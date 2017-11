Intervista

HARDCORE SUPERSTAR - 100% Hardcore Superstar!

09/11/2017 (197 letture) Una delle band hard rock più importanti degli ultimi quindici anni sta per giungere al decimo sigillo di una carriera giocata bene o male sempre su alti livelli. Con un occhio sulle prossime due date in Italia, gli Hardcore Superstar concedono ai microfoni di Metallized una breve chiacchierata sul loro album prossimo venturo, sul loro modo di essere e con l’entusiasmo che li ha sempre contraddistinti.



Sha: Ciao ragazzi e bentornati su Metallized! Come state?

HCSS: Ciao Metallized! Stiamo alla grande, è un piacere ritrovarvi!



HCSS: Siamo sempre felici di tornare in Italia, è uno dei posti dove ci piace di più suonare; amiamo il pubblico italiano e la fantastica carica ed energia che riesce sempre a darci. Sono tra i migliori fan che abbiamo in tutto il mondo.



HCSS: Si, l’album è ancora esattamente come volevamo. Effettivamente suona leggermente diverso da alcuni dei nostri lavori ma siamo convinti della sua riuscita e lo sentiamo come un album che avremmo sempre voluto fare.



HCSS: L’obiettivo principale del nuovo album è di tentare di catturare la stessa energia che abbiamo quando suoniamo dal vivo e metterla nelle nuove canzoni. Crediamo che il nostro primo singolo Have Mercy on Me sia un buon esempio di ciò e dia ai fan un assaggio di come suonerà il nuovo album.



HCSS: In questo disco ci saremo solo noi… 100% HARDCORE SUPERSTAR!



HCSS: Perché sentiamo che sarà un album che i nostri fan ameranno. Sarà un classico Hardcore Superstar con qualche colpo di scena, un disco potente, hard, aggressivo e positivo, con grandi canzoni e potenti cori.



HCSS: Si, tutti noi amiamo molto i film de L’esorcista. Have Mercy on Me parla di subire un esorcismo che ti lascia libero di ascoltare rock ‘n roll, abbiamo pensato fosse un’opportunità perfetta per fare il nostro piccolo tributo.



HCSS: Uno dei nostri album si chiama No Regrets e probabilmente già da solo risponde alla domanda…



HCSS: È una domanda molto difficile, amiamo ugualmente tutti i nostri album ma il più importante dovrebbe sempre essere quello che deve ancora venire.



HCSS: È stata una grande ed eccitante scena e crediamo che le band che hanno saputo evolversi siano quelle che perdurano ancora oggi.



HCSS: Stoccolma è per noi piena di ricordi e ci è stata di grande ispirazione, ma Gothenburg sarà sempre la nostra casa.



