06/05/2017 (895 letture) La presenza di band metal di alto livello in Sicilia è sempre stata molto sporadica e legata essenzialmente a singole iniziative di organizzazioni che poi, in mancanza di un riscontro continuo di pubblico, hanno dovuto gettare la spugna. Di conseguenza, si è trattato di ondate anche molto importanti di live alle quali sono seguiti lunghi periodi di "fermo biologico", fino a quando qualcun altro non ha provato a rianimare metallicamente le esangui nottate della Trinacria. Anche stavolta, è una nuova organizzazione ad occuparsi di farlo. Il team della Nasty Spykes Events il quale, dopo il warm up della Forbidden Rituals Night, ha deciso di compiere un notevole passo in avanti, portando a Catania gli Onslaught e quattro band romane di qualità. Anche stavolta tante luci musicali e le solite, ataviche, provincialissime ombre.



RUSTICI, BIRRA E LISCìA (INUTILE CONTROLLARE LO ZANICHELLI)

Giungiamo al locale intorno alle diciotto e trenta, quando ancora il pubblico è assente, ma è ovviamente troppo presto per trarre qualsiasi indicazione in tal senso. Trascorso il tempo che separa l'apertura ufficiale dei cancelli tra l'incontro con i vari musicisti che suoneranno sul palco del Barbara ed il rinnovo della love story con i rustici la birra locale, cominciamo però a nutrire dei forti dubbi sul riscontro che la serata potrà avere in termini di partecipazione al botteghino. Anche considerando la classica "liscìa" sicula (quel prendere tutto con la massima calma e con tempistiche molto dilatate e personalizzate nel caso di eventi con orari precisi), il rilevare che quando con un discreto ritardo rispetto all'orario preventivato i Gravestone cominciano a suonare, in sala sono presenti circa venticinque spettatori, per la grande maggioranza provenienti da fuori Catania, non invita all'ottimismo.



Come da nostro format per queste particolari occasioni, abbiamo inserito alcune dichiarazioni pre-concerto da parte dei musicisti prima dei live report che li riguardano. Ecco, per cominciare, proprio quelle dei Gravestone. Ed è stupefacente notare come, pur essendo state fatte in tempi diversi, le brevi interviste hanno avuto dei denominatori comuni e risposte spesso molto simili. Ed il ricorrente riferimento alla mancanza di curiosità del pubblico verso le nuove band, sembra a posteriori un presagio di ciò che sarebbe stato.



Alex: Per quanto riguarda i testi, due sono ispirati a Lovecraft, mentre Matres è un omaggio alla trilogia de Le Tre Madri di Dario Argento, infine Flagellation è un pezzo antireligioso, tra virgolette, contro quei culti che portano ad infliggersi dolore per arrivare a dio.



: Sicuramente. In questo tempo sono stato completamente al di fuori del mondo della musica ed è cambiato davvero tutto. Mi ricordo che i concerti erano sempre frequentati, si andavaa vedere le altre band. Quando suonammo con ic'erano 600 persone ed MTV a riprendere il concerto, oggi se riesci a fare 70 ingressi si parla di sold-out. Francesco: Anche con meno. Ma da cosa dipende? Genere che non tira? Internet? Mancato ricambio generazionale? Gabriele Maschietti: E' un discorso che riguarda la società in generale. Il ricambio generazionale c'è stato, l'interesse non è diminuito, ma è vissuto in modo diverso. E' un po' come il discorso dello stadio: perché la gente va meno allo stadio? Perché sul divano è più comodo, si vede meglio, mi mangio 'na braciola e con tutti i confort.. allora sto a casa. Per la musica è lo stesso. Un discorso in realtà molto triste, ma l'accesso al metal in realtà è migliorato, il pubblico è cresciuto, molte tematiche sdoganate. Dico una cosa brutta: forse il metal è diventato troppo normale? E vogliamo parlare dell'usanza di andare ai concerti e vedere solo il gruppo dei tuoi amici e poi restare fuori? Spendi dei soldi per vedere solo mezz'ora di concerto? E' anche poco intelligente. Ma il metal comunque nel suo complesso è vivo e vegeto come non mai, è l'underground a soffrire. Troppi input esterni e poco tempo per concentrarsi su cosa ti piace davvero.

