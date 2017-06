RHAPSODY OF FIRE - Più vivi e vegeti che mai

16/06/2017 (16 letture) Non capita spesso di riuscire ad incontrare personalmente gli artisti di una delle band che si ascoltando da anni e che sono riusciti involontariamente a segnare parte della tua vita dal punto di vista musicale. Ancor più raramente accade di scoprire che gli artisti in questione, mantengono la disponibilità e l’umiltà che genericamente si attribuiscono alle persone che incontriamo tutti i giorni, non si lamentano per averli scomodati e anzi insistono per pagare da bere, invece di far pesare il tempo concesso per l’intervista come se fosse un favore. Inutile quindi dire come sia stato doppiamente un piacere scambiare quattro parole con Alessandro Sala, bassista dei Rhapsody of Fire , in concomitanza con l’uscita dell’album. L’esito della giornata a Trieste è la dimostrazione che nella vita non si può far altro che migliorare, soprattutto se consideriamo che la mia prima volta in questa città ho rischiato di essere investito cinque o sei volte.



Fabio: Ciao Alessandro! Se non erro sono ormai passati due anni da quando sei entrato a far parte dei Rhapsody Of Fire, puoi farci un bilancio di questo primo periodo? Alessandro: Beh è stato molto interessante per me andare a suonare in location dove non avevo mai suonato prima, in posti come Giappone, Messico. Mi è piaciuto soprattutto quello, il fatto è che i Rhapsody Of Fire sono famosi in tutto il mondo e quindi devi confrontarti con questa realtà per te un po’ nuova, e che ha mille sfacettature per cui è molto interessante. Poi è stato bellissimo anche vedere come funziona entrare nella macchina Rhapsody Of Fire, capire come si compone musica a quel livello, le pianificazioni che fai, perché comunque c’è una pianificazione lunga anni per i passi da fare: ok usciamo con questo disco, poi vai in tour, le scelte successive, ecc... Io sono entrato in punta di piedi in questa cosa, il composer principale è Alex Staropoli quindi passa tutto attraverso lui, vedo che si dà da fare e lavora come un matto perchè è la sua vita. L’idea è di dare il mio contributo però lui è la macchina che fa partire tutto e quindi non vado a mettergli il bastone tra le ruote, anzi una delle cose migliori che mi sono capitate da quando sono nei Rhapsody Of Fire è anche riuscire a capire l’arrangiamento, nel senso che in alcuni momenti di Into The Legend ci sono fino a duecento tracce attive, perché ci sono i cori, ci sono gli archi registrati uno a uno. Se ti trovi invece con le pre-tracce su cui devi lavorare su, all’inizio puoi anche provare ad essere più estroso in questo o quell’altro punto, però devi sempre stare attento all’intera economia del disco, perché magari tu non sai ma qualcun altro ha già pensato ad inserire una melodia di flauto e non puoi andare a contrastare con la tua parte. Allora lì c’è un lavoro certosino da parte di Alex che è strabiliante, io ho fatto le mie parti quando i pezzi erano già quasi tutti fatti, li ho suonati, li ho fatti un po’ miei, però ovviamente mi sono dovuto "scontrare" all’inizio perchè non sai l’economia generale di pezzi così complicati come quelli dei Rhapsody Of Fire



Fabio:Perfetto. Bene, noi abbiamo finito. Ti ringrazio infinitamente per la disponibilità e il tempo concesso, è stato veramente un piacere e ovviamente ci vediamo al prossimo concerto.





Fabio:Perfetto. Bene, noi abbiamo finito. Ti ringrazio infinitamente per la disponibilità e il tempo concesso, è stato veramente un piacere e ovviamente ci vediamo al prossimo concerto.