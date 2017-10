CONCERTI 17/10/17

16/10/2017 (1168 letture) Archiviata la puntata inaugurale di questa nuova serie, incentrata sui grandi sostituti incompresi chiamati a prendere il posto di personaggi importanti all'interno di band di spicco, eccovi la seconda. Stavolta, ad essere trattato è uno dei cambi più clamorosi e spiazzanti mai avvenuti, dato che a sostituire il totemico Bruce Dickinson all'interno degli Iron Maiden , venne chiamato un personaggio assolutamente inatteso, un classico unexpected guest il quale, immancabilmente, pagò alla fine un prezzo altissimo che probabilmente non gli competeva corrispondere.



MAIDEN IGRARE IL SOSTITUTO

Quando le voci sull'abbandono della corazzata Maiden da parte di Bruce Dickinson si concretizzarono, quelle che cominciarono a circolare sul nome del suo sostituto furono comprensibilmente tantissime. I papabili erano, come sembrava del tutto ovvio, da ricercare tra le ugole più in vista del panorama internazionale, dato che la corazzata di cui sopra necessitava magari di un periodo da trascorrere in bacino di carenaggio, ma era tutt'altro che in disarmo. Inutile ed off topic fare una lista di nomi più o meno leggendari, relativi a ciò che avrebbe potuto essere e non a ciò che è stato -dal mai effettivamente contattato Kiske a James La Brie- dato che ciò che qui ci interessa, è parlare della sorte del buon Blaze. Un cantante all'epoca dei fatti non accettato dalla grandissima parte del pubblico nel suo nuovo ruolo e, praticamente, mai messo nelle condizioni di ben figurare.



FEAR OF THE BLAZE

Dopo i Golden Years, l'inizio degli anni 90 aveva visto la Vergine preda di alcune turbolenze interne e di un evidente calo di ispirazione rispetto ai tempi migliori, peraltro ancora molto vicini. Lavori come Adrian Smith che aveva già inferto un primo, duro colpo alle possibilità del gruppo. Il relativamente poco produttivo ritorno alle origini di No Prayer for the Dying prima, ed il miglioramento altrettanto relativo di Fear of the Dark dopo, erano quindi solo un accenno di quiete prima di una delle tempeste perfette del metal. Tanto perfetta che se ne parla ancora dopo lustri dalla sua fine. Le pulsioni soliste di Dickinson con gli intralci e le tensioni che queste provocavano all'attività maideniana, alla fine portarono difatti all'inevitabile separazione ed a tutto ciò che ne seguì. Insomma: così come già accennato in uno dei nostri articoli biografici dedicato alla storia degli Iron Maiden:



Gli anni novanta piombano in casa Iron Maiden con la grazia di un ciclone [...] con Bruce Dickinson che, dopo il 1992, abbandona la Creatura al proprio destino [...] il profilo tenuto dalla leggendaria Vergine di Ferro nei tre album che vanno dal 1992 al 1998 sarà certamente più basso rispetto alla sontuosa decade precedente, nella quale la corazzata britannica aveva detenuto la leadership assoluta, assieme a pochi altri colossi. L'aureo splendore lirico e musicale che aveva illuminato la volta celeste dell'heavy metal nel corso degli anni ottanta stava andando incontro ad un necessario e biologico periodo di svecchiamento e di aggiornamento: quello che rimaneva era costituito da dischi comunque piacevoli contenenti momenti importanti e degni di nota, nessun vero scivolone [...] anche se il trattamento riservato al povero Blaze Bayley non é stato dei migliori



Ed è proprio questo il punto nodale della questione: il trattamento riservato ad un cantante come Blaze Bayley, prima attratto in un vortice che, palesemente, non poteva essere in grado di dominare nelle condizioni in cui era chiamato ad operare, per poi essere letteralmente gettato via quando Bruce decise di rientrare alla base. E per "trattamento" non si deve intendere solo quello da parte di Harris, ma anche e forse soprattutto da parte di un pubblico che, all'epoca dei fatti, non lo accettò mai. Evitando di considerare, però, che non solo le nuove canzoni non erano in buona parte adatte a lui (e più ancora le vecchie), ma non liberandosi mai del senso di lutto per la vedovanza da Dickinson.



LA JOIA DI AVER SCELTO BLAZE PAVOLETTI

Il vero senso della scelta operata da Steve non sarà mai probabilmente chiaro fino in fondo. Una scelta che, parliamoci chiaro, non aveva alcuna possibilità di funzionare a lungo termine, a prescindere dall'indiscutibile impegno ed alla dedizione che il buon Blaze ci mise. Non senza insistere molto più profondamente su una strada che il primo album edito con lui aveva appena accennato. Il periodo che va da The Number of the Beast a Seventh Son Of A Seventh Son -con speciale riferimento agli anni 1984/1988- aveva difatti proposto una lunga teoria di canzoni che erano connotate da linee vocali, tonalità e "colori" interpretativi tagliati su misura per Dickinson. Ciò in tutti gli aspetti riguardanti la scrittura: dalla stesura delle linee principali delle composizioni, agli arrangiamenti, ad ogni parola scelta per i testi. Quest'ultimo aspetto è decisamente sottovalutato quando si analizzano questioni riguardanti i perché del successo "totale" degli Iron, specialmente in quegli anni. I testi, infatti, non solo riflettevano la preparazione culturale di Dickinson che gli permetteva di affrontare questioni storiche e non solo con una profondità ed un lirismo inconsueti, ma anche di scegliere una serie di vocaboli cuciti su misura per il suo modo di cantare chiaro, in un certo senso declamatorio. Con ciò dando ad ogni singolo termine un risalto che all'ascolto non colpiva certamente come la musica, ma che, inserito nel contesto generale, contribuiva al raggiungimento di quella rotondità, di quel senso di compiuto che ogni specifico pezzo prima ed ogni singolo album di conseguenza, riuscivano a comunicare. Qualcosa di talmente intimo e costruito da e per il suo predecessore, che Blaze non aveva alcuna possibilità nemmeno di avvicinare nella resa quando cantava i brani vecchi, o cantando canzoni nuove di spessore a questi nettamente inferiore. Anche per questi motivi e conservato intatto quel senso di smarrimento per la perdita di una figura come quella del cantante che aveva accompagnato l'esplosione planetaria degli Iron Maiden, che li aveva imposti come la più grande band metal del mondo, il pubblico si aspettava a buon diritto un sostituto d'altissimo profilo. E invece? E invece Steve Harris fece una scelta tanto rischiosa da essere addirittura sospetta. Un po' come se, tanto per continuare con i paragoni calcistici già utilizzati nella prima puntata della serie, la Juventus rompesse all'improvviso con Dybala e per sostituirlo acquistasse Pavoletti. Buon giocatore, per carità, ma non certo di primissimo piano e anzitutto dalle caratteristiche completamente differenti. Ci sarebbe da stupirsi se Pavoletti non riuscisse a svolgere i compiti de La Joya ed a deliziare con giocate spettacolari e gol nella stessa quantità? O ci sarebbe più da interrogarsi sulla scelta fatta dalla società e criticare quella, anziché il giocatore? Noi pubblico del metal (ma si potrebbe dire del pubblico in generale), però, ragioniamo spesso come quello dei tifosi e cosa accadde lo sappiamo tutti.



