Intervista

AKERCOCKE - Siamo una band da jeans e t-shirt

Qualche settimana prima dell’uscita dell’attesissimo disco di ritorno degli Renaissance in Extremis , abbiamo avuto l’opportunità di avere ai nostri microfoni lo storico e carismatico frontman della formazione inglese,, che si è prestato ad una lunga e divertente chiacchierata, raccontandoci nel dettaglio i retroscena della reunion del gruppo e della creazione della loro ultima fatica, senza disdegnare qualche excursus relativo a quanto fatto dai suoi membri nei ben 10 anni di assenza dalle scene internazionali… Akaah: Ciao Jason, prima di tutto grazie per l'opportunità di intervistarti e per il tuo tempo, come stai? Jason: Ciao! Tutto bene, è un piacere!



Akaah: Parliamo subito del vostro prossimo disco, : Parliamo subito del vostro prossimo disco, Renaissance in Extremis . Il titolo sembra esprimere un concetto piuttosto diretto, ma per te ha lo stesso significato autoesplicativo o c’è di più? A cosa si riferisce in particolare? Jason: Credo che funzioni in due sensi, ed è anche una buona metafora per cosa sta succedendo nel mondo di questi tempi. “Extremis”, come sai, è una parola latina che significa anche “periodo difficile”, quindi ritengo che possa applicarsi al fatto che la band si sia riunita in un periodo in cui il mondo è davvero impazzito. Ha anche però un significato più personale, sai, abbiamo avuto dei momenti difficili come persone, intendo proprio a livello individuale, e siamo riusciti a rimettere insieme la formazione nonostante questi problemi. Quindi è questa la ragione per cui ti dicevo che secondo me il titolo funziona bene su due livelli.



: Ciao! Tutto bene, è un piacere!: Credo che funzioni in due sensi, ed è anche una buona metafora per cosa sta succedendo nel mondo di questi tempi. “Extremis”, come sai, è una parola latina che significa anche “periodo difficile”, quindi ritengo che possa applicarsi al fatto che la band si sia riunita in un periodo in cui il mondo è davvero impazzito. Ha anche però un significato più personale, sai, abbiamo avuto dei momenti difficili come persone, intendo proprio a livello individuale, e siamo riusciti a rimettere insieme la formazione nonostante questi problemi. Quindi è questa la ragione per cui ti dicevo che secondo me il titolo funziona bene su due livelli. Akaah: Per altro, per questa release, tu e David siete riusciti a far tornare con voi Paul Scanlan, insieme al nuovo arrivato Nathanael Underwood al basso, che comunque tu conoscevi da parecchio. Come sono andate le registrazioni? Uno potrebbe immaginare che il processo diventi un po' più facile, quando si è circondati da persone che si conosce e di cui ci si fida… Jason: Davvero! Quanto è incredibile che ci sia di nuovo anche Paul? (entusiasta, NdR). Comunque, è un'osservazione assolutamente corretta e credo tu abbia decisamente colto nel segno! È stato incredibilmente facile e posso dirti che è stata la volta in cui mi sono divertito di più nel registrare qualcosa, proprio in assoluto in tutta la mia carriera. Siamo andati in uno studio qui nell'est del paese (l’Hunter Club Recording Studio, in Suffolk, NdR) per registrare la batteria, con un ragazzo che si chiama Steve Long che ha fatto un lavoro davvero fantastico e ha registrato le tracce di batteria in un modo stupendo. Dopo abbiamo portato quelle registrazioni a casa mia e lì con Paul abbiamo passato credo sei settimane insieme, ogni singola notte, a registrare chitarre e basso pezzo per pezzo. Non hai idea delle risate che ci siamo fatti, sai, è stato bellissimo passare del tempo assieme ridendo alle stesse stupide battute per cui abbiamo riso per anni, prendendoci in giro manco fossimo dei bambini che vanno a scuola. Alla fine abbiamo mandato tutto quanto a Neil Kernon in America per il mix e siamo rimasti molto contenti del risultato.

Quindi, come dicevo prima, non mi sono mai divertito così tanto e non ho mai trovato così facile incidere qualcosa. Sai, di solito c'è così tanto lavoro da fare in poco tempo, mentre questa volta è stato soltanto divertente, certo, c'è comunque stato molto lavoro dietro, ma è stato veramente piacevole.



