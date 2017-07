ANATHEMA - Intervista con Vincent Cavanagh (esclusiva!)

E' un torrido pomeriggio di luglio, I fratelli Cavanagh hanno da poco terminato il loro soundcheck prima che il Monk apra le sue porte al pubblico in occasione del loro show acustico (live report Vincent Cavanagh in albergo per una lunga ed intensa intervista, concessa in esclusiva per noi di Metallized. Ero molto emozionata... buona lettura!



Selenia: Prima di tutto grazie per questa opportunità, sono davvero emozionata e per me è un grande onore intervistarti! Vincent Cavanagh: Oh grazie mille davvero, sei molto carina! Per noi è piacevole essere di nuovo qui a Roma.



Selenia: L'ultima volta che vi ho visti suonare a Roma era nel 2010, quando We're Here Because We're Here era stato appena pubblicato. C'era un melting pot interessante dal punto di vista musicale, perché in apertura c'erano Petter Carlsen ed i The Ocean e questo ha significato un drastico cambio di atmosfera durante la serata. Mi sono chiesta per tutti questi anni: come mai avete scelto di avere questo mix? Era per creare una connessione con la parte metal del vostro pubblico? Vincent: Con i The Ocean intendi? No, quella è stata una decisione del promoter, se fosse stato per noi probabilmente non sarebbero stati nel bill.. (ride) Niente da dire contro la band o il genere di musica che fanno ovviamente, ma è una cosa che sta accadendo anche in America, dove stiamo per andare in tour ed anche lì c'è un gruppo metal. Non possiamo farci niente su questo, siamo solo la band headliner e non decidiamo i gruppi di supporto.



Selenia: Ma avevo capito che avevate scelto personalmente Petter Carlsen, giusto? Vincent: Sì, Petter Carlsen era un amico quindi abbiamo scelto lui ma in realtà non scegliamo mai nessuno.



Selenia: Parlando del vostro ultimo album, la cosa che ha da subito catturato la mia attenzione guardando l'artwork è stata la decisione di separare in due parti il vostro monicker, Ana_Thema, per chiarirne la pronuncia corretta. Quindi volevate anche chiarire un significato diverso rispetto a quello tradizionale? Vincent: Sì, volevamo allontanarcene, separarci da quel significato perché non vuol dire davvero nulla per noi. Invece nell'etimologia originale la parola era separata con "ana" che significa "elevare" e "thema" che indica "un tema".



Selenia: Un tema come una storia vuoi dire? Vincent: Sì esattamente, mentre "ana" voleva dire sollevare nel senso di dare in dono agli Dei, quindi è una parola completamente diversa, quasi l'opposto nell'etimologia originale greca, ma poi i Cristiani sono arrivati e l'hanno cambiata. Non vogliamo per niente avere una connessione con il significato cristiano del termine, quindi per questo abbiamo deciso di separarlo ed è per questo motivo che la pronunciamo in maniera diversa.



Selenia: Quindi praticamente abbiamo frainteso il significato fin dall'inizio..! (rido) Vincent: (ride) Sì, siamo tornati indietro alle origini! (ride) Abbiamo dovuto fare le nostre ricerche, sai, se guardi sul dizionario troverai scritto che è una maledizione, qualcosa di simile, ma prima rappresentava qualcos'altro.



Selenia: The Optimist continua la storia di A Fine Day to Exit dopo 16 anni. Era qualcosa che avevate programmato di fare fin da quando quell'album era stato pubblicato o avete realizzato successivamente che continuare la storia poteva essere una possibilità? Vincent: Ce ne siamo resi conto solo l'anno scorso, avevamo il titolo dell'album The Optimist, la cover con la macchina che guida di notte ed avevamo le lyrics di The Optimist. Ed è stato come una specie di rivelazione un giorno in cui Danny l'ha avuta. Si è reso conto che in effetti si adattava perfettamente con A Fine Day to Exit e con la storia. Quindi ci siamo detti 'Dai ok, è il ragazzo della spiaggia, bene allora possiamo proseguire in questo modo!' Ed abbiamo ingaggiato Travis Smith per fare l'artowrk nella costa ovest dell'America e poi in pratica abbiamo usato i nostri testi autobiografici per inventare la storia di questo personaggio.



