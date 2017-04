THE OTHERS - # 2 - La Grande Muraglia Metallica, Parte 2

22/04/2017 (46 letture) Ci siamo occupati solo da pochi giorni della scena metal cinese con un articolo a questa dedicata, ma il vostro interesse ci ha indotto a riservare all’argomento una seconda puntata con le stesse caratteristiche della prima, prima di passare ad altri Paesi poco conosciuti sotto questo profilo. Nelle more, eccovi quindi altri venti suggerimenti metallici per approcciare l’heavy dei figli di Lao Tzu.



ALTRI VENTI PASSI SUL BORDO DELLA MURAGLIA

Prima di passare ai gruppi, sottolineare ancora una volta le premesse che stanno alla base dello scritto è certamente doveroso. Così come già avvenuto per la prima puntata, anche in questo caso le righe che state per leggere non si propongono il compito, peraltro impossibile, di fornire il totale della scena metal cinese, ma solo di dare delle indicazioni di massima. Inoltre, un secondo punto da tenere ben presente è che non solo il numero volutamente limitato di suggerimenti -venti- costringe implicitamente a fare delle scelte a volte dolorose, ma anche che dietro a queste c’è una precisa scelta filosofica. Accanto a gruppi discretamente/molto noti in patria, troverete infatti anche nomi decisamente più underground e di nicchia, in modo da dare una seppur limitata panoramica anche del sottobosco musicale della PRC. Ne consegue che non necessariamente si tratta sempre di band di valore assoluto, puntando invece e per quanto possibile, più a dare un valore medio indicativo che altro.



DEATH

EGO FALL

Death melodico mischiato a thrash, metalcore e folk per questi ragazzi della Mongolia. Capaci di offrire dei



DISCOGRAFIA

Spirit of Mongolia - 2008

Inner M - 2010

Duguilang - 2013

Jangar EP - 2014

Mongol Metal Split - 2015



BURNMARK

Spostiamoci a Guangzhou -o Canton, se preferite- zona adesso più famosa per questioni calcistiche (il Guangzhou Evergrade poteva contare fino a poco tempo fa sulle prestazioni di Lippi e Cannavaro), al fine di rilevare come esistano sul posto anche realtà underground dedite al death melodico. Attivi in due riprese dal 2005, hanno inciso un EP ed un full-length autoprodotti, con discreto riscontro tra gli appassionati locali.



DISCOGRAFIA

EP - 2010

Dying Glory - 2016



METALCORE

THE FALLING

Anche questa di Beijing, la band attiva fin dal 2006 (precisamente dal 6/6/06, come i ragazzi tengono a specificare), può contare su un seguito abbastanza folto al di fuori della Cina. Anche loro presenti al Wacken del 2012, presentano un metalcore con ispirazione di area Slipknot ed una attitudine hardcore che ha prodotto molti fans fedeli e disposti a seguirli letteralmente ovunque.



DISCOGRAFIA

Ashes of the God - 2013 (secondo album imminente)



BLACK/AMBIENT

GHOST BATH

Gruppo che agisce in ambito depressive black/ambient con testi incentrati su apatia, disperazione e con influenze electro-rock nella musica, si è costruito una certa fama per almeno due motivi. Oltre ad essere passato dall’essere di stanza dall’originaria Chongqing (Cina) a Minot, North Dakota (USA), ha sempre mantenuto il più stretto riserbo sull’identità dei suoi componenti. Foto promozionali con facce cancellate e solo ideogrammi cinesi ad indicare i musicisti hanno creato un certo alone di mistero intorno a loro. Si dice che il loro attuale cantante sia statunitense. Definiscono la loro musica come estensione della loro anima ed anche questo è coerente con la loro immagine.



DISCOGRAFIA

Ghost Bath - 2013 (50 copie)

Funeral - 2014

Moonlover - 2015



DARKNESS OVER DEPTH

Nati a Chengdu (Sichuan) nel 2002, i Darkness over Depth sono un gruppo di difficile catalogazione. La musica presentata, infatti, incorpora elementi black, folk, ambient, doom e symphonic. In realtà, però, si tratta di una one-man band del mastermind Kasasis, il quale di occupa di ogni aspetto della produzione, consistente in cinque album ed un EP, oltre ad alcuni split.



