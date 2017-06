TANKARD - I nostri primi trentacinque anni

02/06/2017 (252 letture) Barry: Ciao Gerre, bentornato su Metallized! Non so se ricordi, ma questa è la seconda intervista che facciamo assieme. L'altra volta fu immediatamente prima degli ultimi Mondiali di Calcio e pronosticasti finale Italia-Germania...direi che ci avevi preso in parte! Gerre: E' vero! Ma al momento devo confessarti che di quel Mondiale mi importa poco, ahah! Sono troppo concentrato sulla mia squadra di club, l'Eintracht di Francoforte, che ha raggiunto la finale di Coppa di Germania.



: Eh ma è un problema non solo dell'Italia, temo. Magari ora noi vinceremo questa Coppa di Germania, ma per quanto riguarda il campionato penso che dobbiamo levarcelo della testa. Oggi sono in gioco troppi fattori soprattutto economici, il calcio è sempre più invaso da stronzate commerciali ed il vero tifoso appassionato sta sparendo, rimpiazzato da tifosi occasionali. Barry: Hai ragione, speriamo che le cose cambino anche se è difficile! Passando ora a cose altrettanto serie, ma più pertinenti, direi di iniziare con una domanda classica: a distanza di tre anni da Rest in Beer, siete ancora soddisfatti del risultato finale? Gerre: Direi proprio di sì, il risultato finale ci piace ancora; l'unica cosa che non ci piace è il fatto che siano passati tre anni da allora, dal momento che amiamo rispettare la nostra tradizione di un nuovo album in studio ogni due anni! Ma alla fine è capitato e forse è stato meglio così, dal momento che abbiamo potuto far uscire il nuovo One Foot in the Grave in occasione dei primi trentacinque anni dei Tankard.



: Direi proprio di sì, il risultato finale ci piace ancora; l'unica cosa che non ci piace è il fatto che siano passati tre anni da allora, dal momento che amiamo rispettare la nostra tradizione di un nuovo album in studio ogni due anni! Ma alla fine è capitato e forse è stato meglio così, dal momento che abbiamo potuto far uscire il nuovoin occasione dei primi trentacinque anni dei Barry: I “primi” trentacinque anni mi piace! Immagino abbiate già in programma qualcosa, oltre alla pubblicazione del nuovo album, per celebrare l'anniversario. Gerre: In realtà ci basta anche soltanto avere questo nuovo album ed avere la possibilità di presentarlo ai nostri fan in molti show già organizzati, fra cui il Wacken Open Air, dove torneremo per la prima volta dal 2001! Faremo solamente un release party il 2 giugno e poi ci imbarcheremo in tour, per suonare il più possibile davanti al nostro pubblico, che è la cosa che ci preme maggiormente. Soltanto a fine anno terremo uno show speciale a Francoforte, la nostra città natale, assieme ad Holy Moses, Perzonal War ed altre ottime band di nostri amici.



: In realtà ci basta anche soltanto avere questo nuovo album ed avere la possibilità di presentarlo ai nostri fan in molti show già organizzati, fra cui il Wacken Open Air, dove torneremo per la prima volta dal 2001! Faremo solamente un release party il 2 giugno e poi ci imbarcheremo in tour, per suonare il più possibile davanti al nostro pubblico, che è la cosa che ci preme maggiormente. Soltanto a fine anno terremo uno show speciale a Francoforte, la nostra città natale, assieme aded altre ottime band di nostri amici. Barry: E poi non dimentichiamoci che è imminente un altro anniversario importante...sabato 13 maggio compi un traguardo importante! (L'intervista è stata realizzata l'11 maggio e due giorni dopo Gerre avrebbe compiuto cinquant'anni, ndr) Gerre: Sssst, non si dice, ahah! Ebbene sì, il giorno X sta per arrivare anche per me...farò una piccola festa con amici venerdì sera, ma sabato sarà un giorno come gli altri per me, me ne andrò a vedere l'Eintracht come ogni weekend!



