C’è il tempo di sentire l’accoppiata Regenesis / Storm Warning ed ecco che i presenti provano a farsi sentire, a fare rumore a sufficienza per far percepire il calore alla band. Per quanto sia lampante che il numero dei presenti è vergognosamente basso, Daniel si limita a ironizzare e a parlare con i pochi del pubblico "Ehi, ragazzi. Vi siete comprati uno show privato dei Textures! Voi sarete felici, noi un pochino meno, ma spaccheremo comunque tutto!" e "fatevi sentire come se ci fossero cinquecento persone!" seguiti da una prestazione maiuscola da parte di tutta la band. A vederli suonare sembrano dei ragazzini con l’entusiasmo dei primi concerti, carichi come se si trovassero di fronte a migliaia di persone e senza una minima indecisione, né dispiacere sulle loro espressioni. Ecco cosa si intende, quando si parla di completa ed assoluta professionalità e rispetto per la propria fanbase, anche in queste situazioni dove almeno un po’ di amarezza dovrebbe essere ovvia. Invece i nostri si comportano alla grandissima, con Daniel che presenta il mitico Danny Tunker alla seconda chitarra, sostituto in queste date del tour di Joe Tal il quale è da pochi giorni diventato padre ed ha rinunciato alla prima frangia del tour. Diciamo che scegliere l’ex chitarrista degli Aborted per sostituire un chitarrista a cui è nato un figlio, è una delle scelte casuali più geniali del mondo. Battute a parte, la prestazione di Danny è ineccepibile come quella del resto dei musicisti, come se suonasse con loro da anni. Ogni stacco, ogni cambio di tempo, ogni assolo improvvisato, vengono suonati con una naturalezza disarmante ma, è ovvio: chiunque ha visto il ragazzone biondo suonare negli Spawn of Possession dal vivo (in un live addirittura suonò bendato Lash By Lash senza una sbavatura), è ben consapevole che il bagaglio tecnico di Danny è fin troppo grande, per poter sbagliare qualcosa in una qualsiasi band. La scaletta del concerto ha poi presentato una buona parte di estratti dall’ultimo Phenotype con in mezzo la clamorosa Reaching Home, uno dei singoli della band più azzeccati. Da New Horizons a Illuminate the Trail, passando per Shaping a Single Grain of Sand la prestazione della band è superlativa: non una sbavatura, non un’imprecisione, la voce di Daniel De Jongh non perde un’oncia di potenza e melodia, mai. Addirittura, nel refrain di New Horizons, si prodiga nel pronunciare la parola "bovini" con uno stile di cantato per ogni sillaba, partendo dal growl, passando per le harsh vocals, sino a chiudere con uno scream pazzesco. Non è un’esagerazione quando dico che, probabilmente, è uno dei migliori, se non il miglior cantante che ho avuto modo di vedere dal vivo, almeno in quanto a versatilità, controllo della voce ed interpretazione dei pezzi. Giunge quindi il momento di Awake, il brano più famoso del gruppo olandese, dove di nuovo viene messa in luce tutta la loro bravura tecnica, a partire dal magistrale Stef Broks, sino a giungere al tastierista Uri Dijk. Ed è proprio lui, dopo ancora un paio d’estratti quali Transgression e Singularity, a rimanere solo sul palco a suonare Zman che sfocia quindi in Timeless, ultimo brano tratto da Phenotype della serata. A chiudere un concerto perfetto, Stream of Consciousness e Laments of an Icarus, quindi l’appuntamento della band viene dato al banchetto del merchandising. Ed è proprio lì che riusciamo anche a goderci l’umiltà e la gentilezza di tutti i musicisti, che va ad unirsi all’assoluta professionalità con cui hanno suonato in una situazione chiaramente difficile e, sicuramente, deludente dal punto di vista della partecipazione numerica. Una band di livello assoluto che si meriterebbe almeno un migliaio di spettatori ad ogni data.