Selenia: Avete lasciato che la storia di The Optimist fosse di "libera interpretazione", ma avete mai avuto la tentazione di definirla un po' di più? Se posso chiederti, qual è la tua personale o preferita interpretazione? Vincent: Non la definirei maggiormente perché non la vedo come una storia letterale, è più come una sorta di sogno, in qualche modo come un film. E' un po' così, una specie di allucinazione, quindi non voglio metterla in un contesto come se stesse succedendo in una linea temporale definita immediatamente dopo A Fine Day to Exit, quindi come se raccontasse ciò che sta succedendo quando lui esce dall'acqua e prende l'auto, piuttosto dico 'Ok, bene, questo può essere un flashback, possiamo andare al contrario, tornare all'inizio di A Fine Day to Exit. Ci sono diversi modi in cui guardare la storia, mi piace sempre tenerla aperta, è necessario conservare un po' di mistero! (ride)



Selenia: Senza dubbio! In realtà ho visto che l'ultimo pezzo dell'album si intitola Back To The Start, quindi in pratica suggerisci di tornare indietro all'inizio quindi probabilmente indietro a A Fine Day to Exit stesso. Vincent: Sì, ci sono altri indizi in quel pezzo ed in tutto l'album, puoi sentire cose che vengono proprio da A Fine Day to Exit.



Selenia: E' come un movimento circolare.. Vincent: Sì esattamente, c'è un cerchio. C'è una traccia nascosta su A Fine Day to Exit che si intitola In The Dog's House e il chorus è lo stesso verso di Back To The Start e si adatta perfettamente. E ci sono piccole connessioni con Weather System, con We're Here Because We're Here, con Temporary Peace.. puoi sentire echi dal passato. Sai, il protagonista di The Optimist è noi, è sul serio noi, quindi questi echi sono allucinazioni che sta ascoltando per tutto il corso dell'album. Sono davvero il nostro passato e la nostra memoria, ma tutti confluiti in un unico ragazzo che chiamiamo "the optimist".



Selenia: Ok quindi "the optimist" è come una sorta di alter ego della band. Vincent: Se vuoi sì, possiamo dire così!



Selenia: Questa volta avete dato più importanza al lato elettronico del vostro sound. E' stata una scelta pianificata oppure qualcosa che è venuto più spontaneo durante il processo compositivo? Vincent: Non si può mai scegliere nulla di questo genere in anticipo, la stessa cosa accade per il genere musicale, sai, non si sceglie di fare un pezzo jazz, non scegli di fare un brano blues, non scegli neanche di fare elettronica. Succede molto naturalmente ed il momento in cui guardiamo a questo aspetto è nelle fasi iniziali della composizione, quando ci sono la chitarra o il piano. Nei primissimi momenti quando si iniziano a scrivere gli accordi appare tutto nella tua testa come se fosse pienamente già formato, come se vivesse già lì, dietro (simula accordi al basso ed alla batteria). E riesci a sentire quel beat e ti dici 'Ok, questa è elettronica' ed il pezzo San Francisco è stato composto in questa maniera, con il delay sul piano e quando chiudi gli occhi pensi 'Ok, sento un trombone simil-opera'. In Back to the Start è simile, sento un certo suono anni '70, con questo grosso, pesante accordo... e queste cose sono come intuizioni, perché nella fase iniziale le ascolti, non le hai ancora formalizzate, le ascolti e basta. Quindi diventa facile per te perché è quasi come se fosse il pezzo a scegliere, ti dice cosa devi fare.. quindi tutto ciò che devi fare è semplicemente agire, non pensarci troppo, lasciare che il pezzo diventi ciò che vuole essere. Comunque, se c'è dell'elettronica in questo album in particolare è perché ne so molto di più su come usare la strumentazione, la tecnologia.



Selenia: Quindi sei tu il principale responsabile delle parti elettroniche! Vincent: Sì, so come programmare e rifinire la parte tecnologica per rendere il suono più 'umano', per dargli più dinamicità, più flow.