UN CANTANTE FUORI SCHEMA

Blaze "Pavoletti" Bayley si trovò davanti ad una scelta/non scelta, dato che non poteva che afferrare al volo la possibilità di giocare da titolare nella squadra più importante del campionato, esattamente come il centravanti ora al Cagliari accettò l'offerta del Napoli, senza sapere o considerare che l'allenatore non aveva alcuna intenzione di adattare a lui gli schemi della squadra. Ma pur essendo anche questo un argomento interessantissimo e potenzialmente utilizzabile a parte per un intero articolo dedicato, non è nemmeno questo il focus di questo scritto e di questa serie, che punta a stigmatizzare queste faccende osservandole dalla parte del pubblico. Ancora una volta: Blaze Bayley fece davvero così male nei Maiden, o piuttosto non venne mai messo nelle condizioni di poter dare il suo meglio? Ed il pubblico, si curò mai di prendere atto del fatto che Dickinson decise da solo di lasciare la band ed Harris & C., come detto, non si curarono mai di adattare tonalità e modo di scrivere alle caratteristiche del nuovo cantante? Non dimentichiamo che la (giusta) rivalutazione del singer di Birmingham è avvenuta quasi integralmente ex post, quando ormai vari anni erano trascorsi dalla sua brusca epurazione ed i giudizi potevano essere espressi a bocce ferme. Ma in diretta, per così dire, le cose andarono in maniera profondamente diversa. In pochi, nel 1994, erano disposti a considerare i Maiden come i veri Maiden senza Bruce, come se nessuno potesse occupare il suo posto senza commettere delitto di lesa maestà e senza considerare anche quanto l'assenza di Smith pesasse sulla scrittura. Da un lato, la cosa è comprensibile alla luce del carisma di alcuni musicisti che, sic et simpliciter, incarnano letteralmente la band e di conseguenza vengono spesso considerati insostituibili. Dall'altro, però, non si capisce perché a farne le spese deva essere stato in questo caso un onesto cantante, genuinamente appassionato di musica e vita on the road come Blaze che, di certo, non si presentò ad Harris armato imponendogli di assumerlo con la forza.



IL FATTORE X DELL'OUTSIDER VIRTUALE

Gli stessi dischi prodotti con lui, i tanto vituperati The X Factor e Virtual XI erano davvero così penosi o, pur essendo chiaramente nettamente inferiori al resto della discografia pregressa e futura (ma, specialmente il primo, può anche essere considerato non peggiore di almeno uno dei dischi successivi), contenevano qualcosa di buono in più rispetto a quanto pubblico e critica riconobbero? Ma ciò che ci interessa in questa sede, è che il nuovo cantante divenne il capro espiatorio, il facile bersaglio della fan base che spingeva per il ritorno di Air Raid Siren, che non avrebbe approvato nemmeno dischi di spessore più importante senza di lui od un sostutito di grido. Ed oltre a ciò, come spiegare non solo la scelta a monte, ma anche la fronda interna che lasciò il nuovo front-man alla mercè di tonalità che non tenevano quasi per niente in conto le sue, dal vivo ancor più che in studio, quasi a metterlo in difficoltà a bella posta? Eppure i Maiden erano sempre i Maiden. Solo mutati nella formazione come tantissimi, ma con il suo fondatore ancora nei ranghi e con le loro potenzialità magari non esattamente intatte, ma ancora almeno buone. Nella percezione della larga maggioranza, però, Blaze era un usurpatore, un carneade senza qualità (ma come il vero Carneade, in realtà non gli mancavano) e come tale, non poteva essere accettato, se non da parte dei nuovi ammiratori del gruppo raccolti durante tour condotti anche in posti che fino a poco tempo prima non sarebbero mai stati presi in considerazione. Eppure, in potenza ed al netto anche delle sue colpe -dal vivo tendeva a volte a strafare cercando di dimostrare di non essere da meno di Bruce- Blaze poteva offrire molte cose buone al nuovo corso se opportunamente assecondato e non ostacolato, a quanto pare, anche da incomprensioni caratteriali con altri membri della band. Intanto una grande dedizione alla causa maideniana ed alla musica; poi un tono molto heavy ed oscuro sfruttato solo per una frazione delle sue potenzialità e, soprattutto, una fame che solo gli outsider possono avere. Doti che andavano esaltate, non mortificate da composizioni che, certe volte, sembravano impostate ancora come se il vecchio cantante non se ne fosse mai andato o, a voler essere maliziosi, sperando che tornasse alla svelta.



