Intervista

NORTHLANE

Ho incontrato un disponibile e sorridente Marcus Bridge, frontman della band australiana Northlane, che si è prestato con gentilezza e dedizione a rispondere ad alcune mie domande.



Ho incontrato un disponibile e sorridente, frontman della band australiana, che si è prestato con gentilezza e dedizione a rispondere ad alcune mie domande. Valeria Di Chiaro: Ciao Marcus, come stai? Come sta andando il tour? Che ne pensi dei vostri gruppi spalla per questo tour, come ad esempio i Novelists e i While She Sleeps? Marcus Bridge: Ciao Valeria, sto bene grazie, il tour sta andando benissimo, abbiamo quasi finito in giro per l’Europa, abbiamo suonato in molti piccoli club, pienissimi di gente, davvero entusiasmante. E le band di spalla hanno semplicemente spaccato! i Novelists, i While She Sleeps , gli Shvpes, tutti stili diversi ma ognuno ha dato il meglio a modo suo, oltre ad essere ragazzi davvero fantastici e simpatici.



Qualcosa su cui abbiamo lavorato molto è la dinamica della nostra musica, gli up e down, momenti geometrici, digressivi e momenti cadenzati, abbiamo cercato al massimo di mescolare vari generi, abbiamo inserito più elementi elettronici, penso che la sperimentazione sia stata il primo passo.



: Abbiamo lavorato a questo video con il producer Jason Eshraghian, così come per gli altri video da quando sono entrato nella band, e lui ha delle splendide intuizioni creative pur attenendosi alle idee della band, a ciò che vogliamo. Il video in un certo senso vuole rappresentare l’incontro fra me e gli altri ragazzi della band, riprendendo in un qual modo il concetto espresso nella canzone dei “Due mondi che si scontrano” (, verso della canzone Ndr). In veritàha un testo che parla dell’essere umano che sfrutta la terra superando i limiti e non preoccupandosi di tutelarla, in una visione sia simbolica che pratica. Però nel video abbiamo voluto inserire un ulteriore significato a parte. Valeria Di Chiaro: Ultima domanda, so che venite spesso a suonare qui in Italia… cosa pensi del fandom italiano? Marcus Bridge: Noi amiamo suonare in Italia! Qui ci sono alcuni dei fan più pazzi ed eccezionali che abbia mai visto. Ricordo che la prima volta che venni in Italia fu nel nostro tour con i Parkway Drive, e fu una cosa meravigliosa, mai provato così tanto affetto, così tanti fan appassionati. Io ero nella band davvero da poco, forse un mese; nonostante ciò un sacco di ragazzi vennero a salutarmi e ad accogliermi, lo ricordo davvero con piacere! Ogni volta che veniamo in Italia è davvero speciale. Grazie per l’intervista, è stato entusiasmante!



NOVELISTS

Ho avuto modo di parlare con Matt Gelsomino dei Novelists prima del suo warming up vocale per lo show.



Ho avuto modo di parlare condeiprima del suo warming up vocale per lo show. Valeria Di Chiaro Vi state divertendo nel tour coi Northlane? Matt Gelsomino: Sì, tantissimo, il tour è stato molto divertente, anche se molto serrato: è stato diviso in due parti, una parte come headliner e la seconda di supporto ai Northlane.. e loro sono davvero adorabili, abbiamo passato dell’ottimo tempo di qualità insieme.



THE ROYAL

Poco dopo il loro show ho l’occasione di scambiare quattro chiacchiere con i cordialissimi e simpatici Sem e JD , rispettivamente cantante e chitarrista del gruppo olandese The Royal.



Poco dopo il loro show ho l’occasione di scambiare quattro chiacchiere con i cordialissimi e simpatici, rispettivamente cantante e chitarrista del gruppo olandese Valeria Di Chiaro: Ciao ragazzi , vi siete divertiti durante lo show ? Vi piace l’Italia? Non è la prima volta che suonate qui vero? Sem: Lo show è stato stupendo! Ci siamo divertiti un sacco, la gente qui è pazza!

