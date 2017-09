Intervista

IN.SI.DIA

Francesco: Salve ragazzi. Allora: dato che oltre ad essere qui adesso ad intervistarvi, sono anche l'autore della recensione del vostro nuovo album per Metallized ed in quella sede ho parlato -in sintesi- di un disco buono, ma non eccezionale. Questa può essere una buona occasione per replicare e criticare la critica, se volete.

: Bè, no. Non sono mai d'accordo sul criticare le critiche. E' la tua opinione e come tale la accetto così com'è. Faccio un prodotto e sono certo che non potrà piacere a tutti. E' normale che ognuno tragga le sue conclusioni in base a ciò che ci sente.: Ma poi nel nostro caso io lo ritengo un voto buonissimo (Segue piccola discussione sulla facilità con cui si assegnano voti altissimi in rete e su come quelli della nostra generazione dovessero confrontarsi con scale di valori molto più rigide - NdA), sono quindi contento di tutte le recensioni che abbiamo avuto ed anche della tua.

Francesco: Sai, ho chiesto anche perché ho notato che spesso quando dai meno di 70 ad un prodotto italiano...

: Sei uno stronzo, eh eh eh... Counque, visto che stiamo parlando, posso chiedere io a te cosa non ti ha convinto in pieno?

Francesco: Certamente. L'ho trovato un prodotto sicuramente solido, affidabile, professionale, con qualche inciampo nella fluidità dei testi e con un cantato migliorabile dal punto di vista tecnico, ma di questo credo siate coscienti voi stessi. Un paio di pezzi, poi, mi sono sembrati un po' inferiori agli altri.

: Ma questa è in un certo senso una prassi, perché su un album di una decina di pezzi credo sia veramente difficile mantenere la stessa qualità in tutte le canzoni. Questo succedeva forse negli anni 80 con capolavori come, ma poi...

Francesco: Si, è vero. Ma per quanto riguarda i testi è un po' una mia fissa. Contrariamente a quanto pensano molti, io ritengo l'italiano una lingua estremamente adatta anche al metal, perché ha una sua musicalità intrinseca. E' più difficile da musicare dell'inglese perché non ci sono tronche ed con quelle è più facile costruire una metrica, ma se trovi la chiave giusta ottieni risultati eccellenti.

: La difficoltà dell'italiano sta nel riuscire a scrivere dei testi che non suonino banali. Perché è facile scivolarci.: Il senso è -ed in questo credo che noi, essendo partiti negli anni 90 ed avendo fatto un percorso con due album e ricominciando poi con questo disco, possiamo dirlo- quello di riuscire a rendere l'italiano fluido come l'inglese. E' molto difficile. Molto più difficile che con l'inglese per i motivi che abbiamo detto prima. Alla fine, però, credo che siamo riusciti. Magari con qualche inciampo come tu hai detto, ma abbiamo reso comunque bene l'idea.

Francesco: Ecco, voi venite dagli anni 90. Poi un periodo di "fermo biologico" ed ora il ritorno. Una domanda che è un classico di queste occasioni e che pongo a tutti a rischio di essere oltremodo ripetitivo: quali differenze avete notato nel complesso dell'ambiente (pubblico, case discografiche, etc.) sia in positivo, che in negativo?

: Credo che il pubblico adesso sia, come dire... un po' più pigro. E' difficile farlo uscire fuori perché con l'avvento di internet non c'è più il sapore della novità. La musica viene assimilata più velocemente e con un sistema molto diverso da quello di allora. Quando compravi il disco, lo portavi a casa e te lo ascoltavi e lo "macinavi" prima di assimilarlo. Ora lo ascolti, se ti fa cagare fai un click e lo elimini, ora funziona così. Però, dato che noi non siamo nostalgici è inutile pensare a come era. Era meglio? Probabilmente si, ma sai che ti dico? Fanculo; si deve guardare a come la musica viene assimilata adesso e quindi ti devi adeguare. Se guardiamo ai live credo che la gente sia diventata un po' più pigra, ma anche lì ormai se vuoi vedere qualcosa basta che vai su Youtube e te la guardi. Faccio così anch'io, ma ho cinquant'anni. I ragazzi di venti dovrebbero essere forse un po' più dinamici. Non vuole essere per forza una critica, ma è perché noi eravamo così. Un dato concerto era giovedì? Che cazzo me ne fregava se venerdì dovevo lavorare? Si prendeva e si andava facendo nottata (e la sera prima non si dormiva per la trepidazione - NdA). Ora credo non sia più così. La parte negativa è questa.

