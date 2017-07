CONCERTI 21/07/17

16/07/2017 (240 letture) L'arte dovrebbe essere la forma espressiva più nobile concepita dalla mente umana, ciò che insieme alla scienza ci distingue in senso assoluto dal resto del regno animale. Possedendo intrinsecamente la capacità di andare oltre le barriere del quotidiano, di replicare o trasfigurare il reale, di dare struttura a ciò che struttura non potrebbe avere nell'esperienza quotidiana e quando è davvero tale, di indicare alla società nuove vie anticipando e plasmando il domani, ogni vera forma d'arte dovrebbe non solo essere lasciata libera di esprimersi ed evolvere, ma incoraggiata in ogni modo possibile in quanto più grande patrimonio comune che si possa avere. Tra le arti performative, la musica è probabilmente la più immediata, la più in grado di parlare a chiunque in quanto completamente svincolata dall'immagine e dalla necessità di elaborazione cosciente e, quindi, da condizionamenti culturali più o meno locali. Eppure, proprio perché capace di comunicare con tutti e quindi mezzo di una potenza immane per separare il vero dal falso, ogni regime basato sulla ideologie "esclusive" e/o su precetti religiosi -ma in questo caso sarebbe meglio parlare di oligarchia- ha sempre cercato di controllarla, perché ogni iniziativa che libera il pensiero mostra sempre il re nudo. Oggi volgiamo il nostro sguardo verso l'Iran, un paese che in passato ha prodotto capolavori di livello immenso in ogni campo e che oggi, invece, si segnala come uno dei luoghi meno adatti al mondo per produrre arte.



SUL PONTE SVENTOLA (PIANO) BANDIERA METAL

Non è certo facile rintracciare venti gruppi metal rappresentativi della realtà iraniana, in modo da rispettare il format della serie. Non perché non esista nemmeno un cifra così risicata di realtà heavy in varie forme, ma perché le condizioni generali rendono davvero difficile, anzi, decisamente rischioso, semplicemente imbracciare uno strumento e registrare qualche nota. Ad ogni modo, per quanto le condizioni possano essere sfavorevoli in maniera indicibile l'arte -e la musica in particolare- è sempre capace di resistere e manifestarsi; metal compreso. Anche nell'ex Persia, quindi, è possibile indicare venti band e molte più, volendo, che in qualche modo tengono al vento il vessillo della musica pesante. Magari non troppo alto, dato che a sventolarlo in modo normale si rischia davvero troppo. Ed allora cominciamo a prendere contatto con questa scena così svantaggiata eppure così vitale e desiderosa di comunicare, considerando che avremo a che fare in molti casi con autoproduzioni, one-man band e tirature limitate. Inoltre, per motivi che non è difficile intuire, non mancano gli esempi di gruppi che dopo gli inizi in patria, hanno voluto/dovuto spostarsi all'estero per operare.



POWER/HEAVY

AHOORA

Cominciamo allora dagli Ahoora. Base power-heavy con qualche inserimento thrash per un gruppo nato a Teheran nel 2001. Partiti nel segno della valorizzazione della lingua persiana, hanno subito la partenza per il Canada due elementi, mentre i restanti membri del gruppo, nel frattempo migrato verso lidi musicali più vicini al post-rock/progressive, hanno ripetutamente cercato di andarsene a causa delle enormi difficoltà a suonare ed incidere dischi. Nel 2008 hanno partecipato ad un tributo russo agli Slayer.



DISCOGRAFIA

Ahoora - 2006

All in Blood with You - 2007

Awkward Diary - 2010



ANGBAND

Addirittura su Pure Steel Records, gli Angband vantano ben tredici anni di attività. Con un moniker basato su una fortezza costruita da Morgoth, celebre personaggio del Silmarillion, sono partiti come progetto personale di Mahyar Dean per poi evolvere in band vera e propria, con tre album alle spalle. Per quanto riguarda Dean, gli si possono attribuire anche due libri, uno sui Testament ed uno sui Death. Quest'ultimo fu letto anche da Chuck Schuldiner, il quale gli comunicò il suo apprezzamento. E' inoltre insegnante di chitarra, teoria, armonia ed orchestrazione.



DISCOGRFIA

Rising from Apadana - 2008

Visions of the Seeker - 2010

Saved from the Truth - 2012





PROGRESSIVE

ALIAJ

Spostiamoci a Shiraz, la città del vino rosso cantata da Omar Khayyam, per incontrare gli Aliaj, band formata nel 2001 da Mohammad e Payam Akbaran. Dopo un album del 2008, anche loro sono stati costretti ad andarsene dal Paese, anche se la decisione appare singolare alla luce del fatto che la meta scelta è quella



DISCOGRAFIA

Scar - 2008



FARZAD GOLPAYEGANI

Singolare la proposta di questi ragazzi, non tanto per questioni prettamente musicali, dato che parliamo di un prog metal non sconvolgente, pur considerando l'inclusione di strumenti tradizionali come la darbuka (una specie di tamburo diffuso tra Asia e Nord-Africa), ma per questioni "filosofiche". Le canzoni -tutte strumentali- non hanno veri titoli, ma ogni album, che a sua volta è indicato solo con una cifra, le propone con un numero progressivo in modo che ognuno possa trarne sensazioni personali senza alcuna influenza esterna. Nemmeno di un titolo indicato dalla band.



