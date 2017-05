CHRIS CORNELL - Carry on

Fa male rileggere oggi questi versi, che come troppo spesso accade paiono presagire terribili eventi futuri. Fa male per chi era fan di Chris Cornell fin dai tempi in cui, con una misconosciuta band di Seattle nata nei primi anni 80, metteva in mostra un talento vocale e compositivo già ampiamente fuori dal comune; fa male per chi lo ha scoperto in seguito, quando questo pugno di ragazzi amanti dell'hard rock, dell'heavy metal e della psichedelia ha dimostrato al mondo quanto tecnico, potente ed affascinante potesse essere il grunge; fa male per chi, magari meno avvezzo a sonorità pesanti, lo ha scoperto con l'alternative rock degli Audioslave e con il rock introspettivo dei suoi album solisti; infine, fa male per chi ha sentito il proprio cuore palpitare alla notizia della reunion dei mai dimenticati Soundgarden, una di quelle band per cui l'etichetta “grunge” si è rivelata in assoluto più riduttiva e fuorviante e che in qualche modo ha “maledetto” molti dei suoi alfieri, scomparsi quando era troppo presto.

Si rischia sempre di cadere nel banale e nello scontato quando si parla di un personaggio noto che, al pari del più umile abitante di questo mondo, approda sull'altra sponda del fiume. Da un lato ci si chiede se sia o meno opportuno omaggiare un artista specificamente in occasione della sua morte, dando l'idea di aver compilato un frettoloso “coccodrillo” tanto per non lasciarsi scappare l'occasione. Dall'altro, qualora si ignorasse la scomparsa di una voce che ha fatto emozionare milioni di fan in tutto il mondo, si farebbe verosimilmente un torto ancora peggiore alla sua memoria ed al ricordo dei suoi ammiratori. Dal canto nostro, dunque, cercheremo con queste righe di dar semplicemente voce al dolore che, fin dalle prime ore in cui la scomparsa di Chris Cornell si rivelava come una terribile verità, ha invaso i nostri pensieri.



LACRIME PER DIMENTICARE

I demoni che alla fine hanno sopraffatto il 52enne cantante, portandolo infine al suicidio (la causa sembra ufficiale mentre scriviamo), non sono certo comparsi di recente nella vita dell'artista di Seattle: già da giovanissimo, infatti, Christopher John Boyle si era dimostrato un tipo introverso, ombroso e solitario, soffrendo anche di gravi crisi depressive, specialmente in seguito alla dolorosa separazione dei suoi genitori; anche a causa di questa crisi familiare, il giovane assunse il cognome della madre, rinunciando per sempre a quello paterno. A salvare dai suoi spettri il giovane, naturalmente, fu la musica: dopo aver scoperto per caso nella cantina di un vicino un'intera collezione abbandonata di album dei The Beatles, si rifugiò interamente nel rock e nelle emozioni che solo questa musica è in grado di dare: non ancora maggiorenne, entrò a far parte dei The Shemps, band nel quale militava anche Hiro Yamamoto, futuro primo bassista dei Soundgarden. E' curioso ricordare come, inizialmente, Chris Cornell non si sentisse un cantante; sembra incredibile per un uomo che in seguito è stato universalmente riconosciuto come uno dei vocalist più dotati della sua generazione e non solo, ma in un primo momento il giovane si era dato alla batteria. Leggenda vuole che, dopo aver provato una volta a mettersi al microfono, interpretando con inaspettato successo Red House di Jimi Hendrix, il nostro si sia convinto che forse non erano le bacchette il suo futuro. Altrettanto curiosamente, un'altra possibilità lavorativa che gli si aprì fu quella come cuoco, giacché giunse a ricoprire il rango di sous-chef in un ristorante locale. Ma il cibo doveva rassegnarsi: nel 1984, terminata l'esperienza con i The Shemps, Cornell e Yamamoto diedero il benvenuto a bordo ad un talentuoso chitarrista di nome Kim Thayil, dando vita alla primissima incarnazione dei Soundgarden. Un anno dopo, proprio per permettere al futuro nono miglior cantante di sempre secondo Rolling Stone di concentrarsi sul suo ruolo di singer, il gruppo reclutò il batterista Scott Sundquist, registrando tre brani per la compilation Deep Six. Nel 1986, infine, Sundquist lasciò la band per ragioni familiari, consentendo l'ingresso in formazione di Matt Cameron: la leggenda stava per prendere definitivamente il via.



