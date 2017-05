Live Report

DREAM THEATER - Images, Word & Beyond. Auditorium Agnelli, Torino, 7/5/2017

12/05/2017 (421 letture) Per chi scrive, un concerto dei Dream Theater è sempre un’esperienza intensa, da vivere con trasporto, cercando di concentrarsi quanto più possibile sui fini funambolismi strumentali e sui passaggi complessi che hanno reso il combo statunitense celebre. Quindi, credo che la scelta di un luoghi chiusi come teatri o sale da concerto sia più che adatto per la proposta della band, che da sempre richiede la concentrazione di un’atmosfera più intima e raccolta, invece che la foga sfrenata di uno stadio o un festival ad esempio.



Giungo presso l’Auditorium Agnelli del Lingotto verso le 20:20. Ho giusto il tempo di entrare in galleria, prendere posto, salutare un paio di amici accorsi all’evento e di guardarmi intorno. Nonostante i pochi posti disponibili dell’Auditorium, la sala concerti deve ancora gremirsi, tanto è vero che inizialmente ho temuto che la serata si rivelasse un flop, almeno in termini di vendite. La smentita arriva pochi minuti dopo, non appena calano le luci e i Dream Theater salgono sul palco, puntualissimi. Anzi no, forse persino in anticipo di qualche minuto rispetto alla tabella di marcia. Il quintetto di Long Island si presenta in una veste minimale: ci sono solo loro sul palco, accompagnati dal consueto muro di Mesa-Boogie di Petrucci e da un set di luci. Per il resto, la band è concentratissima sulla musica, protagonista indiscussa della serata. I ragazzi partono subito con l’acceleratore a tavoletta, con The Dark Eternal Night, una cavalcata prog metal pesantissima al limite del techno thrash e pregna di virtuosismi. Questa è la prima di una serie di brani incentrati, ad eccezione di Hell’s Kitchen sul repertorio degli ultimi dieci/quindici anni. Questo infatti permette a James LaBrie di scaldare bene la voce, dovendo cantare per lo più su toni medi, in modo di arrivare al top della forma per il ben più impegnativo secondo set. Si susseguono pezzi che lasciano il pubblico un po’ freddo, quasi distaccato. Si capisce fin dalle prime battute che tutti sono accorsi in massa per sentire i classici di un tempo e nonostante pezzi come The Bigger Picture (daDream Theater), The Gift of Musice Our New World (dal buono ma non eccelso The Astonishing) sinceramente non riescono a reggere il paragone col passato. Un accenno di risveglio, con maggiore grinta lo sia ha verso la fine del primo set con l’esecuzione di As I Am, sulla quale la band poi innesta anche qualche verso ed il riff portante di Enter Sandman. Tuttavia è soprattutto con Breaking All Illusion che la band riesce finalmente ad ingranare la marcia giusta. Anche perché, tra tutto il materiale recente, questa canzone è l’unica che più si avvicina ai fasti del passato, rivelando ancora parecchie sorprese man mano che l’esecuzione del pezzo procede.



La prima parte del concerto scorre così, in modo piacevole e senza troppi fronzoli. Potremmo vedere questa prima frazione proprio come un riscaldamento, giusto per rompere il ghiaccio.

Difatti, dopo l’intervallo e dopo un intro, in cui si odono spezzoni di diverse emittenti radio statunitensi annunciare i più importanti successi musicali del 1992 (spiccano su tutti Nirvana, Pearl Jam, i sempre cari vecchi Metallica e i Guns N’ Roses) ecco che i Dream Theater irrompono nuovamente sul palco sulle note di Pull Me Under, accolte con un boato da parte del pubblico, finalmente partecipe. Incredibile constatare come questo pezzo abbia avuto così grande successo all’epoca, soprattutto se confrontato con le sonorità grunge, che nei primi anni novanta godevano sicuramente di maggior diffusione tra il pubblico mainstream. La canzone comunque rimane ancora oggi fresca ed ispirata, con una struttura semplice, ma di grande impatto e tiro,sempre in equilibrio tra la componente heavy e quella melodica e tecnica del progressive. Tuttavia, sePull Me Under dal vivo è una bella mazzata prog metal, con un ritornello che fa cantare tutti i presenti a squarciagola e un insieme di riff ficcanti, la successiva Another Day è sempre malinconica ed accentua la parte emotiva del gruppo, con un Petrucci che fa letteralmente piangere la sua fidata sei corde. Bastano anche questi soli due brani per capire quanto LaBrie sia ancora in forma e capace di cantare i vecchi pezzi. Certamente il fatto di suonare l’intero disco con un’accordatura di mezzo tono sotto rispetto al normale ha giovato, rendendo i pezzi ancora più tirati e potenti, ma dall’altro ha permesso al cantante canadese di arrivare a fine show su ottimi livelli.

