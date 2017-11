SINE QUA NON - # 23 - 'British Steel' e 'Aces of Spades'

12/11/2017 (392 letture) Diversi; molto diversi. Fondamentali; assolutamente fondamentali. Quando si parla di certi dischi e specialmente una volta che si pongono in relazione con lo stato dell'arte del rock duro al momento della loro uscita, non ci sono altri termini che possano definirli meglio. British Steel ed Aces of Spades sono infatti tanto differenti nella loro impostazione quanto lo sono i gruppi che li hanno firmati, ma l'uno più basilare dell'altro. Da un lato i Judas Priest , da qui in poi avviati ad incarnare nell'immaginario collettivo l'essenza della musica metal e della sua stessa immagine. Dall'altra i Motorhead , autori di un disco così violento e coinvolgente come forse non si era mai sentito prima. Per ambedue le band si trattava dell'acme temporaneo di un processo già in atto da tempo, ma è con questi due album che l'uno e l'altro poggiano sul terreno delle pietre miliari destinate a cambiare il corso della storia.



JUDAS PRIEST: British Steel

L'album in questione, in un certo senso, potrebbe essere definito sia come fine di un capitolo che come inizio di uno nuovo per il mondo del rock. British Steel, infatti, contiene al suo interno sia dei pezzi ancora legati agli anni 70 che, soprattutto, certi altri che aprono le porte al metal più fiero e "tale" degli anni 80. Anche la produzione, poi, fa la sua parte nell'introdurre la decade più importante per la storia dell'heavy, presentando contemporaneamente vari elementi ancora legati ad una dimensione DIY, per così dire, che riporta tutto ad una dimensione ed ad un'epoca in cui l'uso della tecnologia veniva integrato dal ricorso a scappatoie decisamente artigianali ed ancora pienamente settantiane. Prodotto da quel Tom Allom il quale, dato il suo apporto ad alcuni dischi targati Black Sabbath, già si era ritagliato un posto di rilievo nel panorama dei migliori professionisti del settore, British Steel sfoggiava un suono estremamente pieno e graffiante per l'epoca. Un suono che sarebbe arrivato a piena maturazione con British Steel, intanto, era stato il disco che con maggiore eco aveva fatto "scollinare" verso il traguardo della maturità il metal più puro, quello che aveva trascinato il gruppone verso la metallizzazione totale. Comprendendo ancora elementi legati al pregresso (Living After Midnight, non per nulla primo singolo estratto) e strizzate d'occhio all'ascolto più facile (United; You Don't Have to be Old to be Wise), ma piazzando delle zampate heavy che nel 1980 erano davvero micidiali. Breaking the Law; Rapid Fire, l'anthemica Metal Gods; Grinder; dopo l'introduzione spiazzante The Rage e, per finire, Steeler. Tutte canzoni che canonizzavano il modo più incontaminato e poi divenuto classico di fare heavy, trascrivendolo in una specie di Bibbia metallica per la nuova era che stava cominciando. Così lasciando irrimediabilmente indietro le band legate al vecchio testamento degli anni 60/70. E tutto questo, beninteso, conservando ed esaltando qualità come classe, raffinatezza, eleganza e stile, senza sacrificare -anzi; esaltando- l'impatto sonoro. Ben diverso, ma altrettanto importante l'approccio alla pesantezza in musica targato Lemmy & C.