Selenia: Ed hai pensato a qualche band in particolare come ispirazione? Vincent: No, in realtà no, perché ascolto elettronica da quando ero un ragazzo e soprattutto dopo che avevo compiuto 17 anni, seguivo la scena techno e rave, tramite Aphex Twin.. sul serio, mi ha stregato. Stavo lavorando in uno studio a Liverpool e c'erano i proprietari dello studio, avevano un progetto di musica elettronica e stavo trafficando attorno alla drum machine e mi chiesero di programmarla per quei pezzi, così l'ho fatto e sono finito a suonare in un paio di rave con questa band elettronica nel 1993 ed è stato divertente! Ma ero davvero un sacco appassionato di tutta la roba come Aphex Twin, Future Sound of London, Boards of Canada...



Selenia: Oh sì, amo i Boards of Canada!! Vincent: Sì, sono grandiosi! Poi mi piaceva Autechre, tutte le uscite che ruotavano attorno ad Aphex Twin, sai ho sempre amato la musica elettronica, è questo il fatto..



: Sì, sono grandiosi! Poi mi piaceva, tutte le uscite che ruotavano attorno ad, sai ho sempre amato la musica elettronica, è questo il fatto.. Selenia: Se ho capito correttamente, questa era la prima volta che avete collaborato con il producer Tony Doogan, conosciuto per il suo lavoro con Mogwai, e con il compositore Paul Leonard Morgan. Com'è stato lavorare con loro? Vincent: Tony Doogan è stata la nostra prima scelta per via del suo lavoro con Mogwai, con le colonne sonore, con Clint Mansell, ha lavorato con Kronos Quartet.. I suoi lavori sono alcuni tra I miei dischi preferiti. E' davvero un ragazzo speciale, è sul serio un uomo con una capacità visionaria: all'inizio del processo gli dici cosa vuoi e lui ti sorprende per quanto è bravo, lui sa! Quando abbiamo ascoltato cosa aveva fatto ci siamo detti 'Cazzo!! Ma come diavolo ci sei riuscito?!', sa esattamente dall'inizio tutto, sta sempre a pianificare e pensare al mix e quando lo vedi al mix è come se fosse un direttore d'orchestra, tiene sotto controllo tutto. Ha un modo davvero speciale di lavorare quando è tipo spalmato sulla scrivania, ad ascoltare, a parlare molto a bassa voce.. è completamente immerso in ciò che fa.

Anche Paul Leonard Morgan è un genio, ha fatto colonne sonore per serie TV, film di Hollywood, anche per quel film Limitless. E' un vecchio amico di Tony ed aveva detto che sarebbe stato a Glasgow per un periodo, perché vive a Los Angeles, quindi sarebbe stato disponibile e gli abbiamo mandato del materiale che gli è piaciuto tantissimo. Ci ha detto 'Ok, bene, proviamo a fare qualcosa!'. Gli abbiamo dato delle direttive e qualche idea ma lo abbiamo lasciato libero di fare le sue cose ed è stato bellissimo perché guardarlo lavorare in studio è stupendo. Era la prima sessione che facevamo tutti insieme e tutti siamo entrati, ci siamo salutati e ci siamo seduti in posizione con i nove musicisti. C'era Paul Leonard Morgan come direttore e Tony Doogan al controllo, con tutte le tracce scritte e poi c'era l'ingegnere del suono e ad un certo punto ci hanno detto 'Ok, avete tre ore da adesso: partite'. Abbiamo registrato quattro o cinque pezzi e dovevamo essere pronti all'istante.. e tutti erano davvero molto, molto bravi! E' stato un privilegio ed un onore lavorare con loro, perché erano completamente concentrati, Tony Doogan faceva tipo 'State tutti bene? - Ok, la prossima – Il prossimo pezzo - Ok, tazza di tè? Ci prendiamo tutti insieme una tazza di tè? - Cinque minuti di pausa. - Ok, tutto bene, adesso ricominciamo dall'inizio! Forza!' e Paul Leonard Morgan intanto dirigeva ed era davvero incredibile!