DISCOGRAFIA

Darkness over Depth - EP 2002

Darkness over Depth - 2003

The Dream - 2006

Heng Yun Ta Yue - 2008

So Silent - 2014

(Doppio Album, titolo in ideogrammi) - 2016



BORKR

Tipica band Black al di là della definizione di realtà che propone un fantomatico “Amber Metal”, i Borkr suonano musica a tema naturalistico espressamente rivolto al ciclo delle stagioni. Sono caratterizzati dall’uso di molti brani strumentali e, a questo proposito, esiste persino un demo mai edito totalmente privo di parti cantate. Da notare che si tratta solo di uno dei vari side-project del mastermind E.D.I.E.H. (o ËDÏËH), autore di vari album.



DISCOGRAFIA

Amber - 2012



E.D.I.E.H.

A sua volta progetto centrale del poliedrico autore T., il cui nome cambia spesso a seconda delle necessità artistiche, ha firmato una discografia massiccia che ruota ancora attorno ai temi della natura, affrontati con stili musicali differenti. Oltre alle uscite già numericamente notevoli segnalate più in basso, ci sono anche quattro demo ed uno split.



DISCOGRAFIA

A Chase in the Night - 2008

Butterfly Catastrophe - EP 2008

Vortex of Majesty - 2009

Hazel Eyes of Quags - EP 2009

A Window Ajar, Eye of God Watching Afar - 2009

Spring Songs - 2010

Nothing Demystifies My Devotion - 2010

...and Withstand - 2011

To Withdraw... - 2011

In Case the Winds Blow... - 2012

Cosmogaia - 2014

Parallel Worlds of Sorrow - 2015



DARK FOUNT

Spostiamoci nella provincia dello Shandong (Tai’an) per incontrare i Dark Fount; oscurità, depressione e misantropia since 2004. Inseriti nel roster della Pest Records, hanno fatto uscire un album nel 2007 con layout in formato A5 edito in 666 copie. Solo nelle prime 66 era presente anche un poster.



DISCOGRAFIA

A Sapless Leave Withering in the Night Fog - 2007



DARK RING

Black, stavolta di stampo sinfonico e non scevro da alcune incursioni nel death, per i Dark Ring da Guangzhou. Formatisi nel 2012, hanno a curriculum due album di discreta fattura che riescono a coinvolgere in maniera sufficiente, pur non raggiungendo vette di assoluto rilievo. Alle tastiere una ragazza: Suyan Wang.



DISCOGRAFIA

Reborn from the Inferno - 2013

Kissing the Ring of Angel - 2014



FOLK

NINE TREASURES

Focalizzati sul folklore della Mongolia dalla quale provengono (anche i testi sono cantati nella lingua di Bogd Khan e le lettere del loro logo sono rese nei tipici caratteri mongoli), agiscono però a Pechino. Dal 2012 ad oggi hanno fatto uscire parecchio materiale. Per la maggior parte, però, si tratta di una serie di autoprodotti, come il loro recentissimo ultimo album.



DISCOGRAFIA

Arvan Ald Guulin Hunshoor - 2012

Nine Treasures - 2013

Galloping White Horse - EP 2015

Live in Beijing - 2015

Mongol Metal - Split 2015

Wisdom Eyes - 2017



THRASH

PUNISHER

In pista dal 2010 e provenienti da Jinzhou, i Punisher si rifanno alla corrente technical del thrash metal. Spostatisi via via dalle tematiche tipiche del genere verso argomenti riguardanti anche i miti cinesi, oltre ad un paio di demo possono vantare due split con altre band di settore, un EP ed un full length.



DISCOGRAFIA

Underground NWOBHM Bands & Public Servants - Split 2013

Battle of Grace - 2015

Nunslaughter/Dinkumoil/Chaotic Aeon/Hellward/Punisher - Split 2015

Lost in the Maze of Nightmare - EP 2017



BLOOD OF LIFE

Altro gruppo di estrazione tipicamente thrash, stavolta stanziato a Shangai, i Blood of Life calcano le scene dal 2012, anno in cui hanno fatto uscire un demo. Autori di un album nel 2016 (il tipico prodotto della Thanatology Records stampato in 300 copie) sono una di quelle band di range medio che rappresentano bene la situazione attuale del Paese in questo campo.



DISCOGRAFIA

Reign over Horror - 2016



CRACK

Ancora thrash deciso con i Crack da Pechino. Su piazza dal 2005 il gruppo è attivo nel circuito indipendente, ma ha ottenuto da poco un contratto con una piccola etichetta. Ha prodotto due EP (il secondo è uscito da poche settimane) ed un album completo.



