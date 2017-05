SINE QUA NON - # 21 - 'La Masquerade Infernale' e 'Themes From William Blake's the Marriage of Heaven and Hell'

08/05/2017

Quale di queste cose sia successo nelle menti degli Arcturus e degli Ulver non ci è dato di sapere, ma un fatto è certo: senza di loro probabilmente oggi non si parlerebbe di avant-garde metal, uno dei sottogeneri metallici più indefiniti e controversi (alcuni non ne riconoscono addirittura l'esistenza), di cui forse non sono gli iniziatori (qualcosa c'era già stato con Celtic Frost e, tanto per rimanere in ambito norvegese, con Ved Buens Ende), ma sicuramente tra i massimi interpreti e artefici.



CHE LO SPETTACOLO ABBIA INIZIO

Correva l'anno 1997 quando uscì la seconda fatica degli Arcturus, freschi di contratto con gli inglesi della Music For Nations, un album pronto a rivoluzionare il modo di intendere il metal nelle menti di molti. Il combo norvegese, infatti, una sorta di super-gruppo, vista la caratura dei personaggi al suo interno, veniva dall'esperienza di Aspera Hiems Symfonia, in cui le già presenti componenti sinfoniche erano però state accompagnate da una solida base black metal e da una sottile vena doom. Con The Satanist, per poi venire invece modificato, in modo che si segnasse un distacco ancora più netto col mondo black.

non è mai stato un disco progressive, nonostante la tecnica non mancasse affatto, eppure al tempo, quando il termine avantgarde ancora veniva a malapena pronunciato, si ricorse a questa ed altre diverse classificazioni erronee, non sapendo come etichettarlo: è -dopo tutto- anche questo uno dei punti di forza di questa produzione. Si tratta di un'opera a tutto tondo: c'è musica, di elevato valore artistico, che si evolve fluidamente unendo metal, musica classica e addirittura lirica, e sprazzi di elettronica, che donano un tocco ancora più stravagante al tutto. C'è tuttavia anche letteratura, vedasi il testo di Alone preso in prestito dall'omonimo poema di Edgar Allan Poe, o anche le liriche di The Throne of Tragedy, tratte dalla poesia Tragediens Trone di John H. Svaeren, futuro membro degli Ulver, la cui stessa poesia era già stata utilizzata in lingua originale per un omonimo brano dei Lupi, nonché un mood generale da teatro dell'assurdo, componente che rende il tutto ancora più unico.

Oltre a tutto questo, nel caso non fosse già sufficiente, va ad aggiungersi il fatto che ogni singola canzone ha il potere, 20 anni fa come adesso, di conquistare l'ascoltatore attraverso atmosfere oscure, cambi di tempo inaspettati, vocalizzi ora gravi, ora acuti e tanto altro. Spesso i brani si interrompono e ricominciano in maniera totalmente differente, tanto che le melodie all'interno di una stessa canzone sembrano non aver nulla a che fare l'una con l'altra, eppure alla fine dell'ascolto tutto torna, un mosaico perfetto e stravagante.

Inutile poi tessere eccessive lodi per le prove dei singoli musicisti: Hellhammer dietro alle pelli è come sempre perfetto ed impeccabile, delicato e con un tocco quasi jazz in alcuni punti, diretto e aggressivo quando serve; Valle si dimostra un ottimo sostituto per lo shredder Carl August Tidemann, che comunque si trova come solista in un paio di pezzi, con lo sweep picking diventato suo trademark; il basso di Skoll è ben bilanciato con gli altri strumenti e pulsa a dovere per tutta la durata del disco, mentre le tastiere di Sverd, stavolta coadiuvato da un quartetto d'archi, sono le vere protagoniste nel disegnare le loro infernali sinfonie e i delicati intrecci di pianoforte. Come dimenticare infine la prova vocale di G. Wolf (o Garm, se preferite), solenne e profondo con il suo timbro pulito e crepuscolare che perfettamente si adatta al contesto musicale, oltre al suo contributo con i vari sample che pervadono l'intera opera ammantandola di un'aura ancora più caotica. Menzione d'onore infine per Simen Haestnes, in seguito conosciuto come ICS Vortex, autore dei testi e voce solista in quel capolavoro di The Chaos Path, uno dei pezzi più “metal” del lotto, reso immortale proprio da una prova vocale assolutamente sopra le righe e diabolicamente perfetta.

Insomma, difficilmente si esagera affermando come



I LUPI FRA PARADISO E INFERNO

Fu così che, circa un anno dopo quel capolavoro, anche in casa Ulver giunse l'ora della rivoluzione. Ebbene sì, perché per i lupi, chiusa la loro cosiddetta trilogia black metal con quel gioiello malvagio e sporchissimo che prese il nome di Aismal, videro entrare in formazione il preziosissimo Tore Ylwizaker, che si occuperà di tastiere e programming e che si dimostrerà la vera e propria chiave della svolta ulveriana. Scomparse dai testi anche le storie di villaggi norvegesi a mezzanotte, di fanciulle sperdute nel bosco dei troll e di licantropia: le liriche infatti furono in questo caso tratte direttamente dalla grandiosa opera di William Blake, ovvero Il Matrimonio del Cielo e dell'Inferno, pubblicata a fine Settecento. Le tematiche fortemente rivoluzionarie e tipicamente romantiche dell'opera in questione vengono immerse in un immaginario sonoro completamente nuovo per i fan della band, che sicuramente rimasero a dir poco spiazzati nell'ascoltare il disco in questione.

L'intero lavoro, che consta di circa 80 minuti di musica a cui si aggiungono 20 minuti di silenzio finali, è imperniato su un'elettronica quasi estraniante, che tra sample e vinyl scratching, incontra la drum’n’ bass e il trip hop, e che in seguito andrà a costituire la colonna portante di successivi capolavori della band. Di tanto in tanto il passato del combo norvegese torna a fare capolino, come in Plates 21-22, dai tratti tipicamente metal, sebbene perfettamente in linea col nuovo percorso dei lupi, o in Plates 5-6, in cui le chitarre acustiche che accompagnano le spoken vocals di Trickster G. (il nuovo pseudonimo scelto da Krystoffer Rygg) riportano alla mente le atmosfere crepuscolari di Song of Liberty, che trova come ospiti alla voce tre luminari del black metal norvegese, allora come oggi: Ihsahn e Samoth degli Emperor e soprattutto Fenriz dei mitici Darkthrone, che si lancia in un declamato davvero epico e indimenticabile, accompagnato dal riff ipnotico e dagli assoli incontrollati del chitarrista Haavard, che chiude nel migliore dei modi questo lavoro unico, inimitato e inimitabile.



TIRIAMO LE SOMME...

Come abbiamo potuto notare analizzando questi due dischi che hanno segnato un'epoca, il vero trait d'union tra le due opere è l'immersione totale nella sperimentazione, con la differenza sostanziale che gli Arcturus rimasero ancorati al mondo metal, restandoci fino ai giorni nostri, mentre per gli Ulver questa prova fu solo il primo di una lunga serie di album totalmente diversi l'uno dall'altro, che li renderanno una delle realtà più sperimentali e imprevedibili dell'intero panorama musicale. 