Maax Salvatori: Il problema è anche il ricambio. Noi quando eravano più piccoli andavamo sempre a vedere i gruppi underground. Ora il 18enne si muove solo per i soliti tre o quattro nomi. E' che non c'è più la curiosità. Con la rete ci siamo ritrovati con gente conosciuta magari al Mosters of Rock del 92 e siamo sempre gli stessi, ma manca la curiosità nei giovani. Se io oggi parlo con uno che ascolta i Carcass, spesso parte da Heartwork e non sa nulla di cosa hanno fatto prima. Se internet ci fosse stato un tempo, noi lo avremmo usato per cercare tutto del passato di un gruppo. Oggi no, il troppo materiale a disposizione genera pigrizia. Si scarica tutto e magari non lo si ascolta nemmeno. E poi c'è anche concorrenza tra i locali. Quanti sono i metallari "attivi"? Poche centinaia anche a Roma, ma se li dividi in cinque locali che organizzano eventi la stessa sera, finisci per avere cinque locali semivuoti.



Il discorso comincia a farsi interessante, ma è tempo di rientrare nel locale perché l'inizio del fest incombe.



GRAVESTONE

Reduci dal recentissimo ritorno con l'EP Proud to Be Dead, i deathsters romani affrontano il palco del Barbara con una formazione che rispetto a quella dei vecchi tempi, vede nei ranghi il solo Marco Borrani. Tuttavia, quella nuova è perfettamente in grado di "tenere botta" anche dal punto di vista strumentale (buona in particolare la prova di David Folchitto) e nonostante una sala ancora semivuota, anche desiderosa di mettersi in mostra. I pezzi dell'EP del rientro, basati su un death "tastierato" con accenti prog -perdonatemi l'orribile neologismo- funzionano bene. In particolare Flagellation e Proud to be Dead. L'atteggiamento sul palco è quello giusto e, costante della serata, il suono è già buono a dispetto del fatto che la sala grande e poco piena dovrebbe costituire un vulnus per lo stesso. Buon inizio e band con qualcosa di valido da dire. Anche dal punto di vista scenico e della convinzione con la quale affronta la scena.



SETLIST GRAVESTONE

Corpse Enbodiment

Flagellation

Eyes Without Sight

Proud to be Dead

Matres



Anche nel caso dei Rome in Monochrome è stato possibile scambiare quattro chiacchiere prima del concerto. Ecco cosa ci siamo detti:



Francesco: Ciao ragazzi, nemmeno il tempo di sederci e vi reclamano già sul palco. Rapidamente allora: cosa avete fatto di importante dopo la nostra : Ciao ragazzi, nemmeno il tempo di sederci e vi reclamano già sul palco. Rapidamente allora: cosa avete fatto di importante dopo la nostra intervista di qualche mese fa? Valerio Granieri: Bè, intanto abbiamo terminato le registrazioni del nostro primo full-lenght che si chiamerà Away From Light che è ormai quasi pronto. Un'esperienza che ci ha soddisfatto molto nel suo svolgimento, perché è sempre un po' avventuroso farlo. Si comincia, poi ci si perde, ci si ritrova; è sempre un viaggio. Ora speriamo di ricevere il supporto necessario e che possa uscire il prima possibile. Ci guarderemo attorno appena pronto il master definitivo.

Gianluca Lucarini: Ed a questo proposito voglio dare un'esclusiva sul disco solo per Metallized: l'album viene masterizzato in Svezia da Dan Swano, una notizia che vi diamo in anteprima.