CINQUE EURO SU BLAZE; UNDER

Blaze Bayley ha impersonato, suo malgrado, il classico personaggio rimasto schiacciato da un ingranaggio più grande di lui e poco supportato da un pubblico che, invece, avrebbe dovuto avere più rispetto per la figura di un uomo che aveva accettato di sfidare la storia, sapendo di rischiare moltissimo. Un perdente di successo, se vogliamo, un underdog anche sfortunato nella vita privata, ma che è riuscito, mentre passavano gli anni e dopo un periodo difficilissimo seguito all'allontanamento dagli Iron, a guadagnarsi quel rispetto che non ha mai ottenuto mentre vi militava. Fiero, caparbio, cocciuto ed innamorato della vita e della musica heavy. Al punto da continuare a farla anche dopo un'esperienza così traumatica come il licenziamento dal gruppo che gli aveva dato l'illusione di essere arrivato per poi essere rimpiazzato da chi aveva rimpiazzato, situazione che avrebbe distrutto artisticamente e non solo la gran parte degli uomini; questo è in sostanza Blaze Bayley. Un sostituto al quale sono stati fatti giocare due campionati da titolare in una squadra che non ha adeguato gli schemi alla sua presenza al centro dell'attacco, fischiato dagli ultrà ad ogni pallone toccato e poi venduto ad una formazione di "B". Ma quando si ama giocare più di ogni altra cosa, la categoria non ha quasi valore. L'importante è fare le cose con passione e questo Bayley lo ha sempre fatto. Tanto più che ha avuto la forza, come testimonia la sua carriera seguita allo split con la band che doveva lanciarlo tra i grandi, di tornare in serie "A". Magari a lottare solo per la salvezza, ottenendola talvolta in maniera tranquilla ed altre in maniera risicata, ma è tornato. Un giocatore sul quale scommettere cinque euro è sempre opportuno per un vero gambler virtuale. Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven" 65 Ciao Rik, Rob e Silvia (anche se con te litigo sul forumm, LOL): per me quando cambi un cantante dopo solo un disco non e` tutto questo cambio epocale, tipo Belladonna o Howe, ma anche DiAnno, diverso e` cambiare il cantante dopo diversi anni e tanti album, li` i fans penso che non accettano il cambiamento. Per me i Sabbath per esempio li adoro con Dio ed Heaven and Hell e` il mio disco preferito della band, come ottimi.Burn ed altri. Reputo pure il disco con Corabi il migliore dei Motley (magari avessero continuato con lui, altro che paperetta Neal!!). Il successo del disco col nuovo cantante e` spesso di secondaria importanza, purtroppo spesso i fans hanno i paraorecchie, basta tante volte andare al di la` dei pregiudizi per rendersi conto che magari il sostituto e` addirittura meglio del precedente. Non e` il caso di Blaze, o almeno avrebbero dovuto, gli Iron, cambiare un po` il sound per adattarsi a lui, ma ai fans chi lo diceva??? 64 Ragazzi, questa è la puntata 2 di una serie potenzialmente molto lunga che toccherà svariatissimi gruppi. Ho già invitato più volte a restare IT. Tutte queste discussioni potranno essere fatte in calce alle puntate riguardanti MC e compagnia. 63 I Motley sono quelli di Vince. Ma con Corabi sono riusciti a sfornare un capolavoro all'altezza di tutti i suoi predecessori. Peccato che prima parlavano di storie di vita, amori delusioni, successi, relazioni etc supportati da un musica decisamente rock n roll e piena di Sprint, e poi qualcosa di più cupo triste e "sabbathiano " con dei testi che parlano di morte ,crisi esistenziali etc... Insomma un pò forte come cambiamento, seppur qualitativamente altissimo. Nemmeno io subito capii quel disco. Poi me ne innamorai. Ma qualche anno ci è voluto. 62 mah...forse non ho mai sofferto la mancanza del cantante originario solo coi Black Sabbath...proprio perchè ci sono stati dei gran campioni a impersonificare i Sabbath, è come se tiri fuori la porsche e vai sul sicuro, ma probabilmente è il fatto che oltre alla gran voce e personalità degli altri cantanti (Hughes, Gillan, Tony Martin, Ronnie James Dio) c'erano anche dei lavori e dei dischi ispirati che si sposavano sempre con la creatura Black Sabbath, e non faceva mancare la mancanza temporanea di Osbourne, mi fa pensare quindi la mancata ispirazione dei due album con Blaze. Non tolgo che la scoperta di Tony Martin nei BS mi ha praticamente lasciato a bocca aperta, perchè il meno popolare degli altri ma che voce...la caratura dei dischi oltretutto elevata, tra i miei preferiti. Come anche quando Blaze è stato chiamato non era una punta d'alfiere conosciuto, una parte del rischio c'è stata, e che quindi anche senza sentire cos'avrebbe cantato ci si sarebbe chiesti "ma chi è questo?" abituati a non vedere più Bruce come frontman in mezzo agli altri. Beh...non è stata sicuramente facile la sostituzione, ma ripeto che i due dischi, seppur X-Factor un pò meglio sono stati probabilmente sottotono per una band come i Maiden 61 Certo Raven, vorrei solo ringraziare rik che è sempre gentile 60 @Rob Fleming, posso essere d' accordo sul fatto che Corabi sia un cantante più "preparato" e professionale in termini tecnici rispetto a Vince , però ti chiedo: quali sono i veri capolavori e capisaldi dei Motley? Quelli con Vince o quello con Corabi? Ognuno è libero di trarre le sue conclusioni in modo totalmente legittimo, ma mi sembra che la risposta sia abbastanza chiara. Io adoro Blaze, su Xfactor, ma è innegabile che in sede live , nun gliela fa! La stessa cosa vale per Corabi. Bravissimo, ma quando si cimenta nei classici , non riesce ad avere lo stesso appeal e lo stesso rendimento di Vince. 59 IT, giovini 58 . Purtroppo quando sostituisci un singer che nel bene o nel male è stato parte integrante di un gruppo, si insomma, sono tanti i fattori da tenere conto .... e se poi cambi anche la direzione musicale e vabbè .... aaah @Silvia, comunque guarda che bel numero di post per quanto co cerne gli helloween !!! . Ho letto con interesse i tuoi post, sempre molto precisi e documentati . @Silvia, per quanto concerne i metal church, concordo in modo assoluto. Purtroppo quando sostituisci un singer che nel bene o nel male è stato parte integrante di un gruppo, si insomma, sono tanti i fattori da tenere conto .... e se poi cambi anche la direzione musicale e vabbè .... aaah @Silvia, comunque guarda che bel numero di post per quanto co cerne gli helloween !!!. Ho letto con interesse i tuoi post, sempre molto precisi e documentati 57 referisco il primo al secondo) con risultati qualitativi mostruosi. Stesso dicasi con Ozzy/Dio e Gillan/Coverdale-Hughes, anche in questi casi cambiava il cantante, ma il disco era un capolavoro al pari di quelli che precedevano. I Maiden con il povero Blaze o i Priest con Owen non fecero altrettanto. Poi c'è il