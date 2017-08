DONNE ROCCIOSE - # 39 - Diamanda Galas

29/08/2017 (449 letture) Sullo status di "Donna Rocciosa" possiamo disquisire a lungo, ma come già accaduto in alcune delle precedenti puntate, la rocciosità è un concetto che ci riserviamo di non legare esclusivamente al metal; come in questo caso. Sul nome di Diamanda Galas non si può infatti nutrire alcun dubbio, data l'altissima qualità di una produzione le cui caratteristiche ed i cui meriti travalicano nettamente gli steccati di genere.



L'EDUCAZIONE DI UN'ANIMA

Più che di semplice cantante e per quanto riduttiva possa essere questa definizione riferita a Diamanda Galas, per meglio dare l'idea dell'attività della ragazza di San Diego si dovrebbe parlare di performer. Nata negli U.S.A da genitori mediterranei -padre turco e madre greca, si considera greca a tutti gli effetti- è avviata dal padre allo studio del pianoforte, ma le viene proibito di cantare per ragioni non troppo logiche che indicano il canto come attività riservata alla donne di facili costumi. La madre, invece, la incoraggia. Il padre, inoltre, si rivela molto rigido in tema di educazione e, in pratica, la costringe ad una vita molto ritirata, senza contatti continuativi col mondo esterno ("Ma perché esci? Non c’è niente di cui tu abbia bisogno fuori da qui"). Si dice persino che non potesse ascoltare radio o TV. Anche il fratello Philip-Dimitri, futuro e sfortunato uomo di penna, non se la passa molto meglio. Questo, paradossalmente, si rivela una della basi della costruzione del suo universo espressivo in quanto, per sfuggire al piattume del quotidiano, non rimangono che certe letture. De Sade, Nietzsche, Baudelaire, Poe, Pasolini ed autori simili la portano da un lato all'evasione deviante, dall'altra alla critica del contemporaneo. In tema di canto, comunque, importantissimo per lei quanto appreso via via dai cantanti greci di Amanes di Smirne, da Frank Kelly, Vickie Hall e Barbara Maier; da Ilana Mysior per il piano -cugina di Gregor Piatagorsky- dagli scritti di Artaud, Roy Hart ed il Laboratorio Grotowski. Ancora più in là perfezionerà il suo strumento-corpo lavorando con le tecniche di Marta Graham, con la preparazione Ashtanga Yoga e del Teatro Butoh. La ragazza, comunque, si rivela discretamente dotata fin dall'inizio, quel tanto che basta per suonare all'età di quattordici anni con l’Orchestra Sinfonica di San Diego, misurandosi con Beethoven. La sua indole è però Blues e Jazz.



OLTRE LA STRATOS FERA

Date queste premesse, non stupisce affatto che una volta arrivati gli anni dell'Università e finalmente libera da certi legacci, Diamanda cerchi di riprendersi d'un fiato gli anni persi nella semi clausura casalinga. Oltre a sperimentare una vita spericolata che avrebbe fatto impallidire anche "Mister eeehhh", scopre di avere una voce incredibile, un vero strumento che è possibile spingere oltre i limiti di quanto fatto fino a quel momento da chiunque, ed in maniera accostabile forse solo a quanto fatto da David Murray, Butch Morris ed altri. Quando si tratta di autentiche performer, poi, non è raro che una carriera possa prendere le mosse da luoghi inconsueti. Entrata in contatto con il collettivo del Living Theatre, viene chiamata a metà anni 70 a cantare nei manicomi proprio nel quadro dell'attività sperimentale del gruppo teatrale che nel 73, intanto, era stato anche nella Genova del periodo in cui si afferma il movimento “Psichiatria Democratica” guidato da Franco Basaglia. A questo proposito, Diamanda Galas ha aperto solo poche settimane fa il Flower Festival di Collegno, a celebrazione dei 40 anni dall'entrata in vigore proprio della legge Basaglia. La statunitense possiede però due qualità molto radicate in lei. La prima, estremamente peculiare, è quella voce incredibile che è più di una semplice emissione di onde sonore ben modulate, utilizzabile in maniera simile ad un sintetizzatore. La seconda è la capacità di svilupparla e di inserirla in un mondo espressivo onirico e lancinante nella sua capacità di scavare nell'anima, arrivando in zone ritenute talmente segrete da essere quasi sempre deliberatamente ignorate.



