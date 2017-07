Live Report

ANATHEMA (acoustic) - Monk, Roma, 12/07/2017

17/07/2017 (88 letture) Monk, in zona Portonaccio. Ero stata al locale anche in occasione di altri live, come quello dei Soft Moon e degli Xiu Xiu, ma l’area riservata per questo concerto è all’interno dell’enorme giardino che lo costeggia, svelando un luogo vivo, pulsante ed accogliente per me finora rimasto inedito. Il passaggio dei fratelli Cavanagh, che proporranno in un set acustico i brani principali della loro carriera con gli Anathema, è atteso oramai da settimane e la gratuità dell’evento lo ha reso ancora più appetibile, facendo in modo che il giardino del locale si riempisse di gente in ogni suo angolo.

Arrivo presto e sono particolarmente emozionata, perché ad attendermi in albergo c’è Vincent Cavanagh, con cui sono riuscita, grazie all’intercessione di Dark Veil Productions, a fissare un’intervista esclusiva per Metallized. E’ stato significativo per me riuscire a conoscerlo, perché gli Anathema sono uno di quei gruppi radicati alla mia adolescenza e stringergli la mano per poi fargli qualche domanda è stato un po’ come chiudere un cerchio.

Il resoconto della nostra chiacchierata lo potrete leggere tra qualche giorno qui sulle nostre pagine, ma intanto concentriamoci sul live, che vede come gruppo di apertura i Rome in Monochrome.



ROME IN MONOCHROME

Quando il gruppo si dispone sul palco, la conta delle presenze ammonta già ad un numero copioso, mentre la luce ancora picchia sulle nostre teste. Davanti al palco, una serie di sdraio predisposte affinché parte del pubblico possa godere del concerto da una posizione decisamente rilassante, mentre il resto degli spettatori già inizia ad occupare il lembo di parterre subito prima del palco, stipandosi per terra.

Nell’adeguarsi al clima della serata, anche i Rome In Monochrome si esibiscono in versione acustica, riadattando i loro pezzi ma riuscendo abilmente a ricostruire tutta l’intensità e la pesantezza che vi sono racchiuse. L’esibizione riesce a ritagliarsi un suo spazio intimo, nonostante il contesto sembri sfavorevole ad annullare quella distanza che naturalmente si genera in posti così dispersivi. Eppure il gruppo non sembra curarsi di queste dinamiche e mantiene una propria concentrazione ed introspezione, tant’è che più volte noto come i vari membri suonino o cantino ad occhi chiusi, come a voler ricostruire mentalmente quel mondo chiaroscurale che è dichiarato all’interno del loro monicker.

Una buona performance ed un giusto antipasto che ci prepara al momento tanto atteso.



ANATHEMA

Dopo aver raccolto una manciata di urla ed applausi, Vincent sale sul palco e fa un breve check degli strumenti, prima di dare inizio al concerto vero e proprio ed invitare il fratello Daniel, finora rimasto un po’ defilato ai bordi del palco. Daniel viene accolto in maniera altrettanto calorosa e, visibilmente ingrassato, dietro la sua nuova fisicità sembra nascondere un disagio ben più profondo, che cerca di dissimulare inframmezzando la dolcezza delle melodie dei brani ad una loquacità a tratti prorompente.

I fratelli di Liverpool riescono a farci salire la pelle d’oca già con l’esecuzione in apertura di Fragile Dreams, che ci riporta indietro alla fine degli anni ’90, quando veniva pubblicato Alternative 4. La dolcezza del pezzo viene resa dall’alternarsi delicato delle due chitarre e, data l’essenzialità delle linee musicali per via della resa acustica, le nostre voci si intersecano a quelle di Vincent quasi timorose di urlare eccessivamente, facendo attenzione a mantenere una certa “educazione” che protegga la fragilità di quel momento.

