5-HT: Hey Kari, benvenuto su Metallized.it. Prima di addentrarci in questa intervista, come introdurresti i Kreyskull a tutti coloro che non hanno mai sentito parlare di voi? Come descriveresti la vostra musica e le idee che ruotano attorno alla band?

5-HT: Così come è già successo con : Così come è già successo con Tower Witch The Bird of the Bad Weather è stato accolto calorosamente tra i nostri lettori. Che tipo di feedback avete ricevuto finora dalla stampa e dal pubblico internazionale? Ne sei soddisfatto?

: Certo! Abbiamo fondato la band intorno al 2008 e si trattava del tipico andazzo, sai... dei vecchi fissati che si incontrano ed iniziano a suonare assieme. Qualche anno dopo abbiamo pubblicato il nostro primo albumnel 2012... e ancora qualche anno dopo Tower Witch e nel 2017 eccoci qui ad offrirvi qualcosa di stregato, doomeggiante, nonché pensieri svolazzanti. Vola, vola, vola... Suoniamo Experimental Doom Heavy Rock music, se è questo che stai chiedendo, hehe…: Oh si... Tower Witch ha rappresentato quel tipo di disco “inaugurale”, nel quale volevamo realmente iniziare ad essere sempre più sperimentali, mentre con The Bird of the Bad Weather pensiamo di avercela fatta. In qualche modo ci sentiamo sempre più connessi con gli ascoltatori sparsi per il globo. Ed il feedback, oh, dai... è stato fantastico e travolgente, quindi un grazie di cuore. Abbiamo composto la nostra musica in primo luogo per noi stessi... ma al di là di questo, anche se ad una sola persona al di fuori di questa band piacesse questa roba, ne saremo ugualmente felici. Io credo che se tu crei musica andando dritto al tuo cuore e alla tua anima, tu stia irradiando energia pura. Alcune canzoni ti connettono con te stesso vero? Nel bene o nel male... o entrambi!

5-HT: C'è qualche canzone che preferisci in particolare di questo album, qualcuna con il quale vi sentite particolarmente connessi o che sentite più gratificante rispetto ad altre?

! È semplicemente... è semplicemente... un cesto musicale pieno di strane e gustose creazioni dei

5-HT: Ho provato a descrivere il vostro approccio musicale come una sorta di “lucida follia”, visto che nella vostra musica fluiscono e si combinano bene insieme differenti stili, anche se questi spesso tendono ad allontanarsi dall'universo metal. È tutta farina del vostro sacco o c'è “qualcos'altro” dietro?

: Non proprio, tutta la componente sperimentale è insita in noi... e viene fuori dal profondo di noi stessi. Ma è anche vero che possediamo le nostre influenze e non le nascondiamo affatto..., eccole. Ad ogni modo, definirla una “lucida follia” è una cazzo di figata! Grazie!

5-HT: A proposito, come viene alla luce una canzone dei Kreyskull? Lasciate fluire naturalmente le idee o invece utilizzate uno schema predefinito nel vostro songwriting? Pensate che alterare lo stato di coscienza può portarvi ad ampliare le vostre idee durante una fase di composizione o ritenete opportuno che la mente rimanga lucida?

: Lasciamo fluire le idee... Di solito gli spunti iniziali partono dai fratelli, quindi posso iniziare a lavorare con le melodie apportando anche alcuni strani contributi per le canzoni. E il vino rosso funziona bene quando scrivo, la birra quando canto, e un po' di whiskey quando analizzo. Quindi, tutto è alimentato dall'alcol... Ordinaria amministrazione su... A volte per poter evadere da quel “dolce chaos” occorre qualche drink o linea di massima una lunga camminata nei boschi, o entrambi... chi lo sa?

5-HT: Soffermandoci per un momento per parlare dei testi dei vostri album, che tipo di approccio adottate nella loro scrittura e a cosa vi ispirate in maniera particolare? Ho inoltre notato che negli artwork dei vostri album così come nelle vostro foto promozionali vi rifate ad un immaginario variegato e surreale, dunque forse avete un'immaginazione fervida o, perché no, una ossessione nei riguardi di una certa filmografia e/o letteratura retrò?

: Di certo ho avuto alcune visioni, storie e sogni che ho voluto condividere. Talvolta ispirati da qualche film, altre dal mondo in qui siamo stati catapultati dentro. Il piano trascendentale, le cospirazioni... In questo momento qualsiasi cosa esca fuori dalla mia mente proviene dalla tv degli anni Sessanta, come... Musicalmente parlando, direi, visivamente... hmmmm...che incontra

5-HT: Parlando sempre di influenze, quali cantanti ti hanno ispirato in misura maggiore per le tue performance al microfono?

: Mi affido all'HDG,... più ovviamente. Sul versante pesantedei, sono troppi da elencare... la lista andrebbe avanti ad oltranza.

5-HT: Ultimamente, sta nascendo un trend all'interno del panorama metal in cui si punta sull'utilizzo di strumenti vintage, forse per la convinzione che il risultato in termine sonoro sia più “naturale” e “reale”. Con i Kreyskull, guardando ad esempio il vostro ultimo videoclip, sembra che la situazione sia differente visto che, nonostante l’utilizzo di strumenti di fascia “moderna”, il suono rimane comunque caldo e naturale. Onestamente ritenete che utilizzare qualche strumento vintage possa aiutare a plasmare il suono che si desidera o è giusto una suggestione quindi grossa parte di questo lavoro fuoriesce semplicemente dalle mani e dalla mente degli stessi artisti?

: Puoi fare esattamente ciò che vuoi... voglio dire, se vuoi usare strumenti vecchi o vintage dovresti farlo... ma alla fine tutto viene fuori dalla tua autentica passione. Hey, forse abbiamo registrato con roba vintage e suonato nel video con della merda moderna, questa è nuova! (ride, NdR)

5-HT: Ultimo ma non meno importante, non ci sono misteri sul fatto che ci sia una sorta di “contrasto” all’interno della band, nel quale emulsionate il vostro talento cristallino con un pizzico di autoironia. È importante per vuoi non prendervi troppo seriamente nell'interesse di continuare a produrre buona musica? Tutto questo vi spinge nel far fluire al meglio ciò che vi passa nella mente?

5-HT: È arrivato il momento della classica domanda finale: state pianificando qualche data al di fuori della Finlandia per supportare : È arrivato il momento della classica domanda finale: state pianificando qualche data al di fuori della Finlandia per supportare The Bird of the Bad Weather ? Vi piacerebbe suonare in Italia?

: Hehe, sei il primo che l'ha scoperto... Ti ringrazio per questo! D’altronde, perché dovremmo prenderci seriamente? Proprio così... Non ci sono ragioni. Come quando ildisse aQuindi quando verrà il mio momento voglio essere seppellito a faccia in giù. In questo modo chiunque mi disprezza può baciarmi il culo! (ride, NdR): Prepara le pizze quando ci arriverà una buona offerta. Per ora stiamo suonando parecchio qui in Scandinavia, ma chi lo sa... se le stelle si allineano, potremmo suonare nel tuo soggiorno!

5-HT: La nostra intervista si chiude qui, grazie per il tempo che ci avete dedicato. C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere per i nostri lettori e per i vostri fan italiani?

: Care vittime, per favore spargete la voce: ivi amano e voi amate i, non si può mai sbagliare con questo. Ci si vede in giro!