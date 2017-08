Live Report

AGGLUTINATION FEST - Chiaromonte (PZ), 19/08/2017

25/08/2017 (601 letture) Il discorso è scontato quasi quanto quelli riguardanti l'inutilità di Barbara D'Urso alla causa del giornalismo: la situazione degli eventi metal dal vivo in Italia, ed al Sud in particolare, è sempre difficile a dir poco. La buona riuscita organizzativa ed il risultato numerico delle presenze di pubblico è quindi fondamentale per tenere insieme ciò che resta e, più ancora, per gettare le basi di un eventuale sviluppo della questione. L'edizione 2017 dell' Agglutination Fest può servire proprio a questo, dato che è stata un successo sotto ogni profilo.



MEMORIES OF A QUEUE

Ogni volta che ci si muove per raggiungere Chiaromonte dalla Sicilia, il problema è sempre lo stesso: partire ad un orario che consenta di arrivare con un certo anticipo. Ciò in modo da godersi in pieno la giornata dal punto di vista del divertimento puro e per cercare di seguire tutto dall'inizio alla fine da quello "professionale". Dato che quest'anno la data scelta corrisponde a quella dell'ultimo controesodo vacanziero, scegliamo di muoverci con un'ora di anticipo rispetto al consueto e ci presentiamo ai traghetti per Reggio Calabria poco dopo le nove e trenta del mattino. Purtroppo, però, sono necessarie circa due ore di coda per imbarcarsi e la conseguenza di ciò è l'arrivo a destinazione più o meno al solito orario. Espletate molto velocemente le formalità di rito, siamo dentro e lo scenario è sempre lo stesso: il giro degli stand nella parte posteriore del piazzale; la gente che comincia ad entrare; il grande palco sul quale sono ancora in corso le prove di alcuni dei gruppi che si esibiranno di lì a poco e, soprattutto, la solita atmosfera già rilassata ed improntata al diletto per tutti. Il ritardo accumulato durante il viaggio, però, provoca il ripresentarsi del problema delle interviste che si svolgono quando i concerti sono già iniziati ed a farne le spese, come già accaduto lo scorso anno per i Real Chaos, è il gruppo che inaugura il Festival. Pertanto, nulla posso dire dei Memories of a Lost Soul dato che li ho ascoltati solo in sottofondo mentre parlavo con i White Skull, se non che la gente che ho incontrato ne ha parlato bene. A titolo di cronaca, i pezzi eseguiti sono stati Destiny Awaits no One; The Darkest Aenima; Staring at God's Eyes e The Art of Never.



GHOST OF MARY

Non avevo mai avuto occasione di ascoltare questa band ed ero piuttosto curioso di capire la loro proposta, come per ogni realtà nuova nella quale mi imbatto. Autori di un melodic death con inclusione di elementi classici (presente un violino), i Ghost of Mary hanno presentato davanti ad un pubblico ancora numericamente contenuto, ma superiore all'ordinario, quattro pezzi tratti dal loro Oblivaeon. A spiccare di più fra i tre che sono riuscito ad ascoltare per le stesse ragioni che mi hanno impedito di seguire i Memories, sono stati Something to Know e Nothing. Soprattutto la prima per il suo arrangiamento dal sapore mediorientale. Troppo poco per sbilanciarsi in maniera definitiva, ma band che sembra avere dei numeri.



SETLIST GHOST OF MARY

1. The Ancient Abyss

2. Last Guardians

3. Something to Know

4. Nothing



GRAVESTONE

Incontrati recentemente in quel di Catania in occasione della calata degli Gravestone si presentano a Chiaromonte con una novità di formazione. Il cantante Daniele Biagiotti ha infatti sostituito il precedente singer, ma l'assetto musicale della band non ne ha affatto risentito. Confermata quasi totalmente la scaletta siciliana, i Gravestone hanno ribadito le qualità del loro death con venature progressive già messe in mostra a Maggio tra un arancino e l'altro, con la riproposizione quasi integrale dell'EP Flagellation e la title-track dell'EP appena citato. Ciò nel quadro di una prestazione esecutiva di buon livello da parte di tutti.



