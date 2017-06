Intervista

MUNICIPAL WASTE - Speed metal punk!

23/06/2017 (201 letture) Barry: Ciao Ryan, benvenuto su Metallized! Come stai? Ryan: Molto bene, grazie! Siamo nel pieno dell'organizzazione del tour per la promozione di Slime and Punishment, quindi sono occupato con tutti quegli aspetti poco divertenti del suonare in una band, come le trattative con manager e promoter, ma fa anche questo parte del gioco in fondo!



: Esatto, da quando c'è lui per me le cose sono un po' più semplici! Barry: Doppiamente buono, dunque. Come avete scelto titolo e cover per Slime and Punishment? Ryan: Avevamo il titolo Slime and Punishment in mente da qualcosa come cinque anni, al pari di The Fatal Feast, anch'esso un titolo che abbiamo tenuto da parte fino al momento di utilizzarlo. Abbiamo sentito che era giunto il momento di utilizzare queste tre parole che avevamo in mente; come ho già avuto modo di dire ad alcune persone, poi, si tratta di un titolo che evidentemente eravamo destinati ad usare, dal momento che aver fatto aspettare cinque anni i nostri fan per un nuovo album è effettivamente stata una “punizione”.

Quanto alla cover, si tratta di un'opera di Andrei Bouzikov, nostro amico di lunga data che aveva già lavorato per noi su The Art of Partying, Massive Aggressive e su Toxic Waste, lo split con i Toxic Holocaust. Sapevamo quindi di poterci fidare di lui e ci siamo affidati totalmente alla sua arte. Naturalmente non ci ha delusi.



: Noi ci proviamo, ahah! Cerchiamo sempre di fare del nostro meglio, come abbiamo provato a fare per questo nuovo album. Poi il resto, se deve, verrà da sé! Barry: Giustamente! Parlando della vostra musica in generale, ho letto che molti hanno definito il vostro stile “party thrash metal”. Tu come definiresti invece il vostro sound? Ryan: Noi lo abbiamo sempre definito “speed metal punk”: siamo cresciuti ascoltando principalmente speed metal ed abbiamo sempre avuto una attitudine punk, veniamo tutti da esperienze DIY (Do It Yourself, ndt). Consideriamo quindi la nostra musica una fusione di questi due aspetti. Devo poi confessarti che non mi è mai piaciuta particolarmente la definizione “party thrash metal” che ci hanno affibbiato i media, perché trovo che faccia sembrare la nostra musica poco seria. Voglio dire, è ovvio che ci piace divertirci e che scriviamo testi non necessariamente seri, ma siamo estremamente seri riguardo alla nostra musica ed al nostro lavoro.



: Esatto, non è sempre una festa, anzi! Barry: Lo trovo normale. Tornando al nuovo album, ho apprezzato in particolare la traccia intitolata Excessive Celebration; ti va di dirci qualcosa in più su questa canzone? Ryan: Certo! Abbiamo composto quel brano tutti assieme ed uno dei riff mi fa pensare a qualcosa in stile Poison Idea, non so se li conosci, sono stati una grande band hardcore; l'intero brano, del resto, è animato da una atmosfera fortemente influenzata dall'hardcore punk. Il titolo Excessive Celebration è preso da una penalità presente nel football americano: in pratica viene sanzionato un giocatore che, dopo esser andato a punti, esulta in maniera eccessiva o comunque provocatoria. E' stata un'idea di Tony, dal momento che è lui il vero appassionato di football americano fra noi, io sono più tipo da calcio!



: Non ci avevo mai pensato, ma direi di sì, mi piace! Barry: Menomale, temevo fosse un paragone un po' ardito! Slime and Punishment, se non vado errato, è il secondo album pubblicato con la Nuclear Blast Records. Devo dunque dedurre che il vostro rapporto con loro vi soddisfa molto. Ryan: Assolutamente! Ci hanno concesso fin dall'inizio completa libertà creativa, il che per noi è essenziale; come ti ho detto prima, teniamo molto alla nostra attitudine DIY ed alla nostra indipendenza artistica ed abbiamo sempre desiderato una label che non si intromettesse in questi aspetti. In questi anni di collaborazione ci siamo relazionati con la sede di Los Angeles della Nuclear Blast e devo dirti che, più che un semplice rapporto di lavoro, si è sviluppato un vero e proprio rapporto di amicizia con loro.



: Beh, siamo stati sfortunati in passato -non con loro ovviamente-, quindi direi che eravamo un po' in credito con la sorte, ahah! Barry: Per fortuna le cose possono sempre migliorare! Ultima domanda per me, Ryan: verrete a trovarci per promuovere il nuovo album? Ryan: Non abbiamo ancora nulla di programmato in realtà: adesso dobbiamo concludere il tour americano, poi ad agosto suoneremo al Bloodstock Open Air in Inghilterra e da quel momento si vedrà; sicuramente faremo qualcos'altro in Europa verso la fine del 2017 e probabilmente anche in Italia, ma al momento ancora non posso dirti nulla di ufficiale!



