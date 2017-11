Live Report

UNA SERATA INCENDIARIA

La serata di venerdì 3 Novembre si presenta indubbiamente incendiaria dal momento che sul palco del Blah Blah di Torino ci saranno gli americani Mos Generator, capitanati da Tony Reed accompagnato da Sean Booth al basso e da Jon Garret alla batteria. Il locale in centro di Torino continua la sua programmazione ad alto tasso stoner/psychedelic, infatti in poche settimane hanno calcato il suo palco band del calibro di Radio Moscow, Kaleidobolt, Brant Bjork (ex Kyuss e Fu Manchu) e questa sera è la volta del power trio proveniente da Washington; i Mos Generator miscelano sapientemente i Black Sabbath degli inizi con sfumature prog unite al blues per arrivare al mood che trasmette lo stoner più viscerale. Arrivo al locale abbastanza presto, dopo aver cenato e bevuto una delle ottime birre che vengono elargite a profusione faccio due chiacchiere con Makno e Domenico (degli Hollywood Killerz) i gestori di questo fantastico posto; in uno dei tavoli all’interno trovo la band al completo che chiacchiera tranquillamente prima di dare fuoco al locale con la loro potenza e maestria. Per l’occasione ci sono molti volti noti della scena rock/metal di Torino, tra cui gli amici Tony e Marcello dei S.O.A.B., l’affluenza è di quelle che contano come più tardi si vedrà durante il live, scatenando un vero e proprio inferno.



MOS GENERATOR

La band sale sul palco poco dopo le 22 e sin dalle prime note ci si rende conto che sarà una serata da ricordare: Tony Reed alla chitarra è una macchina schiacciasassi ma nello stesso tempo in alcuni passaggi sembra voler accarezzare la sua SG, oltre a comunicare con gli astanti mentre la voce alterna ottime melodie con parti più aggressive mantenendosi sempre ad alti livelli canori; la sezione ritmica è precisa e compatta sostenendo a dovere la potenza e la profondità dei brani; il concerto ripercorre la quasi ventennale storia della band, brani storici come Into The Long Sleep o Lonely One Kenobi vengono affiancati dai più recenti Beyond The Whip o Neon Nightmare, dalla forte influenza dei Black Sabbath, tratti da Electric Mountain Majesty del 2014 oltre ai brani dell’ultimo album, Abyssinia del 2016, come Strangest Times, Catspawn o As Above So Below. I Mos Generator sanno come ammaliare il pubblico, con un sound che raccoglie a piene mani gli insegnamenti di band come Black Sabbath o Saint Vitus (della quale il buon Tony Reed ha prodotto Lillie: F-65 del 2012) venendo assorbiti e rivitalizzati con il marchio Mos Generator, un power trio energico e potente. Il concerto continua senza soste, su binari ben rodati senza tralasciare certe improvvisazioni chitarristiche degne di questo affascinante genere, dove tecnica e istinto vanno di pari passo consegnando al pubblico un sound incredibile. La base fortemente rock e le influenze musicali di Tony Reed si compattano in un sound unico, dai primi Sabbath agli Iron Maiden passando dalla capacità e libertà solista di Ace Frehely, del quale è un grande estimatore, il quale riesce a trasportare l'ascoltatore in dimensioni emozionali contrastanti, dalla furia alla riflessione; indubbiamente i Mos Generator sono una band da ''vivere'' in concerto durante il quale diventa inevitabile muovere la testa a ritmo della musica generata. La fine dello show sancisce il termine di un gran concerto, Tony, Sean e Jon salutano il pubblico con sorrisi e con la consapevolezza di aver dato tutto essendo stato ampiamente ripagato dalla gioia negli occhi del pubblico.



CONCLUSIONI

Il concerto è finito e quindi mi dirigo al merchandise dove trovo proprio Tony Reed dietro al banco, vendendo i propri dischi e visibilmente soddisfatto; facciamo quattro chiacchiere e non perdo occasione di riempirlo di complimenti oltre ad acquistare i vinili che ancora mi mancavano. Queste serate sono quelle dove assapori al 100% l'amore per musica, dove attitudine e passione costruiscono un legame con la band stessa, i Mos Generator sono tra i veterani di quello stoner americano che con le sue diverse sfaccettature continua a far sognare e divertire, una band da seguire e da vedere assolutamente dal vivo.