SETLIST GRAVESTONE

1. Corpse Embodiment

2. Flagellation

3. Eyes Without Sight

4. Proud to be Dead



Appena scesi dal palco c'è il tempo per scambiare due rapidissime chiacchiere proprio con i Gravestone:



: Si, ne approfittiamo infatti per presentare il nuovo cantante, subentrato ad Alex. Sul nuovo disco ci sarà quindi lui, così come in un progetto che riguarda la ri-registrazione di alcuni vecchi pezzi che poi usciranno su vinile, sempre per la Sliptrick Records. Francesco: Daniele, cosa mi dici di questa tua entrata nella band? Daniele Biagiotti: Guarda, sono stato contattato dai ragazzi, che già conoscevo da tempo, mi hanno chiesto se ero disponibile a prendere parte al progetto e dato che sono tutti pazzi, sono entrato, eh eh eh..



: Guarda, sono stato contattato dai ragazzi, che già conoscevo da tempo, mi hanno chiesto se ero disponibile a prendere parte al progetto e dato che sono tutti pazzi, sono entrato, eh eh eh.. Francesco: Com'è andata? Soddisfatti della vostra esibizione? Marco Borrani: Si, c'era anche parecchio pubblico. Più del solito, mi dicono; e molto partecipativo. E' stata davvero una bella esperienza questa dell'Agglutination.



ASSAULTER

Numeri in ulteriore crescita (siamo già a tre cifre) e una certa agitazione tra gli astanti quando a salire sul palco sono gli Assaulter. Fautori di un thrash metal molto old-school nel segno degli Slayer, i tarantini si sono presentati più che convinti di poter mettere a ferro ed a fuoco Chiaromonte; e ci sono riusciti. I loro pezzi, proprio perché pienamente old-school e concepiti direttamente per una registrazione priva di orpelli, perdono un po' su disco, ma guadagnano nettamente dal vivo. Spettacolo molto fisico governato dal cantante/bassista Enzo De Bartolomeo, atmosfera alcolica e pubblico subito coinvolto in un mosh pit sfrenato nonostante il sole sia alto e la temperatura elevata. Niente di nuovo o rivoluzionario, né il minimo tentativo di proporlo; solo thrash. Di quello cazzuto, d'assalto -appunto- e fatto apposta per essere vomitato da un palco superando la resa su CD. And that's all, folks.



SETLIST ASSAULTER

1. Assaulter

2. Mind Control

3. Meat Grinder

4. Dead End Siding

5. Pay to Play

6. Beer!!!

7. Bestial Vomit



Anche per quanto riguarda gli Assaulter, la possibilità di parlare con i ragazzi, stavolta prima del loro concerto. Tra l'altro davanti ad una macelleria, pienamente in tema con il titolo del loro disco:



IN.SI.DIA

Rientro rapido all'interno dell'area del fest dopo una velocissima pausa birra/panino/birra e parte alta del tabellone inaugurata dagli IN.SI.DIA. La storica band bresciana, lo dico subito, ha dimostrato di non risentire affatto dello scorrere del tempo. Ascoltati dal vivo, anche in questo caso i nuovi pezzi acquistano notevolmente rispetto alle versioni in studio e lo stesso Lorini, parzialmente criticato come cantante da parte del sottoscritto in sede di recensione, risulta molto più performante al microfono di quanto non sembri su CD. Con lo scorrere del cantato, complice l'atmosfera live, che sembra più fluido. Ed anche questo è indice di qualità se inquadrato in un discorso relativo all'attitudine più live che il thrash richiede per essere davvero genuino. Dato quanto sopra il pubblico, già riscaldato a dovere dalla prestazione del gruppo precedente, risponde con buon entusiasmo agli input di una band che ha scritto un pezzo della storia italiana del settore, con alcune paia di occhi addirittura luccicanti in prima fila. Tra i brani dalla maggiore resa, da citare Mai Perdere Controllo, Terzo Millennio e Sulla Mia Strada. A fine esibizione molti sorrisi sopra e sotto il palco e grande soddisfazione per essere stati "della partita".