Akaah: Mi fa molto piacere sentirlo! Tra l'altro, Akercocke che i vostri fan amano, tanto che sembra quasi che non sia quasi passato del tempo da album come Words That Go Unspoken, Deeds That Go Undone. Il materiale che è finito sul disco è stato tutto scritto dopo la reunion o avete inserito anche delle vecchie canzoni che magari non avevate ancora registrato? : Mi fa molto piacere sentirlo! Tra l'altro, Renaissance in Extremis sembra includere tutti quei classici elementi degliche i vostri fan amano, tanto che sembra quasi che non sia quasi passato del tempo da album come. Il materiale che è finito sul disco è stato tutto scritto dopo la reunion o avete inserito anche delle vecchie canzoni che magari non avevate ancora registrato? Jason: Questa è una domanda davvero molto interessante!

Allora, alcune delle canzoni sono state scritte nel 2007, immediatamente dopo Akercocke che poi non si è fatto”, almeno, fino ad adesso! Quindi tre o quattro delle canzoni sono rimaste in questa forma di “sketch” per tantissimi anni. Quando poi io e David siamo tornati insieme con Paul abbiamo dovuto un po' re-imparare cosa volesse dire stare in una band, capire di nuovo come suonare insieme e ristabilire un po' le dinamiche di lavoro e tutto quanto sta dietro l'attività di un gruppo. Così abbiamo usato queste canzoni che avevo già come meccanismo per ricominciare a lavorare insieme, cosa che ha funzionato a meraviglia, sai, è come ricominciare a scalare una montagna dove però sono già pronti degli appigli nella roccia, è qualcosa che ti aiuta parecchio a spingerti in su e ritornare quindi ad essere un progetto funzionante.

Paul aveva poi una quantità enorme di materiale che ha messo sul tavolo, credo che abbia continuato a scrivere per tutti questi ultimi anni, quindi era lì a chiederci cosa pensassimo di questo o di quello, di fatto c'erano diverse ottime canzoni già quasi pronte e abbiamo praticamente solo dovuto registrarle. Poi credo di aver scritto...(si ferma a pensare, NdR), sì, altre due canzoni, un po' prima delle registrazioni. Di fatto quindi di canzoni davvero nuove ce ne sono due, e una di queste è Insentience che è una canzone che... ecco, lo so che è strano e non vorrei sembrare pretenzioso, però l'ho sognata! Qualche volta quando dormo mi sogno della musica, così ho cominciato a tenere il mio telefono sul comodino, visto che è anche la mia sveglia, così quando mi capita di sognare qualcosa mi sveglio, nel silenzio della notte e con tutti quanti che dormono, e inizio a canticchiare i riff che ho sognato nel telefono. Ad un certo punto mi sono ritrovato con cinque riff nella memoria e mi son detto “mettiamoli nel computer e vediamo cosa succede” e così è nata Insentience, una canzone nata completamente sognando e facendo strani rumori nel mio telefono di notte (ride, NdR)!



: Sì, però tieni conto che quello che succede è che alle due di notte c'è uno che mentre tutti dormono è lì che fa (imita ridendo i versi che fa nel telefono per registrare i riff, NdR) e poi si sveglia al mattino e riascolta dicendosi “ah, buono questo” (ride, NdR)! Akaah: Parlando invece dei testi, questa nuova uscita sembra aver portato qualche cambiamento. È qualcosa a cui stavate già pensando da un po', magari sfruttando questa “seconda chance” di trasmettere qualcosa di diverso attraverso la vostra musica, oppure è solo il risultato di una fase diversa delle vostre vite e delle vostre carriere? Jason: Ma sei una giornalista o una persona che legge nel pensiero? No davvero, è probabile che tu legga nella mente, perché sei la prima giornalista, tra tutti quelli con cui ho parlato di questo disco, che ha descritto la cosa esattamente com'è!

Comunque sì, quando con David abbiamo parlato di riportare questo progetto in vita, sono stato molto chiaro e specifico nel dirgli non volevo che ci ripetessimo, né musicalmente né a livello di testi. In un certo senso è davvero una seconda chance, anche perché non avevamo idea se qualcuno potesse ancora essere interessato nella band, specie dopo essere stati inattivi per così tanto tempo. Come nota a margine, per noi è stata una bella sorpresa inaspettata vedere che tante persone, specialmente online, fossero così entusiaste all'annuncio del nostro ritorno.

Ma, per rispondere alla tua domanda: sono stato molto specifico con David, gli ho detto “senti, non voglio rifare ciò che facevamo prima, usiamo questa opportunità per parlare alle persone in modo diverso”.



