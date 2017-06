Live Report

SYSTEM OF A DOWN + PROPHETS OF RAGE - Visarno Arena, Firenze, 25/06/2017

29/06/2017 (252 letture) Il Firenze Rocks di quest'anno si presentava come uno degli eventi musicali più importanti dell'estate su suolo italico ed almeno per quanto riguarda i numeri non ha deluso le aspettative. In quasi 150.000 si sono precipitati nel capoluogo toscano nella tre giorni di giugno, grazie soprattutto agli artisti di livello internazionale che hanno calcato il palco dell'Ippodromo del Visarno. L'ultima giornata, mi permetto di dire, era la più attesa dalla nostra webzine vista la presenza di System of a Down e Prophets of Rage, i quali avevano l'ingrato compito di emulare le performances dei giorni precedenti di Aerosmith, Placebo e Eddie Vedder. A conti fatti direi che ci sono ampiamente riusciti.



PRE SHOW

Arrivo nella zona del concerto (il Parco delle Cascine) piuttosto presto, in modo da saltare il grosso della fila e poter entrare con largo anticipo. Effettivamente poco dopo le 12 (orario di apertura dei cancelli) sono già nell'Ippodromo. È fin da subito chiaro che non sarà facile vedere il palco poiché il luogo è gigantesco e abbastanza dispersivo, perciò i più coraggiosi iniziano a sdraiarsi sotto il sole dietro le transenne di separazione dal PIT. Il maxischermo installato al centro dell'arena sarà molto utile durante la serata.



PROPHETS OF RAGE

Dopo la breve parentesi dei due dj di Virgin Radio, Ringo e Toky, si inzia finalmente a fare sul serio. Alle 19 infatti salgono sul palco i Prophets of Rage e parte un grandissimo boato. La superband rap metal capitanata da Tom Morello e comprendente fra gli altri Chuck D e DJ Lord dei Public Enemy, oltre al cantante dei Cypress Hill, B-Real (simpaticissimo il copricapo da sceicco che indossa) offre uno spettacolo esaltante con in scaletta tanti brani dei Rage Against the Machine, come da previsione. Sentire suonare dal vivo tracks come Guerilla Radio, Bullet in The Head, Bulls on Parade ha un sapore particolare, soprattutto con un Morello in forma strepitosa. La sua chitarra è il terzo cantante della band e i solo che fuoriescono dalla sei corde sono rivoluzionari tanto oggi quanto 25 anni fa. Non sono però di intralcio le songs delle altre due band indirettamente coinvolte nello show, molte eseguite nella parte centrale. Prendersi consecutivamente e senza respiro canzoni come Fight the Power, Insane in the Brain, Bring the Noise eccetera è una bella mazzata fisicamente parlando, poiché non ci si può esimere dal saltare assieme ai due scatenati frontman. Il momento più toccante è però decisamente quello legato a Chris Cornell, infatti assieme allo special guest Serj Tankian viene eseguita una bellissima e commovente versione di Like a Stone degli Audioslave (da ricordare che dei Prophets of Rage fanno parte anche il bassista Tim Commerford e il batterista Brad Wilk). Il finale con Killing in the Name entusiasma ancor più una folla già ampiamente gasata e consolida i Prophets of Rage come uno dei progetti più interessanti degli ultimi anni.



SETLIST PROPHETS OF RAGE

1. Prophets of Rage

2. Testify

3. Take the Power Back

4. Guerrilla Radio

5. Unfuck The World

6. Bombtrack

7. Fight the Power

8. Can't Truss It

9. Insane in the Brain

10. Bring the Noise

11. Jump Around

12. Sleep Now in the Fire/ Cochise (parziale)

13. Like a Stone (cantata da Serj Tankian)

14. Know Your Enemy

15. Bullet in the Head

16. How I Could Just Kill a Man

17. Bulls on Parade

18. Killing in the Name



SYSTEM OF A DOWN

I SOAD salgono sul palco poco dopo il calar del sole, quest'ultimo particolarmente magnanimo in una domenica a tratti nuvolosa. È con Suite-Pee che il gruppo californiano decide di mandare in tilt i già provati fans. Il delirio prosegue con Prison Song e non accenna ad arrestarsi sulle note di Violent Pornography. Bisogna attendere la pacata Aerials per respirare un po', peraltro la brezza serale arriva in soccorso, offuscando in parte il polverone creatosi durante l'ovvio pogo presente nelle diverse zone dell'Ippodromo. L'ora e mezzo circa di esibizione è una carrellata di hits e di martellamenti continui operati dalla potente resa sonora della sezione ritmica. Nemmeno un attimo di pausa: Serj ed un impeccabile Daron addolciscono e ammorbidiscono il pubblico con i loro scambi vocali; essi sono l'unica ancora di salvezza per arrivare vivi fino in fondo di fronte a tali badilate. Le 27 tracks suonate durante la serata consolidano l'intera carriera della band e fanno parte della vita di un'intera generazione, di una massa di trentenni che adesso sono lì a scomporsi sotto il palco. I 40.000-50.000 del Visarno ballano sulle note di Radio-Video, cantano le più "accessibili" Hypnotize, Chop Suey, Lonely Day e scherzano sui folli vocalizzi del frontman. E quando Serj afferma a gran voce che in Italia vi sono le migliori persone, i migliori luoghi e il miglior cibo il pubblico esplode. Ormai è amore viscerale, così le ultime e fantastiche songs: Question, B.Y.O.B. , Roulette scivolano via con spensieratezza e tanto affetto da parte degli spettatori verso il gruppo di origini armene. Su Toxicity, Daron finalmente toglie la maschera estremamente professionale indossata sinora, lasciandosi andare a degli sproloqui senza senso che infiammano l'arena. Il finale affidato a Sugar è accolto in maniera sensazionale dalla folla presente nella città medicea. Le luci si spengono e i System si smaterializzano dal palco salutando.