capitolo Anthrax e allora tutto il mio discorso va a farsi benedire, ma tant' è. Blaze è una persona e cantante meritevole di rispetto, ma non poteva reggere il peso di quell'eredità. E come ha scritto qualcuno chissà se la scelta in tal senso non fu poi voluta. Certo che per quanto li ascolti e li compero anche con il ritorno di Bruce nulla è più come prima. @Metal Shock: sono d'accordo con te con un paio di precisazioni. I fans (termine che poi altro non è che la contrazione di fanatics) spesso sono poco recettivi ai cambiamenti. E la questione di Corabi è emblematica: da un lato un cantante vero, dall'altro....vabbè...ma è altresì vero che Di Anno / Dickinson fu un cambiamento accettato (anche se devo ammetterereferisco il primo al secondo) con risultati qualitativi mostruosi. Stesso dicasi con Ozzy/Dio e Gillan/Coverdale-Hughes, anche in questi casi cambiava il cantante, ma il disco era un capolavoro al pari di quelli che precedevano. I Maiden con il povero Blaze o i Priest con Owen non fecero altrettanto. Poi c'è il capitolo Anthrax e allora tutto il mio discorso va a farsi benedire, ma tant' è. Blaze è una persona e cantante meritevole di rispetto, ma non poteva reggere il peso di quell'eredità. E come ha scritto qualcuno chissà se la scelta in tal senso non fu poi voluta. Certo che per quanto li ascolti e li compero anche con il ritorno di Bruce nulla è più come prima. 56 @rik, sono assolutamente d'accordo con te, anche il valore (o successo) dell'album ha una grande importanza nell'accettazione del nuovo cantante e infatti ci sono state tante "sostituzioni" di successo come appunto, Dickinson, Kiske, Belladonna o altre che comunque non hanno fatto rimpiangere il vecchio cantante (Howe dei Metal Church esempio). Un'ultima cosa su Blaze, chissa' come mai non sono mai stati "svelati" apertamente i motivi della sua scelta 55 . Consentimi di dire alcune cose. Ozzy/rjDio cambio epocale però con un album come heaven and hell; judas priest anche qui cambio epocale ma qualcosa non quadra; neal/corabi cambio epocale e album che cambia i connotati dei motley; idem per gli skid row; anthrax e vabbè .... vedi quando cambi troppo e troppo in fretta e non realizzi album di valore vengono fuori queste 'incomprensioni' per usare un eufemismo. Agli iron maiden riuscì nel migliore dei modi con l' avvicendamento di anno/dickinson e con un the number of the beast .... anche se è impossibile negare l'apporto di di anno sui primi due sampler. La dopo non troppo .... comunque ammiro chi riesce a trovare il modo di seguire un gruppo che cambia tanto ... ciao e alla prossima @Metal Shock, intanto ciao. Consentimi di dire alcune cose. Ozzy/rjDio cambio epocale però con un album come heaven and hell; judas priest anche qui cambio epocale ma qualcosa non quadra; neal/corabi cambio epocale e album che cambia i connotati dei motley; idem per gli skid row; anthrax e vabbè .... vedi quando cambi troppo e troppo in fretta e non realizzi album di valore vengono fuori queste 'incomprensioni' per usare un eufemismo. Agli iron maiden riuscì nel migliore dei modi con l' avvicendamento di anno/dickinson e con un the number of the beast .... anche se è impossibile negare l'apporto di di anno sui primi due sampler. La dopo non troppo .... comunque ammiro chi riesce a trovare il modo di seguire un gruppo che cambia tanto ... ciao e alla prossima 54 Perche` il sostituto non viene accettato mi sembra ovvio. I metallari purtroppo hanno la mentalita` per cui vedono nel frontman originario di una band un idolo, quasi un Dio, per cui non accettano quasi mai un sostituto: mi viene in mente R.J.Dio che sostitui` Ozzy nei Sabbath, fu ben accolto, ma alla fine per i fans i Sabbath sono con Ozzy, come i Priest con Halford, i Crue con Neil, gli Skid con Bach e via discorrendo. Una mentalita` troppo chiusa ed una idolizazzione esasperata, ecco perche` un sostituto non viene accettato. Poi con Blaze cosi` diverso da Bruce la cosa e` peggio ancora. 53 @Raven, è vero , Bruce ha sicuramente creato canzoni memorabili, e ci mancherebbe! Però Blaze nei due album che ha fatto , ha partecipato alla stesura dello stesso numero di brani (anche se mai da solo) , di quelle a cui ha partecipato Bruce, nei tre album tirati in ballo nell' articolo. Il che significa che ha scritto e partecipato allo stesso numero di canzoni di Dickinson , in un lasso di tempo minore. Non mi sembra che non gli sia stato dato spazio creativo, anzi. Non condivido affatto continuare a far apparire Steve come un "despota" assoluto che non lascia spazio agli altri. Anche per quanto riguarda Somewhere in time , non è che Steve ha detto a Bruce : "tu non puoi scrivere niente per quest' album", ma è stato Bruce a non voler partecipare . Sotto quest' aspetto mi sembra ci sia molta ingiustificata confusione che andrebbe chiarita una volta per tutte, proprio a scanso di equivoci. Se uno poi non si rende conto che soprattutto XFactor ha toni che sono stati evidentemente calibrati sui toni di Blaze ... non so che dire. Mi piacerebbe una tua risposta in merito. 52 Il vero disastro non è stato quando DiAnno ha abbandonato gli Iron Maiden, ma quando l'ha fatto Bruce Dickinson. Nonostante tutto di farina del suo sacco possiamo trovare i Maiden nel suo repertorio omonimo con Adrian Smith, la ritengo una seconda parte distaccata della Vergine di Ferro, stesso spirito. Ineccepibile frontman e singer scopiazzato sempre da chiunque per aver creato un suo marchio di fabbrica identificativo solo da lui. Al giorno d'oggi chi è che copia e imita la voce di Bruce? Tanti. Invece chi si ispira a DiAnno e lo imita? Nessuno. Questo se ci si pensa, puo' dire tanto. Cio' che ha lasciato Bruce Dickinson non solo nei Maiden ma nell'heavy metal e' qualcosa di tramandare ai posteri ed e' di esempio. Le palle si vedono alla lunga distanza...giusto. Comunque la fase di Bayley con i Maiden è quella più oscura, il timbro basso di Blaze ha questa caratteristica. Per quanto sia stato goffo e inappropriato X-Factor ha delle tracce non male che può eseguire solo lui. Sopratutto per voci particolari e non tecniche, e' sempre cosi'. Non amo quando si emulano le tracce di altri, preferisco conservare l'originalità e lasciarla tale di chi le ha create e sospirate per la prima volta. Trovo non giusto cantare canzoni di altri. Tuttavia, Blaze dopo i Maiden il suo bel percorso l'ha fatto con la sua band omonima e mi piace come si sia rifatto alla grande. 