DISCOGRAFIA

One - 2002

Two - 2005

Three - 2008

Four - 2010

Five - 2011

Six - 2012

Seven - 2016



BLACK/AMBIENT

BEATEN VICTORIUSES

Non riesco davvero ad immaginare come si possa fare black metal a temi satanisti ed anti-islamici in Iran. E nemmeno i Beaten Victoriouses, credo, dato che dopo un inizio in patria con fondazione della band nell'anno di grazia 2005 da parte di Lord Faustoos (Artes Orbis, etc.), si sono spostati opportunamente in Germania, dove operano tuttora con un membro tedesco. Black piuttosto standardizzato, ma interessante proprio in quanto originario di una terra dove si rischia letteralmente la vita per suonarlo.



DISCOGRAFIA

T Error - 2012

1001 Nights and 37 Years of Nightmare - DVD 2016



FROM THE VASTLAND

Altro esempio di gruppo che si è dovuto spostare altrove -dall'Iran alla Norvegia- i From the Vastland sono in realtà un one-man project di Sina. Dopo lo spostamento in terra norvegese intorno al 2013, il Nostro è stato accolto in seno alla comunità locale e non solo, tanto da permettergli di esibirsi live all'Inferno Metal Fest allestendo una formazione con elementi di Den Saakaldte, Morbid Angel e 1349. Le tematiche affrontate riguardano lo Zoroastrismo e la mitologia mesopotamica e persiana.



DISCOGRAFIA

Darkness vs. Light, the Perpetual Battle - 2011

Kamarikan - 2013

Temple of Daevas - 2014

Blackhearts - EP 2015

Chamrosh - 2016



MOGH

Altra realtà targata Lord Faustoos e quindi nata nella capitale iraniana, la band opera ovviamente ad Amburgo dato il trasferimento prima segnalato. Tra il 2006 ed oggi ha inciso un numero impressionante di lavori, specialmente live. Sempre a base di sentimenti antireligiosi ed anti-islamici in particolare, occultismo e zurvanismo, il culto nato nella zona dell'Iran che ha preceduto lo zoroastrismo.



DISCOGRAFIA

Vendetta - 2006

Desperate Existence - 2007

Black Magick Me(n)tal - 2008

Xvaetvadathah - 2008

Allaho Asghar - 2009

False Hood Master Piss - Live album 2010

Khaen - Live album - 2011

Islam Is Dead - Split 2012

MNC - Split 2012

Killing Genes in Hijaz - Live album 2012

Thend Apocalypse of Human Race - Live album 2012

666 Jahre - Live album 2013

Bloodlust & Blasphemy - Live album 2013

Burn Your Local Mosque - Live album 2013

Sacrifice the Symbols - Live album 2013

Massacre Muslims - Live album 2014

Aryan Diaspora - Split 2015

Kirshah Khutai Kirkhoda Demo 2016

From the Wasteland - Split 2016



NAJAND

Altro progetto da one-man band con spostamento all'estero per Najand, o Nazhand. Atmosfere Ambient per una serie sterminata di lavori (senza contare i demo) di questo polistrumentista, tutti basati su depressione, oscurità e misantropia, specialmente dopo lo spostamento in Canada.



DISCOGRAFIA

Silence, Agony, Death! - 2005

Shabe Bi Payan - 2006

Khazan - 2007

Acid Rain of Angel's Cries... - 2007

Life Ruins - 2009

Khazan II - 2009

The Shadow of My Sorrow - 2009

Hymn of Depression - 2009

Complicated Antitheses - 2011

Death! The Best Solution?!? - 2012

Dreadful Hours - 2013

The End - 2013

8 Years of Mourning - Boxed set 2013

Vale of Failure - 2015

Lantern of Blood - 2017



ARAS

Altro progetto di un singolo quello targato Lord Aras da Shiraz, stavolta prettamente Ambient. Studi pittorici che si riflettono oscuramente sulla musica ed un nome che significa "lacrima", ma si rifà a quello di un fiume sacro dell'Iran. Per lui attitudini ribelli che si riallacciano all'ammirazione per Khosrow Golsorkhi (personaggio che ha lottato per la libertà del suo Paese al tempo della guerra fredda pagando con la vita) ed amore infinito per la sua terra e la sua mitologia. Solo ultimamente è approdato ad una dimensione più professionale delle incisioni. Lord Aras è coinvolto in vari progetti come Beaten Victoriouses, Daamoon, Gavandera, Shadows Of Nihil ed altri.



DISCOGRAFIA

Sallakhe e Azadi - 2004

Whispers of Insanity - 2005

Holy Black Metal - 2005

Dead Soul in the Cage - 2005

Arpa - EP 2006

Hemaseye Andooh - EP 2006

Depressive Rebellion - 2007

Possessed by Nargaroth - EP 2007

Gharive Dard - EP 2009

Pest - 2014



ZURVAN

Ancora un progetto di un singolo poi evoluto in duo, che si è dovuto spostare all'estero, precisamente ad Amburgo. Avviato nel 2009 da Naghes nel segno del nichilismo e del paganesimo (il compagno aggiunto è il batterista Taromad), gli Zurvan abbinano black metal e suoni tradizionali. L'ultimo album è di poche settimane fa.



DISCOGRAFIA

Hichestan - 2014

Gorge of Blood - 2017



EKOVE EFRITS

Black/Ambient a temi naturistici con riferimenti al dolore, alla morte per questo moniker che, indovinate... è una one-man band. Il mastermind è in questo caso Count de Efrit (Silent Path), il quale si avvale occasionalmente di qualche special guest di contorno. Oltre a vari demo, uno split e la partecipazione ad una compilation, per lui un "bottino" di quattro album.



DISCOGRAFIA

Suicidal Rebirth - 2008

Hypermnesia - 2010

Conceptual Horizon - 2011

Nowhere - 2013



GARHELENTH

Black metal completamente avulso dall'Oriente, con tutti e due i piedi nel segno della lezione scandinava, per questo duo attivo dal 2010 del quale Hilnorgoth è il mastermind. Temi storici, naturalistici e filosofici di tipo nord-europeo per una proposta integralista che rifiuta ogni contaminazione esterna; anche nazionale. Con molte difficoltà hanno registrato un EP, un album ed uno split.



