Live Report

DEEP PURPLE + TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN - Mediolanum Forum, Assago (MI), 27/06/2017

03/07/2017 (359 letture) Appuntamento con la Storia del Rock stasera; i mitici Deep Purple fanno tappa nel milanese e il sottoscritto non intende perdersi questa ghiotta occasione di vedere dal vivo coloro che hanno contribuito alla nascita della musica heavy. Noto con immenso piacere che il pubblico è quanto di più variegato possa essere: si va dal signore attempato con i capelli bianchi al padre di mezz'età che ha fatto 400 km in treno insieme alla figlia, al trentenne metallaro fino ai ragazzini accompagnati da zii e nonni: davvero una bella cosa che anche i giovanissimi mostrino interesse per la musica dura, condividendo questa passione con i propri famigliari. I Nostri hanno fatto intitolato questa serie di concerti The Long Goodbye Tour, ma è difficile credere che abbiano intenzione di mollare nonostante l'età che avanza, e ciò per diverse ragioni tra cui una forma ancora invidiabile e una presenza scenica di assoluto spessore, oltre al fatto che l'anno prossimo il gruppo festeggerà 50 anni di carriera; comunque bando ai pensieri spiacevoli e vediamo cos'ha da offrire la serata...



TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN

Gli opener sono un gruppo da noi poco conosciuto ma che ha già aperto per nomi altisonanti della scena mondiale quali AC/DC, Guns N'Roses, B.B. King e ZZ Top (hai detto niente!) e ben presto ci appare chiaro il perché. Fin da subito i texani attirano le simpatie di un Forum che sta via via riempiendosi; il frontman Tyler Bryant è uno di quei soggetti in cui gli appassionati di certe sonorità vintage possono tranquillamente riporre le loro speranze. Finché ci saranno giovani musicisti che come lui riversano con passione genuina ogni stilla di talento ed energia per la causa del rock/blues, il genere avrà dei degni esponenti anche nel futuro. Il quartetto proveniente da Nashville, infatti, propone pezzi che affondano le proprie radici nelle rive del Mississipi e le tingono con forti accenti di vigoroso rock, attingendo la propria scaletta dai lavori Wild Child e The Wayside e il pubblico, nonostante per la maggior parte non conosca i brani, partecipa attivamente allo show battendo le mani a tempo e intonando cori. Caleb Crosby, il batterista, a un certo punto passeggia per lo stage suonando un tom, mentre il bassista Noah Denney rimane per la maggior parte del tempo statico nella sua postazione, prodigandosi anche ai cori; tanto a fare su e giù per il palco saltando come un pazzo ci pensa il buon Tyler, capace di assoli di gran classe (ottima anche la sua prestazione alla chitarra dobro con tanto di slide in acciaio) accompagnato alla ritmica dal figlio d'arte Graham Whitford (suo padre è il Brad degli Aerosmith). Tanto impegno e sudore vengono degnamente ripagati a fine set da calorosissimi applausi con la speranza di rivederli presto dalle nostre parti: teneteli d'occhio, ne vale la pena.



