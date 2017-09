Intervista

Wicked Machine

Sha: Ciao ragazzi e benvenuti su Metallized! Come state? Volete presentarvi ai nostri lettori?

: Tutto bene grazie! Il CD finalmente è pronto e sta girando sia nel formato digitale (andate su Spotify e cercate, giusto per rendervi conto di chi siamo e cosa suoniamo) che nel formato fisico. Il 6 ottobre 2017 iniziamo con la prima serata di una serie di date che ci accompagnerà fino alla fine dell’anno. Dal vivo saremo assieme a band che propongono anche loro materiale proprio e portano in giro i loro rispettivi nuovi lavori.: Ciao a tutti i lettori di Metallized. La band è in ottima forma, stiamo provando spesso per creare dei buoni show dove sentire le nostre canzoni e passare una buona serata con amici ascoltando la nostra proposta di hard metal personale. Le nostre influenze sono molto varie, si passa dal classico metal all’hard rock moderno con un tocco seventies.

Sha: Wicked Machine. Qual è l’origine del nome di questa macchina strana che porta nella sua musica molteplici elementi e influenze?

: “” nasce per sottolineare il ritorno sulle scene musicali di, ex frontman dei. Al tempo ci era sembrato divertente sottolineare come nel 2009, quando abbiamo iniziato a suonare assieme, la “macchina” (Machine) non fosse più “dell’amore” (Love) ma fosse diventata “malvagia” (Wicked), e quindi ecco i: Mi piace pure il nostro logo ed il fatto che le iniziali “W” ed “M” siano speculari, come a volte il bene e il male.

Sha: Volete presentare Chapter II ai nostri lettori? Per quale motivo le persone dovrebbero ascoltare il vostro disco?

: Il disco è molto vario, diviso in due parti (come precisato dalla vostra recensione) dove emergono i nostri metodi di scrittura, una prima parte molto heavy/hard e diretta ed invece una seconda parte più orientata su canzoni vagamente dark/prog, ma senza perder di vista il nostro stile compositivo.: A mio parere ci distinguiamo. Non ci si discosta dai canoni hard ’n’ heavy, ma siamo riconoscibili per sonorità ed un approccio compositivo dalla mente aperta: siamo bravi pure con le cover e l'impiego di tastiere ha fatto sì che noi registrassimo nel primo capitolo un’ottima ballad e nel secondo capitolo una suite la cui durata è tipicamente prog.

Sha: L’album è piuttosto eterogeneo e vario, racchiude diverse influenze. Quali sono i modelli principali a cui vi ispirate?

: Direi che ci ispiriamo a tutti e a nessuno, i nostri CD nascono molto spontaneamente, ma soprattutto grazie ad una scaletta musicale che ci prefissiamo io eprima di comporre un pezzo. Prima, a tavolino, si decide il tipo di sonorità, il tipo di mood e di groove che il pezzo deve avere e poi entrambi scriviamo in totale autonomia tutta la canzone,ci canta sopra e poi ascoltiamo, se ci piace iniziamo anche conad arrangiare seriamente la canzone. Così facendo abbiamo una scaletta di dieci pezzi fatti da me e altri dieci fatti da, e a volte ancheporta qualcosa di suo, quindi abbiamo sempre quelle venti canzoni su cui girano le idee, ovviamente se ne scartano almeno sette/otto e l’album è fatto.: Difficile trovare un gruppo paragonabile a noi, per il semplice motivo che ognuno di noi ha influenze disparate come background ed il risultato finale sono i: Credo che quello che ci contraddistingue è proprio la differenza di influenze musicali; ci sono pietre miliari che per forza di cose ci accomunano, ma se chiedessi ad ognuno di noi quali gruppi e quali dischi ci hanno influenzato -o semplicemente cosa stiamo ascoltando adesso- quasi sicuramente daremmo tutti risposte diverse.

Sha: Chapter II esce dopo ben sei anni dal lavoro precedente. Come mai tutta questa attesa? Ci sono stati anche dei problemi con la casa discografica? Ricordiamo che precedentemente eravate sotto contratto con la My Graveyard Productions.