MOTORHEAD: Aces of Spades

Aces of Spades è un lavoro che trasuda importanza fin dalla copertina e, da questo punto di vista, lo è certamente oltre le aspettative del gruppo, ammesso che ne avesse in tal senso. L'immagine che riportava per la prima volta una foto dei tre loschi figuri inglesi in un loro disco, non influenzò solo il modo di vestire di molti metalhead europei, ma ha prodotto in parte quello degli attuali cowboys del metal africani (per saperne di più vedi British Steel, l'album dei Motorhead era impostato in maniera del tutto diversa. Tanto metal in senso stretto era il primo, tanto "raw", diretto, ribollente, sregolato e come sempre fino ad allora ed altrettanto in seguito, derivante dal rock'n'roll più antico il secondo. Quel rock primordiale che aveva nutrito e pasciuto l'imberbe Lemmy, pur reso talmente estremo e rumoroso da apparire più vicino al metal più oltranzista che, peraltro, era stato creato proprio da lui. L'Asso di Picche, a dispetto della fama non esattamente da portafortuna che possiede in territorio albionico, è stato invece un vero talismano benevolo per il metal e per il trio che lo ha inciso. Per i Motorhead ha costituito infatti la punta di diamante finale di una trilogia che comprende i precedenti ed imprescindibili Aces of Spades, comunque, non era solo una clamorosa estremizzazione del rock'n'roll, ma si trattava di un lavoro già inserito nel tempo in cui usciva, con l'ardore della nascente N.W.O.B.H.M. che si respirava almeno in Live to Win, così mostrando coscienza di ciò che accadeva intorno al gruppo. In un settore come quello del metal, che stava cominciando a virare verso l'estremo e probabilmente senza volerlo essere, Aces of Spades rappresenta una pietra miliare dello sviluppo della velocità e della pesantezza della musica, quasi completamente slegata dalla commistione col punk che, invece, genererà più o meno nello stesso periodo il filone "venomiano". Altrettanto importante, certo, ma filosoficamente abbastanza distante dall'approccio di Lemmy alla musica ed alla vita. E forse, per descrivere sinteticamente l'essenza di questo album, sono le stesse parole di Lemmy, disincantate ed "easy" come sempre a funzionare meglio:



"Le canzoni di Ace Of Spades sono considerate dei classici dai fan dei Motörhead e, devo dire, sono davvero eccellenti. Ci divertimmo un sacco ad inciderle. Erano bei tempi; eravamo giovani e vincenti e ci credevamo davvero".



Anche noi ci credevamo, caro Lemmy. Come anche molti altri venuti dopo di noi ed altri che verranno per molto tempo ancora.



L'ASSO SUL BINARIO D'ACCIAIO

Dischi diversi, abbiamo detto, ma anche gruppi molto diversi inquadrati in periodi diversi. Per quanto riguarda i Judas Priest un disco basilare, più o meno volontariamente dotato di un sottotesto sociale relativo alla condizione della working class del periodo in Inghilterra, partorito all'interno di una carriera in parte ondivaga. Una carriera che annovera capolavori assoluti come questo, ai quali sono talvolta seguiti prodotti di caratura nettamente inferiore (in questo caso Point of Entry), se non volutamente rivolti alla monetizzazione della propria fama. Per ciò che attiene ai Motorhead, invece, un punto fermo della loro storia e di quella dell'estremo nel quadro di una carriera che certamente ha avuto alti e bassi, ma che è rimasta quasi sempre fedele alla propria formula, andando molto raramente fuori binario. Anche se, quando lo ha fatto, ha ottenuto risultati eccellenti al di là dell'accoglienza del momento. Tanto identificati con l'estetica e la forma canzone del metal in quanto tale i primi, quanto cristallizzati nell'icona di Lemmy quale rocker allergico a qualsiasi convenzione da "bravo ragazzo inglese", fedele al proprio ruolo fino alla morte per semplice coerenza con sé stesso i secondi. Suoni e uomini differenti, dunque, per due album che sono rimasti nella memoria e nel quotidiano di una massa enorme di rockers, ai quali continuano a parlare con voce forte sfidando i lustri e le contingenze del momento. Gente che insegnerà ai loro figli a prestare ascolto a quelle voci metalliche e fiere che parleranno anche ai giovani che vorranno ascoltarli.

Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven" 18 Bah il primo clip che ricordo dei judas e breaking the law ...sembrava un video game stile pac man 17 . Questo dimostra l’importanza di piazzare il disco giusto al momento giusto... Comunque ci tengo a precisare che il non averli seguiti non significa che non mi piacciano le cose che ho (ri)scoperto, anzi! Grazie Raven, ho già incominciato il percorso, e infatti quando ho rivisto il video poco fa x citare il titolo giusto ho capito molte cose. Questo dimostra l’importanza di piazzare il disco giusto al momento giusto... Comunque ci tengo a precisare che il non averli seguiti non significa che non mi piacciano le cose che ho (ri)scoperto, anzi! 16 riprendili da Sad Wings of Destiny; British Steel; Screaming for Vengeance, Defenders of the Faith per ricostruire un percorso. Lo sospettavoriprendili da Sad Wings of Destiny; British Steel; Screaming for Vengeance, Defenders of the Faith per ricostruire un percorso. 15 Raven, doveva essere il periodo di Turbo, perchè ricordo distintamente che nelle rotazioni metal passavano parecchio il video di Turbo lover. 14 Silvia, scusa, per mia curiosità: che pezzi ascoltavi in radio e TV dei JP? 13 Sì nessuno toglie niente al loro valore storico ma a me i loro pezzi sentiti in radio o TV non hanno mai preso tanto da spingermi a comprare i loro album. Non ho mai seguito la musica x moda o perché piacesse ad altri. Ci stiamo dimenticando che allora occorreva fare una grossa cernita nella musica perché x sentire un disco occorreva comprarlo o farselo prestare. Non è come oggi che con un click si ascoltano addirittura le rarità. 12 Due grandissimi dischi, qualcosa da aggiungere??? No proprio no! Certo che non averli tanto seguiti, sopratutto i primi veri heavy metal band come i Judas....., hanno inventato il suono ed il vestiario prima di tutti, sono l'abc del metal!!! 11 io non scelgo, è difficile per due dischi immancabili di questo tipo. Può uscire solo il valore affettivo di una persona che uno ha seguito e ha tenuto più uno o l'altro per diversi motivi, ma due dischi della miseria. Quanto ammiro l'Inghilterra..eeeh 10 D'accordo in pieno, articolo molto utile per un "neofita" che si affaccia al Metal, così inizia bene..anche se per me i Judas troveranno l'apice con Defender. I Motörhead invece Ace of spades è il loro classico. 9 Volevo aggiungere che questi articoli sono molto interessanti e anche utili x chi magari non sa da dove partire alla scoperta (o riscoperta) del passato 8 . Concordo con Lisa, Judas Priest tutta la vita in questo caso e condivido anche l'articolo x la loro analisi. Splendido Rob Halford qui mentre purtroppo la voce di Lemmy non rientra nei miei gusti. Due gruppi che non ho seguito tanto ma chi è che non conosce almeno i singoli estratti da questi due album? Inoltre 2 gruppi e 2 frontmen fondamentali x alcune delle mie band preferite. Concordo con Lisa, Judas Priest tutta la vita in questo caso e condivido anche l'articolo x la loro analisi. Splendido Rob Halford qui mentre purtroppo la voce di Lemmy non rientra nei miei gusti. 7 2 capolavori stupendi e immortali! British Steele è il disco preferito dai 3 Priest storici mentre Ace of spades x l’epoca era una mazzata tale con una batteria tellurica che ha influenzato in maniera devastante il thrash metal. Che anno il 1980!! 6 Comunque per me Judas Priest a vita, senza nulla togliere ai Motörhead ci mancherebbe! Due album fondamentali, obbligo di possesso perché sono storia.. 5 I love you heavy metal. Non tutti si capacitano ancora quanto abbiano lasciato i Motorhead in una musica così veloce, sprezzante, pesante e distorta come mai successo prima soprattutto in quegli anni, ancora pensano di aver lasciato come un qualsiasi grande artista o tipo come un vicino di casa, a malincuore, ma non del tutto conscio di questo, della grandezza...e di solito l'essenziale, ce l'hai più vicino di quanto si possa credere 4 Due album come dice Raven, obbligatori. Poco importa se si preferisce uno o l'altro a seconda dei gusti o se per i Priest dopo verrano due album giganti ( soprattutto Defender). Due manifesti dell'heavy metal. Impossibile non passare di qui. 3 @RobFleming; certo che faranno di meglio dopo, ma come SNQ, ovvero come snodo verso quel miglioramento e come svolta per l'intero settore, questo disco bisogna necessariamente citarlo @Painkiller; bè, più che vincere facile è vincere "obbligatoriamente", dato che in una rubrica simile sono dischi che vanno citati per legge@RobFleming; certo che faranno di meglio dopo, ma come SNQ, ovvero come snodo verso quel miglioramento e come svolta per l'intero settore, questo disco bisogna necessariamente citarlo 2 Mi piace sui Priest soprattutto il passaggio in cui si specifica chiaramente come in British Steel ci siano mazzate metal che nell'80 erano micidiali e sonorità "facili" o rimandi alla decade precedente: la bellissima Living After Midnight è praticamente un pop vitaminizzato, The rage mischia reggae e rock-blues in modo convincente. Per me in termini heavy metal faranno molto meglio dopo (Screaming su tutti). Quanto ai Motorhead ho sempre avuto l'impressione che con Ace of Spades persero del tutto la patina hard/psichedelica che ancora si sentiva in Overkill e Bomber. Con Ace nascono i Motorhead che tutti conosciamo e apprezziamo. Però i due album prima sono quelli che preferisco con Another perfect day (e No sleep 'til...) 1 @Raven: per la serie “ti piace vincere facile” eh? 😊