: Sssst, non si dice, ahah! Ebbene sì, il giorno X sta per arrivare anche per me...farò una piccola festa con amici venerdì sera, ma sabato sarà un giorno come gli altri per me, me ne andrò a vedere l'Eintracht come ogni weekend! Barry: Il modo migliore per festeggiare, sperando in una vittoria come regalo! Parliamo ora del nuovo album, One Foot in the Grave; come mai questo titolo, innanzitutto? Gerre: Il titolo è stata un'idea del nostro manager, che mi è piaciuta molto, dal momento che stiamo tutti invecchiando ed abbiamo quasi un piede nella fossa, ahah! Il nostro bassista Frank ha compiuto cinquant'anni tre settimane fa, io come detto li compio fra due giorni, eppure eccoci ancora qua: un gruppo di vecchi ragazzacci che ancora si diverte a suonare thrash metal. In parecchi mi hanno chiesto se One Foot in the Grave sarà il nostro ultimo album, visto che gli anni passano, ma non abbiamo alcuna intenzione di mollare! Questo trentacinquesimo anniversario non è un traguardo, ma un punto di partenza: non a caso ti ho parlato dei “primi” trentacinque anni di attività dei Tankard, perché da oggi in poi iniziano i “secondi” trentacinque anni!



: Il titolo è stata un'idea del nostro manager, che mi è piaciuta molto, dal momento che stiamo tutti invecchiando ed abbiamo quasi un piede nella fossa, ahah! Il nostro bassistaha compiuto cinquant'anni tre settimane fa, io come detto li compio fra due giorni, eppure eccoci ancora qua: un gruppo di vecchi ragazzacci che ancora si diverte a suonare thrash metal. In parecchi mi hanno chiesto sesarà il nostro ultimo album, visto che gli anni passano, ma non abbiamo alcuna intenzione di mollare! Questo trentacinquesimo anniversario non è un traguardo, ma un punto di partenza: non a caso ti ho parlato dei “primi” trentacinque anni di attività dei, perché da oggi in poi iniziano i “secondi” trentacinque anni! Barry: E vorrei ben vedere! Ho notato peraltro che, per celebrare al meglio il trentacinquesimo anno, è tornato sulla copertina il mitico alieno ubriaco! Ne abbiamo sentito la mancanza. Gerre: E' mancato anche a me! Inizialmente, quando abbiamo iniziato a parlare della possibile cover dell'album e di come collegarla al titolo, avevamo deciso di piazzare un bel metallaro ubriaco, vecchio -come noi- e quindi fornito -come noi- di un deambulatore per poter camminare...carico di birra e whisky per non pensarci troppo! E' stato a quel punto che ho proposto di sostituire il metallaro sbronzo con il nostro vecchio amico alieno e tutti sono stati entusiasti di poterlo riportare fra noi. Non è la nostra sola mascotte, ovviamente, oltre a lui ne abbiamo altre come il cane di Best of Bourbon, il professore matto di Chemical Invasion e Rest in Beer...ma l'alieno ci è mancato parecchio, quindi è un piacere riaverlo a bordo.



: E' mancato anche a me! Inizialmente, quando abbiamo iniziato a parlare della possibile cover dell'album e di come collegarla al titolo, avevamo deciso di piazzare un bel metallaro ubriaco, vecchio -come noi- e quindi fornito -come noi- di un deambulatore per poter camminare...carico di birra e whisky per non pensarci troppo! E' stato a quel punto che ho proposto di sostituire il metallaro sbronzo con il nostro vecchio amico alieno e tutti sono stati entusiasti di poterlo riportare fra noi. Non è la nostra sola mascotte, ovviamente, oltre a lui ne abbiamo altre come il cane di, il professore matto di...ma l'alieno ci è mancato parecchio, quindi è un piacere riaverlo a bordo. Barry: Piacere nostro! Ascoltando l'album, mi è parso sia uno dei più “duri”, sia dal punto di vista musicale, sia soprattutto per le tematiche trattate nei testi, che ho trovato particolarmente “mature”; sei d'accordo? Gerre: Sono d'accordo con te, ma noi abbiamo sempre alternato nei nostri album testi più ironici e goliardici ad altri più seri, quindi non è una novità! E' però vero che viviamo in tempi particolarmente strani e difficili, con molte guerre, terrorismo ovunque, la Brexit, l'elezione a Presidente di una grande nazione di un curioso individuo di cui ovviamente non farò il nome...quindi ci siamo sicuramente focalizzati in maniera maggiore su tematiche più adulte ed attuali, il che poi ha influenzato anche il nostro modo di comporre musica.