Selenia: E' percepibile un approccio più orientato verso le colonne sonore in generale in The Optimist. La mia domanda è se vi siete lasciati ispirare dalle colonne sonore e da quali in particolare? Vincent: Sì, in effetti ci hanno ispirato. Per esempio Mr Robot (la serie TV ndr), c'era una scena, penso che fosse nel treno, era un viaggio di sera e c'era un pezzo dei Tangerine Dream. Questa originariamente era una scena dalla colonna sonora di Risky Business, un film del 1983 o qualcosa del genere, ed ha ispirato San Fancisco. Se immagini The Optimist come un film o come ad una colonna sonora per un film, quando ascolti San Fancisco puoi immaginare quella scena di sera, come se ci fosse qualcuno che stesse guidando a solo lungo il Golden Gate Bridge, che va verso la città con quel pezzo in sottofondo... quindi c'era quest'atmosfera di movimento continuo verso la città di notte che volevamo comunicare, la visione estetica di questa sensazione ha fatto prendere forma al brano stesso. Abbiamo immaginato le scene d un film: in Ghosts lui (il protagonista ndr) è arrivato al

: Sì, in effetti ci hanno ispirato. Per esempio(la serie TV ndr), c'era una scena, penso che fosse nel treno, era un viaggio di sera e c'era un pezzo dei. Questa originariamente era una scena dalla colonna sonora di, un film del 1983 o qualcosa del genere, ed ha ispirato. Se immaginicome un film o come ad una colonna sonora per un film, quando ascoltipuoi immaginare quella scena di sera, come se ci fosse qualcuno che stesse guidando a solo lungo il Golden Gate Bridge, che va verso la città con quel pezzo in sottofondo... quindi c'era quest'atmosfera di movimento continuo verso la città di notte che volevamo comunicare, la visione estetica di questa sensazione ha fatto prendere forma al brano stesso. Abbiamo immaginato le scene d un film: inlui (il protagonista ndr) è arrivato al motel, è come un pezzo karma; insta proprio dormendo e quello che succede inè un sogno, quindi tutte le stanze vanno a fuoco, ha delle allucinazioni. Abbiamo prima immaginato le scene di un film e poi abbiamo composto la musica, quindi.. adesso ci tocca fare un film! (ride) Selenia: (rido) Decisamente!! Vincent: Penso che forse da qualche parte nelle nostre teste avessimo in mente David Lynch, Stanley Kubrick..

: Penso che forse da qualche parte nelle nostre teste avessimo in mente.. Selenia: Quindi anche Angelo Badalamenti... Vincent: Sì, Angelo Badalamenti decisamente sì! C'è una clip incredibile online in cui parla di come ha composto il tema di Laura Palmer... lo hai visto?

: Sì,decisamente sì! C'è una clip incredibile online in cui parla di come ha composto il tema di Laura Palmer... lo hai visto? Selenia: Sfortunatamente no, ma posso immaginare! Vincent: Ok allora, devi vederlo assolutamente e tutti quelli che leggono questa intervista devono andare a cercare questo video. In pratica c'è lui seduto con David Lynch, David gli sta spiegando la scena e Angelo Badalamenti componeva nel preciso istante in cui David stava parlando... oh mio Dio, guarda... ho la belle d'oca a pensarci.

: Ok allora, devi vederlo assolutamente e tutti quelli che leggono questa intervista devono andare a cercare questo video. In pratica c'è lui seduto congli sta spiegando la scena ecomponeva nel preciso istante in cuistava parlando... oh mio Dio, guarda... ho la belle d'oca a pensarci. Selenia:(rido) Oh mio Dio! Vincent: ..ma è geniale!!! Quindi questo è uno dei tanti modi, avere una visione estetica, avere un'immagine può influenzare la composizione della musica. E' davvero la prima volta che ci è capitato di farlo.