La scaletta comunque procede tra giochi di luce e su toni esaltanti: Take the Time (personalmente il mio brano preferito dei cinque di Long Island) è un anthem da concerto in salsa prog, meravigliosa nel suo impeto irresistibile, sia nei virtuosismi in controtempo alla King Crimson, che nelle linee vocali vincenti acutissime e cristalline. Una vera gemma, graziata poi non solo da un’esecuzione perfetta, ma anche da un assolo orgasmico di Petrucci nella lunga coda strumentale. Di qui in poi l’atmosfera si fa più intensa, ma anche rilassata, viste le successive pause strategiche concesse a James LaBrie (tra una Metropolis subito prima del dittico Wait for Sleep e Learning to Live) per raccontare vecchi aneddoti legati al tour di I&W, scherzare con il pubblico e anche con gli altri membri storici rimasti nel gruppo (i due John nello specifico) e soprattutto ringraziare il pubblico per il supporto durante tutti questi anni. Lo show però deve continuare, e quindi assistiamo estasiati all’irresistibile crescendo di Sorrounded, per poi giungere alla tanto attesa Metropolis Part 1: The Miracle and the Sleeper. Il brano, già abbastanza lungo, viene stravolto all’incirca verso a metà da un lungo assolo di batteria, da parte di Mike Mangini, che fuga ogni dubbio di chi avesse, ad anni di distanza dal suo ingresso nei Dream Theater, remore sulla sua scelta. Certo, il suo approccio è più diretto ed incline a passaggi più pestati e incentrati su pattern più adatti al thrash (dopotutto ha suonato negli Annihilator e si sente), però il suo tocco dona al tutto un quid più spigliato e sanguigno, decisamente piacevole e ben contestualizzato all’interno del sound dei Dream Theater. La scaletta procede liscia e in un batter d’occhio giungiamo praticamente alla finale Learning to Live, stupenda suite di quindici minuti, graziata da linee vocali spettacolari ed una serie d’assoli di gran gusto, sui quali spicca quello in pulito dagli echi spagnoli di Petrucci, una vera meraviglia per le orecchie.

Le luci si accendono e i Dream Theater si congedano dal pubblico. Ma è solo una pausa momentanea, poiché un paio di minuti dopo ricalcano le assi di legno per l’ultimo bis della serata. I cinque musicisti s’imbarcano nell’esecuzione integrale di A Change of Season, monumentale suite di quasi venticinque minuti. Il brano, come molti di voi sapranno, in teoria sarebbe dovuto finire su Images & Words, ma così non avvenne, poiché ancora incompleta. Quindi tutto sommato possiamo dire che questa è stata la scelta più consona per chiudere il concerto, visto che concettualmente, il pezzo è praticamente un gemello compositivo del suddetto disco. Questa suite è praticamente la summa, il vero e proprio riassunto del sound dei Dream Theater, un po’ per i suoni metallici, un po’ per i saliscendi strumentali esaltanti, un po’ per i fini arrangiamenti e le microvariazioni tipiche del prog e soprattutto, bisogna sottolinearlo, per la performance di James LaBrie, che ha dimostrato ancora una volta di essere un ottimo frontman. Basta anche solo ascoltare il passaggio centrale del pezzo, dove viene detto:



I'm sick of all you hypocrites

Holding me at bay

And I don't need your sympathy

To get me through the day

Seasons change and so can I

Hold on Boy, No time to cry

Untie these strings, I'm climbing down

I won't let them push me away



Qui il frontman canadese canta con un pathos ed una potenza espressiva da brividi. Con elementi simili è ovvio quindi che nonostante la monumentale durata, si ha come l’impressione che tutto scorra in fretta, in modo compatto, come se la band avesse condensato il tutto in cinque minuti scarsi.



