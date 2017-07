Live Report

UNITED AS ONE FESTIVAL #3 - D.R.I. + Wehrmacht + General Surgery + Guests

04/07/2017 (28 letture) Terza edizione dell'ancora una volta riuscitissimo United As One Festival, che dopo una pausa di due anni dalla scorsa edizione (con un'utopica line-up come Nuclear Assault, Ratos De Porao, Toxic Holocaust...) torna con l'esclusiva europea dei Wehrmacht, chicca assoluta della serata, e con i D.R.I. headliner. La location è ancora al Kaleidos di Poviglio (RE), e questa volta un tempo coperto e piuttosto ventilato ha favorito la location open air che si era rivelata un vero e proprio forno durante la scorsa edizione.



OPENING ACTS

Aprono le danze i First Brawl, dal nome di buon auspicio (circa), con un hardcore piuttosto aggressivo, con una voce shouted molto energica su una sorta di mix tra l'HC più classico e quello più moderno, che può ricordare Terror o Sick of it All e che risulta in generale piuttosto convincente, nonostante la location sia ancora deserta (dato l'orario, più che altro, essendo un venerdì).



Più melodici e “orecchiabili” sono invece i croati Deafness by Noise, che accompagnavano per qualche data i D.R.I. nel loro tour europeo. Partendo da una versione decisamente più rock 'n' roll di Agnostic Front e Suicidal Tendencies (tra i pochi gruppi che conosco e che posso lontanamente accostare), con qualche influenza Oi!, risultano divertenti sebbene non proprio nelle mie corde, dato che preferisco altre tipologie di hardcore.



Più metal-oriented è infine la proposta degli Slander, che per questa occasione presentano il nuovo LP prodotto proprio tramite F.O.A.D. Records, che ha organizzato anche quest'anno il festival. Generalmente ritmati, e con dei bei up-tempos a dare la giusta carica ai vari pezzi, risultano soprattutto convincenti sotto l'aspetto dei riff, incontrando bene anche i gusti del sottoscritto. Tra i gruppi di apertura dimostrano anche di avere una solida fanbase di amici e affezionati, sebbene l'orario ancora pre-tramonto non li abbia favoriti in tal senso.



GENERAL SURGERY

Show crepuscolare per i pathological deathgrinder General Surgery, formazione svedese originariamente in attività per poco meno di un lustro a cavallo tra la fine degli anni '80 e gli anni '90, quando si fece conoscere per il 7” Necrology, che per quanto fosse fondamentalmente un tentativo di imitazione dei primi Carcass, divenne un'uscita seminale per lo sviluppo del filone a tema medico-patologico, nonché uno dei lavori più degni di nota. Va anche detto, che seppur soltanto il chitarrista fondatore rimanga oggi della formazione originale, la reunion del 1999 – dalla quale hanno mantenuto un'attività studio e live piuttosto costante – è stata tra le più significative nel panorama swedish death metal, sia quantitativamente che qualitativamente, nonché per longevità e stabilità.



Attraverso gli anni il plotter musicale del gruppo è rimasto invariato, con qualche groove à la Symphonies of Sickness a scandire i passaggi tra il d-beat e il blast senza freni, riff coincisi e immediati, vocals gutturali (con occasionale uso di un pitch shift) qua e là intermezzate da scream a contrapporsi alle tonalità più basse del vocalist. Rispetto alla prima e scorsa volta in cui li ho visti, al Netherlands Deathfest di quest'anno, l'esibizione risulta un tantino meno feroce e la scaletta meno ricca, ma davvero poco di negativo si può dire circa l'esecuzione, e per fortuna, anche circa i suoni, praticamente ottimi durante tutta la serata, nonostante l'incognita dell'open air.



Rispettando il cliché scenico di questo particolare filone, i membri dei General Surgery indossano abiti da infermiere o chirurgo, opportunamente imbrattati di sangue, e anche gli strumenti -volutamente- tutti bianchi contribuiscono alla scenografia “medica”. Accanto al fondatore Joacim Carlsson (noto anche per la sua militanza negli Afflicted, in precedenza Afflicted Convulsion, formazione di culto del panorama svedese) troviamo ora anche Urban Skytt, fondatore dei leggendari Crematory di Stoccolma a completare il quintetto come secondo chitarrista.