IL GIARDINO DEI SUONI

Ciò che rese i Soundgarden unici, come spesso accade, fu una combinazione di fattori difficilmente ripetibili: da un lato vi furono il talento straordinario e le doti cantautoriali di Chris Cornell, espressosi verosimilmente all'apice proprio con il combo di Seattle; dall'altro non va dimenticato il fondamentale apporto di Kim Thayil, chitarrista estremamente sottovalutato che rappresentò l'anima più tipicamente “heavy” del gruppo; dall'altro ancora, infine, non può esser ignorata la poliedrica abilità di Matt Cameron, altro musicista spesso dimenticato che ha contribuito alla proverbiale versatilità della band. Non è naturalmente nostra intenzione tralasciare Hiro Yamamoto, in seguito oscurato dalla bravura di Ben Shepherd, ma che ha contribuito a sua volta alla composizione dei primi due album del gruppo, più grezzi ed oscuri rispetto a lavori ultra-celebrati come Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam, solo per nominare le più celebri; alcune affondavano le proprie radici nel rock alternativo e nel punk, altre nell'heavy metal, ma Cornell e soci costituivano un caleidoscopio sonoro che poteva ammaliare tanto i fan dell'heavy metal, quanto quelli della psichedelia, soprattutto dopo l'ingresso in squadra del succitato Ben Shepherd. Un vero e proprio Giardino dei Suoni rivelatosi già nella durezza di brani come Beyond the Wheel, dove il cantante tocca alcune delle note più alte mai raggiunte da ugola umana, ma anche nei riff zeppeliniani di Uncovered. Il grande successo, tuttavia, giunse proprio con Badmotorfinger, ancora fortemente legato a sonorità più dure, ma soprattutto con Superunknown, la cui traccia Black Hole Sun finì per diventare un inno generazionale: l'anno era il 1994 e, in appena sei anni, i Soundgarden erano passati dall'heavy metal di Ultramega OK ad un album camaleontico ammantato di pop, psichedelia e rock, senza che nessun brano risultasse meno che indimenticabile. Il ragazzo che poteva diventare un cuoco e temeva di non saper cantare era divenuto uomo e la sua voce, diffusa attraverso radio e walkman (bei tempi) di tutto il mondo, segnò per sempre l'adolescenza di tantissimi ragazzi che, magari fragili come era stato lui, trovarono nella sua musica quella medesima ancora di salvezza che aveva aiutato il loro nuovo eroe. In seguito, con l'intrigante ma meno celebrato



SEGUENDO LA PROPRIA STRADA

Chris Cornell, nonostante la rottura con i suoi compagni, non era certo tipo da farsi trovare impreparato: già alcuni anni prima, pur facendo parte dei Soundgarden, aveva dato alle stampe Temple of the Dog assieme a futuri membri dei Pearl Jam, mettendo in mostra un'anima più delicata, intimista e per certi versi “americana” che rivelava una spiccata sensibilità, anche più elevata rispetto a quella mostrata nei testi dei Soundgarden dell'epoca. Una maggior melodia, del resto, accompagnata a tematiche più personali e riflessive, avrebbe caratterizzato la successiva fase della carriera del cantante di Seattle; alcuni potrebbero considerarla la sua fase più “matura” come compositore, altri verosimilmente continueranno a preferire quanto prodotto dal nostro negli anni migliori della sua band; la posizione è legittima, ma, così come la poliedricità dei Soundgarden aveva permesso loro di conquistare il pubblico, anche la versatilità come compositore di Cornell va rimarcata e quantomeno rispettata. Il suo primo passo verso il futuro, una volta chiusa per il momento l'esperienza del Giardino dei Suoni, fu Euphoria Mourning e come tale sarebbe stato ristampato nel 2015): sfortunatamente, nonostante il gran successo di critica, non conobbe eguale successo commerciale, probabilmente perché anche i suoi fan più sfegatati non si aspettavano un lavoro che parte della stampa definì “psychedelic folk-rock”: rispolverando dalle pieghe della sua infanzia gli amati The Beatles, che lo avevano salvato dagli abissi del male oscuro, il cantante aveva infatti prodotto tracce che rivelavano influenze sixties decisamente inaspettate per chi era abituato a sentirlo spremere la sua ugola sui palchi di tutto il mondo. Lo scarso successo di vendite non demoralizzò troppo il nostro ormai compianto vocalist, che iniziò presto a scrivere un secondo album, prima che una proposta inaspettata gli venisse recapitata per intercessione del noto produttore Rick Rubin.



