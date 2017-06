Live Report

RHAPSODY + EPICA + LABYRINTH - Alcatraz, Milano, 07/06/2017

13/06/2017 (16 letture) La giornata del 7 giugno si prospetta molto calda in quel di Milano, sia a livello di temperature che di presenza all'Alcatraz, nel quale sono ormai imminenti le esibizioni di Labyrinth, Epica e dei riuniti Rhapsody. Già dalle prime ore del mattino alcuni coraggiosi hanno cominciato ad affrontare l’attesa prima dell’apertura delle porte che, giusto per mantenere le buone abitudini, avviene con una mezz'ora di ritardo, quando ormai la coda per entrare nel locale comincia ad essere imponente. Di seguito eccovi il report, con il quale spero di aver reso giustizia al concerto e ai presenti. Buona lettura!



LABYRINTH

A scaldare per bene il pubblico, in attesa dei piatti principali, è stata chiamata ad esibirsi la band del mastermind Roberto Tiranti, che nel poco (ahimè) tempo concessogli riesce perfettamente a coinvolgere il pubblico con una performance stupefacente e chirurgica, soprattutto a livello vocale, anche se a mio avviso i volumi erano leggermente alti. I brani che compongono la setlist sono quasi tutti provenienti dall'ultimo album, uscito nello scorso aprile, e lo stupore del singer è evidente nel notare che molti tra i presenti riescono già a cantarli senza fatica. L’impressione che ho avuto è stata decisamente ottima e sono curioso di rivederli all'opera a settembre di supporto agli Edguy e ai nuovi Rhapsody of Fire, sperando che abbiano più dei trenta minuti scarsi di oggi.



SETLIST LABYRINTH

01. Bullets

02. Still Alive

03. Architecture of a god

04. Moonlight



EPICA

Durante il cambio palco, l’attesa per la band olandese, tornata nel nostro paese per un’unica data, si fa fremente anche perché molti si sono recati all'Alcatraz fin dalle prime ore della mattina solo per ascoltarli. La scenografia è d’impatto ma semplice ed infatti è la band ad essere al centro degli sguardi di tutti. Si inizia con una doppietta proveniente dal più recente The Holographic Principle, con Edge of the Blade e A Phantasmic Parade. La voce di Simone Simons si sente potente sin dalla prima fila e l’alternanza con le parti più death di Mark Jansen, come in Universal Death Squad, trasmette ad un pubblico adorante tutta l’aggressività e l’adrenalina necessarie per una grande serata. Grande mattatore, soprattutto dalle retrovie, è stato il tastierista Coen Janssen che con la sua tastiera che viaggiava da una parte all'altra del palco sembrava un bambino nel suo negozio di caramelle preferito, mentre quando si è spostato verso il fronte con la tastiera a forma di semicerchio si è prodigato in varie interazioni con il pubblico, inclusi dei selfie, e anche con i propri compagni. Cry for the Moon ha concluso la prima parte della setlist ed è stata eseguita con solo le luci dei vari smartphone fra il pubblico a illuminare la scena, così come era stato richiesto dalla cantante. Gli encore concludono, con le magnifiche Sancta Terra, Beyond the Matrix e Consign to Oblivion, un’esibizione lunga, di ben 105 minuti, giustificata dal fatto che la band rivestisse in questa occasione il ruolo di co-headliner.



SETLIST EPICA

Eidola (Intro)

01. Edge of the Blade

02. A Phantasmic Parade

03. Sensorium

04. Universal Death Squad

05. The Essence of Silence

06. The Obsessive Devotion

07. Fools of Damnation

08. Once Upon a Nightmare

09. Unchain Utopia

10. Cry for the Moon



---- ENCORE ----

11. Sancta Terra

12. Beyond the Matrix

13. Consign To Oblivion



RHAPSODY

Da dove si può cominciare a descrivere quello che è stato uno dei concerti più sentiti e attesi da molto tempo a questa parte? L’unica cosa che è mancata per rendere veramente perfetto il tutto è stata l’assenza non solo di Staropoli alle tastiere, che era risaputa già da molto tempo, ma la mancanza di un sostituto e quindi il conseguente utilizzo di basi che non ha soddisfatto tutti. A parte questa inezia, devo dire che tutto è stato magnifico. Qualcuno potrà obiettare che hanno suonato interamente Symphony Of Enchanted Lands, tranne Heroes of the lost Valley, anche se era il ventennale di Legendary Tales, ma anche questo è un dettaglio che scompare di fronte alla immensa prestazione sciorinata da Fabio Lione, Luca Turilli e soci. Dopo l’intro Epicus Furor, Emerald Sword scatena immediatamente la folla che non risparmia il fiato per accompagnare i Nostri durante tutto il tempo del concerto e la possibilità di esprimersi in italiano non è andata sprecata dal buon Fabio, che si è rivelato eccellente intrattenitore. Particolarmente sentite sono state Knightrider of Doom e The Dark Tower of Abyss con la successiva Riding the Winds of Eternity, dedicata a Sir Christopher Lee, che anticipa la prima vera sorpresa della setlist: l’esecuzione, per intero, di Symphony of Enchanted Lands, seguita dal solo di batteria di Alex Holzwarth sulle note del Dies Irae, scritto da Tommaso da Celano e musicato successivamente anche da W. A. Mozart. Immediatamente dopo viene eseguita la favolosa doppietta composta da Land of Immortals ed una commovente Dawn of Victory, anticipata dal solo del buon Fabio Lione, che trascina il pubblico con sé interpretando magistralmente il Nessun Dorma, estratto dall’opera lirica Turandot. Infine, ecco giungere i ringraziamenti di rito da parte dello stesso Lione a tutti i presenti ed alla crew, prima di lasciare la parola ad un Luca Turilli visibilmente emozionato.

Dopo una breve pausa, la band ritorna per suonare Rain of a Thousand Flames e concludere la serata con Lamento Eroico e Holy Thunderforce, che mettono la parola fine ad una performance da brividi in cui nulla è stato lasciato al caso e durante la quale si è rasentata la perfezione e più volte la commozione.



Al termine di una serata del genere, non si può fare altro che mettersi comodi e serbarne il ricordo, perché anche solo il pensiero di aver detto addio a quei Rhapsody mi fa piangere il cuore e ciò mi rende ancora più convinto che rispettare, mantenere e portare avanti l’eredità che Staropoli e il nuovo cantante Giacomo Voli hanno tra le mani sia compito tra i più improbi che si possano immaginare. Concessami questa parentesi nostalgica, devo dire che la serata è stata magnifica, le band sono state eccezionali e alla fine tutti sono usciti soddisfatti da un evento molto atteso come questo.



SETLIST RHAPSODY

Epicus Furor (Intro)

01. Emerald Sword

02. Wisdom of the Kings

03. Eternal Glory

04. Beyond the Gates of Infinity

05. Knightrider of Doom

06. Wings of Destiny

07. The Dark Tower of Abyss

08. Riding the Winds of Eternity

09. Symphony of Enchanted Lands

Drum solo (based on Dies Irae)

10. Land of Immortals

Vocal solo (based on Nessun Dorma)

11. Dawn of Victory



---- ENCORE ----

12. Rain of a Thousand Flames

13. Lamento Eroico

14. Holy Thunderforce

Gargoyles, Angels of Darkness (part III “…And the Legend Ends…”)