A freddo, il giorno dopo, mi sono concesso ancora un po’ di tempo per una riflessione. Il concerto in sé è stato, come ci si poteva attendere praticamente perfetto. Se vogliamo trovare il pelo nell’uovo, i suoni in alcuni tratti erano un po’ impastati e quindi qualche dettaglio andava perso, ma queste sono cose che dal vivo sono da tenere in conto. In realtà quello che mi preme di dire è che questo tour, ribadisce quanto negli anni i Dream Theater siano migliorati nel loro approccio live, soprattutto dopo il tanto famigerato abbandono di Portnoy. Ho visto un gruppo molto più coeso, meno freddo e decisamente più rilassato con il pubblico, capace d’intrattenere, mettendo ovviamente sempre in primo piano la musica. Per la prima volta ho visto una band più umana alla ricerca di un contatto (e lo testimoniano i numerosi ricordi ed aneddoti raccontati da LaBrie, oltre agli scherzi rivolti al buon John Myung, tra l’altro impeccabile come sempre) e meno glaciali e chirurgici come macchinette. Questa almeno da parte di chi scrive è (e per una volta lo dico in primis come fan sfegatato) la direzione da intraprendere.

Per il resto, non mi rimane da dire che aspetto nuovamente il loro ritorno in patria e consiglio caldamente di vederli almeno una volta, non ve ne pentirete.