UNA LITANIA DI COSE TURCHE

Tutto quanto sopra provvede già a segnalarla in un certo giro underground, ma convenzionalmente si fissa l'inizio ufficiale della sua carriera nel 1979, quando Diamanda Galas si esibisce in qualità di protagonista al Festival D'Avignone nell'opera Un Jour Comme Un Autre di Vinko Gmobokar su proposta dello stesso autore. Diamanda ha circa 24 anni, ma una coscienza già ben formata verso certi temi come quelli relativi agli arresti e le torture delle donne turche (siamo nel 79, ma poco è cambiato se non in peggio) e sui dati in materia forniti da Amnesty International sui quali il lavoro si basa. Di quell'anno la partecipazione all'album If Looks Could Kill con Jim French e Henry Kaiser. Da lì, spicca il volo nel giro dei festival più importanti dove viene notata da un pubblico più folto e dalla critica. Il passo successivo è dunque naturale: registrare un disco a proprio nome. Il tutto si concretizza nel 1982 quando, dopo un demo, esce The Litanies Of Satan. Pur essendo solo un EP composto da due lunghi pezzi -se così possono essere definiti- il primo dei quali ispirato a Baudelaire, cambia completamente le carte in tavola. Specialmente Wild Women with Steak-Knives è un'interminabile esibizione di incredibili virtuosisimi vocali ancora oggi in grado di sconcertare chiunque. Questa, però, è solo la punta dell'iceberg di quanto rappresentato da una performance che durante un'orgia psichica di sensazioni destabilizzanti ed oscure, passa attraverso tutte le possibili sfumature ottenibili dalla voce umana. Dall'acuto da soprano alle tonalità più basse attraverso tutto ciò che esiste in mezzo ed utilizzando la voce anche come "effetto", la Galas usa la voce come un fluido che si espande in ogni direzione, spesso contemporaneamente. E mentre scorre, mette a nudo ciò che nessuno vuole sia scoperto. Anche il mantra satanico della title-track, comunque, la pone su un piano sacerdotarle che sarà tipico della sua comunicativa.



PRIGIONI, REGIMI E MORTE ROSSA

Con il successivo Diamanda Galas, strutturato nello stesso modo, ma in maniera più efficace, la Nostra affronta questioni più sociali e l'uso dell'elettronica si fa in un certo senso più furioso. Panoptikon è un lavoro libertario e sempre più rivolto alla commistione tra voce ed effetti, con uso di stralci tratti da In the Belly of the Beast, opera letteraria del discutibile Jack Abbott sulla violenza delle carceri scritta da un ex prigioniero il quale, però, appena dopo l'uscita del libro fu arrestato per omicidio per poi finire suicida dietro le sbarre nel 2002. Song from the Blood of Those Murdered è una registrazione live dell'81 che si scaglia contro il regime militare greco allora tragicamente al potere, nella quale la voce raggiunge picchi espressivi difficilmente paragonabili a qualsiasi altra cosa. In ciò superando nettamente, ad esempio, quelli di Patty Waters. Il 1986 è un anno particolare, funestato dalla morte del fratello drammaturgo a causa dell'AIDS che, oltre a prostrarla moltissimo, la spinge a concepire una trilogia denominata Masque Of The Red Death il cui primo capitolo è rappresentato da The Divine Punishment, incentrato su una propria interpretazione delle sacre scritture da alcuni definito "Un capolavoro brutto e affascinante". La parte finale del lavoro, una di quelle in cui è divisa Free Among the Dead -ossia quella denominata Sono L'Antichristo, peraltro cantata in italiano- frutta anche a lei esplicite accuse di satanismo, in maniera non dissimile da come accaduto a molti gruppi metal di ieri e di oggi. Segue a ruota Saint of the Pit, stacco piuttosto netto dallo sperimentalismo musical-visuale che la porta in territori più gotici e "fruibili", a volte indicato come l'inizio di un certo manierismo nell'uso della sua voce. You Must Be Certain of the Devil chiude la trilogia in maniera molto discutibile, con l'affermazione di una forma-canzone vera e propria, ma contraddistinta da una confusione di intenti che rende l'album privo di spunti interessanti in senso assoluto, se non quando ricalca gli schemi iniziali delle carriera della Galas.