: Ma lui fa parte delle nostre radici musicali, quindi è anche emozionante sapere che un personaggio del genere metterà le mani sul nostro materiale. Francesco: Qui da noi manifestazioni come quella di stasera non sono frequenti. Che impressioni avete già avuto da questa trasferta e cosa vi aspettate dal concerto? Gianluca Lucarini: Noi siamo molto felici di questa cosa, ed anzi ringraziamo la Nasty Spikes di averci invitato. Anche loro ci hanno messo al corrente del fatto che in Sicilia è difficile vedere eventi del genere. Sia le prime impressioni che le aspettative sono straordinarie, perché noi siamo arrivati ieri ed abbiamo avuto un'accoglienza strepitosa, con fans che ci hanno accolto ed offerto da mangiare e da bere. Fino ad ora esperienza molto positiva e lo sarà anche dopo la serata.

Valerio Granieri: E poi siamo intrigati dall'idea di esibirci con band che declinano la musica in modo molto diverso dal nostro e di essere inseriti in un bill che non è usuale per noi. E' una sfida catturare persone che non sono avvezze a questi suoni.

Gianluca Lucarini: Ma visto che qui non ci sono moltissimi eventi è giusto raggruppare band molto diverse per fare affluire più gente possibile. Una giusta intuizione da parte dell'organizzazione. Per quanto ci riguarda è la prima volta che ci ritroviamo a suonare con band che fanno un genere così diverso dal nostro, ma per noi è motivo di orgoglio poterle affiancare. La cosa interessante è che noi siamo un po' la pecora nera della serata, in un certo senso. Vedremo i feedback del pubblico. So che ci saranno persone che giungeranno dall'altra parte della Regione per vederci (cosa non semplice, considerando dimensioni e condizioni della rete stradale dell'isola - NdA) e noi cercheremo di non tradire le loro aspettative.



A questo punto i Rome in Monochrome vengono chiamati per il soundcheck. Ecco il resoconto della loro esibizione.



ROME IN MONOCHROME

Sala leggermente più piena (ma sarebbe meglio dire meno vuota) quando i Rome in Monochrome cominciano il loro set raffinato e poetico. Luci neutre e più basse, colori bianchi, neri e grigi e suoni elegantemente malinconici sui quali si appoggiano testi profondi. Anche l'atteggiamento sul palco, apparentemente poco coinvolto rispetto ai canoni dei classici concerti metal e della serata stessa, è da contestualizzare nel quadro della filosofia anche estetica della musica del gruppo, vedi anche l'uso microfoni dalla foggia d'antàn. Ed il pubblico, in larga maggioranza a digiuno della loro proposta, è subito affascinato. Quasi immediatamente, però, si manifesta un problema tecnico che costringe la band a fermarsi dopo l'esecuzione di Karma Anubis, facendo accumulare altro ritardo alla manifestazione che poi peserà sul prosieguo del fest. In attesa che i tecnici vi pongano rimedio ed anche se il tempo morto è occupato dialogando con gli astanti, la tensione inevitabilmente scende. Quando il concerto riparte, comunque, la band ricomincia come se nulla fosse accaduto e l'affabulazione di Paranoia Pitch Black in particolare, compie la sua opera creando rapidamente un ambiente rarefetto, quasi liquido. Pubblico completamente catturato dal punto di vista emotivo, forse anche spiazzato in parte, con molta gente che si dirige al banchetto del merch dopo la chiusura di Solitary King per acquistare il CD dei Rome in Monochrome.



SETLIST ROME IN MONOCHROME

Karma Anubis

December Remembrances

Paranoia Pitch Black

Solitary King



Tocca adesso a Marco I. Benevento rispondere a qualche domanda prima del concerto dei The Foreshadowing:

Marco: In realtà nulla che non sappiamo. Una parte di noi è di fatto catanese (Giuseppe Orlando - NdA) e ci sta parlando molto bene di questa città e di questo ambiente da tempo. Per adesso ho avuto modo di conoscere solo la cucina (e molto sicilianamente, tutte le interviste si sono svolte in rosticceria - NdA) e poi vedremo. Ci aspettiamo una grossa affluenza, calore e partecipazione perché Giuseppe ha spinto molto il posto e l'ambiente.