Affaticato dal clima asfissiante (porterà con lui sul palco una grande asciugamani bianca che userà, di tanto in tanto, per asciugarsi il sudore), Daniel cercherà spesso di interagire con il pubblico, a volte anche con lunghe chiacchierate in cui si complimenta per l’intonazione del nostro supporto corale, avanzando anche l’idea che, se mai gli Anathema dovessero voler registrare un live album, è proprio qui in Italia che lo farebbero. Una piccola digressione sull’imbattibilità del nostro patrimonio canoro, con un riferimento a Pavarotti ed al Nessun Dorma (“L’unico brano in grado di farmi piangere ogni singola volta che lo ascolto”, ci confesserà Daniel), e la scaletta si articola con brani presi da tutti gli album prodotti dal gruppo dal 1998 in poi, escludendo com’era lecito aspettarsi tutto il primo periodo più death/doom. C’è chi tra il pubblico ancora non sembra capacitarsi del fatto che gli Anathema si siano oramai da anni distaccati da quei loro esordi radicati nel metal e non mancherà chi, in maniera provocatoria, urlerà ai fratelli Cavanagh di suonare The Silent Enigma o Kingdom, stuzzicando per altro una reazione non proprio pacata di Daniel.



Polemiche a parte, i due prima dell’esecuzione di ogni brano faranno dei brevi incipit in cui spiegheranno l’origine autobiografica dei testi, alternandosi alla voce e mostrandoci un Daniel Cavanagh molto versatile nel dividersi tra l’esecuzione al piano e quella alla chitarra ed alla loop station, con la quale riesce a creare suoni di chitarra progressivamente più stratificati.

E’ sempre difficile scegliere quali pezzi in particolare citare o quali dire siano più riusciti di altri, specie in situazioni come queste in cui è sostanzialmente come ripercorrere pezzi di ricordi ognuno con la sua specifica importanza. Ma per non incorrere in un elenco interminabile, devo necessariamente nominare One Last Goodbye, Are You There? (come al solito ai limiti della commozione), Dreaming Light e Lost Control, che ci inabissa con la pesantezza delle sue lyrics ascoltate a iosa durante gli anni del liceo.



Così, suggellando la serata con un manicata di cover tratte da Pink Floyd e dai Doors ibridati con i Tool, gli Anathema ci salutano in questa calda notte di luglio, lasciandoci addosso la voglia di fare il countdown per il prossimo concerto milanese in cui si esibiranno in line up completa, mentre qui a Roma già si freme per l’arrivo ad ottobre degli Antimatter.



Purtroppo il clima sarà disturbato dal chiacchiericcio di sottofondo di molta gente che sembrava più attratta dall’ingresso libero, piuttosto che dal concerto in sé, di fatto creando un brusìo che in alcuni punti del giardino rendeva difficile apprezzare a pieno il già labile suono del palco. In effetti, un’amplificazione più adeguata sarebbe stata auspicabile, perché avrebbe reso più omogenea la resa acustica e senza dubbio più coinvolgente il tutto, nonostante a noi affezionati sia già bastato vedere i Cavanagh lì a pochi metri a sussurrarci emozionati le parole oniriche dei loro testi.



Tutte le foto sono a cura della collega Floriana Ausili "RosaVelata".