DISCOGRAFIA

The Entrance to the Realms of Garhelenth - EP 2016

The Mysterious Kingdom - 2016

Flammen-Dan Hollvedel - Split 2016



HALLA

Una delle regole che ho dato a questa serie per non farla diventare troppo dispersiva, è quella di includere solo gruppi con almeno un EP all'attivo, ma in questo caso credo sia giusto fare un'eccezione. Non tanto per la qualità della band, ma per il rischio che si sono assunti col loro moniker. "Halla", infatti, è "Allah" al contrario in segno di assoluto rifiuto della religione islamica in particolare e della religione in generale. Una posizione a dir poco molto difficile da sostenere in Iran. Da parte loro esplicito attivismo antireligioso e solo una lunga serie di split.



DISCOGRAFIA

Profanity - Demo 2007

Horizons - Split 2008

Misanthropic Death - Split 2010

Altars & Halla - Split 2010

Unholy Fire - Split 2011

Slave of the Impaled Prophet - Split 2012



THRASH

PADRA

Per la carica di ribellione che lo contraddistingue, il thrash metal è probabilmente il genere più apertamente, naturalmente "contro" e, di conseguenza, quello più naturalmente preso di mira dal regime anche se di norma non tratta temi prettamente antireligiosi. Non stupisce affatto, quindi, che le band di genere presenti in Iran siano decisamente sottomedia. Pur in rapporto a numeri complessivi decisamente risicati. Tra le giovani leve del settore possiamo citare i Padra. Nati a Tehran nel 2010, vantano un interessante album autoprodotto, non fosse altro che per il cantato in lingua Farsi.



DISCOGRAFIA

Hezartooye Tanafor - 2016



CONFESS

E' qui, però, che andiamo davvero alle dolenti note. Premesso che spenderemo ancora qualche parola in merito in chiusura, la situazione riguardante i Confess è sinistramente paradigmatica riguardo a ciò che si rischia a fare arte non di regime e musica metal in particolare in terra iraniana. Non è infatti molto chiaro lo status attuale del gruppo, dato che dopo la pubblicazione del secondo album In Pursuit of Dreams, due membri (Nikan Khosravi and Arash Ilkhani) nel 2015 sono stati arrestati con l'accusa di aver suonato e prodotto tramite una loro etichetta musica metal e di aver comunicato con stazioni radio estere. Per loro prigione e torture perchè musicisti metal. Non è ancora esclusa la pena di morte.



DISCOGRAFIA

Beginning of Dominion - 2012

In Pursuit of Dreams - 2015



TARANTIS

E continuiamo col listone dei "rilocati per sopravvivenza" con i Tarantis. Cominciata l'attività a Tehran nel 2000, si sono dovuti spostare negli U.S.A. -Los Angeles- dove i loro testi a cavallo tra disimpegno e politica e la loro musica dai tratti ricercati non trova opposizione violenta di regime. Il loro ultimo album autoprodotto è di pochi mesi fa.



DISCOGRAFIA

Tarantism - EP 2006

Tarantism - 2008

Distorted Brains - 2010

Distorted Brains (Including Songs from Tarantism and TarantiXXX) - 2010 Not a Crime - 2017



SOASHYANT

Heavy/thrash vecchia scuola con parti vocali non particolarmente performanti, ad onor del vero, per gli Soashyant. Provenienti pure loro da Mashhad, tra numerosi cambi di formazione ed ancora il servizio militare a creare problemi, per questi ragazzi un solo album del 2010 all'attivo, cantato in persiano.



DISCOGRAFIA

Soashyant - 2010



DEATH

ARSAMES

Partiamo da un presupposto: il death metal è espressamente proibito dal governo in quanto considerato autentica espressione satanica. Ne consegue che, anche in questo caso, mettere insieme una band dedita a questi suoni significa rischiare grosso. Gli Arsames da Mashhad, non sembrano curarsene troppo visto che agiscono dal 2002. Forse perché "mascherano" il loro death dietro forti influenze thrash e popolari, riuscendo anche a suonare in India, Turchia e Slovenia. Tra l'altro dividendo il palco con Kreator, Amon Amarth, Napalm Death ed altri.



DISCOGRAFIA

Cyclopia - EP 2006

Immortal Identity - 2010

Persian Death Metal Tribute to Warriors of Metal - EP 2011



AZOOMA

Discorso diverso per gli Azooma, gruppo che apparentemente non ha avuto alcuno svantaggio dall'operare in Iran, tanto da incidere per una etichetta spagnola pur restando a Mashhad. Il loro percorso è molto "occidentale", con partenza dallo stato di cover band e passaggio nel breve a materiale originale prog/death con occhio alla cultura persiana. Demo nel 2006, stop per il servizio militare nel 2009, poi date all'estero (Armenia, India, Nepal), un EP ed un album. Su quest'ultimo appaiono Dave Rotten degli Avulsed e Mathieu Pascal dei Gorod.



DISCOGRAFIA

A Hymn of the Vicious Monster - EP 2014

The Act of Eye - 2016



INTEGRAL RIGOR

E chiudiamo, tanto per cambiare, ancora con un gruppo costituito da un solo musicista, peraltro di estrazione tradizionale -Reza Rostamian- da sottoporre alla vostra attenzione. Stavolta dalla città di Sari. Death con tratti thrash e testi incentrati su temi di guerra contemporanea e meccanismi della mente umana. Per lui un album indipendente pubblicato nel 2011.