1 - Bruce Dickinson, 2 - Blaze Bayley, 3 - Paul DiAnno 51 ) @Raven infatti sotto quest'ottica sono molto interessanti. Poi migliore o peggiore non ha senso x me. Noto che spesso si tende a considerare migliore chi ha una grande estensione vocale soprattutto verso gli acuti mentre a me (esempio) emozionano più il timbro e lo stile che a volte è istintivo e ben lontano dalla "tecnica" classica. Infine un'ultima cosa, credo che rimpiazzare uno come Bruce sia stato un compito pressoché impossibile data anche la sua grande personalità e l'amore che i fans hanno x lui (infatti a provare a criticarlo si ha l'esercito contro, hahaha 50 Ragazzi, c'è una cosa che deve però essere chiara: questi articoli non puntano a stabilire chi sia meglio tra due artisti, ma ad analizzare il perché il sostituto non venne accettato dal pubblico, quasi a prescindere dai suoi meriti e demeriti. Nemmeno vogliamo recensire ancora i dischi trattati, visto che le recensioni ci sono già. 49 @35: sul fatto che Dickinson sia nettamente superiore dal punto di vista tecnico non ci sono dubbi e sono i numeri a parlare chiaro. La qualità del suo apporto tra Powerslave e SSOASS è dimostrata dal contributo fornito con la firma congiunta od in proprio -la sola Powerslave stabilisce un punto fermo nella storia del metal, dimostrando così la sua importanza- di otto brani divisi in due album (il 50% di ognuno), solo in tre casi con la partecipazione di Harris e quindi senza presumibilmente "interferenze" nella stesura dei testi. La qualità del suo apporto ne determina quindi l'importanza. Per quanto riguarda Bayley, purtroppo ebbe a che fare con canzoni che "non erano IN BUONA PARTE adatte a lui". Dalla frase virgolettata, comunque, si evince che altre lo erano, ma come è andata e perché ormai lo sappiamo. Di Anno è capitolo a parte e magari sarà trattato come tale. 48 Credo che l'errore di Steve sia stato il medesimo di Tuomas quando si ritrovò a pensare a qualcosa di diverso dalla Turunen. Poco importava se i brani storici non riuscivano bene, i nuovi percorsi avevano un senso con la scelta. Il problema lo hanno fatto notare i fans che vedevano storpiare canzoni o, addirittura, sparire dalle scalette. Personalmente considero XF un buon disco (tra l'altro rivalutato e molto negli anni) e VXI discreto, rovinato dalla presenza di 2/3 canzoni che ne distruggono la media. La carriera solista di Blaze è di tutto rispetto, segno che non era certo privo di talento. 47 blaze brava persona ma non esiste il paragone bruce e il piu grande cantante e frontman del pianeta quindi non si possono propio fare paragoni 46 Dickinson tutta la vita 45 @Rhyno, a volte l'ho pensato anch'io, quando ti abitui a sentire degli acuti, pensi sempre che debbano esserci per forza. Secondo me invece Blaze ha un timbro particolare, riconoscibile, mi piacciono anche certi pezzi dei Wolfsbane, lo riconosci tra tanti, cosa non da poco. 44 @Psychosys ha detto tutto . Poco o niente da aggiungere. Entrando però in un campo di "soggettività" , a me No Prayer piace parecchio! 43 Non so voi ma a me sentire cantare Blaze opprimeva, perchè non riusciva a raggiungere neanche alla lontana i toni più alti, mi faceva urlare: "cazzo, tira fuori quella voceeee!!!" Rispetto per lui come uomo, ma l'heavy metal classico non è per lui. 42 Il lascito di Dickinson fino alla sua dipartita non fu di colossale importanza, che tradotto vuol dire che Dickinson non scrisse un grande numero di canzoni prima di abbandonare la band. Il calo dei Maiden negli anni 90 fu determinato da un fattore fisiologico che colpì molte metal bands attive dai primi anni 80: il tempo passa, il songwriting innovativo non è più tale poiché molte band si sono approciate in maniera differente al genere (in questo caso l'heavy classico) e l'impatto dei nuovi dischi risulta fortemente ridimensionato. No Prayer e Fear Of The Dark sono già due dischi che mostrano molti difetti del gruppo: canzoni non più incisive, molti filer e songwriting in declino. Tutto questo serve a dimostrare come l'arrivo di Blaze sia contato veramente poco a livello di qualità del songwriting. Se proprio l'arrivo di Blaze ha spostato qualche equilibrio, lo ha fatto, inizialmente, positivamente. The X Factor è un disco che ha realmente qualcosa da dire di diverso rispetto a No Prayer e Fear Of The Dark con sonorità non ancora esplorate dalla band. Sicuramente il lavoro non è a livello dei primi album ma è da tenere d'occhio per un fan della band. Mentre la prova di Blaze su The X Factor era più che accettabile, su Virtual XI casca l'asino: Blaze prova a fare il Dickinson e non ci riesce. Nulla che desti orrore ma tutt'altro che memorabile. Sui live invece Blaze fallisce completamente: non è Dickinson e non può cantare le sue canzoni per evidenti motivi tecnici. Ovviamente ho tenuto fuori il giudizio soggettivo dal mio discorso e ho cercato di essere il più oggettivo possibile. 41 Nel caso dei Judas Ripper era anche meglio di Halford se non altro perché era giovane e con l'ugola a mille, nel caso degli Iron direi proprio di no... 40 X-Factor e` l`ultimo grande disco degli Iron, prima del ritorno di Bruce ed i pessimi album fotocopia fatti. Sempre pensato che Blaze sia un buon cantante, non per gli Iron, ma il suo lo ha fatto, la colpa e` sempre stata di Harris che lo ha voluto. Io vidi gli Iron durante il tour di X-Factor e Blaze non mi dispiacque affatto. Comunque chiunque fosse entrato al posto di Bruce avrebe fatto la stessa fine, vedi i Priest con Owens che non aveva niente di meno di Halford: si sa`, i fans hanno i loro idoli e li` restano. 39 Quella che mi piace di più di Blaze con gli Iron, è quella che fa più meno a un certo punto: Cos nafin is feir giast iu luc eraund..fol in daaaaaun fol in daaaun..... 38 Grazie a tutti per gli interventi. Ne approfitto per ricordare di non andare OT e di evitare di commentare i commenti, grazie 37 @Lisa, pero' ricordiamoci che il fatto di prendere un cantante diverso da Bruce era proprio l'obiettivo di Steve quindi ci sta che fosse un periodo "atipico". X quanto riguarda Bruce e Paul mi piace moltissimo Bruce ma io sono di parte perche' Paul e' il mio cantante preferito e i primi due album dei Maiden x me sono fra i piu' belli di sempre. Anche a livello tecnico secondo me non si possono paragonare, hanno due stili diversissimi, Bruce riusciva a salire molto piu' in alto con gli acuti (parlo del periodo d'oro di entrambi) ma non ha mai saputo interpretare i pezzi di Paul con la stessa spigolosita'. Poi certo c'e' chi preferisce l'uno o l'altro. @Quello che si offende, Paul non e' stato affatto "fortunato ad essere al posto giusto nel momento giusto" ma corteggiato a lungo da Steve perche' all'inizio era riluttante ad entrare in una band metal e sostituire il vecchio cantante che fra le altre cose trovava ridicolo (make-up, sangue finto sul palco etc etc). Cosi' come Steve ha tentato il tutto x tutto x farlo restare nella band quando sono sorti i primi problemi. Anche questo è riportato nel dvd che ho citato prima e che, ripeto, e' davvero molto interessante. X tornare a Blaze, secondo me è stato il cantante sbagliato nella band sbagliata, concordo con jek, come se Panatta avesse sostituito Platini, lol 36 Quoto Lisablack al 100%, anche per la questione Helloween. Su Di Anno invece no, non mi ha mai emozionato come il buon Bruce...gusti 35 Da un punto di vista squisitamente tecnico Dickinson è superiore di 20 spanne al buon Di Anno, certo sulla timbrica non discuto in quanto è soggettiva, senza poi contare che Di Anno era stato semplicemente fortunato ad essere al posto giusto nel momento giusto, visto che poi complice la sua testa di cazzo è oggettivo che la sua carriera si andata velocemente in merda. 