OMBRE SUL SOLE

I Rage Agains the Machine, noti per il loro incendiario mix di riff metal e cantato hip-hop, erano alla ricerca di un nuovo cantante dopo la separazione da Zack de la Rocha; Rubin, produttore ed amico del gruppo, suggerì loro proprio Chris Cornell, con il quale, a detta del chitarrista Tom Morello, nacque da subito una chimica compositiva straordinaria. Verosimilmente, le doti vocali del nuovo occupante al microfono, che si esibì in una versione clamorosa di Slaves & Bulldozers, devono aver sorpreso da subito il trio proveniente dai RATM. Gli Audioslave erano appena venuti al mondo, ma la pubblicazione nel 2002 del Cornell: il suo matrimonio infatti stava andando in pezzi (sarebbe ufficialmente terminato nel 2004) e così rischiò di fare la sua salute, costringendolo infine a seguire un programma di riabilitazione dalla droga e dall'alcool. Inaspettatamente, proprio quando c'era la possibilità di ritornare sulla cresta dell'onda, i demoni erano tornati. Per fortuna, il cantante riuscì a superare la terribile crisi personale in tempi sufficientemente brevi da godersi il buon successo commerciale dell'album, che naturalmente andò d'altro canto incontro a recensioni non sempre brillanti: nonostante il talento dei musicisti e del singer fosse innegabile, alcuni contestarono la prevedibilità di un buon numero di tracce, che si rifacevano tanto alle passate esperienze dei musicisti, quando ai grandi nomi dell'hard and heavy anni 70, senza però quella scintilla che caratterizza i veri capolavori. Va anche detto che invece molti altri si espressero in lodi sperticate per questo esordio, profetizzando un futuro da stelle assolute del ventunesimo secolo per gli Audioslave. Così non avvenne, ma Cornell tornare ad esprimersi su livelli canori eccezionali, dopo che la sua prova sul lavoro precedente, secondo molti addetti ai lavori, era stata “sporcata” dall'abuso di alcool, fumo e droga perpetrati in quel periodo; al riguardo, in realtà, le informazioni non sono mai state del tutto chiare: Morello, in un primo momento, dichiarò che il cantante si era mantenuto davvero pulito solamente durante le registrazioni del terzo album, Out of Exile aveva visto un Cornell completamente sobrio. Qualunque fosse la verità, gli Audioslave nel 2005 suonarono davanti a ben 70.000 persone a Cuba, divenendo la prima band americana a farlo e parevano proprio sul punto di trovare la propria identità come band, lasciandosi definitivamente alle spalle i fantasmi dei Soundgarden e dei Rage Against the Machine. Invece, un po' inaspettatamente, dopo il suddetto Revelations, pubblicato nel 2006, trascorsero pochi mesi prima dell'annuncio che il cantante, a causa di divergenze musicali, abbandonava la nave. Anche gli Audioslave erano tramontati ed avrebbero rivisto la luce oltre dieci anni dopo, per un singolo show di protesta contro l'elezione di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti.

Le succitate divergenze musicali portarono il cantante tornare presto al lavoro per rimettere in piedi la sua carriera solista: a differenza di Euphoria Morning, però, la critica non avrebbe più accolto in maniera entusiasta i nuovi lavori di Cornell, riservando giudizi tiepidi al pop-rock di Scream, verosimilmente il peggior lavoro partorito dall'ugola di Seattle nonostante le buone vendite. In molti temettero che il poeta maledetto negli anni 90, la cui poetica metaforica e spesso visionaria aveva reso così affascinanti anche brani degli Audioslave come Shadow on the Sun, stesse infine perdendo la sua vena. Come spesso era accaduto nella sua carriera, il nostro trovò allora modo di sorprendere i propri fan.



VIA PER TROPPO TEMPO

Nel 2010, inaspettatamente, Chris Cornell, Kim Thayil, Ben Shepherd e Matt Cameron annunciarono la reunion dei Soundgarden. Se molti fan non credevano alle proprie orecchie, altri si posero l'inevitabile domanda: si tratta di una reunion seria e con propositi artistici reali o di un ritorno buono solo per tirar su qualche soldo sfruttando la gloria del passato? Domanda legittima, cui il gruppo rispose nel 2012 con Bones of Birds. Scevro dalle discutibili influenze che avevano caratterizzato il suo ultimo periodo solista, Cornell trovò il modo di riacquistare credibilità anche senza i suoi amici di una vita, rilasciando il discreto, seppur non esaltante

Ma lo abbiamo visto, il musicista di Seattle si è spesso reso protagonista di azioni inaspettate... e sfortunatamente per lui ed i familiari la sua ultima azione, oltre che la più inaspettata, è stata anche la peggiore di cui potesse rendersi protagonista. Al pari dei versi di Shadow on the Sun, anche quelli di Dead Wishes, riletti a due anni di distanza, suonano orribilmente profetici.



Dead wishes on a broken chain

White roses in a dead man’s dream

Down and out with everything to lose

If these long dead wishes never do come true...