DISCOGRAFIA

No More Room in Hell - 2011



UNA ILLECITA RELAZIONE CON LA MUSICA

Come avrete capito, l'Iran non è certo la Mecca del metal; tutt'altro. La sola idea che una forma di espressione artistica possa essere considerata blasfema è blasfema, ma questo è ciò che accade ed il metal è tra quelle che più ne soffre a certe latitudini. Tanto da arrivare a rischiare la vita come i ragazzi dei Confess. Per quanto riguarda il paese che produsse meravigliosi tappeti e possiede una storia musicale tra le più antiche del mondo (Sumeri ed Assiro-Babilonesi), il sito di Amnesty International riporta a proposito dell'Iran e tanto per farvi capire l'ambiente nel quale sono immersi e la situazione che riguarda i ragazzi dei Confess ed i rischi che corrono ed hanno corso, quanto segue:



In Iran Hossein Rajabian, regista, Mehdi Rajabian (fratello di Hossein) e Yousef Emadi, questi ultimi due musicisti, rischiano di finire in carcere da un giorno all’altro dopo che una corte d’appello ha confermato le loro condanne per pretestuose accuse legate alla loro attività artistica. Nell’aprile 2015 questi tre artisti sono stati condannati a sei anni di carcere, al termine di un processo durato tre minuti, per "insulto alle figure sacre dell’Islam, propaganda contro il sistema" e "attività illegali nel campo degli audiovisivi". In appello, la condanna è stata confermata, con la sospensione di tre dei sei anni, subordinata alla "buona condotta". L’ufficio per l’esecuzione delle sentenze ha ricevuto i loro dossier e ciò significa che il loro arresto potrebbe essere imminente. Le accuse nei loro confronti derivano da un film di Hossein Rajabian sul diritto delle donne al divorzio e dalla diffusione, ad opera di Mehdi Rajabian e Yousef Emadi, di musica prodotta da artisti iraniani all’estero contenente, in alcuni casi, testi politici o su argomenti tabù. I fratelli Rajabian e Yousef Emadi erano stati arrestati il 5 ottobre 2013. In quell’occasione erano stati anche colpiti con le pistole taser. Avevano poi trascorso 18 giorni in cella d’isolamento, durante i quali erano stati picchiati e torturati con scariche elettriche. In seguito erano stati trasferiti, sempre in isolamento, nel carcere di Evin, a Teheran. In nessuna fase, dall’arresto al processo d’appello, i tre artisti hanno avuto assistenza legale. Questi tre casi rientrano in un quadro di intensificata repressione nei confronti degli artisti iraniani. Alla fine di febbraio, il regista Keywan Karimi si è visto confermare in appello la condanna a sei anni (di cui cinque con sospensione della pena subordinata alla "buona condotta") per "insulto alle figure sacre dell’Islam" e a 223 frustate per "relazione illecita", ossia aver stretto la mano e "aver trascorso del tempo insieme a una donna che non aveva il volto e il capo coperto". Nell’ottobre 2015 i poeti Fatemeh Ekhtesari e Mehdi Moosavi erano stati condannati rispettivamente a 11 anni e mezzo e a nove anni per vari reati tra cui "insulto alle figure sacre dell’Islam" e "propaganda contro il sistema", con una pena aggiuntiva per entrambi di 99 frustate per "relazione illecita". I due poeti sono riusciti a lasciare l’Iran.



VOI FATE METAL. CONFESS-ATE!!

Per quanto riguarda i Confess, Nikan Siyanor Khosravi e Khosravi Arash Chemical Ilkhani sono stati arrestati nel 2015 dai Guardiani della Rivoluzione Islamica ed incarcerati per "Blasfemia; Attività contro lo Stato; aver dato vita ad una etichetta e ad un gruppo musicale illegale che promuove musica Satanica; scrittura di testi anti-religiosi e per aver rilasciato interviste a stazioni radio straniere proibite". I due ragazzi di 23 e 21 anni, dopo aver rischiato conseguenze irreparabili (che non credo siano ancora escluse), sono stati condannati a pagare l'equivalente di 30.000 dollari a cranio, una cifra alta in generale, ma semplicemente astronomica per l'economia locale. Il loro profilo FB è attivo, ma fermo al 2015 e probabilmente monitorato dalle autorità iraniane, visto che ogni altro riferimento alla band è stato cancellato dalla rete. Non è certo solo il metal, come detto, ad essere controllato e manipolato dalla autorità religiose, ma rimane il fatto che la musica heavy è particolarmente presa di mira in quanto considerata dalla legge come pura espressione di Satana con Black e death in testa, mentre il thrash perché i suoi appassionati sono considerati più inclini alla ribellione; anche fisica. Tanto che nel 2009 e sempre per fare un esempio, un concerto heavy che si stava tenendo a Shiraz è stato interrotto dalle Milizie Islamiche ed oltre cento astanti arrestati per aver bevuto alcol ed aver inneggiato al diavolo. Tutto questo spiega alcune cose: il motivo per cui molti musicisti decidono di emigrare all'estero (se ci riescono); quello per cui molti gruppi sono in realtà progetti di singoli (trovare gente che rischia la vita per suonare non è semplice); ed infine il perché esista una scena underground comunque incredibilmente vitale in rapporto ai rischi che si corrono. Perché ogni volta che si prova a schiacciare col terrore la voglia di vivere a modo proprio, a controllare quella di esprimersi liberamente, di essere ciò che si è o semplicemente di poter disporre del proprio tempo in libertà e pensare, fare e dire ciò che si vuole, si trova sempre una reazione uguale e contraria. Anche in Iran. Perché i regimi in realtà non rappresentano mai un popolo, ma solo come una minoranza giunta al potere per lassismo, menefreghismo e voglia di disinteressarsi degli altri da parte della massa, vorrebbe ingabbiare le menti altrui per ridurle alla loro piccolezza. E può accadere ovunque, come la storia dovrebbe già averci insegnato.