SETLIST ANATHEMA

1. Fragile Dreams

2. Untouchable, Part 1

3. Untouchable, Part 2

4. Thin Air

5. Inner Silence

6. One Last Goodbye

7. Pressure

8. Are You There?

9. Dreaming Light

10. The Beginning And The End

11. The Optimist

12. Deep

13. Forgotten Hopes

14. Destiny Is Dead

15. Lost Control

16. High Hopes (Pink Floyd cover)

17. The End (The Doors cover) / Sober (Tool cover)

18. Another Brick In The Wall (Part 2) (Pink Floyd cover) E’ quasi la metà di luglio, il caldo non sembra dare tregua e, mentre finisco la mia giornata lavorativa, con un po’ di stanchezza residua addosso mi preparo in fretta e furia per affrontare i mezzi pubblici e dirigermi al, in zona Portonaccio. Ero stata al locale anche in occasione di altri live, come quello deie degli, ma l’area riservata per questo concerto è all’interno dell’enorme giardino che lo costeggia, svelando un luogo vivo, pulsante ed accogliente per me finora rimasto inedito. Il passaggio dei fratelli, che proporranno in un set acustico i brani principali della loro carriera con gli, è atteso oramai da settimane e la gratuità dell’evento lo ha reso ancora più appetibile, facendo in modo che il giardino del locale si riempisse di gente in ogni suo angolo.Arrivo presto e sono particolarmente emozionata, perché ad attendermi in albergo c’è, con cui sono riuscita, grazie all’intercessione di, a fissare un’intervista esclusiva per. E’ stato significativo per me riuscire a conoscerlo, perché glisono uno di quei gruppi radicati alla mia adolescenza e stringergli la mano per poi fargli qualche domanda è stato un po’ come chiudere un cerchio.Il resoconto della nostra chiacchierata lo potrete leggere tra qualche giorno qui sulle nostre pagine, ma intanto concentriamoci sul live, che vede come gruppo di apertura iQuando il gruppo si dispone sul palco, la conta delle presenze ammonta già ad un numero copioso, mentre la luce ancora picchia sulle nostre teste. Davanti al palco, una serie di sdraio predisposte affinché parte del pubblico possa godere del concerto da una posizione decisamente rilassante, mentre il resto degli spettatori già inizia ad occupare il lembo di parterre subito prima del palco, stipandosi per terra.Nell’adeguarsi al clima della serata, anche isi esibiscono in versione acustica, riadattando i loro pezzi ma riuscendo abilmente a ricostruire tutta l’intensità e la pesantezza che vi sono racchiuse. L’esibizione riesce a ritagliarsi un suo spazio intimo, nonostante il contesto sembri sfavorevole ad annullare quella distanza che naturalmente si genera in posti così dispersivi. Eppure il gruppo non sembra curarsi di queste dinamiche e mantiene una propria concentrazione ed introspezione, tant’è che più volte noto come i vari membri suonino o cantino ad occhi chiusi, come a voler ricostruire mentalmente quel mondo chiaroscurale che è dichiarato all’interno del loro monicker.Una buona performance ed un giusto antipasto che ci prepara al momento tanto atteso.Dopo aver raccolto una manciata di urla ed applausi,sale sul palco e fa un breve check degli strumenti, prima di dare inizio al concerto vero e proprio ed invitare il fratello, finora rimasto un po’ defilato ai bordi del palco.viene accolto in maniera altrettanto calorosa e, visibilmente ingrassato, dietro la sua nuova fisicità sembra nascondere un disagio ben più profondo, che cerca di dissimulare inframmezzando la dolcezza delle melodie dei brani ad una loquacità a tratti prorompente.I fratelli di Liverpool riescono a farci salire la pelle d’oca già con l’esecuzione in apertura di, che ci riporta indietro alla fine degli anni ’90, quando veniva pubblicato. La dolcezza del pezzo viene resa dall’alternarsi delicato delle due chitarre e, data l’essenzialità delle linee musicali per via della resa acustica, le nostre voci si intersecano a quelle diquasi timorose di urlare eccessivamente, facendo attenzione a mantenere una certa “educazione” che protegga la fragilità di quel momento.Affaticato dal clima asfissiante (porterà con lui sul palco una grande asciugamani bianca che userà, di tanto in tanto, per asciugarsi il sudore),cercherà spesso di interagire con il pubblico, a volte anche con lunghe chiacchierate in cui si complimenta per l’intonazione del nostro supporto corale, avanzando anche l’idea che, se mai glidovessero voler registrare un live album, è proprio qui in Italia che lo farebbero. Una piccola digressione sull’imbattibilità del nostro patrimonio canoro, con un riferimento aed al(“”, ci confesserà), e la scaletta si articola con brani presi da tutti gli album prodotti dal gruppo dal 1998 in poi, escludendo com’era lecito aspettarsi tutto il primo periodo più death/doom. C’è chi tra il pubblico ancora non sembra capacitarsi del fatto che glisi siano oramai da anni distaccati da quei loro esordi radicati nel metal e non mancherà chi, in maniera provocatoria, urlerà ai fratellidi suonare, stuzzicando per altro una reazione non proprio pacata diPolemiche a parte, i due prima dell’esecuzione di ogni brano faranno dei brevi incipit in cui spiegheranno l’origine autobiografica dei testi, alternandosi alla voce e mostrandoci unmolto versatile nel dividersi tra l’esecuzione al piano e quella alla chitarra ed alla loop station, con la quale riesce a creare suoni di chitarra progressivamente più stratificati.E’ sempre difficile scegliere quali pezzi in particolare citare o quali dire siano più riusciti di altri, specie in situazioni come queste in cui è sostanzialmente come ripercorrere pezzi di ricordi ognuno con la sua specifica importanza. Ma per non incorrere in un elenco interminabile, devo necessariamente nominare(come al solito ai limiti della commozione),, che ci inabissa con la pesantezza delle sue lyrics ascoltate a iosa durante gli anni del liceo.Così, suggellando la serata con un manicata di cover tratte dae daiibridati con i, glici salutano in questa calda notte di luglio, lasciandoci addosso la voglia di fare il countdown per il prossimo concerto milanese in cui si esibiranno in line up completa, mentre qui a Roma già si freme per l’arrivo ad ottobre degliPurtroppo il clima sarà disturbato dal chiacchiericcio di sottofondo di molta gente che sembrava più attratta dall’ingresso libero, piuttosto che dal concerto in sé, di fatto creando un brusìo che in alcuni punti del giardino rendeva difficile apprezzare a pieno il già labile suono del palco. In effetti, un’amplificazione più adeguata sarebbe stata auspicabile, perché avrebbe reso più omogenea la resa acustica e senza dubbio più coinvolgente il tutto, nonostante a noi affezionati sia già bastato vedere ilì a pochi metri a sussurrarci emozionati le parole oniriche dei loro testi.





Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 1 Concerto davvero emozionante. Un Daniel ingrassato all'inverosimile (si dice a causa dell'esaurimento nervoso che ha avuto nel 2015/2016) e parecchio accaldato. Vincent incredibile come sempre. Peccato solo per quel coglione che urlava a loro di cantare pezzi vecchi, provocando forse eccessivamente Vincent e Daniel. C'è stato un momento in cui mi è parso che Vincent volesse scendere dal palco e ho pensato Oddio adesso si menano. Peccato perchè quel deficiente non ha un minimo di rispetto per chi si è fatto migliaia di chilometri e ti sta proponendo uno show fantastico e per di più gratis e anche per chi come me veniva da lontano con svariate ore di treno e la sola voglia di godersi in pace il concerto. Io ero in seconda fila sulle sdraio ed in effetti ho avvertito un po' di fruscio ma era prevedibile vista la serata ad ingresso gratuito. Ed infatti verso la destra del palco c'era un gruppo di metallari cazzoni e TRVE che per buona parte del concerto parlavano e ridevano ad alta voce, disturbando i veri interessati al concerto, che effettivamente erano tanti. Peccato solo non abbiano fatto pezzi da Distant Satellites (a Zotermeer hanno fatto Anathema e lì sarei potuto svenire) e solo The Optimist dal nuovo omonimo album. Tra gli highlights sicuramente The Beginning and The End, semplicemente fantastica anche in chiave acustica. In complesso però il concerto è stato un successone e un sentito grazie va alla Dark Veil Productions per il lavoro preciso che hanno svolto.