DISCOGRAFIA

You Are Always in the War - EP 2011

Metal Rites - 2015

Battlefield Diary - EP 2017



TUMOURBOY

E per la serie “giovanissimi, ma schiavi del verbo del thrash classico”, ecco a voi i TumourBoy. Sul mercato musicale solo dal 2014 ed anche loro provenienti da Pechino, sono stati capaci di mettere già insieme un EP ed un album completo, pur non mostrando qualità eccelse. Ciò anche a causa dell’età ancora verdissima che concede loro ampi margini di miglioramento.



DISCOGRAFIA

Noise.Beer.Love - EP 2016

Damaged System - 2016



FILTER

Decisamente più maturi a causa di una militanza sulla scena che si protrae ormai dal 1999 (sempre presenti i membri fondatori Meng Lei e Zhang Fan), sono i Filter. Nonostante questo ed una presenza relativamente costante sui palchi dedicati al genere, specialmente nella zona di Pechino, per loro soltanto un album ufficiale del 2005.



DISCOGRAFIA

Tomb’s Wolf - 2005



PROG/SYMPHONIC METAL

BLACKWINE

Gruppo di Hong Kong fondato nel 1998, si è segnalato come uno degli appartenenti al settore più interessanti della pur limitata area. Dopo un primo concept album cantato in cantonese, il secondo sviluppa la storia introducendo la figura di uno psicopatico che si fa chiamare “L’Ombra” ed agisce in una città alla ricerca della pace assoluta dopo la guerra.



DISCOGRAFIA

Chasing the Dream - 2002

The Shadow - 2008



CRUSADO ORCHESTRA

Metallo sinfonico proveniente ancora una volta da Shangai per i Crusado Orchestra, altro gruppo appartenente a quel sottobosco degli “unsigned” che in Cina è davvero numerosissimo. Attivi solo da poco tempo e davvero giovanissimi, per loro un album del 2016 diviso in tre atti ed intitolato Sjunde.



DISCOGRAFIA

Sjunde - 2016



VICTORIOUS WAR

Basati invece a Pechino sono i Victorius War, nati nella Capitale nel 2004. Nonostante buoni fondamentali ed una discreta notorietà almeno in ambito locale, per loro soltanto un album risalente al 2007.



DISCOGRAFIA

Fight for Victory - 2007



HEAVY/POWER

TIGER TRIGGER

Heavy a tinte groove per questa band locata a Qingdao, nella provincia dello Shandong. Anche loro molto giovani e di recentissima formazione (2016), fanno parte del sottobosco dei gruppi nuovi e rampanti, ma ancora lontani dalla maturità. Per loro, comunque, già un album ufficiale, pur stampato in sole 300 copie.



DISCOGRAFIA

Violent Rule - 2016



ETERNAL POWER

Dediti -come da moniker- al power metal di stampo sostanzialmente europeo, gli Eternal Power si sono spostati dalla natia Pechino a Langfang, provincia dell’Hebei. Per loro un EP del 2016 sotto Infected Blood Records (le solite 300 copie di prammatica) in attesa, si dice, di un prossimo album completo.



DISCOGRAFIA

The End of Darkness - EP 2016



LA CINA HEAVY CINA

Con gli Eternal Power ed in attesa di esplorare quanto accade in altre terre lontane, concludiamo anche la seconda ed ultima puntata dedicata a gruppi più o meno famosi e di belle speranze che vengono da oltre Muraglia. Accanto a nomi di un certo peso su una scena locale che come tutta quella rock, ha avuto un forte impulso dal post-Tienanmen, altri gruppi non certo famosi e, in alcuni casi, chiaramente di secondo piano. Il tutto con l’obiettivo dichiarato di dare uno spaccato non tanto volto a mostrare il meglio che la Cina ha da offrire al mondo, ma a descrivere sommariamente pregi e difetti di un’attualità poco conosciuta dalle nostre parti. Ovviamente, anche stavolta moltissimi altri nomi potevano essere della partita: Fear Index; Ancestor; Desolate Hills; Entracura; Excruciate; Fear Forest; Ibex Moon; Horror of Pestilence; Maniac; Lacerate; The Illusion of Dawn ed infiniti altri, ma non era a mettere insieme la Piccola Guida al Metal Cinese che questi articoli miravano. 