PREMIATA, ARRESTATA E INSANGUINATA

Nel 1989 Diamanda viene premiata alla Queen Elizabeth Hall di Londra per il suo lavoro relativo proprio alla trilogia racchiusa anche in Masque of the Red Death ed arrestata alla Cattedrale di San Patrizio durante una manifestazione contro il Cardinale O'Connor's, reo di opporsi alla diffusione di preservativi nelle scuole, così favorendo la diffusione dell'AIDS. Poi esce il famosissimo live Plague Mass; un disco epocale, a suo modo. Il periodo è quello della massima esposizione sociale e del massimo "attenzionamento" da parte della Chiesa e delle istituzioni, comprese quelle italiane. L'album, una malmostosa invettiva contro quelle entità burocratiche e religiose le quali, invece di prendere le adeguate contromisure nei confronti dell'epidemia assumevano posizioni che, di fatto, andavano contro le vittime, mette dei nuovi pezzi insieme a quelli principali della trilogia; e l'effetto è deflagrante. E lo è in misura tale che quando Diamanda Galas transita nella nostra penisola (Palazzo Medici), terra nella quale puoi fare letteralmente tutto, tranne che farlo alla luce del sole e dire qualcosa che alla chiesa non risulta digeribile, viene attaccata ufficialmente sia dal Vaticano che dal Governo in qualità di satanista più blasfema persino di Madonna; la cantante. Il live, per inciso, viene registrato tra il 12 ed il 13 ottobre del 1990 nella cattedrale di St. John The Divine a New York. Anche se probabilmente le versioni live non raggiungono complessimvamente il parossismo delle versioni in studio, Plague Mass è superiore sul piano "cerimoniale" e raggiunge quindi un grado di coinvolgimento all'ascolto addirittura superiore. Specialmente pensando al fatto che la scelta estetica di Diamanda, che le frutterà anche collaborazioni cinematografiche con Coppola e Wes Craven, fu quella di esibirsi a petto scoperto, coperta di sangue e circondata da candele. L'energia rivesata nell'operazione, però, è forse addirittura troppa.



HARD SCHREI ROCK

Il successivo The Singer del 1992 è un passo falso abbastanza clamoroso. La copertina bluastra che la mostra in veste modaiola nasconde infatti cover di pezzi blues, jazz, gospel e tradizionali, integrati da un brano originale. In sintesi: meno voce, più pianoforte e poco costrutto. Certamente non tutto è da buttare dato che, anche per sbaglio, un'artista simile trova sempre il modo di inserire qualcosa di buono all'interno di qualsiasi prodotto, anche insufficiente nella sua globalità, ma non si può certo parlare di capolavoro. Molto meglio Vena Cava, altro live basato sul lavoro del fratello defunto, reso però in forma più intima, quasi minimale. Quindi molto diversa da Plague Mass e da considerare in maniera congiunta all'interpretazione estremamente teatrale e all'immagine sul palco della Galas. Diversamente può risultare estremamente frammentario. Il 94 è "l'anno del contatto" con l'hard rock, ma pur nascendo sotto i migliori auspici visto che il progetto The Sporting Life è condiviso con tale John Paul Jones, il risultato non soddisfa le aspettative. Il prodotto si rivela abbastanza piatto per quanto riguarda la scrittura e Diamanda non emerge come cantante prettamente HR, anche per una scarsa empatia musicale tra i due artisti causata, probabilmente, dal fatto che i due lavorano separatamente scambiandosi i nastri delle loro idee senza mai interagire in profondità. Subito dopo è il turno di Schrei 27. Prodotto lo stesso anno per la radio e poi edito nel 96 in extended version con aggiunte live come Schrei X, si tratta di un lavoro basato sulla trattazione della tortura, sia essa psicologica che fisica. Che si tratti dei 27 minuti della "versione base" o di quella lunga del 96, si tratta di qualcosa di incredibilmente spaventoso e psicotico. Uno dei vertici della dolorosa follia comunicativa della Galas che, probabilmente, riversa in Schrei 27 il totale delle proprie energie residue e, come una gigantesca supernova espelle tutto o quasi il materiale costitutivo dell'astro in una magnifica deflagrazione, la carriera seguente dell'artista non raggiungerà mai più picchi paragonabili a questo, quasi come svuotata della propria energia. Malediction & Prayer; La Serpenta Canta; Defixiones Will and Testament non sono il vertice della sua produzione, con il solo Defixiones con le sue tematiche sul genocidio greco-armeno a colpire nel segno. Poi Diamanda e non un lavoro rappresentativo dei suoi demoni più oscuri. Infine, il recentissimo At Saint Thomas The Apostle Harlem dove affronta anche Verrà La Morte E Avrà I Tuoi Occhi di Cesare Pavese. Intanto quell'Italia che l'aveva demonizzata ha imparato ad apprezzarla assegnandole il "Premio Internazionale Demetrio Stratos" e nel 2013 ha accolto a Udine l'installazione sonora Acquarium al Festival Vicino/Lontano, concepita assieme a Vladislav Shabalin. Fino a farle arrivare a dire: "Esibirmi in Italia è sempre e resterà sempre una delle più grandi gioie concesse alla mia vita". In chiave metal, da ricordare certamente la sua collaborazione con i Rotting Christ nella cover di Orders From the Dead. Da annotare anche le sue ripetute prese di posizione a loro favore e contro la censura religiosa nei loro confronti.