: Sono d'accordo con te, ma noi abbiamo sempre alternato nei nostri album testi più ironici e goliardici ad altri più seri, quindi non è una novità! E' però vero che viviamo in tempi particolarmente strani e difficili, con molte guerre, terrorismo ovunque, la Brexit, l'elezione a Presidente di una grande nazione di un curioso individuo di cui ovviamente non farò il nome...quindi ci siamo sicuramente focalizzati in maniera maggiore su tematiche più adulte ed attuali, il che poi ha influenzato anche il nostro modo di comporre musica. Barry: Ho apprezzato molto Syrian Nightmare infatti, brano su una guerra terribile di cui si parla spesso poco ed in maniera distorta; ho poi notato che in tracce come Nothern Crown vi siete dati ad una sorta di epic thrash metal, se così possiamo definirlo... Gerre: In realtà l'intero brano è una sorta di presa in giro delle tematiche vichinghe che ormai hanno inflazionato tutto, ahah! Re, corone, spade e guerre nordiche in ogni dove...era ovvio che i Tankard dovessero prendersi un po' gioco di tutta questa roba! Però, dal punto di vista musicale, è sicuramente qualcosa di differente rispetto ai nostri standard abituali, direi quasi sorprendente: il ritornello potrebbe esser stato scritto da una band viking metal! Ma sono sicuro che a molti dei nostri fan piacerà questa nostra veste insolita.



: In realtà l'intero brano è una sorta di presa in giro delle tematiche vichinghe che ormai hanno inflazionato tutto, ahah! Re, corone, spade e guerre nordiche in ogni dove...era ovvio che idovessero prendersi un po' gioco di tutta questa roba! Però, dal punto di vista musicale, è sicuramente qualcosa di differente rispetto ai nostri standard abituali, direi quasi sorprendente: il ritornello potrebbe esser stato scritto da una band viking metal! Ma sono sicuro che a molti dei nostri fan piacerà questa nostra veste insolita. Barry: Penso la stessa cosa! Ho apprezzato il fatto che abbiate provato a sperimentare qualcosa di leggermente diverso dal solito, credo sia vitale per un artista. Gerre: Per noi è vitale soprattutto esser soddisfatti in prima persona di ciò che componiamo e pubblichiamo: se rilasciamo un album è perché ci va di farlo, non perché ci sentiamo obbligati! C'è molto lavoro da fare fra composizione, scrittura dei testi, produzione e poi promozione, quindi è fondamentale sentirci soddisfatti della nostra opera: in questo caso lo siamo molto, quindi sì, ci è piaciuto anche sperimentare un po'!



: Per noi è vitale soprattutto esser soddisfatti in prima persona di ciò che componiamo e pubblichiamo: se rilasciamo un album è perché ci va di farlo, non perché ci sentiamo obbligati! C'è molto lavoro da fare fra composizione, scrittura dei testi, produzione e poi promozione, quindi è fondamentale sentirci soddisfatti della nostra opera: in questo caso lo siamo molto, quindi sì, ci è piaciuto anche sperimentare un po'! Barry: Mi pare condivisibile. Visto che hai menzionato la produzione, se non sbaglio avete lavorato con un nuovo produttore per questo album. Gerre: Esatto, Martin Buchwalder. Non fraintendere però, siamo tuttora estremamente felici di aver lavorato con Michael Mainx sui nostri ultimi tre album, ma sai come vanno le cose...man mano che invecchi ti impigrisci, ti annoi a seguire la routine, quindi abbiamo deciso di lavorare con un nuovo produttore per avere nuovi stimoli e per modificare un po' il nostro sound. E' un tipo davvero in gamba, ci siamo trovati molto bene a lavorare con lui anche se abbiamo impiegato molto tempo per registrare le parti vocali: siamo due perfezionisti, quindi se qualcosa andava bene a lui magari non andava bene a me e viceversa, con il risultato di dover ricominciare tutto dall'inizio! Ma è stata una bella esperienza. Chi lo sa poi cosa accadrà con il prossimo album? Magari ci andrà di nuovo di lavorare con lui o magari decideremo di cambiare di nuovo, chi lo sa!