METALLO NON-METALLO. ROCK THE CASBAH

Potremmo anche finire qui, ma purtroppo l'argomento offre un corollario molto penoso che, purtroppo, occorre citare per completezza. Come sappiamo, molto spesso l'amore per la musica metal non è altro che una gigantesca, efficacissima valvola di sfogo per allentare una pressione psicologica interna che, altrimenti, porterebbe in molti casi ad incanalare rabbia e frustrazione in modi decisamente più distruttivi e meno artistici. Ma se questa energia non solo non viene lasciata fluire in modi terapeutici e costruttivi, ma addirittura repressa, compressa e costretta a restare dentro senza nessuna possibilità di manifestarsi all'esterno nemmeno indossando una t-shirt o ascoltando un CD, da qualche parte deve pure fuoriuscire; e qui la beffa. Non solo da un lato la rabbia genera altra rabbia ed ulteriore insoddisfazione che non può trovare modo di manifestarsi, ma questa viene talvolta sfruttata dall'integralismo, che offre a molti giovani quello "sfiatatoio della frustrazione" che lo stesso integralismo ha provveduto a formare. Insomma: la triste realtà è che esiste anche il fenomeno dei metallari dei paesi islamici i quali, impossibilitati ad esprimersi e dovendo trovare il modo di non impazzire, diventano radicalisti. E' un concetto forse difficile da accettare e che, oltretutto, si presta a facili strumentalizzazioni, ma la realtà, per quanto non frequentissima, è anche tale. Tuttavia, la nota positiva esiste, ed è rappresentata dal fatto che il metal è capace di produrre da solo i necessari anticorpi e di manifestare sempre e comunque quelle caratteristiche universali che ce lo rendono così necessario. In ogni caso, a chiarire meglio la situazione del mondo islamico ed iraniano in particolare, è un'intervista rilasciata a Panorama da Mark Levine, professore di Storia del Medio Oriente all’Università di Irvine (California) ed autore del volume Rock the Casbah!, con le quali vi lascio. Le sue parole possono definire più dettagliatamente la situazione nel mondo islamico, ma attenzione ad intepretare bene il senso delle sue dichiarazioni. Queste hanno un preciso significato e ci fanno capire come l'Iran sia probabilmente il posto peggiore dove operare, ma anche come l'amore per la musica ed il metal in particolare, sia qualcosa di semplicemente insopprimibile e come sia un collante tra culture che nessuno può davvero controllare. Ovunque ed in qualsiasi condizione:



La musica e il radicalismo islamico sono in un certo senso i due versi della stessa medaglia perché sono la stessa rabbia e frustrazione a far impugnare una chitarra o un AK-47. Ho incontrato numerosi fondamentalisti che da giovani erano metallari e crescendo hanno convogliato la loro rabbia e ribellione in canali più normali come l’attivismo religioso. Mentre le credenze religiose violente sono in ultimo nichilistiche e negative, la musica è invece di per sé positiva e fonte di trasformazione. Per questo la musica è jihad nel senso migliore del termine [...] l’heavy metal è diventato una musica di liberazione -almeno personale, se non politica- come il raggae o il rap politico o la musica contro la guerra degli anni Sessanta. In prima battuta può sembrare che il metal estremo, in particolare il death metal, sia nichilistico e ossessionato con la morte. Eppure, come molti metallari mediorientali mi hanno spiegato: "Non puoi immaginare quanto una musica sulla morte possa di fatto affermare la vita. La musica è catarsi. Rappresenta ciò che viviamo"[...] diventando metallaro in Egitto o in Iran sei parte di una tribù globale. [...] Negli anni Novanta e all’inizio di questo millennio molti furono arrestati [...] Negli ultimi tempi i governi sono diventati più tolleranti nei confronti dell’heavy metal, persino in Arabia Saudita. Hanno capito che questa musica non rappresenta una minaccia all’ordine pubblico, alla moralità e alla religione [...] finché i governi saranno corrotti e oppressivi il metal continuerà ad avere un’importanza politica come forma di resistenza per immaginare un futuro alternativo. Vale anche la pena notare come in Iran il metal sia ancora severamente vietato, e certo non si fanno concerti pubblici in Yemen e in Afghanistan. (In Iran) molti se ne vanno, scegliendo l’Europa o gli Stati Uniti. Ma penso sia importante capire che in Iran i metallari vogliono -al pari degli altri che producono cultura- un cambiamento sociale e una maggiore apertura e democrazia. Non vogliono scappare ma restare, contribuendo a costruire un futuro migliore. Ma quando il giro di vite delle autorità è troppo severo la maggior parte sceglierà di andarsene, almeno temporaneamente. Eppure, la scena metallara iraniana è tra le più vivaci in assoluto. l’Iran è governato da uno Stato molto più conservatore e potente che domina totalmente la sfera pubblica. Per anni le autorità hanno controllato tutto quello che la gente diceva e faceva nel pubblico, ma non nel privato. Così molti iraniani possono drogarsi in privato, ma in pubblico obbediscono alle regole. Il metal (e la musica in generale) è un’azione condivisa e così il governo vieta talvolta i concerti organizzati segretamente proprio perché valicano il confine tra pubblico e privato. Ovviamente molto è cambiato dopo le controverse elezioni presidenziali del 12 giugno e le proteste successive. Ed è difficile dire cosa succederà nei prossimi anni. Ma è certo che le autorità iraniane sono diventate ancora più intolleranti di prima [...] Il titolo originale del mio libro è Heavy Metal Islam perché la gente non immagina quanto ai musulmani possa piacere l’heavy metal. Ma ovviamente a loro piace e amano altre forme di cultura che riteniamo occidentali. In secondo luogo, quando pensi all’heavy metal e alle sue origini ti rendi conto che parte di queste sono nel mondo islamico. Basti pensare al blues derivante in parte dalla musica degli schiavi africani di fede musulmana (scale e melodie assomigliano parecchio alla chiamata alla preghiera). E all’influenza del libanese-americano Dick Dale, padre della chitarra heavy metal che ha creato un surf sound e la cosiddetta twang guitar suonando la chitarra elettrica come un "oud", con scale mediorientali e arabe.