: ..ma è geniale!!! Quindi questo è uno dei tanti modi, avere una visione estetica, avere un'immagine può influenzare la composizione della musica. E' davvero la prima volta che ci è capitato di farlo. Selenia: Cambiando argomento, sono sempre stata ispirata dalla vostra musica dal momento che rispetto il fatto che avete avuto la forza di seguire ciò che volevate. Voglio dire, avete cominciato con il death/doom ed il gothic metal e poi avete progressivamente cambiato il vostro stile, suonando diversi tipi di generi musicali. Lo apprezzo molto questo, dato che penso che sia importante per un artista sentirsi libero di essere in metamorfosi costante, seguendo la propria sensibilità. Ma voi siete stati anche criticati dai vostri fan metal durante la vostra carriera.. Vincent: Sì e penso che ci sia un grosso errore in tutto questo: non abbiamo mai scritto per nessun altro. Penso che tu sia in un territorio davvero pericoloso se pensi di voler scrivere per seguire le aspettative delle altre persone. La cosa migliore che tu possa fare è scrivere per le tue aspettative e per esplorare ciò che non hai mai fatto prima. David Bowie di solito diceva che quando i tuoi piedi non stanno più toccando il pavimento, allora sei le posto giusto per trovare qualcos'altro di più stimolante.

: Sì e penso che ci sia un grosso errore in tutto questo: non abbiamo mai scritto per nessun altro. Penso che tu sia in un territorio davvero pericoloso se pensi di voler scrivere per seguire le aspettative delle altre persone. La cosa migliore che tu possa fare è scrivere per le tue aspettative e per esplorare ciò che non hai mai fatto prima.di solito diceva che quando i tuoi piedi non stanno più toccando il pavimento, allora sei le posto giusto per trovare qualcos'altro di più stimolante. Selenia: Bhe.. lui era davvero un Dio. Vincent: Già.. ma era anche un tipo schietto e normale, in realtà aveva una mente brillante e rifiutava sempre ogni compromesso. Si è sempre voluto evolvere sia come essere umano che come artista.

: Già.. ma era anche un tipo schietto e normale, in realtà aveva una mente brillante e rifiutava sempre ogni compromesso. Si è sempre voluto evolvere sia come essere umano che come artista. Selenia: Concordo, l'ultimo album è veramente emozionante, toccante... perché se lo ascolti dopo la sua morte puoi davvero comprendere i collegamenti ed i messaggi nascosti dietro i testi... Vincent: Verissimo. Sai, in particolare in Lazarus... ma non parliamone, è troppo straziante! (ride)

: Verissimo. Sai, in particolare in... ma non parliamone, è troppo straziante! (ride) Selenia: Già (rido) hai ragione! E parlando della scena metal, come vi ponete in relazione alla scena metal attuale? Vincent: Beh, non so nemmeno quale sia la scena metal attuale. Non ascolto metal dal 1994, non lo ascolto per niente adesso. Il metal ha rappresentato gli anni della mia gioventù ma adesso l'ho messo da parte.

: Beh, non so nemmeno quale sia la scena metal attuale. Non ascolto metal dal 1994, non lo ascolto per niente adesso. Il metal ha rappresentato gli anni della mia gioventù ma adesso l'ho messo da parte. Selenia: Capisco, allora la domanda finale è qual è il genere di musica che ascolti maggiormente? Credo che tu mi abbia in parte già risposto prima, quando mi hai parlato della musica elettronica. Vincent: Possiamo guardare sul mio iPhone se vuoi! Allora abbiamo per esempio Alt-J, Aphex Twin, quando guido mi piace ascoltare qualcosa di punk (sorride).

: Possiamo guardare sul mio iPhone se vuoi! Allora abbiamo per esempio, quando guido mi piace ascoltare qualcosa di punk (sorride). Selenia: Ah, vedo Bonobo anche! Lui mi piace davvero molto! Vincent: Sì, poi ho alcuni gruppi di Liverpool, deadmau5, Dj Shadow, Frankie Sparo - uno dei miei dischi preferiti di sempre, Welcome Crummy Mystics -, Godspeed You! Black Emperor, Interpol, John Hopkins, Joy Division, Leonard Cohen, Bob Dylan, Oasis, Pink Floyd, Queen... tutto questo genere di cose. Mi piace anche moltissimo la musica per le colonne sonore, quindi amo Ennio Morricone, John Barry, David Axelrod... Credo che gran parte della musica che preferisco ascoltare al momento sia fatta da individui singoli, non ci sono molti gruppi, e poi c'è un sacco di musica strumentale. Niente prog e niente metal.