: Esatto, Martin Buchwalder. Non fraintendere però, siamo tuttora estremamente felici di aver lavorato con Michael Mainx sui nostri ultimi tre album, ma sai come vanno le cose...man mano che invecchi ti impigrisci, ti annoi a seguire la routine, quindi abbiamo deciso di lavorare con un nuovo produttore per avere nuovi stimoli e per modificare un po' il nostro sound. E' un tipo davvero in gamba, ci siamo trovati molto bene a lavorare con lui anche se abbiamo impiegato molto tempo per registrare le parti vocali: siamo due perfezionisti, quindi se qualcosa andava bene a lui magari non andava bene a me e viceversa, con il risultato di dover ricominciare tutto dall'inizio! Ma è stata una bella esperienza. Chi lo sa poi cosa accadrà con il prossimo album? Magari ci andrà di nuovo di lavorare con lui o magari decideremo di cambiare di nuovo, chi lo sa! Barry: Visti i vostri tempi, lo sapremo fra poco...diciassette album in trentacinque anni, praticamente uno ogni ventiquattro mesi, è quasi incredibile! Gerre: Sai, il segreto della nostra prolificità è molto semplice: ci piace molto suonare quel che suoniamo e non ci prendiamo mai troppo sul serio. Avendo tutti noi dei lavori regolari, siamo totalmente indipendenti sia dal punto di vista economico sia da quello artistico, perché non c'è nessuno che debba dirci cosa e come suonare. Uno degli aspetti più importanti della nostra carriera è il fatto che non abbiamo mai mollato, neppure nella seconda metà degli anni 90, quando diciamo che il thrash metal non era esattamente popolare...eppure mai, neppure per un istante abbiamo parlato di scioglierci, abbiamo tenuto duro ed eccoci ancora qua, dopo trentacinque anni, a suonare quel che ci piace ed a portare avanti la scena metal. Abbiamo anche scritto una canzone su questo argomento, No One Day Dead, per A Girl Called Cerveza.



: Sai, il segreto della nostra prolificità è molto semplice: ci piace molto suonare quel che suoniamo e non ci prendiamo mai troppo sul serio. Avendo tutti noi dei lavori regolari, siamo totalmente indipendenti sia dal punto di vista economico sia da quello artistico, perché non c'è nessuno che debba dirci cosa e come suonare. Uno degli aspetti più importanti della nostra carriera è il fatto che non abbiamo mai mollato, neppure nella seconda metà degli anni 90, quando diciamo che il thrash metal non era esattamente popolare...eppure mai, neppure per un istante abbiamo parlato di scioglierci, abbiamo tenuto duro ed eccoci ancora qua, dopo trentacinque anni, a suonare quel che ci piace ed a portare avanti la scena metal. Abbiamo anche scritto una canzone su questo argomento,, per Barry: Nessuna pressione, solo passione, potremmo dire. Gerre: Esattamente. Non abbiamo alcuna pressione, non siamo costretti a fare 150 spettacoli all'anno per mantenerci, facciamo quello che ci pare e ci divertiamo.



: Esattamente. Non abbiamo alcuna pressione, non siamo costretti a fare 150 spettacoli all'anno per mantenerci, facciamo quello che ci pare e ci divertiamo. Barry: Ed assaggiate qualche nuova birra in giro per l'Europa... Gerre: Maledizione, come siamo finiti di nuovo a parlare di birra? Ahah! Hai colto il punto, in realtà il solo motivo dell'esistenza dei Tankard è viaggiare in giro per la Terra alla ricerca di nuove birre! No, seriamente, siamo stati noi a presentarci come amanti della birra quando abbiamo pubblicato il nostro secondo demo, Alcoholic Metal e da lì abbiamo fatto di tutto per veicolare quest'immagine, fra Chemical Invasion e The Morning After...semmai abbiamo provato negli anni 90 a disfarci un po' di questa etichetta, ma nessuno ci ha presi sul serio, ahah! Quindi alla fine abbiamo continuato noi per primi a giocarci su in tutti questi anni, anche se devo essere sincero: amo tantissimo parlare di musica e molto meno della nostra immagine, perché trovo che a volte i Tankard vengano ridotti soltanto alla “band della birra”, mentre tutto sommato credo che ci sia molto altro di cui parlare.