DEEP PURPLE

Alle 21:00 precise si abbassano le luci e l'iceberg sul megaschermo che rappresenta cinque volti conosciuti -con chiaro riferimento all'artwork di In Rock- domina la scena, finché non fanno il loro ingresso sulle assi del palazzetto le leggende del rock, i Deep Purple! Il pubblico impazzisce e si parte con la nuova Time for Bedlam, estratta dall'ultima fatica inFinite. Il muro sonoro è di tutto rispetto, i "ragazzi" non hanno bisogno di alzare i volumi per risultare potenti come la situazione richiede, ma il risultato è addirittura deflagrante quando Paice attacca con il doppio pedale quel capolavoro che risponde al nome di Fireball, una vera botta in sede live che fa esplodere la platea (compreso il sottoscritto, ovviamente). Ian Gillan, t-shirt sobria e movenze misurate, appare in palla e, nonostante non azzarderà una Child in Time, gestisce comunque la propria ugola in maniera più che dignitosa, addirittura spingendosi in alcuni acuti a metà set. Roger Glover è il solito mostro che forma un tutt'uno con Paice, Steve Morse nonostante la fasciatura al polso sciorina riff su riff con la sua classe cristallina attirando gli sguardi dei presenti i quali non possono far altro che saltare e cantare sulle note di un classico come Strange Kind of Woman. Appena smette di cantare e partono i solisti -come in gran parte dei pezzi dei Deep Purple- Gillan ne approfitta per spostarsi dietro le quinte, salvo riemergere dall'ombra al momento opportuno e riprendere in mano il microfono. Brani come Johnny’s Band e Birds of Prey dimostrano che i Nostri non hanno la minima intenzione di autocelebrarsi ma vogliono promuovere il nuovo lavoro: particolarmente riuscita The Surprising, con tutta la band capace di un'esecuzione a dir poco magistrale e di grande pathos. Ian Gillan rispolvera la sua armonica a bocca in una entusiasmante Lazy, quindi giunge il turno di Don Airey di mettersi in mostra dapprima con un magico assolo alle tastiere (che omaggia il BelPaese con un accenno a La Donna è Mobile e Nessun Dorma) e poi con l'esaltante intro di un altro must della band britannica, la fenomenale Perfect Strangers che con il suo hard rock ci da una botta non indifferente; sempre magnifico questo pezzo. Ma il successivo non è da meno: Space Truckin' vede sullo schermo una coreografia a tema, così come il pezzo più atteso dalla maggior parte dei presenti; appena Morse attacca il riff di chitarra più celebre della storia e Ian Paice passa dai piatti al rullante, il Forum esplode di gioia mentre scorrono le immagini di articoli di giornale riguardanti l'incendio del Casinò di Montreux che ha ispirato la leggendaria Smoke on The Water: sentirla cantare dall'intero palazzetto è un'esperienza da pelle d'oca che ti fa capire che cosa possa rappresentare una "semplice canzone". I Deep Purple ci ringraziano e spariscono dal palco ma ben presto fanno il loro ritorno per intonare la celeberrima cover di Hush, il cui ritornello può contare sull'aiuto di migliaia di voci, quindi assolo dello strabiliante Glover e gran finale affidato al classicone Black Night, degna chiusura di una serata da ricordare. La sensazione -oltre che la speranza- è che questo non sia un addio ma un arrivederci, non ci sono state cerimonie o discorsi commoventi, e del resto un gruppo così in palla non può -non deve- ritirarsi, non ancora... speriamo ci possa essere una prossima volta, in ogni caso onore alla leggenda, onore ai Deep Purple!



