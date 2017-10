Live Report

ONSLAUGHT + ARTILLERY + CHRONOSPHERE + EXARSIS - Dagda Live Club, Retorbido (PV), 06/10/2017

12/10/2017 (275 letture) Onslaught in occasione del trentennale di Artillery. Oltre alle due storiche formazioni, il carrozzone è completato da due band greche, anch’esse dedite alla fiamma del thrash metal, protagonista dell’intera serata.



EXARSIS

Attivi fin dal 2009, gli New War Order, in uscita il 20 ottobre. Quando la band prende possesso del palco del Dagda, il locale ospita ancora poche persone, quasi tutte assiepate alle transenne poste a breve distanza dai musicisti. A colpire è la giovane età media, in particolare di uno dei due chitarristi, che dimostra una ventina d’anni. Notevole è la presenza scenica dei ragazzi greci, molto mobili in particolare nel bassista, un autentico uragano di energia. La proposta musicale degli Exarsis è un revival thrash costituito da ritmiche sempre ben sostenute, qualche sporadico e brevissimo assolo, cori, e il cantato molto acuto di Nick Tragakis. L’impegno e la presenza da parte dei greci sono senz’altro apprezzabili, soprattutto nell’ambito di una setlist di breve durata: il difetto che emerge, infatti, è quello di una certa ripetitività e dell’incapacità, in fase di songwriting, di dare ai brani una caratterizzazione tale da renderli ben riconoscibili. Su ciò pesa l’assenza di ritornelli memorizzabili e di variazioni ritmiche in grado di risvegliare l’attenzione. Sfruttano comunque al meglio l’occasione di condividere il palco con gruppi che pubblicavano dischi quando probabilmente alcuni membri della band non erano ancora neanche nati.



CHRONOSPHERE

Dopo un rapido cambio palco, supportati anche dai ragazzi degli Exarsis, a presentarsi in scena sono i conterranei Chronosphere snocciolano un brano dietro l’altro offrendo molta sostanza e nessun fronzolo, dimostrando preparazione, esperienza live, spigliatezza e divertendosi non poco, fino alla conclusione a sorpresa con una tellurica cover di Ace Of Spades, resa ancora più esaltante per via del malfunzionamento del microfono di Spyros Lafias. Il pubblico canta a squarciagola l’intramontabile classico dei Motörhead, degna conclusione di un’esibizione convincente.



ARTILLERY

La sala del Dagda, non particolarmente grande ma capiente e accogliente, inizia a riempirsi quando si approssima l’entrata in scena della storica formazione danese degli Michael Stützer, chitarrista fondatore del gruppo; manca suo fratello Morten, altro membro storico, per motivi di salute, e tutti gli altri membri sono sostituiti da turnisti. Sorprendente il rientro per il tour di Søren Nico Adamsen, già voce ai tempi di Michael, con una mise in pinocchietti che non può non renderlo subito simpatico, e dal buon Kræn Meier. Strano e stilisticamente fuori contesto invece il bassista. Buona la coesione stilistica dei brani, sebbene le note orientaleggianti dei brani di Beneath The Clay (R.I.P.) e risposta del pubblico complessivamente soddisfacente per una band che ha tirato fuori autentiche perle e che merita di raccogliere i giusti onori.



ONSLAUGHT

Non sono un fan degli Artillery e della riproposizione dal vivo dell’intero The Force, probabilmente una delle migliori produzioni a firma della formazione britannica. Quando i nostri arrivano sul palco, il bassista Jeff Williams sembra decisamente carico, mentre appare quasi timido lo storico chitarrista Nige Rockett. Le cose cambiano quando, dopo la breve intro, prende possesso del microfono Sy Keeler, istrionico, dalle movenze lente e dal buon carisma. La sua performance vocale trascinerà la band a una resa dei brani pienamente soddisfacente, sebbene il nostro sia aiutato in maniera chiara da un massiccio riverbero applicato al microfono. Gli Onslaught, quasi senza interruzioni, snocciolano i sette brani di The Force con un buonissimo tiro, ricevendo una risposta positiva da parte del pubblico, che ormai rende il colpo d’occhio del locale soddisfacente, sebbene distante dal tutto esaurito. Notevole anche la partecipazione da parte delle altre band, con membri degli Exarsis e dei Chronosphere che corrono sul palco e si gettano sul pubblico. Dopo la tonante Thrash Till The Death, brano conclusivo del platter che dà anche il nome al tour, è ora di tuffarsi nella discografia recente della band, con brani che risultano più thrash-oriented, perdendo in buona misura la componente più hardcore/punk degli esordi, e andando a orientarsi più verso gli ultimi Exodus per tipo di suoni (e, su album, anche per produzione). Sebbene a tratti siano risultati piuttosto stanchi in alcuni membri, gli Onslaught portano a casa una prestazione di grande sostanza e di discreta presenza scenica.



CONCLUSIONI

Al termine della serata, il pubblico si allontana lentamente e con un buon grado di soddisfazione disegnato sul viso. La riapertura del Dagda ha offerto una serata più che positiva agli appassionati di thrash metal, proponendo un quartetto di band che hanno offerto uno spettacolo genuino e fatto di pura sostanza. Luci semplici, un po’ di fumo per gli headliner e nessun altro orpello, solo musicisti e musica. E’ risultata piuttosto palese la differenza di energia ed entusiasmo tra le due formazioni storiche e le due giovani, con queste ultime che ne escono decisamente vincenti dal punto di vista del movimento, dell’energia, della voglia di spaccare il mondo anche quando di fronte avevano venti o trenta persone statiche. Gli Artillery e gli Onslaught, di contro, hanno portato sul palco l’esperienza e la capacità di mantenere in pugno il pubblico, offrendo uno show soddisfacente ma con qualche pecca nel comparto del tiro per i danesi, e della varietà stilistica per gli inglesi. 