SETLIST IN.SI.DIA

1. Il Mondo Possibile

2. Mai Perdere Controllo

3. Terzo Millennio

4. Grido

5. Il Tempo

6. Parla Parla

7. Sulla Mia Strada

8. Tutti Pazzi



WHITE SKULL

All'interno di una edizione del Fest essenzialmente volta all'estremo o comunque a suoni molto taglienti, non poteva in ogni caso mancare la presenza di una band di area power/heavy, incarico assegnato ai White Skull. Ancora impegnati nel tour promozionale di Federica "Sister" De Boni e Tony Fontò. Incentrando il loro set sui pezzi nuovi, i White Skull hanno proposto uno spettacolo avvincente per chi apprezza questi suoni ed hanno ottenuto un riscontro adeguato alla qualità del concerto che hanno offerto. Per loro, momenti migliori da identificare nelle esecuzioni di The Roman Empire; Under This Flag; Will Of the Strong e Asgard. Al termine delle ostilità, pubblico che applaude convinto e band palesemente appagata. Ed a pensarci bene, dare e ricevere felicità tramite la musica è il motivo per il quale ci si piazza sopra o sotto un palco. Ma siamo ormai al piatto più forte della serata: le due band principali.



SETLIST WHITE SKULL

1. Holy Warrior

2. I Am Your Queen

3. The Roman Empire

4. Under This Flag

5. Will of the Strong

6. Lady of Hope

7. Red Devil

8. Asgard



SODOM

Nome storico della scena europea del thrash di matrice teutonica e punto fermo degli ascolti degli appassionati del genere ormai dal 1981, i Sodom hanno impartito due sonore lezioni. Una strettamente musicale data sul palco, dal quale hanno mitragliato un set corposissimo stabilendo un ottimo rapporto col pubblico fin dalle prime battute. Poi una seconda dietro il palco, comportandosi in maniera professionale, ma gentile e disponibile con tutti. Tornando a ciò che più interessa, ossia la musica, c'è forse poco da dire se non che chi li aveva già visti ha avuto conferma delle loro qualità, mentre chi non se li era ancora potuti godere ha appreso con certezza cosa significhi suonare e vivere in pieno il thrash metal. Con un 30% circa di pezzi estratti da Sodomy and Lust; Agent Orange; Blasphemer e Bombenhagel sono stati i momenti più distruttivi ed intensi di una serata che Chiaromonte ricorderà a lungo.



