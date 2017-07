CHESTER BENNINGTON - In the End

23/07/2017 (124 letture) C'è qualcosa di profondamente sbagliato e spaventoso nel suicidio. Non parliamo del suicidio teso a conservare il proprio onore in battaglia, come era ad esempio uso in alcune civiltà antiche o presso i samurai, né di quello di chi offre volontariamente la propria vita per quella altrui; non abbiamo in mente la dignitosa morte autoinflitta di un gigante della Repubblica romana come Marco Porcio Catone Uticense o, per citare una dibattuta figura contemporanea, quella dello scrittore nipponico Yukio Mishima, che faticava a riconoscersi nel mondo moderno. Parliamo piuttosto di quell'atto di nera disperazione compiuto da chi, spesso troppo giovane, sceglie di porre fine alla propria esistenza mortale, ritenendo impossibile continuare a farne parte o giudicando di non avere più alcun motivo valido per alzarsi dal letto la mattina. Un atto incomprensibile, inspiegabile, per certi versi incredibilmente coraggioso e per altri profondamente vile, egoista, capace come poche altre cose al mondo di frantumare il cuore ed il cervello di chi resta, spingendo alla domanda più semplice e complessa di tutte.

Perché?



LEAVE OUT ALL THE REST

Proprio questa domanda ha trafitto la mente di milioni fan in tutto il mondo alla notizia dell'improvviso suicidio di Chester Bennington, appena 41enne frontman dei Linkin Park: il gruppo californiano, come noto, nutre una numerosissima schiera di fan che li ha seguiti con devozione attraverso la loro particolare evoluzione; possiede tuttavia, probabilmente, una folla ancor più vasta di detrattori feroci, che li hanno sempre ritenuti un fenomeno da baraccone ed un gruppo falsamente assimilabile al metal anche ai bei tempi del capolavoro Hybrid Theory. Eppure, anche molti dei critici del gruppo sono rimasti scioccati e senza parole nell'apprendere la notizia della morte del cantante; troppo assurdo pensare che una voce capace di segnare, nel bene e nel male, l'adolescenza di molti di noi sia scomparsa, troppo folle pensare che un uomo ricco, famoso e con sei figli abbia davvero potuto decidere di lasciare tutto questo per una fredda corda ed un dopo la cui esistenza è tutta da accertare. Tutto questo, poi a breve distanza dal suicido di un altro grande della musica, quel Chris Cornell la cui dipartita aveva lasciato fortemente turbato proprio l'amico Chester Bennington, che aveva anche cantato al suo funerale. Solo l'ormai ex frontman dei Linkin Park, naturalmente, conosceva i motivi di un gesto tanto estremo, che come tale non possiamo neppure permetterci di giudicare, anche se rabbia e dolore farebbero propendere per una ovvia condanna. Nel nostro piccolo, piuttosto che compiangere la morte di questo artista, proveremo dunque a rievocarne la vita e la carriera, lasciando da parte il resto.



NOBODY'S LISTENING

Chester Charles Bennington nasce il 20 marzo del 1976 a Phoenix, Arizona, figlio di un'infermiera e di un poliziotto specializzato nei casi di abuso su minore; la circostanza è drammaticamente beffarda, giacché, come si saprà solo anni dopo, all'età di sette anni il futuro cantante dei Linkin Park inizia a subire abusi sessuali da parte di un adulto, che si protrarranno per ben sei anni. Temendo di essere giudicato omosessuale o, peggio, di essere etichettato come bugiardo, Bennington terrà per sé tali orribili rivelazioni per lungo tempo, ma la sua mente ne rimarrà naturalmente sconvolta per sempre. Nel frattempo, per aggiungere ulteriore dolore alla sua vita già tormentata, i genitori si separano quando lui ha appena undici anni; come spesso accade in tali situazioni, i principali rifugi di un adolescente tanto tormentato sono da un lato le droghe e l'alcool, dall'altra la musica, da sempre ancora di salvezza per tutti. I gruppi che lo ispirano maggiormente sono Depeche Mode e Stone Temple Pilots, dei quali diverrà anche cantante per un breve periodo. A diciassette anni, a causa del suo abuso di sostanze stupefacenti, la madre lo caccia di casa; il giovane inizia allora a lavorare da Burger King prima di iniziare seriamente a pensare di intraprendere una carriera nel mondo della musica, occasione che gli viene offerta dal gruppo dei Sean Dowdell and His Friends?, con i quali però registra solamente una musicassetta nel 1993. In seguito si unisce al fondatore di tale gruppo per dar vita ad un nuovo progetto, i Grey Daze, con i quali resta per cinque anni, incidendo tre album assimilabili al grunge. Nel 1998, tuttavia, il nostro decide di separarsi dalla band, che per la verità non lo stava portando da nessuna parte, pensando di dedicarsi in via definitiva alla famiglia (si era sposato due anni prima ed aveva già un figlio da una precedente relazione); proprio allora riceve una telefonata da Jeff Blue, vicepresidente della Zomba Music, che gli propone di partecipare alle audizioni tenute da una band di Los Angeles, allora denominataXero e fondata da tre amici di vecchia data: Mike Shinoda, Brad Delson e Rob Bourdon.