SETLIST DEEP PURPLE

1. Time for Bedlam

2. Fireball

3. Bloodsucker

4. Strange Kind of Woman

5. Johnny’s Band

6. Uncommon Man

7. The Surprising

8. Lazy

9. Birds of Prey

10. Hell to Pay

11. Keyboard Solo

12. Perfect Strangers

13. Space Truckin'

14. Smoke on The Water



---Encore---



15. Hush (Joe South cover)

16. Bass Solo

17. Black Night





Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc" 16 Sono contenta di fare questo effetto, perché la musica deve unire, non dividere, quindi anche poter trasmettere a qualcun'altro un'emozione che si ha provato oppure condividerla dovrebbe essere il pilastro su cui si erge un sito come questo (e in generale, tutte le disquisizioni a sfondo musicale ). Un'altra cosa bellissima di andare ai concerti (me l'hai fatta venire in mente tu col tuo racconto dei Metallica ): non ci sono differenze di età, di idee, di nessun genere. Io arrivo ai concerti e attacco bottone con chiunque nell'arco di 5 minuti, si parla del più e del meno, si aumentano le propre conoscenze musicali e si riesce a passare un periodo di spensieratezza. E poi a fine concerto non sai nemmeno come si chiama il tuo vicino, anche se sai tutti i gruppi che ascolta, ma non importa: l'importante è che vi siate divertiti assieme per 2 ore questa è la Musica rik: che bel commento, grazie! E poi a fine concerto non sai nemmeno come si chiama il tuo vicino, anche se sai tutti i gruppi che ascolta, ma non importa: l'importante è che vi siate divertiti assieme per 2 orequesta è la Musica 15 Premetto : non sono un grande estimatore di hard rock. (Nel 1978 iniziai con ufo, ac/dc, boc, kiss, ted nugent, ecc ...) cioè queste sonorità più vicine ai miei gusti musicali di giovanotto. Premesso che l'asino sono io, il mio intervento è per mettere in risalto quanto sono bellissimi i post di @Beta e @Silvia. Ragazze, riuscite a mettere per iscritto le vostre sensazioni e le vostre emozioni, che sono sentite, reali e che vi rendono felici. È bellissimo sapere che ci sono persone che 'vivono' la musica e che questa vi procura queste bellissime emozioni. Chi vi legge si rende conto realmente di quello che provate con l 'ascolto di questa musica e riuscite a 'trasmetterlo' con i vostri post. Bello, bello, bello. Per quanto concerne i concerti, beh il mondo è cambiato ed è impossibile fare un paragone con il nuovo millennio. Vi posso solo dire questo: 1984 milano venom con supporto metallica di kill 'em all. Atmosfera super elettrica, una marea di pelle (chiodo) borchie ed una felicità incontenibile. Ora c'è la rete, i concerti li puoi vedere in streaming ..... tutto è cambiato anche l'approccio medesimo alla musica. Ma finché ci saranno persone come Voi e altre che commentano facendoti partecipe delle emozioni che si provano ad ascoltare l' hard&heavy, beh c'è da stare molto contenti. 14 @Beta, "Quando una band fa storia, colpisce tutti, di tutte le età" esatto, e oggi si assiste al paradosso che i giovani diminuiscono ai concerti ma il pubblico si fa eterogeneo, sia come eta' che come background 13 Comunque i Purple sono stati fantastici, ci sono stati alcuni momenti di euforia pura (per quel che mi riguarda, attacco di Perfect Strangers, Smoke on the Water e Black Night, cori da stadio!!!). Quando una band fa storia, colpisce tutti, di tutte le età No, no, Silvia, non generalizzi, hai ragione. Poi, ognuno ha il suo modo di vivere i concerti, ma nel complesso si passa da quelli che se ne fregano a quelli che vanno giusto per dire "c'ero", poi non si capisce se hanno capito cosa stavano ascoltandoComunque i Purple sono stati fantastici, ci sono stati alcuni momenti di euforia pura (per quel che mi riguarda, attacco di Perfect Strangers, Smoke on the Water e Black Night, cori da stadio!!!). Quando una band fa storia, colpisce tutti, di tutte le età 12 ). /// Una decina di anni fa volevo a tutti i costi vedere i Dark Tranquillity in un minuscolo locale di Camden a Londra e sono partita prima dell'alba in effetti (col solito discorso, biglietto aereo che costa meno di una pizza, etc etc). Bello anche andare a vedere le band locali, almeno io ho sempre supportato quando potevo, ma proprio perche' mi piaceva. /// Certo, Youtube e' prezioso ma l'esperienza di un concerto e' impagabile! Riguardo ai DP e' bello leggere che siano ancora in grado di far vivere emozioni, ormai ad almeno un paio di generazioni, wow @Beta, infatti anche a me sembra che molti tuoi coetanei abbiano un approccio diverso, ma non vorrei generalizzare, anche se LORIN fornisce i dati che lo confermano. Ad essere sincera, io a differenza tua mi son fatta tante volte migliaia di km x un concerto, con i Blind Guardian ho pure pianto su The Bard's Song ITF - e non ero l'unica!