: Maledizione, come siamo finiti di nuovo a parlare di birra? Ahah! Hai colto il punto, in realtà il solo motivo dell'esistenza deiè viaggiare in giro per la Terra alla ricerca di nuove birre! No, seriamente, siamo stati noi a presentarci come amanti della birra quando abbiamo pubblicato il nostro secondo demo,e da lì abbiamo fatto di tutto per veicolare quest'immagine, fra...semmai abbiamo provato negli anni 90 a disfarci un po' di questa etichetta, ma nessuno ci ha presi sul serio, ahah! Quindi alla fine abbiamo continuato noi per primi a giocarci su in tutti questi anni, anche se devo essere sincero: amo tantissimo parlare di musica e molto meno della nostra immagine, perché trovo che a volte ivengano ridotti soltanto alla “band della birra”, mentre tutto sommato credo che ci sia molto altro di cui parlare. Barry: Assolutamente, ma infatti ci tengo anche io a precisare che era un gioco! Gerre: Ma ci mancherebbe! Come ti ho detto piace a noi per primi ridere su questa storia della birra, è solo che a volte penso che poi non venga data la giusta importanza alla nostra musica e questo non ci piace.



: Ma ci mancherebbe! Come ti ho detto piace a noi per primi ridere su questa storia della birra, è solo che a volte penso che poi non venga data la giusta importanza alla nostra musica e questo non ci piace. Barry: Hai ragione! Infatti torniamo subito a parlare di musica: ti va di parlarci del processo di composizione di One Foot in the Grave? Gerre: Il nostro processo di scrittura ormai è ben rodato: il nostro chitarrista Andreas sviluppa alcune idee e le registra, io prendo il tutto, mi siedo a casa ed inizio a studiare possibili linee melodiche che si sposino bene ai riff. Una volta buttate giù un po' di parti vocali ci rivediamo con lui nel suo studio e decidiamo quali parti tenere, quali gettare; per la scrittura dei testi ci danno una gran mano il nostro precedente chitarrista Andy Bulgaropoulos ed il nostro roadie, Harald, infine proviamo il tutto assieme agli altri ragazzi e rifiniamo i brani. Ai giorni nostri è molto semplice, negli anni 80 facevamo tutto in sala prove e richiedeva ore ed ore!



: Il nostro processo di scrittura ormai è ben rodato: il nostro chitarristasviluppa alcune idee e le registra, io prendo il tutto, mi siedo a casa ed inizio a studiare possibili linee melodiche che si sposino bene ai riff. Una volta buttate giù un po' di parti vocali ci rivediamo con lui nel suo studio e decidiamo quali parti tenere, quali gettare; per la scrittura dei testi ci danno una gran mano il nostro precedente chitarristaed il nostro roadie,, infine proviamo il tutto assieme agli altri ragazzi e rifiniamo i brani. Ai giorni nostri è molto semplice, negli anni 80 facevamo tutto in sala prove e richiedeva ore ed ore! Barry: Era un buon esercizio, però! Gerre: Era un grande esercizio direi, ahah! Questo comunque è il modo in cui lavoriamo ormai da anni e con cui ci troviamo bene; nello specifico, Andreas ha scritto la musica per sette brani e Frank per tre, mentre io, come sempre, ho la responsabilità di tutto ciò che ha a che fare con le linee vocali.



: Era un grande esercizio direi, ahah! Questo comunque è il modo in cui lavoriamo ormai da anni e con cui ci troviamo bene; nello specifico,ha scritto la musica per sette brani eper tre, mentre io, come sempre, ho la responsabilità di tutto ciò che ha a che fare con le linee vocali. Barry: E se ora ti chiedessi di indicarmi il tuo album preferito in assoluto fra quelli che avete pubblicato? Gerre: Oh, la risposta è molto semplice e come sempre è duplice: i miei album preferito sono sempre il primo e l'ultimo! Il primo, Zombie Attack...beh, semplicemente perché era il primo! Tenere fra le mani il nostro primo, vero album fu una sensazione incredibile che non dimenticherò mai, ne eravamo tutti straordinariamente orgogliosi. L'ultimo album perché, come sempre, ci abbiamo lavorato davvero duramente e mi ci sento ancora molto coinvolto.