34 Per me non c'è storia..Dickinson a vita. Non ho niente contro Blaze, ma il periodo che lui ha militato negli Iron è stato il peggiore della band..basta ascoltare quei dischi per capire che erano in quell'epoca, fuori fase veramente. Proprio in questi giorni stavamo tutti parlando di Kiske e Deris..be' non c'è paragone, gli Helloween persero un grande singer ma subito ne acquistarono un degno sostituto. Cosa che non è successa per gli Iron..Forse in quegli anni era meglio se tutta la band, si fermava per una "pausa di riflessione"..ma si sa' come vanno le cose, alla fine l'ultima parola l'hanno le case discografiche. Non ritengo però Dickinson superiore a Di Anno, ma questa è tutta un'altra faccenda. 33 Al povero Blaze le chitarre avrebbero dovuto abbassarle di un tono almeno per farlo sopravvivere…..cmq è stato Harris che immagino abbia la testa più dura del titanio a combinare il disastro. Ma cazzo ma se senti che dal vivo non riesce non credi che una band ad un livello professionale elevatissimo come la tua dovrebbe almeno porre rimedio? Del resto in quel periodo le performance anche degli altri non erano il massimo, il gruppo stava in piedi grazie al trio Harris/Murray/Mcbrain, visto che cmq non è che Gers alla chitarra facesse faville(anche se non come nel caso di Bailey ma il confronto con Smith era abbastanza impietoso). Credo che in quel periodo la band stesse in piedi solo per motivi professionali e non artistici. 32 @galilee , allora anche tu o fai finta di non capire , o ci sei di brutto. Che cazzo me ne frega dei resoconti che hai letto! Ma tu (e come te molti altri) sei capace di farti un' idea TUA!!!?? Indipente da commenti , critiche, recensioni, articoli del cazzo come fossero oro colato? Ma dico! Hai le orecchie o hai solo una predisposizione a stare a 90° , succube di chi ti sta dietro? E poi caro @galilee , ti ripeto , non stuzzicarmi su certe cose perché ho "vissuto" sicuramente almeno tutto quello che hai vissuto tu , se non di più, ho letto magazine (da Inferno Rock , a Flash Metal , passando per HM , Psycho, Metal Shock, Rock Hard , Guitar Club, Chitarre e puttanate varie che neanche mi ricordo), quindi non sparare grossolane provocazioni. Anche quando dici "Cosa c' entrano Lemmy and company" è già un chiaro esempio di quanto puoi argomentare, in quanto la questione l'hai tirata fuori tu pensando di fare il professore, ma ti si è ritorta contro . Ovvio che alla fine non ti resta altro da fare che atteggiarti da vittima. 31 Ma Blaze nei suoi dischi non canta come su Xfactor dove è sempre sotto sforzo anche su tonalità più basse. Cosa c'entrano Lemmy and company. Mica sforzano la voce sui loro pezzi, anzi sono a proprio agio. Non sto dicendo che Blaze sia una chiavica anzi, ma il risultato su disco lo farebbe pensare. Resoconti sui commenti degli ascoltatori a quei tempi non ne ho di certo. Ma li ho vissuti e ricordo bene tutti i commenti dei fans dei Maiden e dei vari Metallari. Potresti comunque cercare recensioni del periodo, il risultato sarebbe identico. La spocchia non ti si confà...si ok...Ahshah....lasuma perde.. 30 @galilee # 24, guarda non ti conviene stuzzicarmi su certi argomenti. Punto primo, portami dei resoconti attendibili sul fatto che 99 su 100 "ebbero opinione negativa" sul disco. Secondo punto , che il disco sia stato suonato più "basso" e "cupo" rispetto ai precedenti è un dato di fatto , e non "fantasie" da "bastian contrario", e quindi spiegami il perché è stato fatto se non per venire incontro alla voce. Terzo punto, gli insegnanti di canto (di cui ne conosco a iosa) ti diranno che neanche Lemmy, Di Anno , Hetfield , Mustaine e compagnia , cantano bene in "quegli album". E ti dico che troveranno da dire anche su Dickinson, Halford , Kiske, Ozzy , Dio , Gillan, ecc. ecc. a livello tecnico. Stai sicuro, fidati. Che cazzo vuol dire? Sono "bastian contrario"? Felice di esserlo, in quanto non me la meno a differenza tua. La "spocchia" (anche se non sembra) non mi si confà. Io ascolto e giudico quello che mi arriva indipendentemente da tecnica , preparazione , e menate varie che relego solo ai "professori" o "maestri", per l' appunto. Il loro è un lavoro , la mia una passione. E la passione è tale solo quando ti trasmette qualcosa indipendentemente da tutte le sovrastrutture. Se vuoi essere convincente, parla di cose tangibili, e non tirare in ballo fantomatici "maestri" o "professori" come se solo tu li conoscessi. Fly down please! 29 Scusate l'errore, bruce andò via nel 93, quindi 6 anni 28 Ho sempre pensato ke l'abbandono di bruce sia stata un'enorme farsa, lascia la band dopo il tuor, dichiara di non voler tornare mai più nei maiden nemmeno per tutto l'oro del mondo, intanto la band prende un cantante troppo sottotono rispetto a lui, tutte cose che lanceranno i maiden per un futuro suo ritorno, e dopo 5 anni scarsi (perché ricordiamoci che dickinson andò effettivamente via nel 94 per tornare nel 99), la reunion e soldi a palate...bravissimi imprenditori 27 @ Klostri: Verissima anche la storia delle occhiatacce. Harris le tirava al povero Blaze anche perche ogni tanto sul palco combinava delle minchiate colossali. Sul tubo gira un video chiamato “blooper of the beast” dove ad un certo punto si vede Blaze che mentre canta Heaven can Wait non si ricorda le strofe. Secondo me dopo il concerto Harris lo ha sicuramente sodomizzato a secco!!! Comunque al di là di tutto io avrei provato durante i live ad abbassare le chitarre di mezzo tono. Anche solo sui pezzi dell’era Dickinson. Sicuramente Blaze se la sarebbe cavata in modo diverso. Comunque non vorrei dire una stupidaggine ma su Death on the Road Bruce canta lord of The Flies con chitarre abbassate di 1 tono. Mi domando perchè non l’hanno fatto anche con Blaze. 