Francesco: Ma infatti non si tratta di demonizzare le possibilità attuali. Parliamoci chiaro: se avessimo avuto noi internet negli anni 80 ci saremmo tuffati a pesce nella rete, eh eh... ma l'avremmo utilizzata in maniera filosoficamente differente.

: C'è un'altra cosa da dire. La musica rock oggi -inteso come rock a 360°, quindi non solo metal- ha una diffusione molto più bassa di una volta. Rimangono vivi nell'immaginario giovanile i miti, ma solo perché fa evento, fa figata. Vado al concerto di Vasco Rossi, di altri mostri sacri perché fa evento, ma tutto il resto non è certo così seguito. Credo che oggi il rock in Italia abbia la parabola discendente più ampia della sua storia. Questo ovviamente non aiuta il pubblico a partecipare ai vari eventi nel loro complesso. Ed il metal ne subisce le conseguenze. Poi, come dicevamo prima, la fruibilità del prodotto è così facile ed immediata che oggi l'utilizzo è quello che abbiamo sottolineato, togliendo interesse sia al live che al singolo artista.: Rimango convinto che deva arrivare, come successe negli anni 90, una band che faccia tornare il metal di moda. Mancano le canzoni che mettono d'accordo tutti, qualcosa alla, pezzi ascoltati anche da chi non è prettamente metallaro, proprio quello che è successo negli anni 90. Uscirono icon ile tutti diventarono metallari; questo è ciò che è successo.: E poi c'erano band come glied altre che venivano ascoltate da chiunque ed ampliavano la base.

Francesco: Questa è una considerazione interessante della quale di parla poco. A parte l'integralismo musicale che spinge in senso opposto, comunque non mi pare di scorgere molta voglia di muoversi in questa direzione.

: Ma anche la scena rock generica italiana è morta. Gruppi come, etc. Cioè tutta questa scena che non era metal, ma che avvicinava comunque il pubblicoal metal; e noi ne siamo la prova. Noi abbiamo fatto per due estati due tour con ie suonato con iin altri posti con altri gruppi. Addirittura c'erano anche gliche non c'entravano proprio un cazzo, però c'erano. Insomma: esisteva questo movimento che oggi non si riscontra da nessuna parte. E non c'era nessuno del pubblico di quei gruppi che ci schifava in quanto gruppo estremo. Secondo me è questa la scena che manca oggi in Italia, l'avere gruppi che fanno rock in tutte le sue declinazioni.

Francesco: Se calcoliamo che anche all'interno dei festival metal in moltissimi non sopportano di avere il gruppo power accanto a quello death capiamo molte cose. L'anno scorso qui erano headliners Exodus e Therion ed io me li sono gustati nello stesso modo e non vedo perché non doverlo fare.

: Ma dovrebbe essere sempre così. Invece, oltre al fatto di questo cavolo di popolarità, in più ci sono tutte queste troiate che non hanno senso di esistere. Se hai vissuto certe situazioni, ti rendi conto che le menate che si tirano oggi i ragazzi non hanno senso. Non hanno fatto un percorso che noi cinquantenni abbiamo fatto, ma non è colpa loro perché non gli è rimasto un cazzo.: Alla fine la musica è musica. Ascolta quello che ti piace e basta.Anche quello della "contaminazione" dell'organizzazione degli eventi live con band di estrazione extra-metal, è un discorso che affrontammo anni fa tra i commenti di alcuni articoli dedicati alle condizioni della scena metal. Ed anche allora il dibattito fu molto acceso. Ciò che più conta, però, è che il tempo scorre, nulla cambia e siamo sempre qui a ripeterci che le cose dovrebbero cambiare, senza che nulla di concreto accada. Qualunque sia la soluzione -una chiusura assoluta in nome della conservazione della purezza del genere, o una apertura a suoni e gruppi diversi che attirino attenzionesul metal- una cosa è certa. Lo spirito del rock in tutte le sue declinazioni vive davvero solo nello scambio di energia tra una band che suona dal vivo ed un pubblico accorso per vederla. Persa questa certezza, perso tutto.Foto a cura di Carmelo Currò