Comunque ci era sembrata una cosa abbastanza logica da fare, le demo erano davvero solo degli esperimenti tecnici per le registrazioni, volevamo provare delle nuove tecniche in quel senso, che poi -tra l'altro- si sono rivelate inadatte per i nostri scopi e alla fine non le abbiamo usate. Ma volevamo comunque sperimentare, quindi abbiamo registrato così questi tre pezzi e poi ci siamo detti “ehi, perché non metterne comunque uno in giro come modo di far sentire che siamo tornati?”. Inner Sanctum in questo senso era una scelta piuttosto logica, è molto diversa da quanto avevamo fatto in passato e, come dicevi prima, il nuovo album ha sì tutti gli ingredienti del sound degli Akercocke, ma questa volta sono “impastati” in modo diverso. In un certo senso è una canzone estremamente positiva e ha un grande significato personale per me... (si ferma a pensare, NdR) è un modo per dire che se intorno a te succedono cose negative, puoi sempre trovare un posto dentro di te dove poterti liberare da tutta l'oscurità e permetterti di essere una persona completa, senza che delle forze esterne possano abbatterti. Nello specifico è ispirata ad una tecnica che ho imparato quando ero in terapia, che consiste letteralmente nel costruirti un posto felice nella tua mente, dove puoi rifugiarti quando tutto intorno a te sembra andare fuori controllo e non ti senti felice o a tuo agio nei tuoi panni. Quando capita allora puoi metterti mentalmente in questo spazio e dirti “sapete? ora mi prendo un piccolo time out qui, mi piazzo nel mio posto felice nella mia testa e mi ricordo che sono una brava persona, una persona completa che si ricorda che le stronzate che succedono intorno devono restare lì fuori proprio perché sono delle stronzate”. Questo è quello di cui parla Inner Sanctum, essenzialmente.



David in passato aveva già provato a propormi di riportare in vita la band, però io ero piuttosto riluttante, gli dicevo “no, non voglio tornare indietro, non mi va di ripetermi, per me è qualcosa di finito e semmai ripartissimo dovrebbe essere in una forma nuova e diversa”. Un giorno un tizio che conosco mi ha chiesto di partecipare ad uno show di beneficenza, di quelli in cui si impara qualche cover e si va a suonare per raccogliere dei fondi, in questo caso era per aiutare a pagare le spese mediche di Covan dei Decapitated. Sono andato a suonare con questi ragazzi, sono salito sul palco e mi son detto “cazzo, certo che amo proprio stare qui sopra, mi ero scordato come ci si sentisse”. Me l'ero dimenticato, con tutte le cose folli che sono capitate nella mia vita tra il 2011 e il 2016 mi ero scordato quanto fosse importante, quasi vitale, per me suonare e stare su un palco. Dopo quell'esperienza sono andato da David e gli ho detto “Sai che credo che forse dovremmo rimettere in piedi il gruppo?”. Lui mi ha risposto dicendomi che ero un ipocrita, e di fatti lo sono (ride, NdR), ma poi a parte quello, come ti dicevo prima, gli ho subito detto cosa sarebbe dovuto cambiare per me, e fortunatamente lui la pensava allo stesso modo. Ovviamente poi riavere Paul è stato qualcosa di fondamentale, l'ho incontrato ad una festa organizzata da un amico comune dopo che non ci eravamo parlati per qualcosa come dieci anni, ero lì che ridevo con altri dopo aver bevuto qualche birra di troppo e l'ho visto, l'ho salutato e gli ho detto “senti, io e David stavamo pensando di riportare in vita una seconda versione degli Akercocke, cosa ne pensi?” e lui mi ha solo risposto “sì cazzo, facciamolo!” (ride, NdR). È stato facilissimo, e la cosa ancora più bella è che quando noi tre ci siamo ritrovati di nuovo nella stessa sala prove che abbiamo usato per trent'anni...tra l'altro, ci credi? Io e David abbiamo usato quella saletta per trent'anni e Paul almeno per venti, comunque, quando ci siamo rientrati è stato tutto così semplice, era come allora, anche se ora siamo più vecchi, calmi e saggi, ma per il resto era esattamente come allora: tre vecchi amici che bevono, scoreggiano, suonano heavy metal e ridono alle stesse stronzate di un tempo. È stato qualcosa di veramente bellissimo e spero davvero possa continuare a lungo!



