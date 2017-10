Live Report

EXTREMA + IN.SI.DIA + ULVEDHARR - Dagda Live Club, Retorbido (PV), 07/10/2017

14/10/2017 (550 letture) Ulvedharr -dei quali mi è stato detto un gran bene- ma il caso ha voluto altrimenti per cui non mi resta che sperare possa esserci un'altra occasione.



IN.SI.DIA

Dopo la prassi del cambio palco giunge il momento degli IN.SI.DIA, e non posso fare a meno di ripensare a quando ascoltai per la prima volta in vita mia un disco thrash in lingua italiana...quanto tempo è passato, ed ora finalmente riesco ad assistere a un loro concerto, per di più in questa sorta di "rimpatriata" tra colleghi di vecchio corso. La formazione è in parte rimaneggiata: data la defezione di Alessandro Venzi la seconda chitarra è imbracciata stasera da Luca Bonometti dei Alberto Gaspari si infortunò un braccio e fu quindi impossibilitato a suonare. Fabio Lorini si dimostra fin da subito affabile e simpatico e si attiva per coinvolgere gli astanti e farli partecipare allo show, ma pure il più silenzioso Manuel Merigo scherza accennando l'arpeggio di Welcome Home (Sanitarium) per poi passare a quello leggermente simile di Terzo Millennio: a proposito di questa canzone, Fabio ricorda come a distanza di un ventennio questa si sia dimostrata più che profetica, viste le brutture a cui abbiamo assistito da allora fino ad oggi. La scaletta attinge dai tre lavori della band ed è sempre un piacere ascoltare una Parla... Parla o una Sulla Mia Strada ma c'è da dire che pure i brani nuovi rendono benissimo in sede live e le capacità dei musicisti in gioco non fanno che aumentarne il fascino, l'affiatamento tra le due chitarre ha dello stupefacente se si pensa che Luca è praticamente un turnista. Per ragioni di tempistica gli IN.SI.DIA sono costretti a tagliare Cosa Resta (peccato) ma la chiusura è affidata alla cover Tutti Pazzi, a cui partecipano anche i presenti per quella che si rivela la degna chiusura di un buonissimo show, con il cantante che si dice onorato di calcare nuovamente il palco con i colleghi di vecchio corso Extrema e si dimostra grato agli spettatori. Bravi ragazzi!



SETLIST IN.SI.DIA

1. Il Mondo Possibile

2. Mai Perdere Controllo

3. Terzo Millennio

4. Grido

5. Il Tempo

6. Parla... Parla

7. Sulla Mia Strada

8. Denso Inganno

9. La Casa dei Segreti

10. Tutti Pazzi [Negazione cover]



EXTREMA

È quindi il turno degli Extrema: la band si abbraccia a bordo palco per gli incoraggiamenti di rito, le casse diffondono un intro sulla quale fa il suo ingresso "Frullo" La Rosa, seguito poi dai compagni che partono in quarta con la tiratissima Join Hands. Personalmente è la prima volta che vedo in azione il nuovo cantante Tiziano Spigno con il combo milanese e questa song è un ottimo biglietto da visita per dimostrare le sue indubbie capacità; del resto "Titian" è anche un maestro di canto -e il grado della sua tecnica è palesemente elevato- oltre che essere il singer di Kings of Broadway. L'approccio on stage è decisamente diverso da quello del suo predecessore, ma la presenza scenica c'è e ben si adatta alla proposta dei thrasher meneghini. Tommy Massara si sbatte come sempre saltando sulle assi del Dagda e sciorinando un riff dopo l'altro, coadiuvato dal basso di Gabri Giovanna che sa ben saturare la mancanza di una seconda chitarra quando il buon Tommy si lancia nei suoi assoli. L'ampia discografia degli Extrema fa sì che la setlist possa spaziare su un periodo veramente importante (più di 30 anni di carriera non sono uno scherzo) e nonostante le diverse sfumature di un sound che nel tempo è mutato -però mai radicalmente- scaturisce da ogni plettrata l'unico credo di Massara: suonare thrash e suonarlo forte! Between the Lines, New World Disorder, Second Coming sono bordate che si susseguono a ripetizione, Gabri è un trattore e "Frullo" una piovra impazzita. Tiziano domanda quanti in sala erano presenti quando uscirono i primi capolavori del metal e ciò fa da preambolo a From the 80's il cui unico effetto possibile è l'headbanging assicurato. Tommy si diverte e scherza di continuo con il proprio stage manager, a un certo punto si infila addirittura della carta igienica nella scarpa (?!) e interagisce da par suo con il pubblico il quale non si fa pregare sulle note del coinvolgente classico This Toy; gran finale affidato alla potenza di Life che cala il sipario tra applausi convinti e sorrisi soddisfatti. "Titian" ha confermato i pareri positivi che lo hanno accompagnato fin dal suo debutto al microfono con gli Extrema, per cui anch'io non posso esimermi dal fargli i complimenti augurando alla band di continuare con questa grinta incredibile.



SETLIST EXTREMA

1. Join Hands

2. Carcasses

3. Tribal Scream

4. Child Abuse

5. Between the Lines

6. Deep Infection

7. New World Disorder

8. Second Coming

9. Selfishness

10. The Positive Pressure (of Injustice)

11. Pyre of Fire

12. Confusion

13. Money Talks

14. From the 80's

15. This Toy

16. Life



E ora due parole sull'affluenza di pubblico: odio fare certi discorsi, ma se un trittico di band di caratura elevatissima, due delle quali nomi storici della scena metal nazionale, alla modica cifra di € 10 e per di più di sabato sera non riesce a far smuovere le terga dal proprio divano non so cosa possa farlo; il numero di persone non era minimamente vicino a quello che meriterebbero i gruppi che stasera erano in cartellone per cui facciamoci due domande sul perché troppi locali di musica live chiudono o le band di fama internazionale qui da noi fanno spesso solo una data infrasettimanale. Con ancora nelle orecchie l'acufene causato dalla terremotante serata precedente torno sul luogo del delitto per partecipare all'evento denominato Italian Bastards, che vede l'esibizione di tre band metalliche nazionali di grandissimo spessore. Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc" 2 In realtà c'è da dire che alcuni gruppi stanno a girare da anni con la stessa scaletta e negli stessi posti. La mentalità è questa: un gruppo viene in Italia? Affluenza decente? E il promoter lo ripropone al gestore del locale in prima possibile, con risultati che per me sono incredibilmente positivi (Red Fang, stanno sempre qua da noi) o purtroppo negativi (come in questo caso: gruppi che in assoluto sono storici nella scena locale ogni tanto floppano se appunto suonano di frequente nella stessa zona). 1 Da incorniciare la conclusione del report. Purtroppo.