UN PAUROSO TALENTO

Personaggio che per molti anni ha ispirato addirittura paura, Diamanda Galas, pur avendo basato una discreta fetta della sua attività sul pianoforte e sull'elettronica, è giustamente nota al grande pubblico (si fa per dire, ovviamente) per le sue qualità vocali. Del suo strumento-voce possono essere dette un'infinità di cose, tanto incredibile è l'estensione e la capacità di controllarla da parte della Nostra e tanto sinistramente è valorizzata dalle sue capacità luciferine di interprete/performer, che potrebbero essere riempiti interi capitoli in merito. Eppure, oltre alla capacità della Serpenta di eviscerare con la voce l'anima di chi ascolta tagliando letteralmente a fette le barriere emotive che di solito vengono poste a protezione dell'Id, la sua arte possiede un altro atout importante e spesso sottovalutato, se non ignorato: la capacità di cantare il silenzio. La forza delle pause prive di suono inserite all'interno dei suoi rush allucinati e sabbatici, assume un valore profondamente emotivo e simbolista. Specialmente quando si inserisce in trame interpretative fortemente distorte dall'uso dell'elettronica. Che canti, che taccia, che suoni o che reciti, Diamanda Galas riesce sempre a gelare il sangue di chi regge l'ascolto e non è raro che risulti addirittura repulsiva. Almeno per chi ha paura di mettersi in contatto con ciò che tutti noi cerchiamo di tenere nascosto sotto coltri di sovrastrutture psichiche. Così esoterica, eppure così legata a temi concreti e terreni come l'AIDS o i genocidi; talmente rivolta a procedere sempre più in basso nell'esplorazione del sé, eppure così capace di esteriorizzare la sofferenza evitando l'indulgenza e l'autocommiserazione per attaccare frontalmente il pubblico, Diamanda resta a tutt'oggi e pur in un contesto di maggiore accettazione, una scomoda sacerdotessa del suono dell'anima. Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven" 15 Ho un live di questa fanciulla. Molto interessante. Il personaggio è decisamente di culto ma non solo di certo per la sua personalità. Vocalmente era una innovatrice. Un Po come il nostro Demetrio Stratos. Con la voce fa delle cose pazzesche, anche se non sempre all'insegna della musicalità. 14 Lisa, è che il paragone con la Galas è completamente fuori luogo. 13 Duke mi pare ovvio che non conosci la Galas. 12 Marduk, Deicide e Mayhem, quando erano ai loro tempi migliori hanno scritto album"pietre miliari" di un genere musicale. Non possono piacere a tutti, ovvio, ma è la realtà.. Poi la loro immagine io l'ho sempre considerata quanto basta, certo mi piaceva, però li ho seguiti solo per la musica. Voglio dire che questi gruppi non hanno solo un'immagine e basta, all'epoca c'era dell'altro e l'hanno dimostrato ampiamente. 11 Paragoni azzeccatissimi. Io stesso ho sentito i Marduk eseguire le stesse diplofonie di DIamanda in camerino come passatempo prima di un concerto, come no. Così, per curiosità: ma hai mai sentito cosa è capace di fare? 10 come mayhem,marduk,deicide l'immagine prende il sopravvento su quella musicale....basta che un artista e' supertrasgressivo e tutti a trapparsi i capelli.... 9 Un insegnante di musica che conosco mi ha raccontato di avere assistito a una sua conferenza stampa a milano per presentare il disco con John Paul Jones. Pare che alla domanda: "perché Jones ha chiesto proprio a lei di cantare nel suo disco?" la Galassia abbia risposto "perché aveva bisogno di un cantante vero" 8 Prima di tutto grazie a Raven perché aspettavo da tempo questo articolo...e complimenti per come viene analizzata la carriera di Diamanda Galas. Concordo con il commento n.4. Lei si beve a colazione ogni gruppo black come sorbirsi un cappuccino. Consiglio ad ogni amante di Baudelaire che frequenti il sito di fare proprie le Litanies of Satan. Consiglio inoltre la trilogia, interamente da pelle d'oca. Insomma in una parola: Divina. La incontrai per una mezzoretta con altri fans nel lontano 1997...un ricordo meraviglioso per la dolcezza che ci riservo'. 7 Il commento nr. 4 (compreso il nick dell'autore del commento) mi ha fatto morire 6 Spettacolare! Vista a Bologna tanti anni fa.. solamente brividi 5 Lei sta da anni nel mio personale olimpo. Donna allucinante, talento unico ed irripetibile. Plague Mass mi sconvolge ancora adesso. 4 Questa si mangia l'intera scena black metal a colazione... 3 Forse sbagliai io i tempi (avevo 16 anni) e il disco in questione "Le litanie" e quello successivo, ma francamente lasciai perdere in fretta. Però l'articolo è veramente interessante. 2 Artista incredibile, fuori dal mondo, fuori dai canoni, talentuosa ed eclettica da paura!! Una vera performer e artista a tutto tondo. La sua musica, i suoi testi e le sue performance sono trascendentali, profonde e taglienti. Articolo interessante, vado a riascoltarmi un po' di live. 1 Raven, che dire, non la conoscevo (mia colpa, mia grandissima colpa), ma il tuo pezzo è davvero bello e intrigante, e quindi approfondirò.