Alla fine ti rendi conto di quanto la musica possa unire la gente.



E non c'è molto altro da dire. Non è certo facile rintracciare venti gruppi metal rappresentativi della realtà iraniana, in modo da rispettare il format della serie. Non perché non esista nemmeno un cifra così risicata di realtà heavy in varie forme, ma perché le condizioni generali rendono davvero difficile, anzi, decisamente rischioso, semplicemente imbracciare uno strumento e registrare qualche nota. Ad ogni modo, per quanto le condizioni possano essere sfavorevoli in maniera indicibile l'arte -e la musica in particolare- è sempre capace di resistere e manifestarsi; metal compreso. Anche nell'ex Persia, quindi, è possibile indicare venti band e molte più, volendo, che in qualche modo tengono al vento il vessillo della musica pesante. Magari non troppo alto, dato che a sventolarlo in modo normale si rischia davvero troppo. Ed allora cominciamo a prendere contatto con questa scena così svantaggiata eppure così vitale e desiderosa di comunicare, considerando che avremo a che fare in molti casi con autoproduzioni, one-man band e tirature limitate. Inoltre, per motivi che non è difficile intuire, non mancano gli esempi di gruppi che dopo gli inizi in patria, hanno voluto/dovuto spostarsi all'estero per operare.Cominciamo allora dagli. Base power-heavy con qualche inserimento thrash per un gruppo nato a Teheran nel 2001. Partiti nel segno della valorizzazione della lingua persiana, hanno subito la partenza per il Canada due elementi, mentre i restanti membri del gruppo, nel frattempo migrato verso lidi musicali più vicini al post-rock/progressive, hanno ripetutamente cercato di andarsene a causa delle enormi difficoltà a suonare ed incidere dischi. Nel 2008 hanno partecipato ad un tributo russo agliAddirittura su, glivantano ben tredici anni di attività. Con un moniker basato su una fortezza costruita da Morgoth, celebre personaggio del Silmarillion, sono partiti come progetto personale diper poi evolvere in band vera e propria, con tre album alle spalle. Per quanto riguarda, gli si possono attribuire anche due libri, uno sui Testament ed uno sui Death. Quest'ultimo fu letto anche da, il quale gli comunicò il suo apprezzamento. E' inoltre insegnante di chitarra, teoria, armonia ed orchestrazione.Spostiamoci a Shiraz, la città del vino rosso cantata da Omar Khayyam, per incontrare gli, band formata nel 2001 da. Dopo un album del 2008, anche loro sono stati costretti ad andarsene dal Paese, anche se la decisione appare singolare alla luce del fatto che la meta scelta è quella Malesia della quale ci siamo da poco occupati. Lì giunti, hanno comunque pubblicato due singoli. Heavy prog tradizionale abbastanza piacevole, per quanto molto canonico.Singolare la proposta di questi ragazzi, non tanto per questioni prettamente musicali, dato che parliamo di un prog metal non sconvolgente, pur considerando l'inclusione di strumenti tradizionali come la darbuka (una specie di tamburo diffuso tra Asia e Nord-Africa), ma per questioni "filosofiche". Le canzoni -tutte strumentali- non hanno veri titoli, ma ogni album, che a sua volta è indicato solo con una cifra, le propone con un numero progressivo in modo che ognuno possa trarne sensazioni personali senza alcuna influenza esterna. Nemmeno di un titolo indicato dalla band.Non riesco davvero ad immaginare come si possa fare black metal a temi satanisti ed anti-islamici in Iran. E nemmeno i, credo, dato che dopo un inizio in patria con fondazione della band nell'anno di grazia 2005 da parte di, si sono spostati opportunamente in Germania, dove operano tuttora con un membro tedesco. Black piuttosto standardizzato, ma interessante proprio in quanto originario di una terra dove si rischia letteralmente la vita per suonarlo.Altro esempio di gruppo che si è dovuto spostare altrove -dall'Iran alla Norvegia- isono in realtà un one-man project di. Dopo lo spostamento in terra norvegese intorno al 2013, il Nostro è stato accolto in seno alla comunità locale e non solo, tanto da permettergli di esibirsi live all'Inferno Metal Fest allestendo una formazione con elementi di. Le tematiche affrontate riguardano lo Zoroastrismo e la mitologia mesopotamica e persiana.Altra realtà targatae quindi nata nella capitale iraniana, la band opera ovviamente ad Amburgo dato il trasferimento prima segnalato. Tra il 2006 ed oggi ha inciso un numero impressionante di lavori, specialmente live. Sempre a base di sentimenti antireligiosi ed anti-islamici in particolare, occultismo e zurvanismo, il culto nato nella zona dell'Iran che ha preceduto lo zoroastrismo.Kirshah Khutai Kirkhoda Demo 2016From the Wasteland - Split 2016Altro progetto da one-man band con spostamento all'estero per, o. Atmosfere Ambient per una serie sterminata di lavori (senza contare i demo) di questo polistrumentista, tutti basati su depressione, oscurità e misantropia, specialmente dopo lo spostamento in Canada.Altro progetto di un singolo quello targatoda Shiraz, stavolta prettamente Ambient. Studi pittorici che si riflettono oscuramente sulla musica ed un nome che significa "lacrima", ma si rifà a quello di un fiume sacro dell'Iran. Per lui attitudini ribelli che si riallacciano all'ammirazione per Khosrow Golsorkhi (personaggio che ha lottato per la libertà del suo Paese al tempo della guerra fredda pagando con la vita) ed amore infinito per la sua terra e la sua mitologia. Solo ultimamente è approdato ad una dimensione più professionale delle incisioni.