Akaah: Se Akercocke, cosa mi puoi dire della vostra immagine? Sai, siete sempre stati parecchio riconoscibili, specie suonando vestiti con i completi, che era qualcosa che indubbiamente vi faceva spiccare dagli altri, quindi, come pensate di gestire questo lato in questa nuova fase? Sembra stiate volutamente lavorando per modificare anche a questo aspetto... : Se Renaissance in Extremis include ancora comunque diversi elementi dei “vecchi”, cosa mi puoi dire della vostra immagine? Sai, siete sempre stati parecchio riconoscibili, specie suonando vestiti con i completi, che era qualcosa che indubbiamente vi faceva spiccare dagli altri, quindi, come pensate di gestire questo lato in questa nuova fase? Sembra stiate volutamente lavorando per modificare anche a questo aspetto... Jason: No, no, no (ride, NdR), cioè, credo di stare mentendo un po', però non è che sia stato deliberato. Sai, i completi addosso ce li siamo messi vent'anni fa, capisci? Vent'anni, è tantissimo tempo, quando siamo tornati insieme ci siamo detti “ehi, non dobbiamo rimetterceli per forza”, alla fine non vuoi diventare una parodia di te stesso, quel tempo è passato e siamo cambiati. Parlandoti proprio onestamente: ai tempi -e ti sto parlando del 1997- ci eravamo detti che non saremmo stati una di quelle band che suonano in scarpe da ginnastica, jeans e t-shirt, perché noi facevamo qualcosa di diverso e bla bla bla bla...e ora siamo una band da jeans e t-shirt ed è assolutamente bellissimo (ride, NdR), ed è mille volte più facile così credimi (continuando a ridere, NdR), quindi credo che in qualche senso non sia stata una scelta conscia, semplicemente non siamo più gli “heavy metal kids” che eravamo quando avevamo quindici anni, voglio dire, siamo a metà dei nostri quaranta ormai (ride, NdR)!



Akaah: State pianificando un tour europeo per supportare : State pianificando un tour europeo per supportare Renaissance in Extremis ? Magari in autunno o più avanti? Ci sarà qualche possibilità di vedervi suonare in Italia? Jason: Allora, abbiamo un piccolo tour per il lancio dell'album ad ottobre, però per adesso sarà soltanto nel Regno Unito. Quest'anno siamo stati abbastanza fortunati, almeno fino allo scorso weekend (l'intervista è stata registrata a metà luglio, NdR), visto che abbiamo potuto suonare parecchio all'estero, USA, Portogallo, Islanda, Grecia, per noi è stato fantastico e ha funzionato molto bene.

Devi considerare però che ormai siamo tutti adulti, abbiamo dei lavori, abbiamo dei figli e altre cose di cui dobbiamo occuparci, quindi i tempi in cui potevamo prendere e partire per cinque o sei settimane per un tour europeo o americano sono finiti. Spero che dopo le date qui in UK di ottobre le persone si mettano in contatto con noi e chissà? Dipende da molte cose, però speriamo che si possa organizzare qualcosa, magari anche un piccolo tour, mai dire mai, però è più probabile che d'ora in poi suoneremo quasi solo durante i festival, sai, sono sempre durante i weekend, cosa che ci permette di non dover prendere troppe ferie da lavoro e poi comunque sono un ottimo per entrare in contatto con più persone, alla fine -e parlo da fan dell'heavy metal e mi permetto anche di parlare per mio fratello- il bello di suonare in quei contesti è che facilmente ci saranno anche delle band che piacciono a noi (ride, NdR), così possiamo sia stare sul palco a suonare che sotto a fare i fan!



Questa comunque era l'ultima domanda, per cui di nuovo, grazie mille per la possibilità di intervistarti e per il tuo tempo, Jason! Jason: Grazie a te! Mi ha fatto molto piacere e sappi che finora questa è stata l'intervista più stimolante che mi sia capitato di fare per la promozione di questo disco!



1 non sapevo che fosse stato in terapia, ecco perchè si spiega tutto questo tempo passato.. siete forti Akercocke, una di quelle band nuove e strane che mi colpirono subito, hanno sempre fatto ottimi dischi nella loro contemporaneità ma di alto gradimento...quindi, l'ultimo Antichrist sarà il tassello più estremo e non saranno più ripetute le stesse tematiche, vedremo..sono sempre pronto ad ascoltare le vostre particolari creazioni