Francesco: Anche per voi: cosa avete fatto dall'ultima, lunga Metallized ad oggi? : Anche per voi: cosa avete fatto dall'ultima, lunga intervista conad oggi? Marco: Abbiamo fatto molti concerti, un tour est-europeo con i Moonspell ed è stata la seconda volta che siamo andati in giro con loro, tanto che è ormai una situazione quasi familiare per noi. Sono una sorta di cugini acquisiti e fra un paio di settimane avremo anche un'altra data a Pavia insieme. Nel frattempo stiamo lavorando al disco nuovo, ma anche ad una serie di concerti dato che quest'anno ricorre il decennale della pubblicazione di Days of Nothing, il nostro album d'esordio, che festeggeremo con un tour apposito.



THE FORESHADOWING

Approccio musicale diverso, ma grande eleganza e profondità anche per quanto attiene ai The Foreshadowing. Realtà ormai affermata da tempo sulla scena internazionale, anche la band di Marco I. Benevento -ottima la sua presenza scenica- ma anche del catanese Giuseppe Orlando se è per questo, ha impressionato un pubblico nel frattempo cresciuto di numero, ma non nella quantità sperata. Anche in questo caso ci siamo trovati davanti ad un gruppo dalla scrittura raffinata, il cui Gothic/Doom ha creato immediatamente la giusta atmosfera ed un profondo scambio empatico col pubblico. Così come per la band precedente, la musica si fonde inscindibilmente con i testi, ed anche le luci assumono tonalità da penombra, scelta stilistica adeguata allo stile del gruppo. Utilizzando una scaletta strutturata in modo efficace (nella misura possibile in quanto sforbiciata per ragioni che chiariremo in seguito), i The Foreshadowing hanno sfoggiato un eccellente equilibrio tra gli interventi dei musicisti e la capacità di rendere ottimanente in sede live anche i passaggi più intricati dei loro pezzi. Uno show intenso ed emotivo, esaltato anche dalla dimensione di un palco perfettamente adeguato a far rendere al meglio una band la cui proposta è forse poco adatta a situazioni troppo grandi e dispersive. Ragionamento applicabile, peraltro, a tutti i gruppi che costituivano il bill di questo festival, anche se per motivi diversi.



SETLIST THE FORESHADOWING

Intro

Havoc

Two Horizons

The Forsaken Son

Departure

Chant of Widows



Infine, anche Marco "Cinghio" Mastrobuono degli Hour of Penance ci ha rilasciato qualche dichiarazione prima del soundcheck, in particolare circa l'ultimo album:



HOUR OF PENANCE

Quando tocca al death cazzuto degli Hour of Penance risuonare nella sala del Barbara, purtroppo, la manifestazione ha già accumulato un certo ritardo. Aumentato dallo stop forzato del concerto dei Rome in Monochrome, ma causato essenzialmente dal protrarsi del sound check degli headliners. A farne le spese, dopo i The Foreshadowing, sono in parte maggiore proprio gli autori di Cast the First Stone, i quali devono rinunciare a circa metà del loro tempo. Pur visibilmente e comprensibilmente contrariati per l'accaduto -delusione anche tra il pubblico- i quattro hanno macinato istericamente il loro set mettendo in mostra muscoli e violenza sonora. Solo un pugno di brani e trenta minuti circa per loro, ma intensissimi e capaci di provocare il primo, vero pogo della serata. Da Theogony a Cast the First Stone, pezzo che ha concluso anzitempo la loro esibizione, gli Hour of Penance sono riusciti a coinvolgere una platea che era ancora aumentata di numero (la gente continuerà ad arrivare anche a ridosso dell'inizio dello show degli Onslaught) ed aiutati da suoni risultati di un settaggio ancora una volta di buon livello considerando le dimensioni della sala, hanno mitragliato senza pietà il loro death brutale. Sarà stato per il nervosismo provocato dal taglio forzato del loro set; per il responso positivo della gente; per la convinzione con la quale la band ha approcciato la serata; sta di fatto che per quanto monco, il loro concerto è stato più che efficace. Ma adesso la gente aspetta la band principale con impazienza.