HYBRID THEORY

Scelto per le sue movenze sul palco e la sua voce rabbiosa, Bennington trova da subito una chimica straordinaria con gli altri musicisti e, in particolare, con l'altro vocalist Mike Shinoda, la cui voce è perfetta per dar vita ad un particolare tipo di controcanto: i due, infatti, aiutati anche dagli altri compagni di avventure, sviluppano una sinergia fra parti vocali più tipicamente rock ed altre hip-hop, sulla scia di esperimenti già svolti in precedenza da band apripista quali ad esempio i Korn. Gli Xero cambiano presto nome in Hybrid Theory e, successivamente, in Linkin Park, in omaggio al Lincoln Park di Santa Monica. Nonostante un EP dal discreto successo underground, i nostri faticano a trovare una casa discografica per diversi mesi, finché fanno il colpaccio agganciando nientemeno che la Warner Bros. Records; è il preludio ad un successo con pochi precedenti tanto nella storia del “nu metal”, nomignolo per la verità spesso inteso in senso dispregiativo dato alla musica del gruppo, quanto degli anni 90: il disco di esordio Hybrid Theory, con il suo particolare mix di testi introspettivi, rabbia, dolore, pesantezza ma anche melodia, scala rapidamente le classifiche mondiali, arrivando a vendere 50.000 copie nella prima settimana e quasi 5 milioni fino all'anno successivo. Se Shinoda costituisce verosimilmente l'”anima” del gruppo anche in veste di compositore, è senza dubbio la voce di Bennington a spiccare su tutti gli altri elementi di Hybrid Theory: ora dolce, ora incredibilmente aggressiva, non possiede forse la stessa varietà di mostri sacri del canto rock, ma trasmette emozioni in un modo che pochi eguagliano, specialmente in quegli anni. Il ragazzino tormentato ed ombroso di Phoenix è divenuto adulto grazie ai Linkin Park ed ora è lui la speranza di tanti ragazzi disorientati come lo era stato lui.



METEORA

Il successo spettacolare ed inaspettato del primo album porta il gruppo in tour per mesi, poi divenuti anni, durante i quali i musicisti assurgono presto al rango di star, con tracce come In the End che divengono veri e propri inni generazionali (come dimenticare il celebre video realizzato sovrapponendo al brano immagini di Dragonball?) Giungono a suonare anche 320 show all'anno e, come tale, ritardano la lavorazione del successore di Hybrid Theory, che giunge solamente nel 2003: il nuovo album, intitolato Meteora in omaggio alla località dei celebri monasteri greci, è nuovamente un successo strepitoso per il gruppo, che compie la prima di diverse evoluzioni, inserendo nel nuovo lavoro maggiori inserti elettronici e melodici. In parecchi individuano già in Meteora i segnali della successiva “decadenza” artistica della band, sempre meno legata alle proprie origini metal e sempre più proiettata verso il pop, ma la vendite sono eccezionali e, obiettivamente, anche la qualità di Meteora, che presenta tracce del calibro di From Inside e Numb, è molto elevata. Nonostante il successo, tuttavia (i Linkin Park hanno di fatto venduto quasi 60 milioni di copie solamente grazie ai primi due lavori in studio), la vita privata di Chester non conosce eguale tranquillità: di lì a pochi anni, infatti, il suo primo matrimonio termina in pezzi. Quasi come per riprendersi dalla sbornia del successo degli anni precedenti, i membri dei Linkin Park sfogano momentaneamente le proprie pulsioni artistiche con vari side-project: il cantante si dà ai Dead by Sunrise, Shinoda fonda un progetto interamente hip-hop denominato Fort Minor, di cui in seguito eseguirà spesso brani durante gli shows con i Linkin Park. Niente di trascendentale, sia chiaro, ma serve evidentemente ai musicisti per tornare a comporre musica per la band madre con la testa sgombra. Ma non tutto va come è lecito sperare...



MINUTES TO MIDNIGHT

Per molti, i Linkin Park finiscono già con Meteora: il gruppo, infatti, pur producendo in seguito altri brani validi, non raggiungerà mai i livelli qualitativi dei primi due storici lavori, toccando anzi negli anni il fondo almeno un paio di volte. Queste volte, per fortuna, non riguardano Minutes to Midnight, prodotto da Rick Rubin e pubblicato nel 2007: pur tagliando definitivamente i ponti con il sound nu metal di Hybrid Theory e, in parte, di Meteora, il terzo album del gruppo rappresenta il definitivo salto verso il mainstream. Ciò nonostante, tracce come Leave out all the Rest, Given Up o No More Sorrow testimoniano ancora una vitalità compositiva che, in seguito, i LP faticheranno a trovare. Chester, nel frattempo, ha trovato una nuova compagna di vita, con cui sembrerà definitivamente essersi messo alle spalle gli anni bui dei problemi affettivi, dell'alcool e della depressione.