è coinvolto in vari progetti comeed altri.Ancora un progetto di un singolo poi evoluto in duo, che si è dovuto spostare all'estero, precisamente ad Amburgo. Avviato nel 2009 danel segno del nichilismo e del paganesimo (il compagno aggiunto è il batterista Taromad), gli Zurvan abbinano black metal e suoni tradizionali. L'ultimo album è di poche settimane fa.Black/Ambient a temi naturistici con riferimenti al dolore, alla morte per questo moniker che, indovinate... è una one-man band. Il mastermind è in questo caso), il quale si avvale occasionalmente di qualche special guest di contorno. Oltre a vari demo, uno split e la partecipazione ad una compilation, per lui un "bottino" di quattro album.Black metal completamente avulso dall'Oriente, con tutti e due i piedi nel segno della lezione scandinava, per questo duo attivo dal 2010 del qualeè il mastermind. Temi storici, naturalistici e filosofici di tipo nord-europeo per una proposta integralista che rifiuta ogni contaminazione esterna; anche nazionale. Con molte difficoltà hanno registrato un EP, un album ed uno split.Una delle regole che ho dato a questa serie per non farla diventare troppo dispersiva, è quella di includere solo gruppi con almeno un EP all'attivo, ma in questo caso credo sia giusto fare un'eccezione. Non tanto per la qualità della band, ma per il rischio che si sono assunti col loro moniker. "Halla", infatti, è "Allah" al contrario in segno di assoluto rifiuto della religione islamica in particolare e della religione in generale. Una posizione a dir poco molto difficile da sostenere in Iran. Da parte loro esplicito attivismo antireligioso e solo una lunga serie di split.Per la carica di ribellione che lo contraddistingue, il thrash metal è probabilmente il genere più apertamente, naturalmente "contro" e, di conseguenza, quello più naturalmente preso di mira dal regime anche se di norma non tratta temi prettamente antireligiosi. Non stupisce affatto, quindi, che le band di genere presenti in Iran siano decisamente sottomedia. Pur in rapporto a numeri complessivi decisamente risicati. Tra le giovani leve del settore possiamo citare i. Nati a Tehran nel 2010, vantano un interessante album autoprodotto, non fosse altro che per il cantato in lingua Farsi.E' qui, però, che andiamo davvero alle dolenti note. Premesso che spenderemo ancora qualche parola in merito in chiusura, la situazione riguardante iè sinistramente paradigmatica riguardo a ciò che si rischia a fare arte non di regime e musica metal in particolare in terra iraniana. Non è infatti molto chiaro lo status attuale del gruppo, dato che dopo la pubblicazione del secondo album, due membri (Nikan Khosravi and Arash Ilkhani) nel 2015 sono stati arrestati con l'accusa di aver suonato e prodotto tramite una loro etichetta musica metal e di aver comunicato con stazioni radio estere. Per loro prigione e torture perchè musicisti metal. Non è ancora esclusa la pena di morte.E continuiamo col listone dei "rilocati per sopravvivenza" con i. Cominciata l'attività a Tehran nel 2000, si sono dovuti spostare negli U.S.A. -Los Angeles- dove i loro testi a cavallo tra disimpegno e politica e la loro musica dai tratti ricercati non trova opposizione violenta di regime. Il loro ultimo album autoprodotto è di pochi mesi fa.Heavy/thrash vecchia scuola con parti vocali non particolarmente performanti, ad onor del vero, per gli. Provenienti pure loro da Mashhad, tra numerosi cambi di formazione ed ancora il servizio militare a creare problemi, per questi ragazzi un solo album del 2010 all'attivo, cantato in persiano.Partiamo da un presupposto: il death metal è espressamente proibito dal governo in quanto considerato autentica espressione satanica. Ne consegue che, anche in questo caso, mettere insieme una band dedita a questi suoni significa rischiare grosso. Glida Mashhad, non sembrano curarsene troppo visto che agiscono dal 2002. Forse perché "mascherano" il loro death dietro forti influenze thrash e popolari, riuscendo anche a suonare in India, Turchia e Slovenia. Tra l'altro dividendo il palco coned altri.Discorso diverso per gli, gruppo che apparentemente non ha avuto alcuno svantaggio dall'operare in Iran, tanto da incidere per una etichetta spagnola pur restando a Mashhad. Il loro percorso è molto "occidentale", con partenza dallo stato di cover band e passaggio nel breve a materiale originale prog/death con occhio alla cultura persiana. Demo nel 2006, stop per il servizio militare nel 2009, poi date all'estero (Armenia, India, Nepal), un EP ed un album. Su quest'ultimo appaionodeglideiE chiudiamo, tanto per cambiare, ancora con un gruppo costituito da un solo musicista, peraltro di estrazione tradizionale -Reza Rostamian- da sottoporre alla vostra attenzione. Stavolta dalla città di Sari. Death con tratti thrash e testi incentrati su temi di guerra contemporanea e meccanismi della mente umana. Per lui un album indipendente pubblicato nel 2011.Come avrete capito, l'Iran non è certo la Mecca del metal; tutt'altro. La sola idea che una forma di espressione artistica possa essere considerata blasfema è blasfema, ma questo è ciò