SETLIST HOUR OF PENANCE

Theogony

Sedition Through Scorn

Paradogma

XXI Century Imperial Crusade

Cast the First Stone



ONSLAUGHT

Dopo un intervallo di circa trenta minuti, occupato da un andirivieni di tecnici e degli stessi musicisti sul palco, è il turno delle stelle della serata. Poco da dire sul gruppo di Bristol se non che, come tutte le band old school con un certo background musicale e culturale alle spalle, ed a dispetto delle differenze della formazione rispetto ai vecchi tempi, la dimensione live è la sola in grado di restituirne le qualità. Molto più che su disco. Fisicamente in tiro e con il trio Davies; Williams; Keeler molto comunicativo verso il pubblico, Nige Rockett efficace come atteso, per quanto un po' defilato e soprattutto con un Mic Hourihan devastante al suo seggiolino -il migliore dal punto di vista esecutivo- gli Onslaught hanno provocato esattamente la reazione che ci si aspettava da loro: un pogo forsennato dall'inizio alla fine. Anche troppo, con qualcuno che ha esagerato, facendo vivere anche qualche piccolo momento di tensione e la sicurezza spesso impegnata a far arretrare delle transenne che venivano continuamente sospinte in avanti dalla calca eccitata. Spaziando per ben più di un'ora tra alcuni dei pezzi più importanti appartenenti alla loro discografia, da Let There be Death a Thermonuclear Devastation e passando da Metal Forces; Born for War e varie altre, per tutto il tempo è stato letteralmente il delirio; almeno nella prima metà della sala. Pochi fronzoli, atteggiamento divertito e musicisti molto calati nel loro ruolo -anche in maniera in parte stereotipata, ma fa parte del gioco- gli Onslaught hanno condotto lo show in maniera smaliziata e coerente con la loro fama di live band. Lasciando alla fine molti sorrisi stampati sulle labbra ed altrettante ossa doloranti tra i tanti che hanno scelto di partecipare senza risparmiarsi all'happening thrash organizzato in Sicilia. E quando i cinque lasciano lo stage dopo i bis, l'impressione è che vi siano saliti solo da pochi minuti, tanta è l'energia sviluppata in sede live dagli inglesi.



SETLIST ONSLAUGHT

Let There Be Death

Metal Forces

Fight With The Beast

Demoniac

Flame Of The Antichrist

Contract In Blood

Thrash ‘til The Death

Killing Peace

The Sound Ov Violence

Burn

Destroyer Of Worlds

66’Fucking’6

Onslaught (Power From Hell)

Thermonuclear Devastation



SAZIETA' CHIMICA DI CONCERTI

Lo diciamo spesso e lo ripetiamo ancora: il numero degli eventi live al Sud ed in Sicilia in particolare, non è mai stato elevato. Di conseguenza la "fame chimica" di concerti, specialmente se di buon livello, dovrebbe essere tale da garantire sulla carta una risposta importante da parte del pubblico. Eppure, per la determinazione del successo pieno di un evento, ad entrare in gioco sono evidentemente anche altri fattori. Se il numero degli astanti per i gruppi d'apertura è sempre stato tradizionalmente basso, era comunque lecito attendersi un po' più delle 130 presenze circa che alla fine hanno assistito al concerto degli Onslaught. Una valutazione ottenuta contando personalmente i presenti in sala per la band principale ed i soliti irriducibili della sigaretta fuori dal locale. Quello che l'organizzazione aveva da offrire, infatti, erano quattro band forse poco conosciute dalle nostre parti -un vero appassionato, però, dovrebbe almeno averne sentito parlare- ma di ottimo livello; un headliner che non ha bisogno di presentazione ed appartenente ad un settore tra i più popolari del metal; un locale all'altezza ed un prezzo d'ingresso corretto. Il bilancio della serata parla invece di un'affluenza non disprezzabile in assoluto, ma inferiore alle attese ed il cui numero è stato in massima parte determinato dalla defezione proprio del pubblico locale. Non so se siano intervenuti fattori esterni che hanno contribuito a far si che qualcuno decidesse di stare a casa ma, fermo restando che non si può certo obbligare qualcuno a partecipare ad un concerto e dando per scontato che alcuni avranno dovuto legittimamente fare i conti col lavoro, con la famiglia ed altre storie, il fatto che in proporzione ci fosse molta più gente da fuori -Messina, Enna, Trapani, Ragusa, Siracusa e molte altre zone, ma pochissimi anche da Palermo- non depone molto a favore del pubblico catanese. Posto che sia stato così e sottolineato che la scusa della non informazione nell'era della rete non regge, la politica del "se non lo faccio io non lo fa nessuno"; del "se non suono io allora non deve andare nessuno"; ma soprattutto del "ma chi li conosce, andiamo al pub che c'è la cover band dei Metallica dove suona il mio compare", del non supportare una scena che così non può crescere e del vivere l'assenza di gruppi locali come onta personale senza conoscere le varie dinamiche organizzative, non porta storicamente da nessuna parte. Ed il boicottare chi si sbatte (magari facendo anche degli errori, per carità) per costruire dove non c'è nulla, è autolesionista. Ma l'autolesionismo è da sempre molto siculo, perché consente di lamentarsi senza assumersi alcuna responsabilità. E le tradizioni vanno rispettate; è questo che conta; no?



Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven" 17 Comunque, la pubblicità è tutto in certe situazioni, se non si spende in quello si farà sempre e solo affidamento sul già citato "giro" che conta a stento un centinaio di persone. Allargare le vedute. Oh ragazzi che vi devo dire...sarà colpa mia evidentemente. Purtroppo non lo sapevo. Vedo Catania tappezzata di manifesti con Tiziano Ferro e Ligabue e gente simile, ma mai uno che riguardi i concerti metal. Merda-book non lo usano tutti, altri lavorano troppo per avere il tempo di chattare e altri ancora sono semplicemente distratti, ma non per questo in malafede. Io il "giro" di Catania non lo frequento più da un decennio almeno e purtroppo me li sono persi. Pazienza. Ovviamente non manca nemmeno "l'amico" che ti chiama il giorno dopo per chiederti come mai non sei andato...prima no eh?Comunque, la pubblicità è tutto in certe situazioni, se non si spende in quello si farà sempre e solo affidamento sul già citato "giro" che conta a stento un centinaio di persone. Allargare le vedute. 16 Ricordo ancora con piacere le serate all'easy rider o al Krossower dove quando c'era poca gente si parlava di 200/250...ma in generale anche quì in calabria tra la fine dei 90 e il 2008 non si scendeva sotto queste presenze,la verità è che oramai un buon 90% di quel pubblico ha messo su famiglia/si è trasferito al nord o oramai si disinteressa dei live e il cambio generazionale è inesistente.... 15 A scanso di equivoci, colgo l'occasione per fare un plauso agli organizzatori, che ci hanno dato la possibilità di vedere una band storica. Chi l'avrebbe mai detto che un giorno gli onslaught avrebbero suonato a Catania. In tutta sincerità mi sarei aspettato una maggiore affluenza. Chi vive al nord non può capire. Ci lamentiamo sempre che il sud è sempre tagliato da eventi importanti. Poi, quando capita l'occasione in cui c'è da dimostrare che siamo anche noi capaci di ospitare band importanti del settore, la risposta viene tristemente a mancare. Gli organizzatori ovviamente organizzano certamente non con l'intento di rimetterci di tasca propria. Chi lo farebbe?Nessuno. La serata è stata straordinaria, ma quando viene a mancare il pubblico, la conseguenza è ovvia. Chissà quando capiterà di vedere una band di spessore come gli onslaught in Sicilia. 14 ) Scrivendo questo finale nell'articolo che ho letto, sul fatto che si aspettava di più delle persone, mi fa capire che l'organizzazione è rimasta scontenta dell'andamento della serata, può essere che ho capito male il significato, ma dobbiamo farci una ragione che 200 persone o più, in una serata metal a Catania, a Palermo a Messina ecc.. non ci saranno mai e poi mai, a meno che, non ci saranno band di elevato spessore, con tutto il rispetto degli Onslaught per quello che hanno dato in passato, ma purtroppo non hanno un seguito rispetto alle band teutoniche od americane del thrash mondiale, che incidono magari per qualche label importante, quindi questo concerto era solo per noi pochi intimi! che conosciamo veramente il metal, il resto è solo poser di musica del momento, magari in sottogeneri che non hanno nulla a che vedere con l'heavy metal, comunque io che sono di Catania in città 100 metallari catanesi puri! che supportano la scena sia mainstream che underground nei locali non ci stanno proprio! 