BLACKOUT

Il primo, vero, grosso passo falso nella carriera dei Linkin Park si verifica nel 2010: il quarto album del gruppo, intitolato A Thousand Suns, è infatti un confuso concentrato di brani pop ed elettronici decisamente poco ispirati: la voce del frontman, scevra da quei momenti di rabbia che lo avevano reso tanto celebre nel decennio precedente, è per la prima volta totalmente dolce, rilassata e tranquilla; pur essendo assolutamente gradevole, bella ed in grado di testimoniare anche una certa serenità interiore da parte di Chester e dei suoi compagni, rappresenta anche un buco nero artistico da cui i nostri si riprenderanno, in parte, con il successivo Living Things, risalente al 2012; pur non essendo ancora un album davvero riuscito, le sperimentazioni al limite dell'incomprensibile di A Thousand Suns sembrano abbandonate in favore di un sound certamente ancora legato al pop, ma se non altro più vitale. L'anno successivo, peraltro, il cantante realizza uno dei suoi sogni di infanzia, giungendo a ricoprire il ruolo di cantante anche negli Stone Temple Pilots in seguito alla separazione da Scott Weiland, altra vittima illustre di questi ultimi anni. Nel 2014, confermando ed ampliando quanto di buono ascoltato in Living Things, i Linkin Park rilasciano The Hunting Party, che potrebbe effettivamente esser definito il lavoro della rinascita: pur non raggiungendo nuovamente i livelli dei primi due capolavori, l'album mette di nuovo in mostra una band consapevole delle proprie qualità e dei propri mezzi, capace di districarsi in maniera convincente fra pezzi pop ed altri di buon alternative rock. In supporto a tale album, i nostri passano per la prima volta dalle parti di Roma nel settembre 2015, data alla quale partecipa anche lo scrivente, finalmente felice di poter vedere dal vivo una delle band che segue da maggior tempo. Non sapevo ancora che sarebbe anche stata l'ultima occasione di vedere Chester Bennngington ed i suoi amici nella mia città.



NOBODY CAN SAVE ME

Nel 2017, i Linkin Park pubblicano il loro settimo album in studio, che rappresenta purtroppo un canto del cigno davvero indegno della loro gloria passata: One More Light, infatti, è un concentrato di canzoni nuovamente assimilabili all'elettro-pop, scialbe ed onestamente davvero poco ispirate; si tratta, probabilmente, di un lavoro peggiore anche del discusso A Thousand Suns e fa guadagnare alla band critiche aspre anche da alcuni dei loro fan più accaniti (me, ad esempio). Un altro evento, tuttavia, segna in modo indelebile la vita di Chester Bennington: il 18 maggio, giorno precedente al rilascio di One More Light, si toglie la vita Chris Cornell, virtuoso cantante di Soundgarden e Audioslave: è un colpo terribile per il frontman dei Linkin Park, grande amico di Cornell, dal quale probabilmente il nostro non si è mai ripreso davvero. Non sappiamo da quanto tempo la depressione, oscuro male della nostra epoca, avesse ripreso a tormentare Chester Bennington, ma è molto probabile che la perdita dell'amico abbia avuto un peso decisivo nella tragica scelta del 20 luglio: proprio il 20 luglio, infatti, Chris Cornell avrebbe compiuto 53 anni. Un non-compleanno che il cantante dei Linkin Park ha purtroppo scelto di celebrare nel più terribile dei modi.



IN THE END

In queste poche righe abbiamo scelto di celebrare rapidamente la carriera artistica di Chester Bennington, non tralasciando anche critiche decise, quando abbiamo ritenuto esser corretto; i Linkin Park, del resto, erano e restano uomini e, come tali, hanno preso alcune decisioni nella loro vita musicale non esattamente condivisibili. C'è, però, un qualcosa della loro esistenza che nulla potrà mai cancellare ed è ciò che rende davvero ogni artista immortale: quel che hanno prodotto, specialmente negli anni 90, ha influenzato in maniera talvolta decisiva la vita di milioni di adolescenti che, per sfogare il turbinio di sensazioni di un'età di passaggio così difficile, si sono rivolti alla loro musica. Non era perfetta la voce di Chester Bennington, specialmente negli ultimi anni: tuttavia, è difficile trovare un altro cantante che abbia inciso tanto nella vita di coloro che sono cresciuti nel decennio successivo alla caduta del Muro di Berlino, quei ragazzi che, unitamente ad altri cresciuti alcuni anni prima di loro, sono stati individuati come Generazione X: lo spaesamento ed il senso di insicurezza di molti di loro sono stati aiutati, nel bene e nel male, proprio dai Linkin Park e dagli altri gruppi che, in quegli anni, hanno cantato il disagio di un intero mondo incompreso. E' per questo che, ricordando le sue parole, vogliamo dire: grazie Chester Charles Bennington, speriamo tu possa trovare dall'altra parte quel che non hai trovato in questa vita.



I tried so hard

And got so far

But in the end

It doesn't even matter

I had to fall

To lose it all

But in the end

It doesn't even matter





