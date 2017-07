SINE QUA NON - # 22 - 'Selling England By the Pound' e 'Misplaced Childhood'

24/07/2017 (47 letture) Alcune volte le storie di certi generi musicali seguono percorsi strani, addirittura "fanno giri immensi poi ritornano". Durante gli anni settanta il rock progressivo era esploso in maniera prepotente ed improvvisa (almeno per il grande pubblico), regalando ai suoi tantissimi appassionati architetture ardite; immagini ora romantiche, ora fortissime; momenti di rabbia alternati ad altri di pura poesia; fughe su mondi lontanissimi o graffianti analisi di quello sul quale viviamo, per poi implodere letteralmente quasi da un giorno all'altro. Travolto dal punk, dalla voglia di disimpegno, da quella di staccarsi o di ignorare un momento di tensione molto elevata in cui gli scontri di piazza ed il sangue nelle strade erano all'ordine del giorno. Oppure, di converso, da quella di rifiutare le chiavi di lettura oniriche, l'uso di strumenti antichi che sconfinava nel classicheggiante e la capacità tecnica superiore di un atteggiamento musicale quasi pre-raffaelita, a fronte della voglia di tunz tunz discotecaro e di "ape" nei bar di tendenza che stava per azzerare quella di vera musica in quasi una intera generazione.



SELLING CHILDHOOD BY THE POUND

Se parliamo di gruppi che venivano dall'Inghilterra, era il modo di suonare più elaboratamente sognatore e surreale a prevalere nettamente. Tra le band che più avevano contribuito a rendere popolare il genere nel mondo, i Genesis ed il loro Selling England By the Pound, occupano un posto di rilievo assoluto. E' stato quindi naturale che a riportare in auge il genere nella decade successiva ed in condizioni molto più sfavorevoli, con un altro lavoro quasi altrettanto iconico intitolato Misplaced Childhood, sia stato un altro gruppo albionico: i Marillion .



GENESIS: Selling England By the Pound

In realtà, nonostante la musica dei Genesis sia da alcuni considerata non troppo vincolata testualmente alla realtà dei suoi anni, Selling England By the Pound conteneva dei riferimenti abbastanza ampi a temi sociali che le composizioni sofisticate ed a tratti elegantemente arzigogolate del gruppo tendevano a far passare in secondo piano. Nulla che potesse essere paragonato all'impegno sociale e politico di certi gruppi italiani (altra situazione sociale, altro modo di interpretare il ruolo del musicista nel quotidiano, etc.), ma i Genesis, pur utilizzando un linguaggio spesso metaforico e denso di giochi di parole difficilmente traducibili in italiano, non si disinteressavano affatto del loro tempo. La "vendita dell'Inghilterra un tanto alla libbra" era una citazione dell'ipocrisia insita nell'inglese medio tratta quasi solo incidentalmente dal manifesto del partito Laburista. I richiami alle tradizioni ed alla letteratura antica come parafrasi della situazione del tempo di Dancing with the Moonlit Knight e The Cinema Show e, soprattutto, la trasposizione della violenza delle periferie nella "Battaglia della Foresta di Epping" e così via. Tutte testimonianze di un approccio molto più profondo alla società del 1975 di quanto la musica poteva far supporre. Eppure, è innegabile che specialmente nei paesi non anglofoni ed in particolare in Italia, il grande successo sia stato dovuto alla ricercatezza del loro tessuto musicale. Una ricercatezza che, però, non riusciva affatto a mascherare un'immediatezza garbata ora rarefatta, ora aggressiva, ma sempre capace di catturare senza riserve anche un ascoltatore non preparato. Ed è proprio questa la qualità più importante di Selling England By the Pound; allora come adesso. Quella, cioè, di riuscire a parlare di temi musicali complessi in un modo che risulti di semplice assimilazione pur non rinunciando a nulla della complessità contenuta dalla scrittura, ed integrando vari passaggi effettivamente scorrevoli e comprensibili da chiunque. Almeno con la sensibilità media del pubblico del 1975 ed anche utilizzando composizioni non molto lunghe per il progressive. Risultando così una pietra miliare sia del prog, che dell'intera scena musicale degli anni 70. Riuscendo, non per nulla, a vendere moltissimo.



MARILLION: Misplaced Childhood

Ignorato, deriso, umiliato ed alla fine ucciso. Nessuno voleva più avere a che fare con partiture complesse di qualsiasi sorta, nè tra il pubblico, né tra i musicisti. La grande massa intenta a svilire il concetto stesso di musica con "il grande disimpegno" dell'inizio degli anni 80 -anche di molti progsters- ed una piccola minoranza (è una sintesi estrema) dedita a suoni taglienti e cavalcate trascinanti od a quelli sintetici della new wave. Chiaramente e pur nel disinteresse quasi assoluto, una piccola pattuglia di gruppi continuava a suonare la musica degli architetti, per così dire, ma senza che le case discografiche se ne interessassero più di tanto e, di conseguenza, senza che la gran maggioranza ne fosse edotta. Tutto ciò fino a quando non vennero fuori i Marillion. Quando Misplaced Childhood uscì, la band aveva già due ottimi album in studio alle spalle più un live, che avevano contribuito in modo notevole a rivitalizzare il movimento progressive vendendo molto bene. Ma è con il terzo lavoro che la band riuscì a riportare l'attenzione sul progressive in modo più marcato ed a sfondare definitivamente. E con uno stile che ai Genesis faceva chiaro riferimento. Quello che doveva essere un concept composto da una sola suite, ma abortito per colpa della casa discografica e nonostante la sua genesi proponga un'attitudine più anni 60 che altro, con l'Fish nuovi orizzonti, si basava molto sulla lezione dei Genesis. Sia per ciò che attiene alla poetica delle liriche, che per la scrittura della musica. Ma se per quanto riguarda i testi sono più gli anni 70 ad essere fonte di ispirazione, dal lato prettamente musicale il progressive dei Marillion non disdegnava di guardare alla decade allora in corso, tanto che un singolo di grandissimo successo come Kayleigh può essere considerato un eccellente esempio di pop-rock estremamente raffinato e frubile da fasce di pubblico estremamente ampie. Anche se, chiaramente, le parti davvero notevoli dell'album sono altre. Ed è proprio il "compromesso" tra immediatezza complessiva e spirito progressive a rendere



IL FILO ROSSO DELL'ESISTENZA

Due lavori legati da un filo rosso stilistico, uno a far da trama e l'altro da ordito, che a distanza di circa un decennio l'uno dall'altro restano ancora oggi due Sine Qua Non relativi al progressive e non solo. Ambedue, infatti, sono semplicemente fondamentali non tanto e non solo in quanto dischi eccellenti a dir poco ed autentiche pietre miliari che hanno caratterizzato due diversi periodi, (e quindi anche con una collocazione precisa nella "gerarchia storica"), ma anche per questioni molto pratiche. Sia Misplaced Childhood vendettero moltissimo e furono immediatamente recepiti dal pubblico. E' proprio questa ed a prescindere dalla qualità della musica, la loro importanza principale. La loro capacità di parlare una lingua colta, ma di renderla popolare e, quindi, in grado di raccontare storie, situazioni, informazioni a chiunque voglia semplicemente ascoltarle. 