: Esattamente, abbiamo aspettato un po’ che la(con la quale anche questo CD sarebbe dovuto uscire) riprendesse a produrre band, ma per svariati problemi è ancora ai box e noi avevamo voglia di tornare a suonare dal vivo e far uscire il nostro album, quindi abbiamo fatto tutto da soli. Nel mentre, però, ne abbiamo anche scritto un altro (con il metodo che spiegavo prima) che a breve inizieremo ad arrangiare anche con; ma la priorità di questi mesi fino a fine anno sono le date live.

Sha: Vi ritenete comunque soddisfatti del risultato?

: Sicuramente sia musicalmente che dal punto di vista della produzione, della quale si occupa al 90%. Forse avrei messo due pezzi in meno visto che amo i CD che durano tra i 42 e i 48 minuti (li riascolti due volte di fila), con questo siamo arrivati a 58, ma va bene anche così.: Sono soddisfatto.si conferma un incredibile drummer, è il fondamentale pilastro portante, assieme a, di questa “macchina malvagia”.si conferma un eccezionale solista. Mi piacciono i brani, le linee melodiche vocali e tecnicismi quali il diplofonico mantra sciamanico tolteco dio i colpi di glottide inche ben esemplificano lo stato d’animo di una persona la cui esistenza è tutt’altro che paradisiaca.: Sì. Il disco cresce ascolto dopo ascolto e un altro pregio, secondo me, è quello di non essere facilmente catalogabile (pur restando nell’ambito hard metal).: Direi di sì, anche perché se qualcosa non ci fosse piaciuta non sarebbe uscita.Ora è tempo di guardare avanti e speriamo di rimanere ulteriormente soddisfatti anche per il prossimo lavoro.

Sha: Come già accennato nella recensione e anche da voi stessi, in Chapter II coesistono due anime. Una più tipicamente e tradizionalmente heavy, l’altra più distesa, a tratti quasi esoterica e sicuramente più ombrosa. Cosa potete dirci in merito?

: Il tutto è nato in maniera spontanea. Tante idee, amalgamate e discusse per rendere ogni canzone al meglio. Abbiamo approcci diversi di scrittura io e, ma conriusciamo a far suonare il tutto come. Tornando al disco, la suite ed un certo modo di composizione sono stati assolutamente voluti e il risultato sono le canzoni più dark e con più pathos.

Sha: Una cosa che balza immediatamente all’occhio sono i simbolismi egizi sulla copertina. Chiaramente poi essi si collegano alla trilogia di canzoni su Horus. Volete parlarcene?

: Non vi sono solo simboli egizi; ad ogni modo sono un iconoclasta. Non farei uso di simboli, ma chi ascolta a volte deve essere guidato... Rimasi colpito dal web movie, nel quale si afferma erroneamente che il mito diriesumi quello di. Ne sono scaturite le liriche die di conseguenza i simboli e l’artwork del booklet, ad opera di

Sha: Suno Kaj Lunon, il secondo capitolo della trilogia, contiene dei versi in esperanto. Come mai questa scelta?

: Il tentativo dell’esperanto quale lingua universale è fallito. Mi piaceva ridare dignità a un idioma che pur non essendo “arcaico” può essere solenne e maestoso; le liriche sono ispirate al movieed il recitato in esperanto rende la composizione unica.

Sha: Rimanendo sempre sui testi, volete parlarci di alcune di queste tematiche? Il testo di Volador, per esempio, a cosa allude?

è influenzato dalla lettura di. Siamo esseri energetici e nello stesso tempo cibo e fonte di sostentamento dei “voladores”.celebra le gesta del protagonista del videogioco: un segno beffardo dei tempi che cambiano.è il nome del diavolo in arabo: la canzone inizia menzionando “Was Was” (il sussurratore furtivo che nel Corano bisbiglia al cuore degli uomini) che poi nel brano mi chiama facendo lo spelling del mio nome.ha invece liriche sensuali. Mi trovo a mio agio in questo gruppo: posso scrivere sia canzoni d’amore che “esoteriche”.

Sha: Ci sono delle tracce dell’album a cui siete particolarmente legati o che avete particolarmente a cuore?