SETLIST SYSTEM OF A DOWN

1. Soldier Side – Intro

2. Suite-Pee

3. Prison Song

4. Violent Pornography

5. Aerials

6. Mind (intro)

7. Mr. Jack

8. DDevil

9. Needles

10. Deer Dance

11. Radio/Video

12. Hypnotize

13. Dreaming (parziale)

14. Pictures

15. Highway Song

16. Darts

17. Bounce

18. Suggestions

19. Psycho

20. Chop Suey!

21. Lost in Hollywood

22. Question!

23. Lonely Day

24. Kill Rock 'n' Roll

25. B.Y.O.B.

26. Roulette

27. Toxicity

28. Sugar



CONCLUSIONI

Doveva essere uno dei migliori spettacoli alternative metal di questa estate italiana e tale è stato. Gran merito va ai Prophets of Rage, i quali hanno suonato come se fossero a tutti gli effetti co-headliner. Per quanto riguarda i System of a Down c'è poco da dire: hanno messo sul piatto tutto quello che possedevano, facendo parlare i pezzi e dimenticando le interruzioni. L'unica frase enunciata da Serj durante il concerto è una dichiarazione d'amore verso il nostro Paese e sembrava anche sincera, perciò speriamo tornino presto. Per quanto riguarda il luogo dell'evento si può sicuramente migliorare: in queste arene si sa che la polvere diviene incontenibile dopo una certa ora e i vetri in terra erano conseguenza delle due serate precedenti (alla faccia dei numerosi controlli all'ingresso, le bottiglie frantumate erano veramente tante). Sta di fatto che il capoluogo toscano ha offerto una buona location per distribuire e far defluire al meglio 50.000 persone, attività non semplice per una città di medie dimensioni. Vista l'ottima affluenza e la qualità proposta speriamo che il festival possa ripetersi anche il prossimo anno.





Discutine con noi sul FORUM Federico Tognoli "Togno89" 9 Un altro appunto...IL VOLUME TROPPO TROPPO TROPPO (TROPPO) BASSO 8 @Psychosys si è vero l'ho visto pure io, non so neanche se fossero headliner dato che hanno suonato solo un ora 7 Non sono stato al concerto però chi c'era mi ha assicurato che è stato un grande spettacolo esclusi i problemi derivanti da polvere e scarsi controlli di sicurezza. Qualche giorno fa ho guardato sul tubo il live del Pinkpop festival dei i SOAD e mi sembravano molto scarichi... Ci avranno gudagnato in precisione ma con quella voglia li non è stato all'altezza delle aspettative. 6 @Therealzul, concordo, anch'io li preferisco ora anche se Serj ha cambiato registro. Che poi dai live che ho visto su Youtube in realta' la differenza la fa Daron che prima era un fuori di testa sul palco (probabilmente x tutta la roba che si faceva) mentre ora ha un atteggiamento maturo che preferisco decisamente. Non dimentichiamoci poi che questo tour non e' supportato da alcun album e che l'ultima uscita e' del 2005 quindi sicuramente sono amatissimi (giustamente!) e la gente non li ha dimenticati 5 @freedom guarda, forse non riescono più ad esprimere quella carica come dici, ma in compenso ne hanno enormemente guadagnato in precisione, vatti a vedere un video di un po d'anni fa e confrontalo con lo spettacolo dell'altra sera, sembrano due band diverse, a conti fatti per la poca carica persa e l'enorme guadagno in termini di precisione direi che va molto meglio così...comunque si, ormai sono leggende, basta pensare al fatto che tutti i 40000/50000 dell'altra sera conoscevano a memoria tutte e dico tutte le canzoni, si vedeva proprio l'affetto del pubblico nei loro confronti, per non parlare della varietà di pubblico presente, dai 20enni come me, passando per le famiglie, fino ad arrivare ai metallers vecchio stile...gli haters possono dire ciò che vogliono, ma i SOAD sono stati forse l'ultimo crack mondiale portatore di novità e in grado di mettere d'accordo persone che magari ascoltano generi molto diversi, e solo le grandissime band sanno fare questo 4 E dai video che ho visto gli ultimi anni sembrano essere cresciuti molto. Mi piace moltissimo lo stile del batterista Anch'io li ho visti in quel tour, magia pura!!!E dai video che ho visto gli ultimi anni sembrano essere cresciuti molto. Mi piace moltissimo lo stile del batterista 3 Dite quello che vi pare, ma i SOAD sono ormai delle leggende viventi, uno degli ultimi grandi gruppi della nostra epoca. Li vidi durante il tour di Toxicity, quando fra i "metallari" di mezza Italia non si parlava d'altro che di questo album scandalosamente fresco ed accattivante, ed io e i miei amici non ascoltavamo praticamente altro. Un concerto strepitoso, indimenticabile. All'epoca credo fossero in preda a droghe di vario genere comunque, mentre oggi li vedo offrire spettacoli altamente professionali che, pur non esprimendo la carica dei tempi che furono, fanno ben sperare per il futuro dei quattro. E nel frattempo aspetto un nuovo album. 2 Magari aggiungendo qualche zona in più di ombra ? 1 I Prophets of rage non mi hanno per niente entusiasmato...spero di sbagliarmi ma questo nuovo progetto di Mr.Morello & company lo vedo proprio come un buco nell'acqua. ..gli unici momenti di euforia tra il pubblico ci sono stati solamente quando riproponevano le canzoni dei r.a.t.m....per il resto poca roba e abbastanza noiosa. .