JD: Questa è la seconda volta che veniamo in Italia…

Sem: No, è la terza! E nei due tour più oggi abbiamo suonato un totale di 7 date, a Milano, Genova. Verona..e la gente ogni volta è completamente folle e scatenata ..è la seconda volta che ci capita un crowd surfing con la sedia e con il divano, per non parlare della gente che rema nella barca…nella canoa!!! È una cosa assurda e ci divertiamo troppo anche noi! (ridono)



JD: Grazie per le tue parole! io sono cresciuto con band thrash metal come Metallica, Exodus, e nei loro show, sia quelli visti dal vivo che in rete ho sempre apprezzato la loro energia, davvero unica.. tuttavia sono di questa generazione e ho avuto anche le influenze di questi anni, così come Sem e gli altri della band, quindi ciò che proviamo a fare di base è unire gli elementi old school con gli elementi della nuova scuola, rendendoli però easy-listening per la gente, non troppo tecnici, più comprensibili per gli ascoltatori. E come lo facciamo? È una bella domanda!

Sem: Noi tutti abbiamo gusti differenti nel metalcore e nel metal, quindi ognuno di noi prova a tenere presente i gusti degli altri quando scrive, anche se sono gusti old school. Io personalmente scrivo con vari stili e vedo poi cosa va e non va bene anche ai ragazzi.

JD: Sì, sarà che componiamo in questa maniera, ma a volte ognuno per conto proprio, sicché poi proviamo a combinare tutto e vengono fuori risultati particolari. Sem è più per il groove, io oltre che per il metalcore sono anche per il metal old school, Thomas si occupa dei breakdown..non cerchiamo di reinventare a tavolino, semplicemente continuiamo a ispirarci spontaneamente ai classici, agli aspetti belli sia della vecchia che della nuova scuola.



Sem: Inoltre oltre ad essere abbastanza aggressivo, JD scrisse i testi in maniera ermetica e profonda, richiamando scenari epici.

JD: Esatto, io tendo a scrivere in maniera metaforica, vale a dire che quando ho un soggetto in mente di solito lo contestualizzo in un quadro differente, spesso ancestrale e simbolico, ciò rende il tutto aperto a varie interpretazioni.



Sem: Sì, in generale la morale di Seven è andare avanti, essere propositivi, ispirati.

JD : Abbiamo parlato di temi globali, ambiente, anche l’influenza dei media, sempre in una maniera metaforica come ad esempio in Thunder, la opening track… insomma meno problemi personali ma più temi universali, in una chiave che riporti tutto verso una visione positiva.



JD: Poi la cosa splendida è che i Breakdown of Sanity in toto sono venuti da noi a dirci “Hey, noi vi seguiamo e ascoltiamo la vostra musica! E noi, allibiti e contenti: “Bhè, noi piuttosto seguiamo voi e ascoltiamo la vostra musica!!” e siamo diventati amici. Quindi questo è il risultato, bisogna fare musica con i propri amici !



Sem: anche per me August Burns Red tutta la vita! (ride) Al secondo posto i Northlane, i While She Sleeps…e anche io gli As I Lay Dying, poi Memphys May Fire, The Devil Wears Prada… gli inizi del metalcore, con pochi accenni digitali, come hai detto tu old fashioned metalcore!



OCEANS ATE ALASKA

Durante il pomeriggio del secondo giorno di Dissonance Fest ho avuto il piacere di incontrare nel backstage Jake (cantante) e Adam (chitarrista) degli Oceans Ate Alaska. Comodamente seduti sul divano ho potuto porgere loro qualche domanda interessante.



Jake: E’ sostanzialmente un titolo che voglia richiamare soprattutto la luce alla fine di un percorso buio, un simbolo di speranza e resilienza. Questo è un concetto che rappresenta il nostro modo di pensare e il nostro scopo comunicativo, ancora prima che io entrassi nella band.



Jake: Sì, abbiamo cercato di superare i confini pur non arrivando troppo lontano da ciò che la band era prima. I pattern strumentali ad esempio sono davvero pesanti ed estremi ma anche molto estrosi.



Jake: E’ un nome che funga da memento del fatto che la bellezza della natura, così com’è sconfinata e placida -per esempio in Alaska- cela sempre una potenza distruttiva. Come anche il mare, l’oceano, nella sua immensità e alternanza di inerzia e moto. La nostra musica in toto vuole esprimere questo!



