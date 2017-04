SINE QUA ...BOH? - # 11 - 'In Torment In Hell' ed 'Xecutioner’s Return'

26/04/2017 (30 letture) Gli anni 90, per chi ha rifiutato pervicacemente ed a piena ragione di considerare il metal come qualcosa di superato, rivolgendosi invece ai suoni più estremi, sono stati in buona parte quelli del Death. Tanti gruppi divenuti di culto i quali hanno prodotto dischi altrettanto di culto, sono poi incappati in alcuni passi falsi successivi che, a volte, hanno avuto del clamoroso. Nemmeno degli autentici dei(cide) del Death metal come Deicide ed Obituary si sono potuti sottrarre dal mettere sul mercato lavori che, sul momento, sono sembrati autentici necrologi per le loro carriere.



DEICIDE: In Torment In Hell

Capita anche a chi sta in cima di imbattersi in cadute rovinose e quando si precipita da altezze vertiginose, il tonfo produce sempre un rimbombo più forte. Proprio ciò che è accaduto ai Deicide con In Torment In Hell. Che il disco non avesse goduto della giusta attenzione appariva chiaro fin dalla copertina. L'artwork, infatti, sembrava buttato giù in tutta fretta, come del resto le registrazioni, iniziate e finite nell'arco di soli quattro giorni anche per questioni economiche. A prescindere da questo "contorno" che di per sé non determinava la riuscita del lavoro -i dischi enormi registrati anche in meno tempo e con copertine peggiori si sprecano- era un'ispirazione già tempo in calo almeno da Insineratehymn che raggiungeva qui il suo punto più basso, a determinare il fallimento dell'operazione. A partire dalla prestazione al microfono di quel Benton il quale era stato il punto di riferimento dell'intera area musicale di cui i Deicide erano un punto fermo. Volendo prescindere anche da questo, ammesso che sia possibile, la scrittura del disco si mostrava in ogni caso debole e ripetitiva, sconfinando quasi sempre in uno stanco autocitazionismo privo della capacità di infondere tensione nelle canzoni e comunicare emozioni agli ascoltatori. Una pecca troppo grossa per essere perdonata ed ulteriormente esaltata dalle altre mancanze prima segnalate. In virtù di tutto questo, In Torment In Hell rappresenta senza ombra di dubbio il momento peggiore della carriera della band. Ed anche se il seguito del loro cammino ci restituirà un gruppo meritevole di essere seguito, questo disco resta resta un autentico "torment" per ogni loro fan.



OBITUARY: Xecutioner’s Return

Giunta qualche anno dopo quella dell'album di cui al paragrafo precedente, Xecutioner’s Return rappresenta probabilmente la più pesante battuta a vuoto della carriera degli Obituary. Nonostante non sia probabilmente così brutto come il suo compagno di puntata, anche questo disco resta largamente sotto la media qualitativa della band che lo ha firmato. Malamente nascosto dal fumoso intento di recuperare in maniera posticcia suoni ed atmosfere di un tempo ormai passato -atteggiamento che raramente produce risultati davvero interessanti- e dal malizioso recupero del moniker originale inserito nel titolo, anche l'album in questione conteneva solo una serie di autocitazioni ed autoplagi. Ed in quanto tali, non potevano comunque risultare avvincenti se non per brevi tratti. Non per un pubblico abituato ad una resa di ben altro spessore in fase di scrittura ed esecuzione da parte dei ragazzi di Gibsonton. In questo contesto, anche l'inserimento di un elemento certamente dotato quale Ralph Santolla non riusciva a risollevare le sorti del platter ed anzi, risultava addirittura fuori luogo. Qualche sprazzo accettabile (Face Your God; Lasting Presence; Drop Dead), Tardy che è sempre lui, ritmiche sulfuree, ma poco altro. E da un gruppo come gli Obituary il minimo sindacale non corrisponde certo al minimo accettabile. Ammesso che lo abbia qui raggiunto.



LA CADUTA DEGLI DEI

Due band basilari, le quali più di una volta hanno firmato opere che giudicare importanti è assolutamente riduttivo, ma umane e quindi non esenti dal commettere errori; a volte clamorosi. Fretta, poca ispirazione, dovere di mettere comunque sul mercato un disco pur di "tenere botta" e partire in tour, semplice stanchezza mista a mancanza di ispirazione o, più probabilmente, un coacervo di tutti questi fattori. Difficile stabilire le esatte proporzioni dei fattori che contribuirono a determinare i due flop. Sta di fatto che pure in misura un po' diversa nei casi in esame, sia In Torment In Hell che Xecutioner’s Return restano macchie incancellabili all'interno di due carriere non perfette, ma contenenti picchi che difficilmente possono essere associati a cadute così clamorose.