- e all'idea di essere davanti a Steve Harris mi vedo gia' x terra, hahaha, lol ( a proposito di svenire dall'emozione). /// Una decina di anni fa volevo a tutti i costi vedere i Dark Tranquillity in un minuscolo locale di Camden a Londra e sono partita prima dell'alba in effetti(col solito discorso, biglietto aereo che costa meno di una pizza, etc etc). Bello anche andare a vedere le band locali, almeno io ho sempre supportato quando potevo, ma proprio perche' mi piaceva. /// Certo, Youtube e' prezioso ma l'esperienza di un concerto e' impagabile! Riguardo ai DP e' bello leggere che siano ancora in grado di far vivere emozioni, ormai ad almeno un paio di generazioni, wow 11 Come dici tu, ben vengano i video live sul tubo o i DVD (dopotutto, non è che tutti possiamo essere a tutti i concerti di tutte le nostre band preferite XD), però il menefreghismo per i concerti non lo capisco. Certo, devo amettere una cosa: io non sono dell'idea che devo andare al concerto a tutti i costi; il live me lo devo godere, se devo fare 200 km di strada svegliandomi all'alba e devo aspettare tutto il giorno per arrivare alla sera che sono già stanca, il concerto non me lo godo, quindi preferisco programmare bene i concerti a cui vado in modo che siano delle belle esperienze. A volte mi sembra che molti miei coetanei (o più giovani) vadano ai concerti giusto per fare il numero ... Esatto, Silvia! Io non sono una di quelle persone che sviene dall'emozione ai concerti (XD), però andare a sentire la musica live è un'esperienza impareggiabile. Ma anche non necessariamente di gruppi importanti, a me piace anche andare nei pub ad ascoltare cover band mentre sorseggio una birretta coi miei amiciCome dici tu, ben vengano i video live sul tubo o i DVD (dopotutto, non è che tutti possiamo essere a tutti i concerti di tutte le nostre band preferite XD), però il menefreghismo per i concerti non lo capisco. Certo, devo amettere una cosa: io non sono dell'idea che devo andare al concerto a tutti i costi; il live me lo devo godere, se devo fare 200 km di strada svegliandomi all'alba e devo aspettare tutto il giorno per arrivare alla sera che sono già stanca, il concerto non me lo godo, quindi preferisco programmare bene i concerti a cui vado in modo che siano delle belle esperienze. A volte mi sembra che molti miei coetanei (o più giovani) vadano ai concerti giusto per fare il numero ... 10 La penso come te ed ho sempre scritto che il posto migliore per conoscere/valutare una band, è lo stage. 9 ), l'unico modo x ascoltare una band dal vivo era andare al concerto. Non so se questo abbia avuto un impatto o se semplicemente i ragazzini non hanno piu' le nostre esigenze. Almeno x me, infatti, nonostante tutti i bootleg del mondo su YouTube, l'atmosfera del concerto e' impareggiabile Comunque prima di internet, o meglio, prima che chiunque fosse in grado di registrare e mettere sul tubo concerti di grande qualita', (cosa che e' cresciuta esponenzialmente negli ultimissimi anni e che naturalmente e' bene accetta), l'unico modo x ascoltare una band dal vivo era andare al concerto. Non so se questo abbia avuto un impatto o se semplicemente i ragazzini non hanno piu' le nostre esigenze. Almeno x me, infatti, nonostante tutti i bootleg del mondo su YouTube, l'atmosfera del concerto e' impareggiabile 8 E' vero, non ce n'erano o_O 7 Infatti l'articolo che ho letto voleva andare a parare proprio lì. Praticamente al giovane di oggi non frega nulla della musica dal vivo, qualunque essa sia e io ci aggiungo: secondo me spiega molte cose (sempre che sia tutto abbastanza attendibile eh). Ricordo solo che da ventenne ai concerti non ricordo cinquantenni nel mezzo a noi.... 6 @LORIN "se si toglie lo spettatore che ha compiuto 40 anni dal pubblico, nei concerti in generale, ne resterebbe circa il 25 %". Immagino, perche' x noi il concerto resta un'emozione irrinunciabile e, almeno x molti, aveva una valenza anche sociale 5 @LORIN: cosa intendi per "anche io penso che non fare Highway Star sia un gran bel fare"?. Da come termini la frase: "però devo sottolineare che la doppietta Uncommon Man e The Surprising sostituiscono alla grande certi pezzi non fatti" ritengo che anche tu non te ne capaciti, ma vorrei capire visto che in fatto di gusti purpleiani & family mi sembra che abbiamo gli stessi gusti 4 Io ero presente alla data di Roma e anche io penso che non fare Highway Star sia un gran bel fare, però devo sottolineare che la doppietta Uncommon Man e The Surprising sostituiscono alla grande certi pezzi non fatti. Sono d'accordissimo con Matocc su un loro eventuale ritiro, una band che suona e canta a questa maniera DEVE continuare a farlo. Sul discorso dell'età del pubblico ho letto proprio stamattina che se si toglie lo spettatore che ha compiuto 40 anni dal pubblico, nei concerti in generale, ne resterebbe circa il 25 % di pubblico presente, se reale, sarebbe un dato che fa riflettere....... 3 PS: bella posizione la tua, Matocc, le foto sono venute molto bene C'ero! Bellissimo concerto, ottimo gruppo spalla e Purple fantastici! Si è sentita la mancanza di Child in Time e Highway Star, ma alla fine il risultato è stato troppo bello per rimuginarci su. Matocc ha ragione, sono in ottima forma. Che emozione rivedere le foto! Bel report, succinto, essenziale e completo, non c'è niente da aggiungerePS: bella posizione la tua, Matocc, le foto sono venute molto bene 2 Concordo con Rob ma forse anche Highway Star e' un grande sforzo x la voce. A proposito i Metal Church nel loro primo omonimo album ne hanno fatto una gran bella cover 1 Ognuno ha i suoi Deep Purple e le proprie canzoni preferite. Pur amandoli incondizionatamente in ogni loro manifestazione per me loro sono soprattutto Child in Time e Highway Star. Bene. Comprendo l'impossibilità di cantare la prima. Ma non suonare la seconda è un atto contro natura.