26 Altro bell'articolo, in questo caso come per Ripper più che Dybala sostituito da Pavoletti io penso a Platinì sostituito da Panatta ottimo tennista ma non centra col calcio, nel senso che nel passaggio da DiAnno a Dickinson i Maiden hanno cambiato pelle e l'arrivo di Bruce ha impresso una svolta in positivo ai Maiden mentre Bayley si è trovato nelle condizioni di sostituire una leggenda senza riuscire ad imporre una svolta per cui cantava negli Iron di Dickinson senza Dickinson. 25 @Angel infatti è vero, nelle "sue" canzoni "reggeva" benissimo , ma era nei classici di Dickinson che faceva proprio schifo. E ricordo delle occhiatacce e delle smorfie di disappunto da parte di Steve sul palco , che significavano più di mille parole (si girava spesso verso di lui con il suo sguardo "cattivo" come dire ."che cazzo fai!!!"). Però in fondo la colpa è stata sua, e da alcune interviste, a posteriori, se ne è preso anche la responsabilità . Il fatto che doveva pensarci prima, non lo assolve comunque dalle sue "colpe". Incidente di percorso (diciamo così) 24 Chissà perché 99 persone su 100 che ascoltarono il disco si tempi ebbero la stessa opinione negativa. Blaze non ce la fa. Strano, me lo chiedo ancora oggi... il fatto che l'album sia più cupo non significa che sia stato concepito tenendo conto delle voce di Blaze. Difatti si sente...Ma puoi comunque chiedere a qualsiasi insegnate di canto, e vedrai che nessuno ti dirà che Blaze in quei dischi canta bene. Poi puoi sempre fare il bastian contrario come tuo solito. Saluti. 23 Quando Dickinson ha lasciato i Maiden non volevo crederci. Gli iron con Bruce erano in quel periodo un punto fermo della mia brufolosa adolescenza. Avevo sopportato lo split di Adrian, ma cavoli, Bruce No!!! Non poteva essere vero! Quando è stato scelto Blaze non sapevo chi fosse, però la stampa specializzata gli dava fiducia. Ricordo un Metal Shock del periodo con in copertina i due singer ed il titolo come quello di questo articolo : Bruce vs Blaze. Blaze veniva descritto come un tipo cazzuto, un tipo imprevedibile, una nuova linfa per i Maiden. Quando l’ho ascoltato per la prima volta su The X factor ero perplesso, ma il tutto poteva anche funzionare anche perchè il disco non era male. Dal vivo però ho dovuto ricredermi. Ho visto i live a Milano del 95 e del 98 : sui “suoi” pezzi era sugli scudi,ma sui classici steccava ogni 3x2. Ricordo in quello del 98 una stecca clamorosa su “running loooooow” di Hallowed be thy Name dove abbiamo alzato la voce per coprire la sua. Poi, l’anno successivo, quello della Reunion, quando bruce al Filaforum ha attaccato le prime strofe di the Clansman si è alzato un boato spontaneo di approvazione.E’ lui il vero cantante dei Maiden. Punto. Blaze come abbiamo già detto tutti è stato la persona sbagliata nel momento sbagliato.E comunque gli voglio bene ☺ 22 @galilee , grazie della dritta professore. Si vede che ne capisci. Chissà perché però sono scritte su toni più bassi e cupi... ma io non so niente. E me ne vanto se "sapere" significa non avere orecchie. 21 In Xfactor si sente benissimo che la voce di Blaze è fuori posto. Tentenna, è sempre in bilico, non decolla mai. Col cavolo che sono state scritte in virtù del suo stile. 20 Trovo altre incongruenze nell' articolo, e nello specifico quando viene trattato il periodo dall'84 all'88 , dove si disegna l' apporto di Bruce come "fondamentale" nella scrittura, per la sua cultura ecc. ... se andiamo a vedere le canzoni scritte da Bruce in quel periodo sono otto (se non sbaglio i conti) e solo due solo da lui (se non sbaglio ancora i conti).Le altre tutte in collaborazione con altri, e si sa che quando tra gli altri c'è anche Steve , i testi subiscono inevitabilmente anche il suo apporto. In Somewhere non ha partecipato per niente . Quindi mi sembra una presa di posizione alquanto aleatoria che sposta la discussione su basi totalmente opinabili e poco veritiere. 19 Non sono neanche tanto d' accordo su quanto scritto nell' articolo, dove dice: "le canzoni nuove non si adattavano a Blaze" , perché in X Factor si sente benissimo che sono su un registro molto consono alla voce di Blaze (anche se ovviamente in stile Maiden) . I problemi per il povero Blaze sono sempre stati dal vivo sulle interpretazioni dei classici "Dickinsoniani", dove (li si non per colpa sua) faceva davvero pena. Cosa che doveva essere tenuta in considerazione. 18 povero Blaze...a me stava simpatico e su X factor ha fatto un ottimo lavoro..e' un album interessante che ci svela un lato dark inedito dei Maiden poi ovviamente dal vivo era scontato che non ce la faceva..potevano almeno abbassare di mezzo tono le chitarre..forse era un idea buona...sign of the cross mi piace si piu' cantata da bayley ma clansman con Dickinson alla voce e' fantastica! 17 Articolo molto bello. Concordo con entrambi i commenti. A dispetto di altri storici cambi di line up, c’è da dire che il fatto che Blaze non potesse onorevolmente riproporre i pezzi vecchi è qualcosa di abbastanza oggettivo. Nei casi citati da rik credo che si possa parlare di interpretazione diversa, ma non comunque di insufficienza. In più non si può slegare il successo o insuccesso di un “sostituto” dal valore della proposta artistica, comunque spesso molto alta bei casi citati da rik rispetto a Virtual XI. L’album è scadente a prescindere da chi ci canta sopra. Faccio un discorso a parte su XFactor, che secondo è un bell’album, e che sarebbe stato migliore se avessero usato le tre outtakes (justice of the peace, judgement day, I live my way) in luogo di altre del disco regolare, poiché secondo me molto molto più belle. 16 Io all' epoca speravo che arrivasse Sebastian Bach , dal momento che aveva rotto con gli Skid. Lo avrei trovato perfetto sia per voce che per attitudine. Capace di interpretare perfettamente sia l' era Di Anno che l' era Dickinson, e soprattutto con grandi possibilità di esplorare nuove situazioni... ma era una speranza che già in partenza sapevo sarebbe stata vana . In ogni caso , quando uscì X Factor ne rimasi molto favorevolmente colpito, e lo reputo un capolavoro ancora oggi ( troppo bistrattato secondo me sia da critica che da fans). Virtual effettivamente ha molte pecche , contenendo però allo stesso tempo delle cose davvero buone. Se avessero concentrato le energie per fare un disco di 40 / 45 minuti invece di un' ora (alla "No prayer per intenderci) , forse sarebbe stato meglio.Se entriamo nel discorso produzione poi (che non mi piace molto affrontare per nessun caso) , effettivamente è forse la peggiore in assoluto. Valorizzare di più le chitarre già gli avrebbe dato qualche punto in più. In seguito il ritorno di Bruce e di Adrian mi ha galvanizzato e Brave l' ho ritenuto un gran ritorno , e mi è piaciuto parecchio all' epoca tranne che per Dreams of Mirror e Nomad. Senza quelle due canzoni sarebbe stato un quasi capolavoro. 