: A me piacciono molto, per il loro groove e lo stile vocale,per lo stile easy rock e per il suo ritornello trascinante,perché, come perdello scorso album, ho stravolto la cover e il risultato è venuto credibile e personale, e per finire la Trilogia, che inizialmente era un’unica canzone che avevo scritto e che poi ho diviso in tre parti (). La mia idea era di fare un pezzo lungo quattordici minuti con melodie e tematiche che ritornavano nel corso del brano; dividendo la canzone completa in tre parti credo di essere riuscito a fare qualcosa di interessante. Anche gli altri pezzi mi piacciono ovviamente, ma queste citate sono le mie preferite.sul versante tradizionale,sul versante esoterico.ma anche la Trilogia è molto interessante.: Mi aggrego asono tra le mie preferite e la trilogia se la gioca con loro.

Sha: State già lavorando al prossimo album. Avete qualche anticipazione? Ci sarà anche qui una cover (per le quali avete comunque mostrato grande personalità e coraggio, viste le azzeccate riscritture di The Trooper prima e di Wild Boys dei Duran Duran poi)?

: Il prossimo album, come anticipato prima, è nella fase di arrangiamenti e pre-produzione, ci sono canzoni (per ora undici) pronte con le voci ed altre solo strumentalmente. La cosa che per ora mi sta più divertendo del materiale nuovo che stiamo scrivendo è un pezzo che ho scritto dove(sotto mio consiglio) ha provato a scrivere il testo in italiano: la cosa bella è che funziona pure, ne sentirete delle belle in futuro! Per la cover stravolta sto ascoltando canzoni e provando a modificare qualcosa, per ora il tutto è top secret anche con i ragazzi del gruppo, mi piace dare l’effetto sorpresa, come ho fatto perdove quasi tutti hanno avuto più di una perplessità.: Grazie, non so se ci sarà una cover stravolta, non conosco il futuro...: Sto cominciando ad ascoltare i primi “provini”, nelle prossime settimane daremo una scremata ai pezzi e vedremo di arrangiare e fissare insieme alcune idee. Nell’immediato, però, ci stiamo concentrando di più per i live che a breve cominceranno.

Sha: Ci sono anche delle novità per quanto concerne i vostri altri progetti? Thunder Axe (Steve), Dogs ‘n Bones (Manuel e Simone); dobbiamo aspettarci novità per il prossimo futuro?

: Per ici sono canzoni pronte sul mio hard disk da tanto di quel tempo per il nostro quarto CD, ma fin quando non si allineeranno i pianeti con la galassia di Andromeda nel segno della Vergine, nel giorno di eclisse totale di luna, il tutto rimarrà in stand-by. Dobbiamo solo trovare il tempo per poterci sedere intorno a un tavolo e pianificare il tutto, succederà, ne sono sicuro, ma per ora sia io chesiamo impegnati con i. È comunque possibile che a breve, solo in sede live, possa subentrare(cantante dei) a dar man forte acome chitarrista, tastierista e backing vocals, per dare più corpo ad alcuni pezzi che nell’album hanno un suono più pieno.: Riguardo i, la band è ritornata a pieno regime con l’innesto di(voce) e(chitarra). Siamo in dirittura d’arrivo alla stesura del materiale che andrà a finire sul nostro secondo album, confidando di entrare in studio per marzo, intanto stiamo creando un ottimo amalgama con qualche serata live.: Diciamo che per adesso il tempo è tiranno, così ci stiamo concentrando sui. Con istaremo in stand-by ancora per un po’.

Sha: E sul fronte live? Dalla vostra pagina Facebook (ma anche soprattutto dalle vostre parole in questa sede) sembra che siate già pronti con alcune date.

: Se fai musica tua devi cercare di portarla in giro il più possibile, oggi basta, è vero, ma è bello anche potersi esibire dal vivo davanti a un pubblico, più o meno numeroso, che ti batta le mani e acquisti il tuo CD giusto perché gli sei piaciuto quella sera.: Esattamente. Non sono tantissime date però stiamo cercando di muoverci il più possibile per promuovere i nostri pezzi con l’aggiunta naturalmente di qualche cover. Non vogliamo rimanere una band di soli dischi, lo sbocco naturale deve essere quello di suonare dal vivo.

Sha: Ok, direi che l’intervista è finita. Grazie per il vostro tempo, in bocca al lupo per i live e per il vostro terzo capitolo (che qui a Metallized saremo ben felici di ascoltare). A presto ragazzi!

: Ciao, grazie per lo spazio che ci avete concesso e per le belle parole in sede di recensione.: Grazie a te, e speriamo anche di vederci ad un nostro concerto.