SETLIST SODOM

1. In Retribution

2. In War and Piece

3. Sodomy and Lust

4. Surfin Saw

5. Outbreak of Evil

6. Napalm in the Mornig

7. Secret Warpath

8. Agent Orange

9. Stigmatized

10. Caligula

11. City of God

12. Tired and Red

13. Belligerance

14. Blasphemer

15. Rolling Thunder

16. Remember

17. Bombenhagel



VENOM

E siamo al clou della serata. Il nome è di quelli che inquadrare come storico è decisamente riduttivo, ed anche se la formazione attuale propone il solo Cronos rispetto a quella che stabilì nuovi canoni nell'estremo, non posso certo stigmatizzare il fatto in sé. Non dopo aver pubblicato solo pochissimi giorni fa un articolo come la prima puntata della serie Agglutination, guardando dallo stage tra le prime file è possibile scorgere facce tra lo stupito ed il beato per la presenza di Cronos a pochi metri dagli astanti. Per la cronaca: a seguirlo dallo stage ed alla sinistra del pubblico, anche i Sodom. Il concerto parte subito con un paio di pezzi dell'ultimo, positivo album (alla fine saranno sei gli estratti dal CD) e nel suo svolgersi proporrà ovviamente la gran parte delle canzoni più attese. Stuart "Rage" Dixon fa il suo, ma senza certo entusiasmare; Danny "Danté" Needham è simpatico e molto coreografico, ma anche un po' impreciso, mentre Cronos è nelle movenze e nell'atteggiamento quello che noi ragazzi degli anni 80 vedevamo immortalato nei poster e nelle copertine dei dischi, ma gli anni passano per tutti. Molto mestiere; il solito look; qualche rabbioso ruggito in grado di regalare alcuni autentici brividi; la non-classe che è quella che ha partorito pezzi come Buried Alive; Welcome to Hell e tutti gli altri, ma tutto risulta un po' di maniera e non pienamente credibile. E se è vero che l'esecuzione di Countess Bathory e Warhead ha colpito nel segno, piuttosto deludente è stata quella di Black Metal, molto lontana da quella sulfurea che eravamo abituati a ricordare ed a dispetto della partecipazione del pubblico. Concerto che comunque sembra essere apprezzato tra le prime file e conclusione intorno alle 00,30 con In League Whit Satan, quando già le forze dell'ordine mugugnavano apertamente per i trenta minuti circa di ritardo sulla tabella di marcia.



SETLIST VENOM

1. From Very Depths

2. The Death of Rock'n'Roll

3. Bloodlust

4. Smoke

5. Buried Alive

6. Pandemonium

7. Evil One

8. Fallen Angels

9. Long Haired Punks

10. Grinding Teeth

11. Welcome to Hell

12. Countess Bathory

13. Warhead

14. Rise

---Encore---

15. Black Metal

16. Witching Hour

17. In League With Satan



AGGLUTINATI COME NON MAI

Il bilancio finale dell'edizione 2017 dell'Agglutination Fest, certamente la più riuscita degli ultimi tempi, è largamente positivo. Ottima partecipazione di pubblico con 1500/1600 intervenuti, i migliori numeri degli ultimi anni; tanto calore e continui "scavalcamenti" delle transenne per una pacifica passeggiata sotto il palco accompagnati dalla security da parte di tanti ragazzi; location che si conferma più che adatta alla bisogna e molto altro. Personale del Fest all'altezza della situazione; prezzi onesti; grande ed attrezzato palco e, soprattutto, la solita atmosfera familiare con le altrettanto solite facce di gente che si incontra magari solo una volta l'anno a Chiaromonte, ma si abbraccia come fratelli che si ritrovano dopo anni in attesa che trascorrano altri dodici mesi. Ad esempio i colleghi Raffaele Pontradolfi di Verorock e Giuseppe Casafina di Truemetal. E poi tante famiglie anche con bimbi piccoli, tante risate ed artisti contenti di essere dove sono, particolari importanti per comunicare il mood della manifestazione. E quando alle sei del mattino si infilano le chiavi nella porta di casa al termine di un raid di quasi 24 ore, si stanno già contando i giorni che mancano alla prossima edizione e ci si dimentica anche del concreto rischio "ciabatta della moglie in faccia" e della stanchezza. La chiusura non può che essere affidata alle parole di Gerardo Cafaro, al quale ho chiesto di tracciare un brevissimo bilancio di quest'edizione 2017:



Un'edizione perfetta. Contento dell'affluenza e che tutto abbia funzionato alla perfezione. Gente entusiasta e feedback davvero ottimi da parte di tutti. Complimenti al pubblico per il comportamento sempre eccezionale ed alle band che hanno suonato, le quali hanno dato davvero il massimo per rendere tutto grandioso!





Foto a cura di Carmelo Currò e Francesco Gallina.

Si ringraziano Giuseppe Casafina di Truemetal.it e Raffaele Pontradolfi di Verorock.it per quelle dei MOALS.