13 Scusa, ma chi ti dice che gli organizzatori vogliano camparci? 130 non è affatto un buon numero, solo catania doveva farne più di 100 sicuramente. 12 Io non capisco perché vengono fatti questi eventi se sai che non ci potrai guadagnare mai! visto che le partecipazioni della gente è sempre scarsa! Basta con sto fatto che si deve guadagnare quando si organizzano concerti, che cazzo ve ne fotte! Se puoi permetterlo di spendere ok, mettici solo passione ed amore per il metal, ma se lo fai perche' pretendi di camparci ha i sbagliato strada perche' attitudine e fede nel metal non esiste più purtroppo! E comunque 130 paganti sono un ottimo numero! 11 Per una volta c'è un concerto che mi interessa davvero (e di cui vengo a sapere) dalle mie parti, e io mi sono trasferito ormai da mesi. Mi sembra giusto.... 10 Premesso che ormai arrivare fino a Ct dalla calabria è diventata una tassa tra biglietto nave e benzina...-_-.....aggiungeteci anche l'ingresso + mangiare e bere e sono partiti bei soldini....cmq sia visti i numeri attuali penso che 130 paganti non sia poco.....ieri ero a vedere gli Schizo in provincia di CZ e forse e dico forse eravamo 50 persone(20 da Rc).....fate voi... 9 Inoltre bisogna vedere se sono date singole oppure se fanno parte di un tour, nel quale gli spostamenti e gli ingaggi si ammortizzano diversamente. 8 Stefano, non è così. L'evento è stato pubblicizzato per mesi in rete e chi vuole seguire questi eventi, ha il dovere di tenersi aggiornato in tal modo perché non ci sono i soldi per fare altrimenti. QUanto ad Alex la prendo come una provocazione. Secondo te le spese per portare gente in Sicilia sono le stesse? Ma tu hai idea di quali siano i costi? Evidentemente no. Prova a pensare agli ingaggi ed alle spese di trasporto. Tanto per dare un'idea, se sei residente, traghettare con una macchina (con un macchina) costa 40 euro. Se sei residente, e questa è la cosa minore. Paragonare i costi di Milano e Catania è senza senso. Guadagnare? Spero tu sia estraneo all'ambiente per fare considerazioni simili. Fammi un bel piano spese e spiegami come si poteva fare a contenere di più il prezzo. 7 Stai paragonando mele e pere Alex e hai messo insieme cose del tutto scollegato tra loro. Il tuo è un discorso a cui è impossibile rispondeRe e comunque di SOLDONI nel metal se ne vedono davvero pochi da anni. 6 Perdonatemi,io sono un grosso ignorante in materia,vorrei che mi spiegaste una cosa... perché nella provincia di Milano (non esattamente una zona a buon mercato) l'ingresso per un concerto dei Necrodeath (con band di supporto molto più conosciute di quelle proposte al Barbara,senza nulla togliere) si paga 10 euro comprensivo di consumazione,un altro concerto con headliner i Mayhem si paga 25 euro (soltanto 5 in più della serata al Barbara)?...forse perché gli organizzatori di Milano sono dei benefattori?....forse perché alcuni "organizzatori" siciliani pensano di fare i SOLDONI organizzando concerti?...o forse perché,sempre gli stessi,pensano di recuperare il flop della serata precedente gonfiando il prezzo del biglietto a loro discrezione?...toglietemi questo dubbio perché aver letto "prezzo d'ingresso correto",vedendo quello che viene proposto in giro per l'Italia, un po' mi ha confuso....grazie. 