SETLIST DREAM THEATER

1. The Dark Eternal Night

2. The Bigger Picture

3. Hell’s Kitchen

4. The Gift of Music

5. Our New World

6. Portrait of Tracy (Jaco Pastorius Cover)

7. As I Am

8. Braking All Illusions

9. Pull Me Under

10. Another Day

12. Take the Time

13. Sorrounded

14. Metropolis Pt1: The Miracle and the Sleeper

15. Under a Glass Moon

16. Wait for Sleep

17. Learning to Live

---- ENCORE ----

18. A Change of Season





Discutine con noi sul FORUM Stefano Paparesta "Papi" 21 Come fa a essere tecnicamente inarrivabile se, ad esempio, storpia la pronuncia delle parole quando sale? 20 Concordo con te, Michele, almeno fino Octavarium (che per me rimane uno dei loro lavori più sottovalutati di sempre) LaBrie è sempre stato su livelli impeccabili, poi un po' alla volta qualcosa lo ha perso. Tuttavia rimane ancora tecnicamente inarrivabile. E questo concerto ne è sta la dimostrazione 19 Personalmente penso che LaBrie abbia perso il quid che aveva un tempo. E per un tempo non intendo solo la voce che aveva su I&W a 29 anni. Parlo anche del timbro che aveva ad esempio su octavarium, a mio avviso ancora a livelli stellari. Tuttavia da aver perso il quid, a dire che sia sgradevole in mezzo ci passa un oceano a dir poco. Al di là della tecnica, riesce ancora ad emozionarmi tanto e in certi frangenti lo trovo davvero toccante. Gli altri poi dei DT sono ampiamente fuori da ogni discussione. 18 Papi chi come noi che ha potuto ascoltare labrie nell'along for a ride tour e images and world tour sa di cosa si sta parlando. Altri chiacchierano. Cantante davvero in forma e, lasciatemelo dire perché Mi faccio 2-3 concerti al mese e di band ne vedo, pochi possono stargli al livello... 17 Cantare Male e' oggettivo, essere diplomatici e' ammirevole, ma non e' oggettivo. 16 Nore diplomatici, è essere oggettivi, che è diverso. E comunque LaBrie da un paio di tour ( quello di supporto a Dream Theater per capirci) a questa parte sembra davvero in forma. E anche sul nuovo album degli Ayreon ha dato una buona prova. Forse dovremmo davvero piantarla di sparare a zero su sta band, tanto perché va di moda e magari cercare anche i lati positivi. Ripeto forse, eh... 15 grandiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! 14 Ma Labrie ha cantato davvero bene solo per un paio di tour dai, il problema non è neanche le note che prende o non prende, ha proprio un timbro sgradevole quando sale certe volte. 13 Invidio la vostra diplomazia, veramente. 12 Ancora una volta d'accordissimo con papi. Labrie non ha la voce di nemtanni fa okay... ma ha ancora un ottima voce dal vivo. Poi non so, secondo me l'unica cioffa i DT l'han fatto con the astonishing. Dream tester e Dramatic mi entusiasmano, i particolare DT che ritengo tra i loro migliori album. Ciò non toglie che potrebbero far passare un Po di tempo tra gli album. Evviva. 11 anche qui mi trovo d'accordo con papi. Negli ultimi dischi un po annoiano ma dal vivo assolutamente no, io non li avevo mai sentiti on stage ma sono rimasto veramente entusiasta del loro live. 10 Io sono sicuramente tra i loro fan più antichi e affezionati in assoluto in Italia (comprai il loro primo disco appena uscì), ma posso dire lo stesso con obiettività che sono tutt'altro che bolliti. Certo, James LaBrie ha 50 anni e passa, ed è normale che non possa più cantare come un tempo, sarebbe disumano, ma gli altri sono tutt'altro che bolliti. Io ho visto la data di Roma e sono stati addirittura mostruosi, a parte LaBrie ovviamente. Per quanto riguarda la vena compositiva convengo che gli ultimi 2 dischi sono un pò fiacchi rispetto ai fasti del passato, ma sempre di buona qualità, qualità che è appannaggio di pochissimi gruppi al mondo nel genere. 9 Guarda che neanche a me entusiasmano gli ultimi lavori (intendo il periodo post Portnoy) e te lo dice uno che i dischi dei DT li ha letteralmente consumati. E in secondo luogo non sono il detentore della verità universale, cerco solamente di essere obbiettivo, punto. Per questo secondo me non sono bolliti, almeno non dal vivo. In studio, secondo me se si prendessero un paio di anni in più, invece dei canonici 2, potrebbero sfornare ancora qualcosa di notevole, ma sta a Petrucci e co. di decidere sul da farsi. Per il momento io mi godo la musica e basta, senza fare l'orecchio fine come il tuo, caro Ciro. 8 perche' Papi e' detentore di obiettivita' universali, se volete al posto di "bollito" per non urtare sensibilita' altri posso usare "stufato" tanto per usare termini culinari, dei problemi di vofe di LaBrie ne siamo tutti a canoscenza, ed e' lodevole che voglianomrimanere un gruppo unito nelle avversita' , ma le mie orecchie come quelle di altri non fanno le crocerossine, se la loro proposta e' insopportabile ci risulta tale, non vedo perche' dovremmo assecondarla a tutti i costi, e non minsi venga a dire che sono discorsi da vecchi nostalgici ,"perche' non e' vero", conosco 2 persone che sono solo 2 anni che ascoltano i Theather , quindi senza preconcetti o nostagie, e anche a loro piacciono i classici dei bei tempi andati , mentre gli ultimi purtroppo non li entusiasmano, e vi sta parlando poi uno che li ha sempre difesi a spada tratta, ma difendere cio' che e' indifendibile alle mie orecchie, risulta impossibile anche per me, ripeto massimo rispetto per cio' che hanno dato al progressive, ed hanno dato notevoli contributi e altrettanto massimo rispetto per chi ancora li segue, io non ce la faccio piu', senza cattiveria ne rancore. Il termine bollito non e' mio propriamente, ma di un mio amico, che e' collega di Papi, nel senso che scrive anche lui di musica, ma lui non capisce perche dire che gli ultimi album dei theather siano da bolliti, non si puo' dire, pena corte marzialeperche' Papi e' detentore di obiettivita' universali, se volete al posto di "bollito" per non urtare sensibilita' altri posso usare "stufato" tanto per usare termini culinari, dei problemi di vofe di LaBrie ne siamo tutti a canoscenza, ed e' lodevole che voglianomrimanere un gruppo unito nelle avversita' , ma le mie orecchie come quelle di altri non fanno le crocerossine, se la loro proposta e' insopportabile ci risulta tale, non vedo perche' dovremmo assecondarla a tutti i costi, e non minsi venga a dire che sono discorsi da vecchi nostalgici ,"perche' non e' vero", conosco 2 persone che sono solo 2 anni che ascoltano i Theather , quindi senza preconcetti o nostagie, e anche a loro piacciono i classici dei bei tempi andati , mentre gli ultimi purtroppo non li entusiasmano, e vi sta parlando poi uno che li ha sempre difesi a spada tratta, ma difendere cio' che e' indifendibile alle mie orecchie, risulta impossibile anche per me, ripeto massimo rispetto per cio' che hanno dato al progressive, ed hanno dato notevoli contributi e altrettanto massimo rispetto per chi ancora li segue, io non ce la faccio piu', senza cattiveria ne rancore. 7 @Steelminded, questo è perché negli anni si è persa obiettività con questa band e quindi, a potrebbero fare anche un Metropolis Pt 3 e comunque ci sarebbe qualcuno che li criticherebbe 6 . L'unica pecca, e forse anche la peggiore, è stata la freddezza del pubblico: come nel Report che hai fatto, mi sono ritrovato circondato da gente che anche nei momenti più trascinanti stentava a mostrare il suo entusiasmo, con James costretto ogni tanto ad incitare "stand up!"; ma forse sarò io che quando vado in un concerto dal vivo voglio dare il massimo del trasporto (anche per rispetto verso l'artista che ho davanti). Ultima considerazione: Petrucci e Myung autentiche ROCCE Eccolo! Finalmente un Live Report dei DT sul Tour commemorativo di I&W. Io andai a vedere il primissimo concerto tenuto a Roma all'Auditorium Parco della Musica, il 30 gennaio; l'eccitazione era troppa e manco mi sono preoccupato del fatto che forse la scelta del "Day One" non era proprio la migliore. LaBrie distrutto e non ancora ripreso appieno dalle serate a supporto di "The Astonishing" (che errore Petruccio, fammelo perlomeno riposare un pochino!); la scaletta provata pochissimo che ha in parte spiazzato anche loro nell'esecuzione (incerta in alcuni passaggi, nonostante fossero tutti delle macchine da guerra, come sempre...); addiruttura più lunga di quella di adesso, con "A Life Left Behind" tra le due dell'ultimo disco e "The Spirit Carries On" prima del tributo di Myung a Pastorius; infine la location, perfetta per musica Classica ma decisamente inadatta alla potenza sonora dei 5: Mangini e i suoni mirabolanti di Rudess, per carità li adoro lo stesso, ma dio santo! avevano i volumi troppo alti, e solo nei pezzi lenti o più soft il pubblico poteva godere di tutti gli strumenti a piena potenza (mi trovavo anche in una buonissima posizione, in decima fila sulla sezione centrale, tra la parte di Myung e dove stava LaBrie). In questo devo essere sincero, capisco la tua opinione sul fatto che i DT debbano essere goduti appieno all'interno di un posto al chiuso, ma perlomeno la scelta di Roma non è stata il massimo. Rimasi comunque soddisfatto nonostante il mio primo concerto con loro non ha paragoni in confronto (e qui hanno pure eseguito integralmente il loro miglior disco!!!); mi sono letteralmente commosso appena John è partito con l'arpeggio iniziale di "A Change Of Seasons". L'unica pecca, e forse anche la peggiore, è stata la freddezza del pubblico: come nel Report che hai fatto, mi sono ritrovato circondato da gente che anche nei momenti più trascinanti stentava a mostrare il suo entusiasmo, con James costretto ogni tanto ad incitare "stand up!"; ma forse sarò io che quando vado in un concerto dal vivo voglio dare il massimo del trasporto (anche per rispetto verso l'artista che ho davanti). Ultima considerazione: Petrucci e Myung autentiche ROCCE 5 Bravo Papi, finalmente nello staff di metallized uno che difende ii dream theater dalle critiche assurde che sono purtroppo ormai divenute di moda 4 Che LaBrie abbia problemi alla voce, lo si sa dai tempi del tour di Falling To Infinity. Lui ha fatto e fa del suo meglio per rendere sempre al massimo. Bisognerebbe anche capire che buona parte del repertorio è praticamente impossibile per 90% dei cantanti e che soprattutto, a 53 e fischia anni un calo è inevitabile. Il resto del gruppo non lo definirei poi così bollito, perché gestire tre ore di concerto è davvero impegnativo, sopratutto quando suoni brani così complessi. Certamente, negli ultimi anni hanno avuto un calo a livello compositivo sopratutto da tre album a questa parte, ma comunque direi che questi stessi tre album sono una spanna al di sopra di tante altre band. Il problema è il confronto con il passato, è ovvio che ai più non piaccia ai più, però non venitemi a dire che è sono bolliti, perché non è vero 3 Ultimamente LaBrie lontrovo un cantante sopravvalutato, assomiglia a una vecchia campana rintronata, ha fatto il suo tempo, prima mi piaceva , ora mi ha davvero insopportabile, non l'uomo , che e' una brava persona , ho anche un suo autografo, ma la voce che proprio non reggo piu', ed anche il gruppo, e leggo anche che il pubnlico non si e' entusiasmato subito, si e' dovuto aspettare il vecchio caro repertorio per far ammiccare gli astanti, gruppo e voce bolliti sintrascinano cpme un moribondo con le stampelle per i miei gusti con i loro ultimi album.Non mi crocifiggete , ma e' quello che penso, solo mia opinione, perche' per quellonche hanno fatto in passato avranno sempre il mio rispetto.Amen. 2 Concerto bellissimo ed emozionantissimo di una band ormai monumentale. James Labrie è un CANTANTE immenso, pochi come (o meglio di ) lui nel genere hard-metal... 1 Io li ho visti due sere prima a Firenze e sono contento che la pensi come me: James LaBrie ha cantato davvero bene. Concerto bellissimo