WEHRMACHT

A sole ormai tramontato, il festival ha finalmente raggiunto il massimo della quota di presenti, ed indubbiamente lo show dei thrasher texani Wehrmacht risulta essere il più seguito in termini di interesse, e anche la situazione “fisica” si fa infine piuttosto violenta, come ci si poteva ovviamente aspettare. Nello specifico, il materiale scritto dalla band si limita essenzialmente a due album, praticamente tra le pietre miliari assolute del crossover/thrashcore: ogni pezzo suonato in setlist è un classico e va a segno, generalmente a velocità forsennate (tra le punte del genere), o risparmiando al massimo un po' di quel tiro su qualche chorus più da sing-along che è sempre appartenuto all'attitudine più scherzosa dei Wehrmacht.



Altra cosa che stupisce di album come Shark Attack e Biermacht, assieme alla velocità, l'intensità e la presenza di veri e propri blast beat, è di certo la notevole preparazione tecnica del gruppo (dimostrata anche in Cryptic Slaughter e Spazztic Blurr, con cui i Wehrmacht condividevano dei membri); a distanza di ormai 30 anni, perso in parte l'atletismo da stage, l'attenzione all'aspetto esecutivo non viene meno, per garantire intensità e potenza laddove, a quelle velocità, ogni sfasamento tra musicisti si paga in chiarezza. Certo, rispetto ai D.R.I. che saliranno sul palco di lì a breve si mostreranno evidentemente più precisi, sebbene il livello tecnico di questi ultimi sia nettamente meno impegnativo, ma poiché il punch ritmico ne è dipeso fatalmente, i Wehrmacht sono risultati giusto leggermente meno pesanti, per quanto molto più intensi.



Escluderei da questa considerazione esclusivamente la batteria: infatti dietro alle pelli Brian Lehfeldt dimostra un padronanza praticamente innata, senza considerare il peso storico della sua attività di pionierizzazione dei tempi più estremi nel thrash metal - lo stesso Harald dei D.R.I. tributa i Wehrmacht con un'invasione di palco piuttosto comica.Verso la fine del set, decidono di tributare la scena hardcore italiana, naturalmente molto stimata all'estero, con una cover molto riuscita dei Raw Power, ma chiudendo con una piuttosto trascurabile degli Iron Maiden, che si sarebbe potuta sacrificare per un altro classico originale (non che ne siano mancati, anzi...).



D.R.I.

Inizierei questa ultima parte dell'articolo ricordando la simpatia con cui Harald dei D.R.I., giusto prima dello show dei Wehrmacht, ha attaccato bottone con me e i miei amici mostrandoci orgogliosamente il suo libro fotografico Murder in the Front Row, una collezione di suoi scatti fatti nel periodo di nascita del thrash nella Bay Area: foto dal vivo di Metallica, Megadeth, Slayer, Possessed, Hirax... nel backstage, feste private e bizzarrie varie (tra cui un giovanissimo Lars Ulrich che sniffa cocaina attraverso il tubo di cartone di un rotolo di carta igienica esaurito) – un tipo davvero divertente e visibilmente appassionato.



Passando invece al resoconto del loro show, la non-calanche con cui calcano il palco è proporzionale soltanto alla loro pesantezza: nonostante la velocità dei pezzi, l'esecuzione appare naturale come respirare, sembra letteralmente di ascoltare il disco (compresa la voce di Kurt)! La notevole coesione fa sì che ogni riff colpisca nel pieno delle proprie potenzialità, e un inizio di scaletta completamente incentrato sui loro classici del primo periodo fastcore/thrashcore (Dealing With It!, Violent Pacification e il Dirty Rotten E.P.) è una vera e propria dichiarazione di sadismo verso gli astanti nel pit.



In particolare, la sezione ritmica non lascia prigionieri, e anche nei breakdown (come quello di Argument Then War, o dell'immancabile Beneath The Wheel) l'effetto è veramente distruttivo, complici anche i suoni ottimamente bilanciati, come durante il resto del festival. La scaletta è peraltro molto ben selezionata, esendosi su quasi un'ora e venti di set, equivalenti a un paio di dozzine di classici del gruppo, almeno! Anche in questo caso, i Wehrmacht ricambiano il supporto da lato palco portando birre cercando di distrarre i membri, piuttosto disinvolti nel gestire esecuzione e pubblico.



La sensazione è stata proprio quella di vedere un gruppo di veri e propri appassionati del genere, suonare con la professionalità che si richiederebbe a un gruppo leggendario del metal e hardcore, ma senza perdere quel feeling che ha animato l'intera esibizione, intensissima e con davvero poche pause. Come atteso, il finale (tra Mad Man, Couch Slouch, I Don't Need Society...) si trasforma in una violenza incontrollata sotto al palco, tanto che facilmente si riesce a strappare un encore.





Discutine con noi sul FORUM Nicolò Brambilla "Nicko"