: Sì, poi ho alcuni gruppi di Liverpool,- uno dei miei dischi preferiti di sempre,-,... tutto questo genere di cose. Mi piace anche moltissimo la musica per le colonne sonore, quindi amo... Credo che gran parte della musica che preferisco ascoltare al momento sia fatta da individui singoli, non ci sono molti gruppi, e poi c'è un sacco di musica strumentale. Niente prog e niente metal. Selenia: Ok.. questo mi sembra molto chiaro! (rido) Mi aspettavo di essere sorpresa nel sapere che magari continuassi a collezionare qualcosa di metal estremo anche se non lo suoni più. Vincent: No, odio quella musica.

: No, odio quella musica. Selenia: Oh.. Odiare? Maddai.. e perché? Vincent: Sì, di base è un tipo di musica che odio perché odio il machismo nel metal, è omofobico e sessista, non ho tempo per queste cose.. penso che sia un atteggiamento davvero ridicolo.

: Sì, di base è un tipo di musica che odio perché odio il machismo nel metal, è omofobico e sessista, non ho tempo per queste cose.. penso che sia un atteggiamento davvero ridicolo. Selenia: Ok, posso concordare forse quando dici che è una scena sessista.. Lo so, ma questo è un altro discorso.

Grazie ad ogni modo per il tuo tempo.. E' stato davvero un grande piacere per me!!! Vincent: Oh, grazie mille! E' stato divertente! Ci vediamo dopo e grazie ancora! : Oh, grazie mille! E' stato divertente! Ci vediamo dopo e grazie ancora!





Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 6 I fratelli Cavanough sono simpaticissimi, ma perché tutta questa avversità nei confronti del metal? Secondo me invece dovrebbero recuperare qualche spunto hard rock perché ormai gli Anathema sono una palla pazzesca, non lo capiscono? Il concerto al Monk infatti è stato noioso, piatto, due palle infinite. Complimenti Selenia per l'intervista. 5 Grazie mille ragazzi, c'era qualche refuso che adesso ho corretto ma era un'intervista molto corposa e che personalmente mi ha soddisfatta: Vincent ha mostrato grandissima disponibilità nel chiacchierare, è stato molto appassionato nelle risposte e soprattutto ha una cultura musicale veramente molto vasta! Ho avuto la prova che sia davvero un artista di spessore, per quanto non nutrissi dubbi in merito.. Ma ne ho avuto prova a lavello umano. Ho anche apprezzato la schiettezza con cui ha fatto certe dichiarazioni, per quanto poi capisco possano risultare un po' discutibili. 4 Comunque molto bella l'intervista, scorre molto veloce! 3 @Rob sono d'accordo ma purtroppo anche molti ex-fans hanno questo atteggiamento di superioritá. Mi ha stupito infatti Alex Skolnick che dopo esser diventato un jazzista (con tanto di laurea in musica) sia ritornato a suonare anche thrash. Tornando all'intervista, leggere che il metal sia omofobico e sessista mi pare proprio un commento superficiale, sessista lo era negli anni 80 ma oggi ci sono talmente tante frontwomen e musiciste.... Fra l'altro il metal (anche estremo) è cosi' vario che non si può fare di tutta l'erba un fascio 2 Intervista ben fatta e studiata, i complimenti a chi l' ha fatta vanno fatti senza dubbio. Decisamente meno complimenti a lui, parla di machismo (?!?!?) e un minuto prima spara a zero sugli Ocean trattandoli come una band di liceali. Senza dimenticare l' orrore dell' ultimo album. Trovo meno imbarazzanti le ultime interviste di Ulrich e ho detto tutto 1 Intervista veramente molto interessante, ma tutta questa ostentata necessità di prendere le distanze dal metal, dai propri esordi metal; dal significato "cristiano" del proprio stesso nome mi lascia perplesso. Ho venerato gli Anathema sino a "A Natural Disaster" e dopo ho continuato a seguirli, sebbene la magia di un tempo sia persa, ma non capisco questa "puzza sotto il naso" (tra virgolette perché la schiettezza del personaggio è comunque meritevole). Insomma dire: "nulla contro The Ocean, ma sono metal e io ne avrei fatto volentieri a meno" mi sembra una caduta di stile che non gli si addice.