5 Ciao Raven... Non te lo lascio proprio dire. Ieri un mio caro amico nonché collega di lavoro, quando gli ho detto che gli onslaught hanno suonato a Catania, mi ha mandato a quel paese perché non lo ho avvisato. Ma come, ho risposto io, l'ho pubblicato più volte sulla pagina Facebook.... Secondo caff.... Questo per dire e ribadire che certi eventi vanno pubblicizzati in maniera adeguata. Non tutti hanno la possibilità di seguire gli eventi del mondo sul web 😉 4 Ciao freedom, quello che tu hai scritto, lo condivido pienamente e peraltro scritto sulla pagina Facebook degli organizzatori, un giorno prima dell'evento. Nemmeno una locandina nella città di Catania, pieno zeppo di locali notturni, immaginiamoci nelle altre province siciliane. Perché a mio avviso l'evento in questione avrebbe dovuto far smuovere il sedere a tutti i metallari e pseudo metallari sparsi nella Sicilia. E così non è stato. Io c'ero, ed il mio piccolo contributo penso anche di averlo dato in termini di pubblicità. Ma vedere così poche persone c'è solo da incazzarsi. L'ennesima sconfitta in terra sicula, in ambito metal 3 Ad esempio c'è un personaggio noto ormai nel giro siculo che ha circa 55 anni, non ha il pc, eppure è sempre presente perché evidentemente arriva a saperlo anche col semplice passa parola. Se c'è sempre lui, possono esserci sempre tutti Freedom, il perché è ovvio: costi troppo elevati in rapporto ai risultati. E' singolare che però non si venga a sapere nulla di un simile evento. Nessun amico con un profilo fb? La cosa è stata ampiamente pubblicizzata lì (nessun amico su fb?), con appositi comunicati su tutte le webzine grandi e piccole, compresa questa, e su alcuni giornali "normali". Al giorno d'oggi è davvero difficile non venire a sapere di qualcosaAd esempio c'è un personaggio noto ormai nel giro siculo che ha circa 55 anni, non ha il pc, eppure è sempre presente perché evidentemente arriva a saperlo anche col semplice passa parola. Se c'è sempre lui, possono esserci sempre tutti 2 Come al solito bella fotografia della serata Raven. Mi dispiace che al solito il riscontro non e' stato giusto...Ma tanto stiamo a parlare sempre delle stesse cose. Interessanti anche le quattro chiacchiere scambiate con i vari musicisti..Tutto vero, anche la triste notizia che pure a Roma ormai c'e solo un locale che sicuramente tra mille difficoltà e nel suo piccolo organizza serate. Prima non era così.. Ma ormai è inutile stare a farsi domande, probabilmente qualche risposta sta proprio in quest'articolo. A parte questo band ottime e ricordo con piacere parecchi anni fa' i demo e le interviste ai Gravestone. Mi fa' piacere che siano tornati in vita anche se obbiettivamente mi viene da dire per quanto? E di certo e' solo il sano divertimento e la voglia di suonare ad animarli. Bravi ragazzi, complimenti a tutti. 1 Autolesionismo a parte, mi spiegate perché questi eventi non vengono pubblicizzati a dovere? Io non ne sapevo assolutamente niente. Non tutti hanno il tempo e la voglia di andare a spulciare il web in cerca di notizie...appendere qualche manifesto come ai vecchi tempi no? E parlo anche della provincia, non solo del centro storico. IMMAGINI

Rome in Monochrome

The Foreshadowing

The Foreshadowing

Hour of Penance

Hour of Penance

Onslaught

Onslaught

Onslaught

Onslaught

Onslaught

Onslaught

Onslaught

Onslaught

The Foreshadowing

ARTICOLI 06/05/2017 Live Report THE SOUTHERN STORM FEST II Barbara Disco Lab, Catania, 29/04/2017