che accade ed il metal è tra quelle che più ne soffre a certe latitudini. Tanto da arrivare a rischiare la vita come i ragazzi dei. Per quanto riguarda il paese che produsse meravigliosi tappeti e possiede una storia musicale tra le più antiche del mondo (Sumeri ed Assiro-Babilonesi), il sito di Amnesty International riporta a proposito dell'Iran e tanto per farvi capire l'ambiente nel quale sono immersi e la situazione che riguarda i ragazzi deied i rischi che corrono ed hanno corso, quanto segue:Per quanto riguarda isono stati arrestati nel 2015 dai Guardiani della Rivoluzione Islamica ed incarcerati per "Blasfemia; Attività contro lo Stato; aver dato vita ad una etichetta e ad un gruppo musicale illegale che promuove musica Satanica; scrittura di testi anti-religiosi e per aver rilasciato interviste a stazioni radio straniere proibite". I due ragazzi di 23 e 21 anni, dopo aver rischiato conseguenze irreparabili (che non credo siano ancora escluse), sono stati condannati a pagare l'equivalente di 30.000 dollari a cranio, una cifra alta in generale, ma semplicemente astronomica per l'economia locale. Il loro profilo FB è attivo, ma fermo al 2015 e probabilmente monitorato dalle autorità iraniane, visto che ogni altro riferimento alla band è stato cancellato dalla rete. Non è certo solo il metal, come detto, ad essere controllato e manipolato dalla autorità religiose, ma rimane il fatto che la musica heavy è particolarmente presa di mira in quanto considerata dalla legge come pura espressione di Satana con Black e death in testa, mentre il thrash perché i suoi appassionati sono considerati più inclini alla ribellione; anche fisica. Tanto che nel 2009 e sempre per fare un esempio, un concerto heavy che si stava tenendo a Shiraz è stato interrotto dalle Milizie Islamiche ed oltre cento astanti arrestati per aver bevuto alcol ed aver inneggiato al diavolo. Tutto questo spiega alcune cose: il motivo per cui molti musicisti decidono di emigrare all'estero (se ci riescono); quello per cui molti gruppi sono in realtà progetti di singoli (trovare gente che rischia la vita per suonare non è semplice); ed infine il perché esista una scena underground comunque incredibilmente vitale in rapporto ai rischi che si corrono. Perché ogni volta che si prova a schiacciare col terrore la voglia di vivere a modo proprio, a controllare quella di esprimersi liberamente, di essere ciò che si è o semplicemente di poter disporre del proprio tempo in libertà e pensare, fare e dire ciò che si vuole, si trova sempre una reazione uguale e contraria. Anche in Iran. Perché i regimi in realtà non rappresentano mai un popolo, ma solo come una minoranza giunta al potere per lassismo, menefreghismo e voglia di disinteressarsi degli altri da parte della massa, vorrebbe ingabbiare le menti altrui per ridurle alla loro piccolezza. E può accadere ovunque, come la storia dovrebbe già averci insegnato.Potremmo anche finire qui, ma purtroppo l'argomento offre un corollario molto penoso che, purtroppo, occorre citare per completezza. Come sappiamo, molto spesso l'amore per la musica metal non è altro che una gigantesca, efficacissima valvola di sfogo per allentare una pressione psicologica interna che, altrimenti, porterebbe in molti casi ad incanalare rabbia e frustrazione in modi decisamente più distruttivi e meno artistici. Ma se questa energia non solo non viene lasciata fluire in modi terapeutici e costruttivi, ma addirittura repressa, compressa e costretta a restare dentro senza nessuna possibilità di manifestarsi all'esterno nemmeno indossando una t-shirt o ascoltando un CD, da qualche parte deve pure fuoriuscire; e qui la beffa. Non solo da un lato la rabbia genera altra rabbia ed ulteriore insoddisfazione che non può trovare modo di manifestarsi, ma questa viene talvolta sfruttata dall'integralismo, che offre a molti giovani quello "sfiatatoio della frustrazione" che lo stesso integralismo ha provveduto a formare. Insomma: la triste realtà è che esiste anche il fenomeno dei metallari dei paesi islamici i quali, impossibilitati ad esprimersi e dovendo trovare il modo di non impazzire, diventano radicalisti. E' un concetto forse difficile da accettare e che, oltretutto, si presta a facili strumentalizzazioni, ma la realtà, per quanto non frequentissima, è anche tale. Tuttavia, la nota positiva esiste, ed è rappresentata dal fatto che il metal è capace di produrre da solo i necessari anticorpi e di manifestare sempre e comunque quelle caratteristiche universali che ce lo rendono così necessario. In ogni caso, a chiarire meglio la situazione del mondo islamico ed iraniano in particolare, è un'intervista rilasciata ada, professore di Storia del Medio Oriente all’Università di Irvine (California) ed autore del volume, con le quali vi lascio. Le sue parole possono definire più dettagliatamente la situazione nel mondo islamico, ma attenzione ad intepretare bene il senso delle sue dichiarazioni. Queste hanno un preciso significato e ci fanno capire come l'Iran sia probabilmente il posto peggiore dove operare, ma anche come l'amore per la musica ed il metal in particolare, sia qualcosa di semplicemente insopprimibile e come sia un collante tra culture che nessuno può davvero controllare. Ovunque ed in qualsiasi condizione:E non c'è molto altro da dire.