Addio, cantante eccezionale dall'anima fragile.





VERSO LA TERRA PROMESSA

Parole di Michele Ridolfi “Axoras”



Quando hai venticinque anni non pensi a vedere i tuoi miti morire, che quelle figure belle, ricche di talento, brillanti e che hanno scritto pagine di storia del rock siano essere mortali come te. Di fronte alla morte, trovi ancora più agghiacciante pensare che sia stato l'artista stesso a togliersi la vita in una fredda camera di Detroit, con le sue stesse mani. Nonostante il cantante di Seattle sembrasse avere ogni cosa ed essere lontano da ogni problematica passata, dietro quegli occhi azzurri si celavano grandi spettri. I spettri di una vita vissuta parzialmente al limite, quelli di esser stato colonna portante di un movimento artistico, voce di un rock energico ed esplosivo, quanto malinconico e maledettamente distruttivo. Inevitabilmente a venticinque anni, di fronte a tutte queste riflessioni, la morte di Chris Cornell ti colpisce e ti dà un pugno allo stomaco clamoroso. Alla fine, di tutte le parole che sono state spese, della dedica di Jimmy Page, dei dischi incisi con tanti artisti, delle foto con i Black Sabbath o gli Aerosmith, cosa rimane?



If somebody pushed you over the edge

If somebody loved you and left you for dead

You got to hold on to your time till you break

Through these times of trouble

(Times of Trouble)



Rimane il ricordo di una persona in grado di scrivere versi di grande speranza, che mai avresti pensato finissero attribuiti a un artista in grado di togliersi la vita a cinquantadue anni. L'eredità musicale, psicologica e culturale di Cornell è immensa e dobbiamo farne tesoro, poiché tante sono le sfumature delle sue parole, così come delle sue urla. Una delle più grandi voci del rock, capace di dare una forma a tante emozioni e di cullare tanti momenti della vita: dalla speranza che ritrovi nel letto mentre ascolti Times of Trouble, alla rabbia liberatoria di Outshined, passando per quel senso di strapotere che si ha quando siamo sulla strada che porta al mare, a finestrini abbassatt con Gasoline a tutto volume. Sono solo tre immagini semplici appartenenti alla vita di tutti i giorni, ma ce ne sarebbero tante, tantissime, altre.



Can I be saved, I spent all my money on a future grave

Wooden Jesus I'll cut you in on twenty percent of my future sin.

(Wooden Jesus)



Rimane il pensiero di come sia possibile, che nonostante la propria coscienza di aver speso tutte le sue risorse su una tomba futura, non sia stato possibile evitare questo destino. Eppure chi ha cantato per la morte di un amico, come è successo in Temple of the Dog, lasciando sfumature calde e in molti frangenti messaggi di speranza e di forza, dovrebbe essere un faro nella notte contro questa ineluttabilità di una generazione. Inevitabilmente invece, di quella generazione ne sono rimasti ben pochi. La riflessione che deriva da tutti questi fatti è che dietro lo sguardo di ogni persona si celano delle battaglie interiori e, per quanto questa possa essere forte, in ognuno di noi c'è un lato vulnerabile pronto a esplodere. Questo semplice, quanto forse banale pensiero, è molto più profondo di quanto non sembri e credo sia un valido spunto per fare qualche passo indietro e pensare una volta in più a come rapportarci con il prossimo. Il senso di indignazione che ingiustizia che proviamo di fronte a tutto ciò è giusto e giustificato, perché molto probabilmente -come per tanti altri artisti alla quale è toccato un destino simile- sarebbe potuto andare diversamente. Così come per tante persone sono state, sono e saranno parte integrante della nostra vita di tutti i giorni.



I had a dream the other night

You were in a bar in the corner on a chair

Wearing a long white leather coat

Purple glasses and glitter in your hair

And you said "hey this is where I'm gonna sit

And buy you a drink someday"

(Reach Down)



Rimane l'immagine di un Chris Cornell in una dimensione onirica, che entrando in un bar si guarda attorno. All'occhio risalta immediatamente la figura di un uomo seduto ad un tavolo all'angolo del locale, con un lungo cappotto di pelle bianca, occhiali viola e brillantini nei capelli. I due compagni di stanza si sono ricongiunti: l'uomo non è altro che Andrew Wood. Mentre l'alcool scivola lentamente via dai loro bicchieri, le matite dei due ricominciano a scrivere insieme versi e musica. Questa volta -ed una volta per tutte- la loro musica tornerà a risplendere, fra sorrisi amari e sigarette, nella loro terra promessa.



Incredibly Talented

Incredibly Young

Incredibly Missed.

(Jimmy Page)