SETLIST TEXTURES

1. Drive

2. Regenesis

3. Storm Warning

4. New Horizons

5. Shaping a Single Grain of Sand

6. Reaching Home

7. Illuminate the Trail

8. Awake

9. Transgression

10. Singularity

11. Zman (Uri Dijk Solo)

12. Timeless

13. Stream of Consciousness

14. Laments of an Icarus



CRONACHE DI UNA VERGOGNA TUTTA ITALIANA

Prendiamo un sabato sera, solitamente il momento della settimana dedicata ai momenti di festa, dove la maggior parte della gente non può addurre la scusa del lavoro o degli impegni tipicamente infrasettimanali. Aggiungiamoci un costo irrisorio d’ingresso per un bill di tutto rispetto e per una band headliner che è un vero e proprio spettacolo da vedere suonare dal vivo, qualsiasi siano le preferenze di genere musicale. Concludiamo con un locale che, sin dalla sua apertura, ha sempre meritato il totale ed assoluto supporto per la passione, i sacrifici e l’impegno che ha messo in ogni data che è stata organizzata. Per portare band che quasi nessuno, nel nostro paese, avrebbe mai pensato di invitare sul proprio palco. La risposta a tutto questo mix, questa sera, è stata veramente ridicola e vergognosa, senza mezzi termini. Ora, non possiedo il numero ufficiale delle presenze né voglio imporre la mia stima come legge e verità assoluta, ma per quel poco che ho visto quando la mia attenzione non era attirata dagli artisti, la presenza sarà stata di una quarantina di persone. Mettiamo cinquanta? Esageriamo. Forse cinquanta persone. E poi sul web ci si indigna, si diventa uno stuolo di leoni da tastiera che si arrabbiano e vanno a protestare perché i locali chiudono, perché non c’è mai niente da andare a vedere, perché l’Italia viene snobbata dalle band e spesso i tour degli artisti manco ci coinvolgono direttamente. Di fronte a serate del genere, non possiamo che affermare, a malincuore, che ci meritiamo tutto questo. Perché sabato scorso c’è stata un’ulteriore ed assoluta dimostrazione che in Italia, si preferisce al novanta percento battere la propria indignazione su una tastiera mentre i soliti quattro gatti si recano ai concerti dal vivo e supportano la scena. Non ci meritiamo gente come Roby e i ragazzi del Colony che si sono sempre fatti in quattro, otto, a volte anche in sedici per organizzare serate e portare avanti la baracca, per poi ricevere delle risposte del genere. Perché nel momento in cui ci si presenta in una decina di persone al massimo al banchetto del merchandising dopo che ad un concerto avran presenziato per l’appunto una quarantina di persone, c’è solo da vergognarsi. Vergognarsi della scena e di tutto ciò che viene detto, parlato, straparlato e banfato. Le risposte bisogna darle sul campo, ma forse è più semplice accaparrarsi un Vip Ticket dal proprio posto a sedere di fronte ad uno schermo, spendendo dieci volte tanto un normale concerto, piuttosto che alzare le chiappe e andare a scoprire nuove band e/o supportare gruppi meno famosi. Però poi, non lamentiamoci se alcune splendide realtà sono costrette a prendere delle misure diverse. Meno male che la musica e l’assoluta professionalità dei gestori e di tutte le band, sono riuscite a rendere comunque la serata meravigliosa ed indimenticabile. Per il resto, facciamoci tutti quanti un esame di coscienza la prossima volta che ci viene da dire "ma in Italia non viene mai nessuno".





Discutine con noi sul FORUM Davide Moncalero "Monky" 4 Io c'ero e non posso che dar ragione a Monky....una vergogna! In Italia ormai esistono solo metallari da tastiera ( e son 25 anni che vado a concerti, sempre peggio). Grandissimo supporto al mitico Roby, senza di lui ce li sognamo concerti di beyond creation, gorguts ecc. 3 Mah confesso che questi textures li ho sentiti solo nominare e per me il colony è troppo oltre quindi sono uno di quelli che in pratica sono mancati nonostante sia sempre presente sulla zine a parlare di musica Comunque penso che i gruppi in circolazione sono troppi, infiniti, l’audience è sempre la stessa se non meno visto che gli under 35 che seguono il rock e il metal sono infinitamente meno che negli anni 80 e 90, quindi non mi meraviglio della presenza esigua. D’altronde la popolarità dei gruppi spesso segue logiche inspiegabili e quindi ha poco senso sempre lagnarsi degli italiani, specie quando sono gli altri. Io stesso seguo e supporto gruppi nuovi che trovo validi e innovativi e che magari su queste pagine manco vengono recensiti oppure nelle notizie non c’è un commento uno, segno di interesse nullo. Scommetto che se suonassero ci sarebbero 50 persone e magari queste persone non erano a vedere i textures, penso ad esempio agli ucraini Jinier, giusto per rimanere su questo tipo di gruppi. Poi senti ad esempio che a sentire i sonata arctica a bologna , che mica sono i gruppi da pigroni come gli iron maiden o i metallica, qualche anno fa c’era il tutto esaurito, quindi ha poco senso secondo me lamentarsi. 2 Ma, capisco lo sfogo, ma sei sicuro che oltre ai 40/50 intervenuti queste band interessino a qualcun altro? o a qualcuno disposto a stare in giro un giorno e spendere un pò di soldini?Ovvero, se il seguito è minimale anche i concerti non possono che riflettere questa situazione. Poi non mi sembra che sia solo una prerogativa italiana: se hai visto il documentario degli Anvil (Anvil, non so se mi spiego) avrai notato come giravano (e girano) mezza Europa a 50 e passa anni di età per suonare davanti a volte a qualche decina di persone e con il rischio concreto di non essere nemmeno pagati! Aggiungiamoci che l'Italia è "marginale" per numeri in tema Metal e il gioco è fatto. Io al Colony un paio di mesi fa ho visto i Fates Warning (gruppo che a mio avviso meriterebbe ben altra platea) e di gente ce ne era un po' pochina e bene o male potevo aver fatto anche il tuo stesso discorso..ma tanto è ! 1 100% d'accordo Monky, veritiera e amara disamina. Il concerto mi è piaciuto molto, con i Soulline che sono stati una piacevole sorpresa e i Texture che mi hanno preso molto di più che su disco. L'ultima parte della tua disamina non fa una grinza, ma mi sento di aggiungere come il tutto si mostri nelle parole amare del Roby, di cui posso solo immaginare la sua delusione. Ora senza Colony dove vado a rivedermi band come Origin, Gorguts, Beyond Creation ecc...? Peccato cazzo...