15 Probabilmente Blaze ha fatto da capro espiatorio a delle uscite abbastanza scadenti. A me non piace ma credo che le canzoni di quei dischi anche se cantate da Bruce avrebbero lasciato l'amaro in bocca. 14 chiunque avesse preso il posto di Dickinson, avrebbe fatto la stessa fine. Trovo che Blaze sia stato un grandissimo professionista alla faccia di chi, per partito preso, lo stava aspettando al varco. I dischi con lui alla voce, oggettivamente, sono stati abbastanza scarsi anche se non del tutto da buttare via, ma non per colpa sua. Poi giusto ed inevitabile richiamare Bruce. 13 cantante semplicemente sbagliato al posto sbagliato. ho comprato i due dischi e pure la raccolta con quell'abominio chiamato "virus" e poi ho visto blaze nei due tour... niente da fare... mi faceva anche tenerezza ... spero che almeno abbia messo via un pò di grana. a parte che a me personalmente non piace propro come cantante nemmeno da solitsta. 12 Ho sempre provato simpatia per Blaze, e l'ho difeso... poi però venne il DVD di Rock in Rio dove ho potuto ascoltare Bruce cantare su "Sign of the Cross" e "The Classman", ovvero le migliori canzoni del periodo di Blaze... Non c'era partita. Bruce asfalta Blaze... 11 Concordo con Fabio, hahaha! Scherzo, pero' ho letto anch'io che Steve volesse un cantante inglese e molto diverso da Bruce. Fra l'altro Steve non esclude di fare qualcosa con lui con un eventuale, ipotetico terzo progetto. Ma e' qualcosa che ho letto in un'intervista del mese scorso che non e' stata ripresa da altre fonti. 10 Band che era allo sbando, priva di ispirazione già da qualche anno e che cominciava ad essere ripetitiva da morire. Prendere Blaze poi è stata la mazzata finale, un cantante molto limitato che poco si addiceva allo stile dei Maiden. Resta un mistero del perché sia stato scelto lui, e infatti le cose sono andate come sono andate. 9 Magari invece HARRIS l'ha preso xchè era un drago a pallone e ci teneva a vincere un qualche torneo... 8 Mi ricordo il discorso dei madrelingua, ma come dici anche tu Raven, i conti non tornano...all'epoca si parlò di Kiske ma appunto loro lo volevano inglese. Blaze se non altro ne uscì con dignità... 7 Una piccola parte della spiegazione può essere individuata nel fatto che Harris non prese in considerazione cantanti non inglesi per mantenere l'identità nazionale della band, ma anche così... 6 Cantante sbagliato, band sbagliata, canzoni sbagliate, Si direi proprio che la band era proprio allo sbando. Nemmeno io comprendo il motivo di tale scelta. Blaze comunque sia nei Wolfsbane che nella sua carriera solista vocalmente se la cava discretamente, è proprio nei Maiden che non ci azzeccava. E rispetto ad un Ripper ha sicuramente saputo affrontare meglio la situazione. 5 Articolo interessante, anche se mi posso permettere una critica, non amo molto le similitudini calcistiche che hai messo in entrambi gli articoli di questa nuova serie. Io non sono tra quelli che ha "fischiato" il povero bayley, anche se non ho avuto modo di vederlo dal vivo dove credo in effetti non possa che aver sfigurato. Ma i suoi due album io non li trovo affatto così orridi come li dipingono. In particolare the x factor secondo me è come livello vicino ai due precedenti album (meglio di no prayer sicuro), e ha una sua magia particolare dovuta proprio alla voce cupa di blaze. Non lo trovo neppure così poco tagliato sul nuovo cantante, che cmq ha avuto la personalità di caratterizzare l'album. Virtual xi invece è in effetti molto più criticabile ma per cmq 2/3 brani piacevoli li presenta. In generale penso anche io che cmq le colpe eventuali non possano ricadere tutte sull'ultimo arrivato 4 Malgrado Harris non sia la classica rockstar drogata stile Ozzy, mi vien da pensare che all'epoca avesse preso qualche sostanza in grado di compromettergli temporaneamente le capacità intellettive/uditive. Non si spiega altrimenti, poi va beh Bailey ci ha provato poraccio, ma competere vocalmente con Dickinson è cosa per pochi eletti... ma possibile che Harris non abbia mai svelato l'arcano? 3 Blaze assomiglia un po' a Zio Fester.. 2 . Incentrato su uno dei più clamorosi cambi di line up. Si ok, c'è ne sono a decine (ozzy/Dio, halford/owens, gillan/coverdale, ecc ...), ma nel caso degli iron maiden è stato qualcosa di eclatante. E senza dimenticare che dickinson sostituì un certo di anno. E anche qui mi sa che ci farete leggere un bellissimo articolo in futuro. Come già scritto, nessuno saprà mai il motivo di tale scelta. E come se ne la band ne i fan non avessero voluto altro oltre dickinson. Da quello che ho letto su un' altro esaustivo articolo relativo a blaze nei maiden, neanche la band ha fatto in modo di aiutarlo a integrarsi. Forse non sapevano neanche loro, cioè tutti i maiden, chi realmente poteva prendere il posto di dickinso . Calo qualitativo, anni 90 (da dimenticare, imho), tutta una serie di fattori che non hanno di certo aiutato la band ad attraversare questo difficile momento. Nonostante sia una corazzata la vergine di ferro ha avuto i suoi bei momenti difficili, ma anche questi aiutano per il futuro. Articolo molto bello, tanto per cominciare. Incentrato su uno dei più clamorosi cambi di line up. Si ok, c'è ne sono a decine (ozzy/Dio, halford/owens, gillan/coverdale, ecc ...), ma nel caso degli iron maiden è stato qualcosa di eclatante. E senza dimenticare che dickinson sostituì un certo di anno. E anche qui mi sa che ci farete leggere un bellissimo articoloin futuro. Come già scritto, nessuno saprà mai il motivo di tale scelta. E come se ne la band ne i fan non avessero voluto altro oltre dickinson. Da quello che ho letto su un' altro esaustivo articolo relativo a blaze nei maiden, neanche la band ha fatto in modo di aiutarlo a integrarsi. Forse non sapevano neanche loro, cioè tutti i maiden, chi realmente poteva prendere il posto di dickinso . Calo qualitativo, anni 90 (da dimenticare, imho), tutta una serie di fattori che non hanno di certo aiutato la band ad attraversare questo difficile momento. Nonostante sia una corazzata la vergine di ferro ha avuto i suoi bei momenti difficili, ma anche questi aiutano per il futuro. 1 "Semplicemente" il cantante sbagliato nel gruppo sbagliato. Che poi a pensarci bene, che similitudini potevano mai avere Ian Gillan e David Coverdale? Eppure sappiamo bene come è andata (senza dimenticare che "l'altro" era Glenn Hughes). O rimanendo in tema: Di Anno e Dickinson? E anche lì sappiamo come è andata. E allora, forse, Blaze era il cantante sbagliato nel gruppo sbagliato con le canzoni sbagliate. Ecco forse così ci siamo già di più IMMAGINI