: Oh, la risposta è molto semplice e come sempre è duplice: i miei album preferito sono sempre il primo e l'ultimo! Il primo,...beh, semplicemente perché era il primo! Tenere fra le mani il nostro primo, vero album fu una sensazione incredibile che non dimenticherò mai, ne eravamo tutti straordinariamente orgogliosi. L'ultimo album perché, come sempre, ci abbiamo lavorato davvero duramente e mi ci sento ancora molto coinvolto. Barry: Una risposta sempre valida, insomma! E penso facciate bene ad esser felici di One Foot in the Grave in particolare, perché mi è parso un buon lavoro. Certo, Rest in Beer se non sbaglio è stato il vostro maggior successo commerciale, ma può farcela a fare meglio! Gerre: Speriamo! Come ho già detto, non ci piace pubblicare un album tanto per farlo, quindi proviamo sempre a comporre qualcosa che sia almeno a livello del lavoro precedente, se non migliore.



: Speriamo! Come ho già detto, non ci piace pubblicare un album tanto per farlo, quindi proviamo sempre a comporre qualcosa che sia almeno a livello del lavoro precedente, se non migliore. Barry: Dovete necessariamente venire in Italia, così il nostro pubblico saprà valutare! Gerre: Ad essere onesti ora non ricordo di preciso tutte le date del tour, ma naturalmente abbiamo tutta l'intenzione di tornare nella vostra Bella Italia (in italiano), per organizzare una bella festa thrash metal con tutti voi. L'ultima volta, se non ricordo male, abbiamo suonato a Torino e non possiamo non tornare.



: Ad essere onesti ora non ricordo di preciso tutte le date del tour, ma naturalmente abbiamo tutta l'intenzione di tornare nella vostra(in italiano), per organizzare una bella festa thrash metal con tutti voi. L'ultima volta, se non ricordo male, abbiamo suonato a Torino e non possiamo non tornare. Barry: Vi aspettiamo, mi raccomando! Sempre a proposito di tour, qualche anno va avete suonato assieme alle altre grandi band del thrash metal tedesco. E' troppo sperare in una ripetizione? Gerre: E' molto difficile organizzare un tour del genere perché ciascuna band ha i propri impegni; i Kreator soprattutto -a mio modo di vedere la più grande thrash metal band europea- girano costantemente per il mondo, quindi non è facile! Ma posso dirti che ci piacerebbe moltissimo replicare, perché è stata un'esperienza fantastica!



: E' molto difficile organizzare un tour del genere perché ciascuna band ha i propri impegni; isoprattutto -a mio modo di vedere la più grande thrash metal band europea- girano costantemente per il mondo, quindi non è facile! Ma posso dirti che ci piacerebbe moltissimo replicare, perché è stata un'esperienza fantastica! Barry: Speriamo in bene allora! Se vuoi aggiungere altro sul vostro nuovo album, ora sentiti pure libero di farlo! Gerre: Certo! A breve rilasceremo un videoclip per la title-track, che sarà un po' diverso rispetto ai nostri standard abituali, perché ci saranno meno immagini di noi con gli strumenti...siamo troppo vecchi per farlo, ahah! Speriamo piaccia ai nostri fan, che intendiamo naturalmente ringraziare ancora una volta per il loro supporto in questi primi trentacinque anni.



: Certo! A breve rilasceremo un videoclip per la title-track, che sarà un po' diverso rispetto ai nostri standard abituali, perché ci saranno meno immagini di noi con gli strumenti...siamo troppo vecchi per farlo, ahah! Speriamo piaccia ai nostri fan, che intendiamo naturalmente ringraziare ancora una volta per il loro supporto in questi primi trentacinque anni. Barry: Riporteremo il tuo messaggio ai nostri lettori! Grazie per l'intervista Andreas, a presto! Gerre: A presto! Ciao ciao bella Italia! : A presto!





